Дигиталното евро: Какво ще представлява и защо е нужно

Дигиталните валути и криптовалутите трябваше да революционират начина, по който се разплащаме, но през 2026 г. все още ни трябват пари в брой или дебитна карта, за да си платим. Нестабилността на биткойна го възпрепятства да се превърне в алтернатива на стандартните валути.
Сега обаче Европейската централна банка (ЕЦБ) има план за създаване на стабилна дигитална валута. За потребителите дигиталното евро дава възможност за сигурни трансакции - в търговската мрежа, онлайн и между хората, които да бъдат обезпечени директно от ЕЦБ. Това обаче не е всичко - нуждата от дигитална валута все повече е и геополитическа.
Валутен суверенитет в променящ се свят
В свят, в който Вашингтон внезапно реши да пренапише търговските правила, да наложи мита и да затегне контрола върху разработките на изкуствен интелект, Европейският съюз вярва, че валутният суверенитет е ключов за предпазването от бъдещи резки промени, предизвиквани от администрацията на Доналд Тръмп.
В момента Европа разчита в огромна степен на системите за разплащане на САЩ като Visa и Mastercard, а дигиталните портфейли като Google или Apple Pay създават допълнителна зависимост. “Ако в световен мащаб всички тези трансакции започнат да се извършват в долари, без да има дигитално евро, това би ограничило ефективността на паричната политика на ЕЦБ по отношение на еврото”, заяви пред ДВ Бас ван Донселаар, управляващ партньор в консултантската фирма PaymentGenes.
Тъй като все по-голяма част от търговията и плащанията се прехвърлят в онлайн пространството и все по-често се извършват в чуждестранни дигитални валути, дигиталното евро ще помогне на ЕЦБ и да управлява по-ефективно паричното предлагане, да реагира на икономически кризи и да защити валутата от външни сътресения.
Други големи икономики напредват по-бързо, включително Китай с дигиталния си юан, или e-CNY. Откакто беше пуснат в пилотен режим през 2020 г., са създадени над 230 милиона лични и около 18,8 милиона корпоративни e-CNY портфейла. Към края на ноември китайската дигитална валута е извършила над 3,48 милиарда трансакции на дребно на стойност около 16,7 трилиона юана (2,1 трилиона евро), съобщават китайските държавни медии. Пекин сега прави нови и по-големи стъпки, като разширява трансграничното му използване и дори позволява начисляването на лихви върху спестяванията в дигитални юани.
Защита на европейската финансова стабилност
За дигиталното евро обаче основното предизвикателство е да се гарантира, че то няма да функционира като банкова сметка, изцяло поддържана в налични средства. Ако това се случи, европейските банки биха могли да загубят депозитите си - особено по време на криза или на банкова паника - тъй като потребителите ще прехвърлят спестяванията си в дигитално евро.
За да предотврати това, ЕЦБ е въвела предпазни мерки. Евентуален таван от 3 000 евро за притежаваните суми в цифрово евро би пренасочвал автоматично всяка сума над този таван обратно към свързана банкова сметка. Цифровото евро освен това няма да носи лихва, което ще премахне стимулите за изтегляне на спестяванията от банките. На компаниите пък ще бъде забранено да държат постоянно големи суми в тези сметки.
Евелин Уитлокс, директорка на отдела „Цифрово евро“ в ЕЦБ, описва дигиталното евро като „сигурна публична алтернатива за дигитални плащания, съчетаваща лекотата и удобството на съвременните методи за плащане с доверието и стабилността на наличните пари“.
Притеснения за защитата на парите и личните данни
Сред потребителите защитата на личните данни остава една от най-големите причини за безпокойство. Някои се опасяват, че цифровата валута на централната банка (CBDC) би могла да позволи държавен контрол върху разходите, като правят сравнения със системата в Китай. Там гражданите получават оценка за поведението си, включително за финансовата си надеждност. Ниските оценки могат да ограничат достъпа до кредити, работни места, обществени услуги или пътувания. Емануел Ауриол, професорка по икономика в Икономическия университет в Тулуза, отхвърля всякакъв паралел:
"Социалните кредитни системи (като в Китай) нямат нищо общо с това“, заяви тя пред ДВ. "Защитата на личните данни може да бъде съчетана с мерки за борба с престъпността, без да се създават инструменти за социален контрол."
ЕЦБ планира също така да позволи директни плащания от потребител към потребител между мобилни телефони. Това би запазило анонимността, подобна на тази при плащанията с налични пари при малките ежедневни плащания, като в същото време се спазват правилата за борба с прането на пари.
Как ще бъдат убедени банките
Едно от най-големите предизвикателства при въвеждането на дигиталното евро е потенциалният спад в приходите на европейските банки. В момента търговците понасят загуби от всяко плащане с карта под формата на такси - често от 0,5% до 1,5% от трансакция на стойност 100 евро, които се разпределят между банката и оператора на платежната система. Дигиталното евро има за цел да намали тези разходи.
