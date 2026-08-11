Полша иска допълнителни средства от ЕС за укрепване на отбраната

Полша проявява интерес към допълнителни средства от европейския механизъм SAFE за инвестиции в отбраната, които няма да бъдат използвани от други държави членки, заяви заместник-министърът на националната отбрана Павел Залевски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Варшава вече е подписала споразумение за заем по инициативата SAFE, чрез което си е осигурила 43,7 млрд. евро за укрепване на въоръжените си сили. Средствата са част от усилията на Европейския съюз да засили отбранителните способности на държавите членки на фона на нарастващите геополитически рискове.

По думите на Залевски в механизма все още има неизползван финансов резерв, към който Полша проявява интерес.

„Предстои решаваща фаза в преговорите с Европейската комисия. Ще представим нашите проекти, които бихме искали да включим в този механизъм“, заяви заместник-министърът пред Полското радио.

Допълнителното финансиране би могло да бъде насочено към придобиването на военни транспортни самолети и самолети за въздушно презареждане, посочи Залевски.

Интересът на Варшава към допълнителните средства е част от мащабната програма за модернизация на полските въоръжени сили. Полша е сред държавите от ЕС, които увеличават значително разходите си за отбрана на фона на променената среда за сигурност в Европа.