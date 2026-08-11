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Хакан Фидан заминава за Либия за разговори с властите в Триполи и Бенгази

Хакан Фидан заминава за Либия за разговори с властите в Триполи и Бенгази

11 Август, 2026 13:15, обновена 11 Август, 2026 13:11 692 1

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Турският външен министър ще обсъди двустранните отношения, енергетиката и сигурността, както и ситуацията в Източното Средиземноморие

Хакан Фидан заминава за Либия за разговори с властите в Триполи и Бенгази - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заминава днес за Либия, където ще проведе срещи на високо равнище с представители на властите в Триполи и Бенгази, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турското външно министерство, предава БТА.

В рамките на двудневното си официално посещение Фидан ще обсъди с либийските представители развитието на турско-либийските отношения в политическата, търговската, енергийната, военната и отбранителната сфера.

Особено внимание ще бъде отделено на отношенията между двете основни центрове на власт в Либия и на необходимостта от засилване на диалога между тях. Анкара ще подчертае политиката си за запазване на териториалното и политическото единство на страната, известна като „Една Либия“.

Либия продължава да се бори за възстановяване на стабилността си след въстанието през 2011 г., което сложи край на 42-годишното управление на Муамар Кадафи. В момента властта е разделена между правителството на националното единство в Триполи, ръководено от Абделхамид Дбейба, и администрацията в Бенгази, подкрепяна от влиятелния генерал Халифа Хафтар.

По време на визитата се очаква Фидан да обсъди и ситуацията в Източното Средиземноморие, както и регионалните въпроси, свързани с палестинския конфликт.

В дневния ред ще бъдат включени още развитието на обстановката в Персийския залив и ситуацията около Ормузкия проток. Турската страна ще подчертае необходимостта регионалните кризи да бъдат решавани чрез дипломация, диалог и съвместни усилия.

Посещението на Фидан идва на фона на активните усилия на Турция да засили политическото и икономическото си влияние в Либия и едновременно с това да насърчи сближаването между съперничещите си центрове на власт в страната.


Турция
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