Много банки твърдят, че те ще бъдат натоварени с по-голямата част от разходите и отговорността за изграждането и експлоатацията на новата инфраструктура, като в същото време ще загубят значителен източник на приходи от такси. Затова те апелират за справедливо компенсиране.
Как ще бъде улеснено въвеждането за потребителите
За да се гарантира общественото одобрение, ЕЦБ предлага цифровото евро да получи статут на законно платежно средство в цялата еврозона. Според настоящите предложения всеки търговец, разполагащ с платежен терминал, ще бъде длъжен да приема цифровите евро по пълната им номинална стойност, без да има допълнителни такси за потребителите.
"Подобно на физическите банкноти, стойността на дигиталното евро ще бъде гарантирана от Европейската централна банка и националните централни банки - така че едно дигитално евро винаги ще се равнява на едно обикновено евро. За разлика от криптовалутите, стойността му е стабилна и няма да се колебае“, заяви пред ДВ представителката на ЕЦБ Евелин Уитлокс.
Страните извън еврозоната в рамките на ЕС също ще имат възможност да предлагат валутата. Дигиталното евро ще функционира и офлайн, което може да се окаже полезно при прекъсвания на електрозахранването или в райони с лоша интернет връзка. Политиците в ЕС се стремят да приемат правната рамка по-късно през тази година, като пилотен проект е планиран за 2027 г., а пълното въвеждане - потенциално през 2029 година.
Автор: Ник Мартин
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #49
21:05 07.07.2026
2 Да,бе
21:06 07.07.2026
3 Копейко
21:06 07.07.2026
4 Евроджендър
21:07 07.07.2026
5 Kaлпазанин
21:07 07.07.2026
6 Евгени Минчев
До коментар #1 от "Сатана Z":Кога ще се видим в Лондон
21:08 07.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9
21:09 07.07.2026
8 Капей
21:10 07.07.2026
9 Ванко 1
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма да доплащаш ,само ще те опнем веднъж
Коментиран от #62
21:11 07.07.2026
10 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Щом DW го рекламира, значи ще бъде дигитално робство, бъдете сигурни.
21:11 07.07.2026
11 НАКРАТКО:
21:13 07.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/Първи постулат на БАНКСТЕРИТЕ/
21:14 07.07.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #22
21:15 07.07.2026
14 Васил
21:15 07.07.2026
15 хаха
Хич... Обявяват те за престъпник, че си писал против властта или си бил близо до мястото на протест, и ти спират кранчето. Е, няма да се нарича "социален кредит", а ще е "борба за цифрова сигурност", "борба с дезинформация", "борба с крайна десница" и т.н.
"ЕЦБ планира също така да позволи директни плащания от потребител към потребител между мобилни телефони. Това би запазило анонимността, подобна на тази при плащанията с налични пари при малките ежедневни плащания, като в същото време се спазват правилата за борба с прането на пари."
Да, съвсем ще е "анонимно". 1. В тези плащания по протокол се праща номер на лична карта/ЕГН на изпращача и получателя. 2. Телефонният номер явно според ЕС хич не е свързан с човек и няма грам начин по него да се наруши анонимността на плащането с кеш.
„сигурна публична алтернатива за дигитални плащания, съчетаваща лекотата и удобството на съвременните методи за плащане с доверието и стабилността на наличните пари“.
Съвсем сигурна е. Няма изобщо документирани източвания на данни от системи на данъчни, полиция, държавни институции в ЕС. А стабилността кърти мивки. Ще се плаща цифрово при кризи, като спре интернета. Едно падане на тока като в Испания, наводнение, земетресение и да се чудим как
Коментиран от #19
21:16 07.07.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
21:16 07.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И Киев е Руски
21:17 07.07.2026
19 хаха
До коментар #15 от "хаха":да си продължа, че отряза...
Съвсем сигурна е. Няма изобщо документирани източвания на данни от системи на данъчни, полиция, държавни институции в ЕС. А стабилността кърти мивки. Ще се плаща цифрово при кризи, като спре интернета. Едно падане на тока като в Испания, наводнение, земетресение и да се чудим как хората ще заредят гориво да се евакуират, ще купят храна. Да не говорим, че нали се готвим Русия да ни нападала... При война и унищожение на мобилните клетки или центровете за данни как ще се плаща?
Целта е ясна- Да ни е честита новата 1984та година, другари!
21:18 07.07.2026
20 Баба Гошка
21:18 07.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Дигиталното евро е като обикновеното,
само че е дигитално!"😉
Имате банкова карта - чудесно!
