Володимир Зеленски: Близо 70 000 домакинства в Одеса са били без ток

Близо 70 000 домакинства в украинския град Одеса снощи са били без ток, обяви във вечерното си видеообръщение към нацията президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.
"Работеше се през целия ден в Одеса за възстановяване на електроснабдяването. Повечето от потребителите вече имат ток, но все още има работа за вършене", посочи той.
"Благодаря на всеки един служител от техническите екипи и в енергийните компании, и в държавната Служба за извънредни ситуации, който стана част от тези усилия. Към тази вечер близо 70 000 семейства все още бяха без ток. Всички необходими ресурси са мобилизирани", допълни снощи държавният глава.
Руските сили атакуваха черноморския пристанищен град Одеса с балистични ракети и щурмови дронове в нощта срещу 9 август, като ранени бяха най-малко 12 души, а щети бяха нанесени на инфраструктура.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.
В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #11
12:19 11.08.2026
2 Пич
Кво стана бе, Зелю?! Цялото НАТО не може да ти помогне...?!
12:22 11.08.2026
3 Путлер е виновен
12:22 11.08.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #6
12:23 11.08.2026
5 Смях в залата
😆
12:26 11.08.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А Най добре е да си вземете в ЕС и Баба Алино всички бандеровци. И да живеете с тях.И спокойно да мразите Русия заедно, хахахаах
12:27 11.08.2026
7 Мтрфанова
Коментиран от #9, #27, #28
12:28 11.08.2026
8 Нямат край
Коментиран от #10, #18
12:29 11.08.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Мтрфанова":Жълтур, като обиждаш, не значи, че печали, хааххх. Значи, че си глупав
Коментиран от #23
12:30 11.08.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Нямат край":Простак 110%
12:31 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 били без ток
12:32 11.08.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Русия обаче- не мрази никого.
Коментиран от #38
12:33 11.08.2026
14 Я пък тоя
12:34 11.08.2026
15 Как е с тока
12:34 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Надежда Нейнски
Коментиран от #46
12:35 11.08.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Нямат край":Да не бъркаш Курска и Харьковска области и Донецка, а? Хахаахха
12:35 11.08.2026
19 Зеленски
12:35 11.08.2026
20 Зеленски
12:37 11.08.2026
21 Смешник
12:42 11.08.2026
22 хаха 🤣
Коментиран от #26
12:42 11.08.2026
23 Мтрфанова
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кой печели ми е през... Ама защо не дойдоха тази сутрин всички? Ако искаш ела и ти, вземи и други. Чакам в посолството.
Коментиран от #25
12:45 11.08.2026
24 уютно в очакване на снимката
12:46 11.08.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Мтрфанова":Жълтур, щиговзевусте?
Или фрески не говориш, хаахх?
Коментиран от #44
12:51 11.08.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "хаха 🤣":Видяхме , сега американски ,еврейски кораби през Ормуза не минават, НЯМА здрава база и американуите искат да минават поне чужди кораби през протока. Жълто- син- глу- пак
12:54 11.08.2026
27 Поредно доказателство
До коментар #7 от "Мтрфанова":за умствения багаж на русомразците!Сретен!
12:55 11.08.2026
28 Гресиран козяк
До коментар #7 от "Мтрфанова":Козяк явно на май .кясси ялап.пашш немитата ,продължавай ,от наша страна интереса е 0.
12:59 11.08.2026
29 Нашмърканият потник
13:10 11.08.2026
30 Еналиима
13:13 11.08.2026
31 Чети Зеленски
13:14 11.08.2026
32 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
13:15 11.08.2026
33 Боруна Лом
13:18 11.08.2026
34 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
48 ПВО системи Фира! Нема ток 2 месеца, нема вОда от 3 години, нема беГзин, солярка, нема ручанье и хранителни продукти, нема транспорт, нема интерНЕТ, нема Монголски корабли и подводници никъде у Крим, нема го и 3 ДНЕВНИЯ педофил...
ЗАКРИВАААЙ
АааааааХахахаха
13:19 11.08.2026
35 някой
Коментиран от #48
13:19 11.08.2026
36 Възpожденец 🇧🇬
Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
Мразят гърците.
Мразят турците.
Мразят румънците.
Мразят албанците.
Мразят сърбите.
Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
Мразят евреите, не знам за какво.
Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.
Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
И не знаят защо мразят.
Някой ги е дресирал като животни.
Преди 80г. българите не мразиха.
Приеха арменците, спасиха си евреите.
В България ЦЪРКВАТА беше жива.
Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
Моралният компас работеше безотказно.
КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.
Коментиран от #45
13:24 11.08.2026
37 Оня
13:24 11.08.2026
38 За ква русия думаш
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не грамотен чорбан?!? АааааааХахахаха
Никога не е имало русия! Оно монгольята и пе деруски Език имат едва от 18 ВЕК!
АааааааХахахаха
П едерацията от 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики е създадена преди...35 год,..пен ДЕЛ
АааааааХахахаха
Коментиран от #40
13:25 11.08.2026
39 А зеления roблин кога
13:26 11.08.2026
40 Пенчо
До коментар #38 от "За ква русия думаш":Защо трябва всички да разберат колко си неграмотен?
Коментиран от #41
13:28 11.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ба бааааа
13:54 11.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Мтрфанова
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":С тенис колан жетигонавръ жопре допети.
13:59 11.08.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":Стига си лъгал, омразата се появи среди 35 години
14:32 11.08.2026
46 Си купиш вибратор
До коментар #17 от "Надежда Нейнски":Атомен че , онези от Факултета немогат ти смогнат да ти вибрират ,,бетона ,,
14:43 11.08.2026
47 Не можах
колко българи има в Одеса и имат ли всички ток ???!
14:47 11.08.2026
48 И какво доставя
До коментар #35 от "някой":от Северна Корея?
Уж зеленски печелеше, пък почнахте с лузърските оправдания.
17:45 11.08.2026