Смъртните случаи от ебола в ДР Конго достигнаха 2011

Броят на потвърдените смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго достигна 2011, съобщиха здравните власти, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес, предава БТА.

По данни на Института за обществено здраве в страната са регистрирани общо 4381 потвърдени случая на вируса в пет провинции. В момента 704 заразени са настанени в болници и са изолирани.

Епидемията е обявена официално на 15 май, но за изключително кратък период броят на жертвите се е увеличил рязко. Докато първите 1000 смъртни случая са регистрирани в рамките на девет седмици, още 1000 души са починали само за следващите три седмици.

Според спасителни екипи хуманитарната помощ не успява да достигне достатъчно бързо до отдалечените и труднодостъпни райони на страната, което допълнително усложнява овладяването на заразата.

Настоящата епидемия се отличава от предишните по мащаба и скоростта на разпространение. Допълнителен проблем е, че срещу рядко срещания щам „Бундибуджо“ все още няма одобрени ваксини или специфично лечение.

Световната здравна организация съобщи, че епидемията вероятно е започнала още през февруари, месеци преди властите да установят първите случаи в един от най-отдалечените и уязвими райони на ДР Конго.

Международната хуманитарна организация „Лекари без граници“ предупреди, че ситуацията в източната част на страната е „по-критична от всякога“ и призова за ускоряване на международната помощ.

Вирусът е идентифициран за първи път през 1976 г. край река Ебола в ДР Конго. Настоящата епидемия е 17-ата в страната и според Асошиейтед прес е най-мащабната, с която държавата се е сблъсквала досега.