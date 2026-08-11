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МААЕ ще посети Сирия на фона на договореност за ядрен материал в таен обект

МААЕ ще посети Сирия на фона на договореност за ядрен материал в таен обект

11 Август, 2026 11:47 376 1

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  • сирия

Дамаск очаква „значим напредък“, а според „Аксиос“ агенцията подготвя извеждането на материал от обект, свързан с ядрената програма на режима на Асад

МААЕ ще посети Сирия на фона на договореност за ядрен материал в таен обект - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Делегация на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще посети Сирия, за да обяви „значим напредък“, съобщи Сирийската комисия за атомна енергия, цитирана от Ройтерс. Точната дата на визитата все още не е уточнена, предава БТА.

Съобщението идва ден след публикация на „Аксиос“, според която МААЕ се подготвя да изведе ядрен материал, съхраняван в таен сирийски обект, известен като „Обект 99“. Според изданието САЩ са постигнали договорености със Сирия и Израел за дипломатическо разрешаване на въпроса и предотвратяване на ново напрежение около съоръжението.

Обектът е свързан с ядрената програма на бившия режим на Башар Асад и с разрушения през 2007 г. комплекс „Ал Кибар“. Според информацията на „Аксиос“ в него се съхраняват остатъци, включително жълт кек, получен от уранова руда. Американски представители уточняват, че материалът не може да бъде използван за изработването на ядрено оръжие, но може да представлява риск при използването му в т.нар. „мръсна бомба“.

Въпросът е бил предмет на продължителни консултации между САЩ и Израел. Според американски и израелски представители Израел е настоявал ядреният материал да бъде обезопасен и отстранен, като дори е имало опасения от възможен нов удар по обекта, ако бъде установено, че сирийските власти се опитват да получат достъп до него.

След намесата на администрацията на Доналд Тръмп МААЕ е включена в процеса и според „Аксиос“ преди около три седмици е постигнато споразумение между агенцията и сирийското правителство за извеждането на материала. Към момента той все още не е премахнат.

Сирийската комисия за атомна енергия заяви, че страната продължава да си сътрудничи с МААЕ и със САЩ за справяне с наследството от предишния режим и за възстановяване на пълноценното си участие в работата на агенцията.

Посещението на делегацията може да се превърне във важна стъпка към уреждането на дългогодишните въпроси около ядрената дейност на Сирия и обезопасяването на останалите материали от програмата на режима на Асад.


Сирия
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  • 1 Това

    2 0 Отговор
    "ядрен материал в таен обект" звучи като превърщане в сметище за радиоактивни отпадъци.

    11:49 11.08.2026

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