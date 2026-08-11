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Цените в Хърватия шокираха и местните: пица стига 32 евро

Цените в Хърватия шокираха и местните: пица стига 32 евро

11 Август, 2026 11:43 970 19

  • цени-
  • хърватска-
  • пица-
  • хвар-
  • касова бележка

Поводът беше касова бележка от пицария в Стари град на остров Хвар

Цените в Хърватия шокираха и местните: пица стига 32 евро - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цените по хърватското крайбрежие отново предизвикаха недоволство сред туристи и местни жители. Нов спор избухна след публикации за пици, които в популярни курорти вече достигат 32 евро.

Поводът беше касова бележка от пицария в Стари град на остров Хвар, където клиентка платила 22 евро за голяма пица. В последвалата дискусия потребител посочи, че на остров Брач вече се предлагат пици и за 32 евро.

Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Част от хърватите определиха цените като прекомерни и предупредиха, че страната рискува да загуби туристи за сметка на по-достъпни дестинации като Италия, Гърция и Турция.

Особено впечатление направиха сравненията с Италия, където в района на Неапол пица може да се намери за около 7,50 евро, а бира – за близо 3 евро.

Това не е първият подобен случай през сезона. Семейство от Босна и Херцеговина наскоро се оплака, че край Дубровник е платило около 53 евро за една голяма пица и две кафета.

Високите цени вече притесняват и хърватските власти. Министърът на туризма Тончи Главина по-рано призова бизнеса да бъде по-внимателен с поскъпването и предупреди, че Хърватия трябва да запази конкурентоспособността си спрямо останалите средиземноморски дестинации.

Въпреки недоволството туристите продължават да харчат сериозни суми в страната. Именно това подхранва спора дали цените са прекалено високи, или просто отразяват търсенето в най-популярните курорти по Адриатика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    22 4 Отговор
    Да знаете че еврото няма нищо общо.хо хо хо

    11:46 11.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 4 Отговор
    Хайде на евротооооо❗

    11:46 11.08.2026

  • 3 Евроглупост

    17 4 Отговор
    Нормално - те приеха еврото дори преди нас .... трябва да се идържат по-старите евродържави като ни надуват на нас цените.

    11:46 11.08.2026

  • 4 Моторист

    19 2 Отговор
    В клуба на богатите са

    11:46 11.08.2026

  • 5 Тези са вече в трета година спекула, ама

    21 2 Отговор
    ние ги задминахме за няма и 3 месеца.

    11:47 11.08.2026

  • 6 Еврон Пърцулхамен

    16 1 Отговор
    Не е от €то!

    11:48 11.08.2026

  • 7 Някъде

    5 2 Отговор
    от 10 до 15 € струва хубава пица , а във вътрешността 6 - 7€ !

    11:48 11.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор
    Като в една реклама:
    Сега в Хърватия, скоро и у нас❗
    Нали вече няма левче на етикета....
    а бабите и ПО ПЕЙКИТЕ не могат да умножават по две❗

    11:49 11.08.2026

  • 9 АлиБЕКА на САЧева

    12 2 Отговор
    Много има още да се учат тия смешковци, при нас 200 мл силно разреден айрян с няколко парченца краставица вече е 9 евро.

    11:51 11.08.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    Наслаждават се на благините, които им носи еврото!
    Не завиждайте! СКОРО И ПРИ ВАС!

    Да не кажете после, ма ние сме бедни - в клуба на богатите трябва да има и прислуга!

    11:53 11.08.2026

  • 11 хич не е заради еврото

    7 2 Отговор
    Ще знаете!

    11:55 11.08.2026

  • 12 Китаец

    4 3 Отговор
    Спекула

    11:57 11.08.2026

  • 13 Какво да кажеш

    4 2 Отговор
    Евробогати малоумници.

    12:01 11.08.2026

  • 14 Хааххх

    6 7 Отговор
    Хърватски русофили като не ви харесва 32 евра пица бърже у русята.Ние ще просперираме в клуба на богатството.

    12:02 11.08.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    7 1 Отговор
    Ами и на тях да им е честит шиткойна!

    12:06 11.08.2026

  • 16 тук не остават по назад бг али баби

    2 0 Отговор
    с заострените секири на зяпащи мухи снобари и наивни
    вместо менюта

    Високите цени вече притесняват и бг власти

    12:13 11.08.2026

  • 17 а тук освен ганчо ганка други не кихат

    1 1 Отговор
    Въпреки недоволството туристите продължават да харчат сериозни суми в страната

    12:15 11.08.2026

  • 18 Абе

    0 0 Отговор
    Само кажи думата остров и няма нужда да четеш нататък

    Кво искат,екзотика 😁

    12:19 11.08.2026

  • 19 DW смърди

    0 0 Отговор
    Подходящи лозунги са овладяване на ситуацията:

    "За бога братя, не купувайте"
    "Не е от еврото!"
    "Добре дошли в клуба на богатите!"
    "Няма инфлация, а само усещане за инфлация!"

    12:22 11.08.2026