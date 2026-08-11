Спешна евакуация! Доналд Тръмп тайно напуснал Турция с военен самолет след срещата на НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е напуснал Турция на борда на по-малък военен самолет след срещата на върха на НАТО миналия месец заради иранска заплаха, съобщават американски медии, цитирани от ДПА.
Тръмп е бил заснет да се качва на президентския Boeing 747 в Анкара, но впоследствие незабелязано е бил прехвърлен в превозно средство за обслужване на летището, което го е откарало до самолет C-32A на Военновъздушните сили на САЩ, информира "Вашингтон пост", позовавайки се на американски служител, запознат с операцията.
По-малкият самолет е откарал Тръмп до Великобритания, докато служители на Белия дом и журналисти са останали на борда на по-големия самолет, очевидно без да знаят, че президентът вече не е там.
"Ню Йорк Таймс" също съобщи за операцията по заблуждаване, позовавайки се на американски служител.
Операцията е била замислена така, че да създаде впечатлението, че Тръмп е пътувал през цялото време на борда на президентския самолет.
Белият дом не коментира директно информацията. Директорът по комуникациите Стивън Чунг заяви, че срещу Тръмп са насочени "много врагове на Америка" и че се използват всички налични средства за противодействие на заплахите.
По време на срещата на върха Тръмп заяви, че е "номер едно" в списъка на Иран за ликвидиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17
11:48 11.08.2026
4 Боруна Лом
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":УМРЯХТЕ ЗАЩОТО СИ ПОМИСЛИХТЕ,ЧЕ ПАРИТЕ СА ВАШИ!А ВИЕ БЯХТЕ ЧЕРВЕНИТЕ БУШОНИ!
Коментиран от #10
11:49 11.08.2026
5 След като
11:50 11.08.2026
6 Зеленски
11:51 11.08.2026
7 Грета Тунберг
11:51 11.08.2026
8 Скрил
Коментиран от #11
11:53 11.08.2026
9 Тц, тц, тц!
11:54 11.08.2026
10 първо този е едно наивно коте
До коментар #4 от "Боруна Лом":какъв вис 2-какви 5 лева или евро .поредния неможач в обществото като хилавите ловци на педофили в Пловдив платенидиот
11:54 11.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Скрил":Може и с рокля да е бил😀
11:54 11.08.2026
12 Факт
11:56 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Излишни тревоги, фишеци
11:59 11.08.2026
15 Зеленски
12:06 11.08.2026
16 Kaлпазанин
12:11 11.08.2026
17 Горкия президент
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ще го побъркат от ченгеджийски мурафети..
Кво му трябсаше да си слага таралеж в гащите..
12:17 11.08.2026
18 Тоя се е уплашил
Май Европа е прокълнато място и този иска да заблуди съдбата, като си сменя превозното средство?
12:21 11.08.2026
19 Феникс
12:22 11.08.2026