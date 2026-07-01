България е с втория по големина годишен ценови темп в еврозоната след Литва

Очаква се годишната инфлация в еврозоната да се забави до 2,8 на сто през юни, съобщи днес европейската статистическа агенция Евростат, представяйки най-новите си прогнозни данни, предаде БТА.
Това е първо намаление на годишната инфлация във валутния съюз след четири поредни месеца на растеж. След спад до 1,7 на сто през януари, инфлацията в еврозоната нарасна през всеки от следващите четири месеца – до 1,9 на сто през февруари, 2,6 на сто през март, 3 на сто през април и 3,2 на сто през май.
На месечна база – отнесено към предходния месец – през юни потребителските цени в еврозоната отбелязват първи спад от януари тази година, като намаляват с 0,1 на сто след ръст от 0,1 на сто през май.
Годишната инфлация в България се забавя през юни до 5,3 на сто – с 1 процентен пункт под равнището от май.
България е била с втория по големина годишен ценови темп през юни след Литва (5,5 на сто), след като през предишния месец регистрира най-голяма инфлация сред страните от еврозоната.
В сравнение с май през юни потребителските цени у нас намаляват с 0,4 на сто след ръст от 0,3 на сто месец по-рано.
Националният статистически институт (НСИ) съобщи вчера, че според индекса на потребителските цени (ИПЦ) се очаква спад на потребителските цени в България през юни с 0,8 на сто на месечна база. Спрямо същия месец на миналата година инфлацията се понижава до 5,6 на сто, сочи още експресната предварителна оценка на НСИ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
12:34 01.07.2026
2 Някой
12:35 01.07.2026
3 Пълни лъжи 🤬
12:36 01.07.2026
4 Маро, кво ти пука
12:37 01.07.2026
5 Иван Венков
12:39 01.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аха, рабзрах
12:43 01.07.2026
8 Сатана Z
12:44 01.07.2026
9 на поскъпването
12:48 01.07.2026
10 хахаха
Ама тя се била забавила с 1%...
Аве джурналята, и на вас да ви дето ги препечатвате такива!
12:48 01.07.2026
11 Нстигаме ги
Печатайте евра и се не бойте 😂😂😂
С тази инфоация до 10 години ще задминем Германия по доходи и немците ще идват тука да работят шофьори и строители 😂😂😂😂
12:52 01.07.2026
12 Георги
12:54 01.07.2026