Цените в Хърватия шокираха и местните: пица стига 32 евро

Цените по хърватското крайбрежие отново предизвикаха недоволство сред туристи и местни жители. Нов спор избухна след публикации за пици, които в популярни курорти вече достигат 32 евро.
Поводът беше касова бележка от пицария в Стари град на остров Хвар, където клиентка платила 22 евро за голяма пица. В последвалата дискусия потребител посочи, че на остров Брач вече се предлагат пици и за 32 евро.
Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Част от хърватите определиха цените като прекомерни и предупредиха, че страната рискува да загуби туристи за сметка на по-достъпни дестинации като Италия, Гърция и Турция.
Особено впечатление направиха сравненията с Италия, където в района на Неапол пица може да се намери за около 7,50 евро, а бира – за близо 3 евро.
Това не е първият подобен случай през сезона. Семейство от Босна и Херцеговина наскоро се оплака, че край Дубровник е платило около 53 евро за една голяма пица и две кафета.
Високите цени вече притесняват и хърватските власти. Министърът на туризма Тончи Главина по-рано призова бизнеса да бъде по-внимателен с поскъпването и предупреди, че Хърватия трябва да запази конкурентоспособността си спрямо останалите средиземноморски дестинации.
Въпреки недоволството туристите продължават да харчат сериозни суми в страната. Именно това подхранва спора дали цените са прекалено високи, или просто отразяват търсенето в най-популярните курорти по Адриатика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
11:46 11.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:46 11.08.2026
3 Евроглупост
11:46 11.08.2026
4 Моторист
11:46 11.08.2026
5 Тези са вече в трета година спекула, ама
11:47 11.08.2026
6 Еврон Пърцулхамен
11:48 11.08.2026
7 Някъде
11:48 11.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега в Хърватия, скоро и у нас❗
Нали вече няма левче на етикета....
а бабите и ПО ПЕЙКИТЕ не могат да умножават по две❗
11:49 11.08.2026
9 АлиБЕКА на САЧева
11:51 11.08.2026
10 ДрайвингПлежър
Не завиждайте! СКОРО И ПРИ ВАС!
Да не кажете после, ма ние сме бедни - в клуба на богатите трябва да има и прислуга!
11:53 11.08.2026
11 хич не е заради еврото
11:55 11.08.2026
12 Китаец
11:57 11.08.2026
13 Какво да кажеш
12:01 11.08.2026
14 Хааххх
12:02 11.08.2026
15 az СВО Победа 81
12:06 11.08.2026
16 тук не остават по назад бг али баби
вместо менюта
Високите цени вече притесняват и бг власти
12:13 11.08.2026
17 а тук освен ганчо ганка други не кихат
12:15 11.08.2026
18 Абе
Кво искат,екзотика 😁
12:19 11.08.2026
19 DW смърди
"За бога братя, не купувайте"
"Не е от еврото!"
"Добре дошли в клуба на богатите!"
"Няма инфлация, а само усещане за инфлация!"
12:22 11.08.2026