А сега си спомнете
как блокираха картите на стачкуващите шофьори в Канада,🤔
как блокираха картите на протестиращите
в Гърци 🤔
А сега се замислете
как биха постъпили с Вашата карта,
ако решат 🤔❗
21:18 07.07.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Голема глупост , АМИ НЕ , НЕ Е ❗
21:19 07.07.2026
23 Дигиталното евро
21:19 07.07.2026
24 Анонимен
Коментиран от #27, #31
21:22 07.07.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Замислете се какво стана с парите на Русия в едни банки в един момент🤔
21:23 07.07.2026
26 Крико
21:25 07.07.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Анонимен":Банките не търсят ТВОЯТА полза от ТЯХ,
те търсят ТЯХНАТА полза от ТЕБ❗
Коментиран от #36
21:26 07.07.2026
28 Механик
ТЕ винаги и всичко правят за наше добро. И как хубавичко и напоителничко ви обясняват, колко са загрижени за вас. Ето, дори Китай дадоха за пример. Правете сметка до къде са готови да стигнат с убежденията, щом дадоха Китай за пример.
Само едно ше ви кажа. Радвам се, че не съм първа младост, защото по естествени причини
няма да имам възможността да се "порадвам" на бъдещето.
21:26 07.07.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Дилъри на време"- изгледайте го❗
21:30 07.07.2026
30 Мандо
Sand Dollar
Стартира през 2020 г.
Това е първата национална CBDC, достъпна за граждани.
Нигерия –
eNaira
Стартира през 2021 г.
Една от първите големи държави с действаща CBDC.
Ямайка –
JAM-DEX
Стартира през 2021 г.
Източнокарибските държави (валутният съюз ECCU) –
DCash
Пусната като регионална дигитална валута през 2021 г. (пилотът започва по-рано).
След тях идват големите проекти:
Китай – дигитален юан (масови тестове от 2020 г., по-широко разширяване след това).
Русия – дигитална рубла (пилот от 2023 г.).
Индия – дигитална рупия (пилот от 2022 г.).
Есср ще бъде след Раша хахахаха
Коментиран от #45
21:32 07.07.2026
31 хаха
До коментар #24 от "Анонимен":Целите са две:
1. Въвеждане на идентификация в Западна Европа. Нямат ЕГНта и от там трудно се следи всеки. Трябва да се проверява по адрес, имена(а често се пишат с разлики на различни места). Затова и пробваха да прокарат електронно ИД през "дигитална сигурност и борба с дезинформация"(да се идентифицираш с лични документи, да ти се даде ИД за тях и от там навсякъде форуми, социалки, чатове да го пазят с профила ти), не мина гласуване и го бутнаха като "защита на децата" с приложение за "доказване на пълнолетие".
2. Тотален конторол над приходи и разходи, пълна следа за всичко. Така няма как да скриеш пари от "хубавите" прогресивни данъци и 100% да ги направят, могат за всичко да ти спрат кранчето.
Всичко останало е ала-бала.
За съжаление повечето от идеите са прокарани вече с различни директиви- ограничение на кеша до 10000, рапортуване за тегления над 1000, биткойн над 1000 да изисква проверка на идентичност на получателя, идентификация за възраст за социалки,пращане на идентификация на платец и получател на инстантни плащания(засега само за тях въвеждат тези полета в протоколите за комуникация). Остават цифрово евро, забрана на ВНПи и накрая- не 1000 или 500 лимит за кеш, а направо пълна забрана на кеш като "борба с пране на пари".
21:33 07.07.2026
32 Питане
21:37 07.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Георги
21:47 07.07.2026
35 комисар
Коментиран от #37
21:52 07.07.2026
36 Така де
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Затова не дръжте пари в банки
Коментиран от #39
21:59 07.07.2026
37 хаха
До коментар #35 от "комисар":Всъщност, да. Всичко в банка и под пълен контрол. При идея да емигрираш ти пускат хубав данък 25% поне(Германия, Скандинавските страни), че и май 40% във Франция, на пълната оценка на активите ти- решават, че имаш цветарница и фирма за 500 000, плащаш 100 000 и нагоре данък, даже да имаш всичко 5 евро в банка. Във Великобритания са с по-луда идея- 10г след емиграция дължиш данъци, нищо че отдавна не живееш там. Като цяло идеята на ЕС е въвеждане на данъци по гражданство(САЩ са единствените сега с този режим американец, независимо къде живее, да дължи и американски данъци).
Затворът няма да е с автомати и кучета, бодлива тел на границата като в соца, а напълно демократично ще те държат с това, че при опит да избягаш ще те оставят гол и бос. И така до откат ще работиш за господарите. Ако решиш да се репчиш, спират парите и няма за храна. Абе, демокрация, свобода и евроатлантически ценности отвсякъде.
