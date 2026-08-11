Спешна евакуация! Доналд Тръмп тайно напуснал Турция с военен самолет след срещата на НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е напуснал Турция на борда на по-малък военен самолет след срещата на върха на НАТО миналия месец заради иранска заплаха, съобщават американски медии, цитирани от ДПА.

Тръмп е бил заснет да се качва на президентския Boeing 747 в Анкара, но впоследствие незабелязано е бил прехвърлен в превозно средство за обслужване на летището, което го е откарало до самолет C-32A на Военновъздушните сили на САЩ, информира "Вашингтон пост", позовавайки се на американски служител, запознат с операцията.

По-малкият самолет е откарал Тръмп до Великобритания, докато служители на Белия дом и журналисти са останали на борда на по-големия самолет, очевидно без да знаят, че президентът вече не е там.

"Ню Йорк Таймс" също съобщи за операцията по заблуждаване, позовавайки се на американски служител.

Операцията е била замислена така, че да създаде впечатлението, че Тръмп е пътувал през цялото време на борда на президентския самолет.

Белият дом не коментира директно информацията. Директорът по комуникациите Стивън Чунг заяви, че срещу Тръмп са насочени "много врагове на Америка" и че се използват всички налични средства за противодействие на заплахите.

По време на срещата на върха Тръмп заяви, че е "номер едно" в списъка на Иран за ликвидиране.