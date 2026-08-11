Володимир Зеленски: Близо 70 000 домакинства в Одеса са били без ток

Близо 70 000 домакинства в украинския град Одеса снощи са били без ток, обяви във вечерното си видеообръщение към нацията президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Работеше се през целия ден в Одеса за възстановяване на електроснабдяването. Повечето от потребителите вече имат ток, но все още има работа за вършене", посочи той.

"Благодаря на всеки един служител от техническите екипи и в енергийните компании, и в държавната Служба за извънредни ситуации, който стана част от тези усилия. Към тази вечер близо 70 000 семейства все още бяха без ток. Всички необходими ресурси са мобилизирани", допълни снощи държавният глава.

Руските сили атакуваха черноморския пристанищен град Одеса с балистични ракети и щурмови дронове в нощта срещу 9 август, като ранени бяха най-малко 12 души, а щети бяха нанесени на инфраструктура.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.