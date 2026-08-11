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Володимир Зеленски: Близо 70 000 домакинства в Одеса са били без ток
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Близо 70 000 домакинства в Одеса са били без ток

11 Август, 2026 12:16 1 513 48

  • одеса-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Руските сили атакуваха черноморския пристанищен град Одеса с балистични ракети и щурмови дронове в нощта срещу 9 август, като ранени бяха най-малко 12 души, а щети бяха нанесени на инфраструктура

Володимир Зеленски: Близо 70 000 домакинства в Одеса са били без ток - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Близо 70 000 домакинства в украинския град Одеса снощи са били без ток, обяви във вечерното си видеообръщение към нацията президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Работеше се през целия ден в Одеса за възстановяване на електроснабдяването. Повечето от потребителите вече имат ток, но все още има работа за вършене", посочи той.

"Благодаря на всеки един служител от техническите екипи и в енергийните компании, и в държавната Служба за извънредни ситуации, който стана част от тези усилия. Към тази вечер близо 70 000 семейства все още бяха без ток. Всички необходими ресурси са мобилизирани", допълни снощи държавният глава.

Руските сили атакуваха черноморския пристанищен град Одеса с балистични ракети и щурмови дронове в нощта срещу 9 август, като ранени бяха най-малко 12 души, а щети бяха нанесени на инфраструктура.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    54 7 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите , тва ..беше немислимо само до преди ..месеци, явно евро чиновници виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    Коментиран от #11

    12:19 11.08.2026

  • 2 Пич

    47 7 Отговор
    Ами, тичай да победиш Русия!!! Нали се пъчите денонощно това укрофашистите, как побеждавате...?!
    Кво стана бе, Зелю?! Цялото НАТО не може да ти помогне...?!

    12:22 11.08.2026

  • 3 Путлер е виновен

    37 5 Отговор
    че не си изпих сутрешното кафе и не ак.х. Обръча около Одеса се затяга, ще се вее трибагреник.

    12:22 11.08.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    30 7 Отговор
    Малко са. Требе встчки които викат " Москаляку на ножи", да са без ток

    Коментиран от #6

    12:23 11.08.2026

  • 5 Смях в залата

    37 4 Отговор
    Владимир Соловьов, виден руски пропагандист заплаши с ядрен удар по Starlink. „Не разбирам защо, например, спътниците на Илон Мъск не са легитимна цел за нас. Една детонация на ядрено оръжие в космоса, доколкото разбирам, решава този проблем“

    😆

    12:26 11.08.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 7 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А Най добре е да си вземете в ЕС и Баба Алино всички бандеровци. И да живеете с тях.И спокойно да мразите Русия заедно, хахахаах

    12:27 11.08.2026

  • 7 Мтрфанова

    8 24 Отговор
    Ей, до всички мои верни хуеплëты. Те си знаят кои. Нали щяхте да идвате тази сутрин дамиялапатенемита!

    Коментиран от #9, #27, #28

    12:28 11.08.2026

  • 8 Нямат край

    7 27 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #10, #18

    12:29 11.08.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мтрфанова":

    Жълтур, като обиждаш, не значи, че печали, хааххх. Значи, че си глупав

    Коментиран от #23

    12:30 11.08.2026

  • 10 Ха ХаХа

    23 4 Отговор

    До коментар #8 от "Нямат край":

    Простак 110%

    12:31 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 били без ток

    29 5 Отговор
    Що народ изби тоя нацист, за ток ще ми говори

    12:32 11.08.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 8 Отговор
    Пожелавам на всички които мразят Русия ,да живеят така,все едно не е идвала. И да немате всичко което Ви е дала, на което Ви е научила. Щом я мразите- мразете до край.
    Русия обаче- не мрази никого.

    Коментиран от #38

    12:33 11.08.2026

  • 14 Я пък тоя

    19 4 Отговор
    Е добре е, вчера пилеше за 300 000

    12:34 11.08.2026

  • 15 Как е с тока

    23 4 Отговор
    В Гааза ? Свети ли, свети ли? А нацист смоотан ?

    12:34 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Надежда Нейнски

    12 6 Отговор
    Да си купят автономни генератори и ще бъдат независими .Нашата фирма доставя по цял свят .

    Коментиран от #46

    12:35 11.08.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нямат край":

    Да не бъркаш Курска и Харьковска области и Донецка, а? Хахаахха

    12:35 11.08.2026

  • 19 Зеленски

    17 5 Отговор
    а още поне 100 хиляди семества са загубили бащи, синове, братя в борбата ми за повече пари!

    12:35 11.08.2026

  • 20 Зеленски

    12 5 Отговор
    Ще бъде окачен за джигера на Крещатник

    12:37 11.08.2026

  • 21 Смешник

    10 5 Отговор
    А българите имат ли ток

    12:42 11.08.2026

  • 22 хаха 🤣

    6 12 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и спиране на тока на цивилни, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #26

    12:42 11.08.2026

  • 23 Мтрфанова

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кой печели ми е през... Ама защо не дойдоха тази сутрин всички? Ако искаш ела и ти, вземи и други. Чакам в посолството.

