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България е с втория по големина годишен ценови темп в еврозоната след Литва

България е с втория по големина годишен ценови темп в еврозоната след Литва

1 Юли, 2026 12:32 429 12

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Годишната инфлация в България се забавя през юни до 5,3 на сто – с 1 процентен пункт под равнището от май

България е с втория по големина годишен ценови темп в еврозоната след Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се годишната инфлация в еврозоната да се забави до 2,8 на сто през юни, съобщи днес европейската статистическа агенция Евростат, представяйки най-новите си прогнозни данни, предаде БТА.

Това е първо намаление на годишната инфлация във валутния съюз след четири поредни месеца на растеж. След спад до 1,7 на сто през януари, инфлацията в еврозоната нарасна през всеки от следващите четири месеца – до 1,9 на сто през февруари, 2,6 на сто през март, 3 на сто през април и 3,2 на сто през май.

На месечна база – отнесено към предходния месец – през юни потребителските цени в еврозоната отбелязват първи спад от януари тази година, като намаляват с 0,1 на сто след ръст от 0,1 на сто през май.

Годишната инфлация в България се забавя през юни до 5,3 на сто – с 1 процентен пункт под равнището от май.

България е била с втория по големина годишен ценови темп през юни след Литва (5,5 на сто), след като през предишния месец регистрира най-голяма инфлация сред страните от еврозоната.

В сравнение с май през юни потребителските цени у нас намаляват с 0,4 на сто след ръст от 0,3 на сто месец по-рано.

Националният статистически институт (НСИ) съобщи вчера, че според индекса на потребителските цени (ИПЦ) се очаква спад на потребителските цени в България през юни с 0,8 на сто на месечна база. Спрямо същия месец на миналата година инфлацията се понижава до 5,6 на сто, сочи още експресната предварителна оценка на НСИ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    15 0 Отговор
    Къде е Тиквата да ни обясни пак колко е успешно еврото в България

    12:34 01.07.2026

  • 2 Някой

    9 0 Отговор
    Ех, значи. Толкова сме некадърни, че и в най-лошите неща не можем да сме първи!

    12:35 01.07.2026

  • 3 Пълни лъжи 🤬

    14 1 Отговор
    На данните от НСИ, кой вярва. Всеки знае, че цените от лев станаха в евро и отгоре, тоест над 100% инфлация, при всички хранителни стоки и услуги, застраховки, зъболекаря ми си е вдигнал цената, хапчета, данъци от общините. На кое е 5% , няма нито едно нещо, да се е повишило само с 5% ...

    12:36 01.07.2026

  • 4 Маро, кво ти пука

    10 0 Отговор
    Нъл ядешБанани, демократичниНеобелени.

    12:37 01.07.2026

  • 5 Иван Венков

    8 2 Отговор
    Тази инфлация в България е огромен трансфер на средства от бедни към богати. Което е жестоко и несправедливо. Искрено желая на тези, които богатеят и крадат за сметка на самотните родители, хронично болните, работещите бедни и цивилните пенсионери, да не се радват на парите си. Всичко, което са окраднали с хитри легални, полулегални и нелегални схемички да се превърне в прах и пепел и да завършат живота си без пукнат грош.

    12:39 01.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аха, рабзрах

    6 0 Отговор
    На спекулата веще ще и викаме политкоректно "ценови темп".

    12:43 01.07.2026

  • 8 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Скоро и Литва ще ни диша в гърба по цени,а това е само началото на края.

    12:44 01.07.2026

  • 9 на поскъпването

    3 0 Отговор
    вече ценови темп ли му викате?

    12:48 01.07.2026

  • 10 хахаха

    3 0 Отговор
    Отчели 5,3% инфлация при реална около 100%.
    Ама тя се била забавила с 1%...
    Аве джурналята, и на вас да ви дето ги препечатвате такива!

    12:48 01.07.2026

  • 11 Нстигаме ги

    0 0 Отговор
    Даже ги изпреварваме 😂😂😂
    Печатайте евра и се не бойте 😂😂😂
    С тази инфоация до 10 години ще задминем Германия по доходи и немците ще идват тука да работят шофьори и строители 😂😂😂😂

    12:52 01.07.2026

  • 12 Георги

    1 0 Отговор
    ценови темп??? друго си е да си жур нали ститутка!

    12:54 01.07.2026