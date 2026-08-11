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Смъртните случаи от ебола в ДР Конго достигнаха 2011

Смъртните случаи от ебола в ДР Конго достигнаха 2011

11 Август, 2026 11:55, обновена 11 Август, 2026 11:55 806 14

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  • смъртни случаи

Здравните власти определят епидемията като най-бързо разпространяващата се в историята на страната

Смъртните случаи от ебола в ДР Конго достигнаха 2011 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на потвърдените смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго достигна 2011, съобщиха здравните власти, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес, предава БТА.

По данни на Института за обществено здраве в страната са регистрирани общо 4381 потвърдени случая на вируса в пет провинции. В момента 704 заразени са настанени в болници и са изолирани.

Епидемията е обявена официално на 15 май, но за изключително кратък период броят на жертвите се е увеличил рязко. Докато първите 1000 смъртни случая са регистрирани в рамките на девет седмици, още 1000 души са починали само за следващите три седмици.

Според спасителни екипи хуманитарната помощ не успява да достигне достатъчно бързо до отдалечените и труднодостъпни райони на страната, което допълнително усложнява овладяването на заразата.

Настоящата епидемия се отличава от предишните по мащаба и скоростта на разпространение. Допълнителен проблем е, че срещу рядко срещания щам „Бундибуджо“ все още няма одобрени ваксини или специфично лечение.

Световната здравна организация съобщи, че епидемията вероятно е започнала още през февруари, месеци преди властите да установят първите случаи в един от най-отдалечените и уязвими райони на ДР Конго.

Международната хуманитарна организация „Лекари без граници“ предупреди, че ситуацията в източната част на страната е „по-критична от всякога“ и призова за ускоряване на международната помощ.

Вирусът е идентифициран за първи път през 1976 г. край река Ебола в ДР Конго. Настоящата епидемия е 17-ата в страната и според Асошиейтед прес е най-мащабната, с която държавата се е сблъсквала досега.


Конго (Демократична Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах , Ах...

    3 1 Отговор
    Завчера Ебола, вчера Ебола, довечера ще ме хваща Еболата, и единственото като симптом е, че главата му е зачервена...

    Коментиран от #5

    12:01 11.08.2026

  • 2 Но за жалост

    5 0 Отговор
    Тръмп, Урсула, Кая, Макрон, Мерц, Зеленски и останалите евроатлантически боклуци като Монката Паси, Тагаренко не са сред жертвите. Време е да посетят ДР Конго и на място да им окажат подкрепа!

    12:04 11.08.2026

  • 3 Урсула фон дер Лайnеn

    8 0 Отговор
    Айде затваряйте раята и да почва следващата карантина ,докато подготвим ваксините .

    12:09 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ах , Ах...":

    Не че нещо. но таз зачервена глава бих я целувал докато се охлади .разбира се безплатно .демокрацията и свободата искат жертви ...хахах .

    Коментиран от #8

    12:12 11.08.2026

  • 6 Законите

    4 0 Отговор
    на чичо Дарвин действат.

    12:13 11.08.2026

  • 7 Ало, Урсулите

    4 0 Отговор
    Какво става? Хайде пуснете ги всичките от там в ЕС, за да ги "спасяваме" и тях и да се увеличи броят на загиналите от това и тука в Европа?
    Нали и до сега показвахте върхове на човешката мисъл, стратегия и управленчески гении?

    12:16 11.08.2026

  • 8 Ах , Ах...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Само ако обещаеш да не бягаш, когато я усетиш подпряна на обратната на целувките страна...

    Коментиран от #9

    12:28 11.08.2026

  • 9 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ах , Ах...":

    Целувките са си си винаги Целувки няма значение от кой край са или от изток .север .запад или юг !Прави Любов .а не война☝️!

    Коментиран от #10

    12:32 11.08.2026

  • 10 Ах , Ах...

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Мили Стоянчо, ще усетиш, че има мнооого голееема разлика! Чак вътрешностите ти ще подскочат от сладостта на тази целувка.....

    Коментиран от #11

    12:37 11.08.2026

  • 11 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ах , Ах...":

    Наричаш ме мили .а никакво действие от твоя страна ....

    Коментиран от #12

    12:43 11.08.2026

  • 12 Довечера

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    В шест, обикаляй около часовника на гарата! Аз ще се облека като машиниста с големия чук!

    12:48 11.08.2026

  • 13 завръщане на хунтата

    0 0 Отговор
    Мишките се страхувахте от хантавируса, но ви го замениха с ебола. Няма ден без вирусни статии. Истерията е още по-ярка и страхът става все по-плътен. Скоро, дори още от утре, здравната хунта пак ще обяви НОЩ, а плешив генерал в черно всяка вечер ще прочита броя на жертвите потвърдени с Пи Си Ар. И отново яко ще се мре - в болниците. Държавно-частното партньорство, най-точно наречено фашизъм, ще ни раздели на наши и ненаши, заболяли врагове народни.

    16:05 11.08.2026

  • 14 Д-р куин лечителката 👩🏼‍⚕️👩🏼‍🔬

    0 0 Отговор
    От 2 провинции на 5 е обхванал Еболата 👾 във Африка остава само едно тоя вирус да зарази цяла Африка и да тръгне по света датрепе на ред хората пак карантина и локдаун затваряне на границите със други държави това ще доведе до национална катастрофа във голям мащаб 🌏🌎🌍

    16:40 11.08.2026