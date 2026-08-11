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Спешна евакуация! Доналд Тръмп тайно напуснал Турция с военен самолет след срещата на НАТО

Спешна евакуация! Доналд Тръмп тайно напуснал Турция с военен самолет след срещата на НАТО

11 Август, 2026 11:46 1 738 19

  • доналд тръмп-
  • еър форс 1-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Операцията е била замислена така, че да създаде впечатлението, че Тръмп е пътувал през цялото време на борда на президентския самолет

Спешна евакуация! Доналд Тръмп тайно напуснал Турция с военен самолет след срещата на НАТО - 1
DPA DPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е напуснал Турция на борда на по-малък военен самолет след срещата на върха на НАТО миналия месец заради иранска заплаха, съобщават американски медии, цитирани от ДПА.

Тръмп е бил заснет да се качва на президентския Boeing 747 в Анкара, но впоследствие незабелязано е бил прехвърлен в превозно средство за обслужване на летището, което го е откарало до самолет C-32A на Военновъздушните сили на САЩ, информира "Вашингтон пост", позовавайки се на американски служител, запознат с операцията.

По-малкият самолет е откарал Тръмп до Великобритания, докато служители на Белия дом и журналисти са останали на борда на по-големия самолет, очевидно без да знаят, че президентът вече не е там.

"Ню Йорк Таймс" също съобщи за операцията по заблуждаване, позовавайки се на американски служител.

Операцията е била замислена така, че да създаде впечатлението, че Тръмп е пътувал през цялото време на борда на президентския самолет.

Белият дом не коментира директно информацията. Директорът по комуникациите Стивън Чунг заяви, че срещу Тръмп са насочени "много врагове на Америка" и че се използват всички налични средства за противодействие на заплахите.

По време на срещата на върха Тръмп заяви, че е "номер едно" в списъка на Иран за ликвидиране.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Мосад, Зеленски и Линдзи Греъм искаха да го убият в Турция.После Линдзи Греъм избяга в Украйна но Зеленски се изплаши и му отказа убежище.

    Коментиран от #17

    11:48 11.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    УМРЯХТЕ ЗАЩОТО СИ ПОМИСЛИХТЕ,ЧЕ ПАРИТЕ СА ВАШИ!А ВИЕ БЯХТЕ ЧЕРВЕНИТЕ БУШОНИ!

    Коментиран от #10

    11:49 11.08.2026

  • 5 След като

    19 3 Отговор
    Им гръмнаха аятолаха, какво очакват. Да му издигнат паметник ли на Тръмп. Все ще го приклещят някъде.

    11:50 11.08.2026

  • 6 Зеленски

    10 2 Отговор
    Бягай приятелю!Те са слабаци....

    11:51 11.08.2026

  • 7 Грета Тунберг

    13 3 Отговор
    Първо са му сложили памперс.

    11:51 11.08.2026

  • 8 Скрил

    11 3 Отговор
    Се е, като мишка в камион на кетъринга за самолети. Страх.

    Коментиран от #11

    11:53 11.08.2026

  • 9 Тц, тц, тц!

    8 2 Отговор
    Избягал е като жалък страхливец! 🤥

    11:54 11.08.2026

  • 10 първо този е едно наивно коте

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    какъв вис 2-какви 5 лева или евро .поредния неможач в обществото като хилавите ловци на педофили в Пловдив платенидиот

    11:54 11.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Скрил":

    Може и с рокля да е бил😀

    11:54 11.08.2026

  • 12 Факт

    8 0 Отговор
    До като е жив ще се крие и страхува за себе си и близките си...

    11:56 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Излишни тревоги, фишеци

    2 2 Отговор
    Тръмп няма врагове

    11:59 11.08.2026

  • 15 Зеленски

    1 0 Отговор
    Само2-3 ракети да имахме с г.н Тръмп щяха да видят те....Ще посягат на демокрацията що за безобразие?Още малко и ще искат избори в Украйна.......веднага мита 10000% докато ФИФА не стане 100% на фамилия Тръмп

    12:06 11.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Не само за клоуна ,но и за зеления евреин и хитлеряхю трябва вече секунда спокойствие да няма

    12:11 11.08.2026

  • 17 Горкия президент

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ще го побъркат от ченгеджийски мурафети..
    Кво му трябсаше да си слага таралеж в гащите..

    12:17 11.08.2026

  • 18 Тоя се е уплашил

    1 0 Отговор
    да не го постигне съдбата на оня Линзи Греъм? Дойде в Европа, снима се с едни дронове, които убивали руснаци и за по-малко от 24 часа умря съвсем изненадващо и странно?
    Май Европа е прокълнато място и този иска да заблуди съдбата, като си сменя превозното средство?

    12:21 11.08.2026

  • 19 Феникс

    0 0 Отговор
    Дедето и на сън да го бутнат ще трепери от аятоласите!

    12:22 11.08.2026