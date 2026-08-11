Цените в Хърватия шокираха и местните: пица стига 32 евро

Цените по хърватското крайбрежие отново предизвикаха недоволство сред туристи и местни жители. Нов спор избухна след публикации за пици, които в популярни курорти вече достигат 32 евро.

Поводът беше касова бележка от пицария в Стари град на остров Хвар, където клиентка платила 22 евро за голяма пица. В последвалата дискусия потребител посочи, че на остров Брач вече се предлагат пици и за 32 евро.

Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Част от хърватите определиха цените като прекомерни и предупредиха, че страната рискува да загуби туристи за сметка на по-достъпни дестинации като Италия, Гърция и Турция.

Особено впечатление направиха сравненията с Италия, където в района на Неапол пица може да се намери за около 7,50 евро, а бира – за близо 3 евро.

Това не е първият подобен случай през сезона. Семейство от Босна и Херцеговина наскоро се оплака, че край Дубровник е платило около 53 евро за една голяма пица и две кафета.

Високите цени вече притесняват и хърватските власти. Министърът на туризма Тончи Главина по-рано призова бизнеса да бъде по-внимателен с поскъпването и предупреди, че Хърватия трябва да запази конкурентоспособността си спрямо останалите средиземноморски дестинации.

Въпреки недоволството туристите продължават да харчат сериозни суми в страната. Именно това подхранва спора дали цените са прекалено високи, или просто отразяват търсенето в най-популярните курорти по Адриатика.