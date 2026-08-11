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Полша иска допълнителни средства от ЕС за укрепване на отбраната

Полша иска допълнителни средства от ЕС за укрепване на отбраната

11 Август, 2026 11:08, обновена 11 Август, 2026 11:05 509 6

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  • отбрана-
  • укрепване

Варшава може да насочи новото финансиране към военни транспортни самолети и самолети за въздушно презареждане

Полша иска допълнителни средства от ЕС за укрепване на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша проявява интерес към допълнителни средства от европейския механизъм SAFE за инвестиции в отбраната, които няма да бъдат използвани от други държави членки, заяви заместник-министърът на националната отбрана Павел Залевски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Варшава вече е подписала споразумение за заем по инициативата SAFE, чрез което си е осигурила 43,7 млрд. евро за укрепване на въоръжените си сили. Средствата са част от усилията на Европейския съюз да засили отбранителните способности на държавите членки на фона на нарастващите геополитически рискове.

По думите на Залевски в механизма все още има неизползван финансов резерв, към който Полша проявява интерес.

„Предстои решаваща фаза в преговорите с Европейската комисия. Ще представим нашите проекти, които бихме искали да включим в този механизъм“, заяви заместник-министърът пред Полското радио.

Допълнителното финансиране би могло да бъде насочено към придобиването на военни транспортни самолети и самолети за въздушно презареждане, посочи Залевски.

Интересът на Варшава към допълнителните средства е част от мащабната програма за модернизация на полските въоръжени сили. Полша е сред държавите от ЕС, които увеличават значително разходите си за отбрана на фона на променената среда за сигурност в Европа.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    7 5 Отговор
    В България също искам силна отбрана. Но за съжаление, Радев анулира всичко. И ГЕРБ, и ДПС и копейките унищожиха армията ни. Затова отбраната ни е на всякаква критика.

    Коментиран от #6

    11:06 11.08.2026

  • 2 Диктор

    4 4 Отговор
    Ако Русия се опита да нападне и окупира Варна или Бургас, заради това губим всичко. А пък армията ни е с много стари технологии, докато Полша, Румъния и Украйна имат много мощни военни технологии. В България - комунистическа корупция!

    11:09 11.08.2026

  • 3 И ние трябва

    8 1 Отговор
    Да се ориентираме в тази посока и то бързо. Не може въоръжените ни сили да са срам за НАТО. Нямаме авиация, пехота, ПВО, за военноморски флот да не говорим.

    11:09 11.08.2026

  • 4 защо ти са дебели войници

    2 5 Отговор
    ЕC ни храни НАТО ни брани :))

    11:10 11.08.2026

  • 5 Полскитешляхи

    9 3 Отговор
    и те като укроевреите - усетиха, че могат да изкрънкат милиарди за корупция и крадене.

    11:13 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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