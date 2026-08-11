Смъртните случаи от ебола в ДР Конго достигнаха 2011

Броят на потвърдените смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго достигна 2011, съобщиха здравните власти, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес, предава БТА.
По данни на Института за обществено здраве в страната са регистрирани общо 4381 потвърдени случая на вируса в пет провинции. В момента 704 заразени са настанени в болници и са изолирани.
Епидемията е обявена официално на 15 май, но за изключително кратък период броят на жертвите се е увеличил рязко. Докато първите 1000 смъртни случая са регистрирани в рамките на девет седмици, още 1000 души са починали само за следващите три седмици.
Според спасителни екипи хуманитарната помощ не успява да достигне достатъчно бързо до отдалечените и труднодостъпни райони на страната, което допълнително усложнява овладяването на заразата.
Настоящата епидемия се отличава от предишните по мащаба и скоростта на разпространение. Допълнителен проблем е, че срещу рядко срещания щам „Бундибуджо“ все още няма одобрени ваксини или специфично лечение.
Световната здравна организация съобщи, че епидемията вероятно е започнала още през февруари, месеци преди властите да установят първите случаи в един от най-отдалечените и уязвими райони на ДР Конго.
Международната хуманитарна организация „Лекари без граници“ предупреди, че ситуацията в източната част на страната е „по-критична от всякога“ и призова за ускоряване на международната помощ.
Вирусът е идентифициран за първи път през 1976 г. край река Ебола в ДР Конго. Настоящата епидемия е 17-ата в страната и според Асошиейтед прес е най-мащабната, с която държавата се е сблъсквала досега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах , Ах...
Коментиран от #5
12:01 11.08.2026
2 Но за жалост
12:04 11.08.2026
3 Урсула фон дер Лайnеn
12:09 11.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев
До коментар #1 от "Ах , Ах...":Не че нещо. но таз зачервена глава бих я целувал докато се охлади .разбира се безплатно .демокрацията и свободата искат жертви ...хахах .
Коментиран от #8
12:12 11.08.2026
6 Законите
12:13 11.08.2026
7 Ало, Урсулите
Нали и до сега показвахте върхове на човешката мисъл, стратегия и управленчески гении?
12:16 11.08.2026
8 Ах , Ах...
До коментар #5 от "стоян георгиев":Само ако обещаеш да не бягаш, когато я усетиш подпряна на обратната на целувките страна...
Коментиран от #9
12:28 11.08.2026
9 стоян георгиев
До коментар #8 от "Ах , Ах...":Целувките са си си винаги Целувки няма значение от кой край са или от изток .север .запад или юг !Прави Любов .а не война☝️!
Коментиран от #10
12:32 11.08.2026
10 Ах , Ах...
До коментар #9 от "стоян георгиев":Мили Стоянчо, ще усетиш, че има мнооого голееема разлика! Чак вътрешностите ти ще подскочат от сладостта на тази целувка.....
Коментиран от #11
12:37 11.08.2026
11 стоян георгиев
До коментар #10 от "Ах , Ах...":Наричаш ме мили .а никакво действие от твоя страна ....
Коментиран от #12
12:43 11.08.2026
12 Довечера
До коментар #11 от "стоян георгиев":В шест, обикаляй около часовника на гарата! Аз ще се облека като машиниста с големия чук!
12:48 11.08.2026
13 завръщане на хунтата
16:05 11.08.2026
14 Д-р куин лечителката 👩🏼⚕️👩🏼🔬
16:40 11.08.2026