    Коментиран от #25

    12:45 11.08.2026

  • 24 уютно в очакване на снимката

    5 7 Отговор
    Китеника на снимката от киевска дантела ли е?

    12:46 11.08.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Мтрфанова":

    Жълтур, щиговзевусте?
    Или фрески не говориш, хаахх?

    Коментиран от #44

    12:51 11.08.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 5 Отговор

    До коментар #22 от "хаха 🤣":

    Видяхме , сега американски ,еврейски кораби през Ормуза не минават, НЯМА здрава база и американуите искат да минават поне чужди кораби през протока. Жълто- син- глу- пак

    12:54 11.08.2026

  • 27 Поредно доказателство

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мтрфанова":

    за умствения багаж на русомразците!Сретен!

    12:55 11.08.2026

  • 28 Гресиран козяк

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мтрфанова":

    Козяк явно на май .кясси ялап.пашш немитата ,продължавай ,от наша страна интереса е 0.

    12:59 11.08.2026

  • 29 Нашмърканият потник

    10 5 Отговор
    щом признава за 70 000, значи са поне 170 000 домакинства - патологичен лъжец е златната тоалетна

    13:10 11.08.2026

  • 30 Еналиима

    9 5 Отговор
    Е нали имате демокрация - струвало си било да си в нато-то. 20 години сме в съюза на загубеняците: 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    13:13 11.08.2026

  • 31 Чети Зеленски

    7 4 Отговор
    Зеленски, уж беше президент, а не е чел много. Например поговорката "Който проси, лошо го носи!“ — Обобщава народното схващане, че животът на чужд гръб и без собствен труд води до тегоби и немотия.

    13:14 11.08.2026

  • 32 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    14 5 Отговор
    Преди две седмици зеления наркоман се хвалеше, че е унищожил енертетиката на Русия, а то какво стана.

    13:15 11.08.2026

  • 33 Боруна Лом

    2 4 Отговор
    И......

    13:18 11.08.2026

  • 34 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    7 13 Отговор
    Лоша работа,.. КРИМ УЙДЕ!
    48 ПВО системи Фира! Нема ток 2 месеца, нема вОда от 3 години, нема беГзин, солярка, нема ручанье и хранителни продукти, нема транспорт, нема интерНЕТ, нема Монголски корабли и подводници никъде у Крим, нема го и 3 ДНЕВНИЯ педофил...
    ЗАКРИВАААЙ
    АааааааХахахаха

    13:19 11.08.2026

  • 35 някой

    6 8 Отговор
    Русия не е в състояние да воюва без доставките от Северна Корея

    Коментиран от #48

    13:19 11.08.2026

  • 36 Възpожденец 🇧🇬

    5 10 Отговор
    Нямам обяснение защо българите така обичат да мразят.
    Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
    Мразят гърците.
    Мразят турците.
    Мразят румънците.
    Мразят албанците.
    Мразят сърбите.
    Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
    Мразят евреите, не знам за какво.
    Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.

    Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
    Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
    И не знаят защо мразят.
    Някой ги е дресирал като животни.
    Преди 80г. българите не мразиха.
    Приеха арменците, спасиха си евреите.
    В България ЦЪРКВАТА беше жива.
    Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
    Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
    Моралният компас работеше безотказно.
    КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
    500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
    До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
    Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.

    Коментиран от #45

    13:24 11.08.2026

  • 37 Оня

    5 4 Отговор
    Абе чудя се къде се дяна Урсулата и Кайчето? Как беше тяхното: мир чрез сила? Дека е тая сила бре?

    13:24 11.08.2026

  • 38 За ква русия думаш

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не грамотен чорбан?!? АааааааХахахаха
    Никога не е имало русия! Оно монгольята и пе деруски Език имат едва от 18 ВЕК!
    АааааааХахахаха
    П едерацията от 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики е създадена преди...35 год,..пен ДЕЛ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #40

    13:25 11.08.2026

  • 39 А зеления roблин кога

    7 5 Отговор
    ще пусне водата на укрите да се изкъпят, че вонята се носи из балканския полуостров.

    13:26 11.08.2026

  • 40 Пенчо

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "За ква русия думаш":

    Защо трябва всички да разберат колко си неграмотен?

    Коментиран от #41

    13:28 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ба бааааа

    0 3 Отговор
    А заправки где

    13:54 11.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мтрфанова

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    С тенис колан жетигонавръ жопре допети.

    13:59 11.08.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Стига си лъгал, омразата се появи среди 35 години

    14:32 11.08.2026

  • 46 Си купиш вибратор

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Надежда Нейнски":

    Атомен че , онези от Факултета немогат ти смогнат да ти вибрират ,,бетона ,,

    14:43 11.08.2026

  • 47 Не можах

    3 0 Отговор
    да прочета никъде , в "статията" де,
    колко българи има в Одеса и имат ли всички ток ???!

    14:47 11.08.2026

  • 48 И какво доставя

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "някой":

    от Северна Корея?
    Уж зеленски печелеше, пък почнахте с лузърските оправдания.

    17:45 11.08.2026

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