Коментиран от #40
22:01 07.07.2026
38 Дигитално евро
Безплатно ползване: Основната му функция за извършване на плащания и трансфери ще бъде напълно безплатна за гражданите.
Онлайн и офлайн режим: Потребителите ще могат да плащат както през интернет, така и директно от мобилен телефон към друг телефон без мрежова връзка.
Този и сега го правим същото
Коментиран от #55
22:08 07.07.2026
39 хаха
До коментар #36 от "Така де":Е, да, де, ама близките до 3-4г ще забранят кеша. И да имаш 1 000 000 вкъщи, няма да има кой да ти го приеме. Засега полека набутват цифровото евро като допълнителна, че и лимитирана опция(овцете да пляскат, че са се уредили да се включат). Като минат тестовете с първите в системата и я оправят от грешки, минава задължително.
Още от 2010-2011 има идеи лимитът за кеш да е докъм 50 евро. Заради опозицията вкарват по час на лъжичка и, където е заложен, никога не се вдига въпреки инфлацията. В Гърция вече за над 500 евро и в затвор ще лежиш, в Испания май и там намалиха от 1000 на 500, Германия от без лимит стана на 10000 като в директивата, ние сме на 5000 и да видим кога ще го намалят(по лимитите за теглене от банкомат 1000, дето нямат вдигане, май ще е скоро)...
Единствените извън системата ще са политиците и олигарсите- отдавна ползват офшорки, фондации, всичко им е "фирмено". При тях по документи имат 0 и от там ни данъци плащат, ни ги е страх от конфискация, лимити и т.н. Подкупите- пишат фактури за "реклама", "консултации" и т.н. и пей сърце. И същото е било в Атина и Рим преди разпада им, Франция преди революцията- яки данъци и глад за раята, а елитът 0 данъци и яко лапкане. Но историята или не учи политиците, или мислят, че с цифров контрол ще се спасят.
Коментиран от #41
22:09 07.07.2026
40 Я пъ тоа
До коментар #37 от "хаха":Дръж си парите небанкови сайтове
Примерно в сайтове за залози.
Коментиран от #43
22:10 07.07.2026
41 Я пъ тоа
До коментар #39 от "хаха":Дръж си парите в САЙТОВЕ ЗА ЗАЛОЗИ
И други небанкови сайтове.
Можеш пак да си направиш собствен сайт.
22:12 07.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 хаха
До коментар #40 от "Я пъ тоа":Парите си държа в банка, но за плащания често си тегля кеш и плащам с него. Не искам да ми знаят кога съм пил кафе, пазарувал в супера и т.н. Между другото, в момента тестват SAF-T, което е прелюдия към пълния контрол. Фактурите на фирмите засега да са с редове с бройки на всяка стока. По-нататък идеята е същото да е с касовите бележки от магазините. И накрая- бележката се връзва с плащането по идентификатора ти.
Както казах в преден коментар, вече са приети куп директиви с малки и изолирани наглед неща, които полека градят голямата картина.
Коментиран от #44
22:14 07.07.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #43 от "хаха":Банката не се интересува какво правиш с парите си
А ДАЛИ ВНАСЯШ В НЕЯ ИЛИ ТЕГЛИШ.
Коментиран от #47
22:17 07.07.2026
45 Ландо
До коментар #30 от "Мандо":Третия свят включая и бивша България - полигон на ционистите.
22:19 07.07.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
Банката е ЕЛИМИНИРАНА
Коментиран от #51
22:21 07.07.2026
47 хаха
До коментар #44 от "Я пъ тоа":Не говоря банката дали я интересува, а дали държавата или при течове някой недобросъвестен може да получи пълна информация какво купувам, откъде. Не искам бай Пешо от НАП да знае дали обичам таратор и от там купувам кисело мляко редовно или не. Не искам и да ми натресат зелените промити мозъци лимит дали да ям 50г месо на седмица, за да пазя природата от кравешки газове, или да ме глобяват, ако не съм си изял чинно 1кг скакалци тази седмица.
На банките вярвам. На тези с право да поискат извлечения или направо с новите директиви и "нововъведения" да я имат на тепсия през сетълмента на ЕЦБ, БНБ грам не вярвам ни, че могат да ми пазят информацията, ни че няма да я продадат, ако има далавера, ни за нищо. Защо им е да зная колко кафета пия на ден? Колко джобни давам на детето? Няма нужда от Биг Брадър и "свобода".
Коментиран от #50
22:23 07.07.2026
48 Дигитално евро
Плащаме през интернет и от телефон на телефон.
Ако си вкарам парите в СОБСТВЕН САЙТ за разплащане или в "телефония си номер". банката е елиминирана
Коментиран от #53
22:25 07.07.2026
49 Само да отбележа
До коментар #1 от "Сатана Z":В Русия има дигитална рубла от 2023. Както пише в статията, има и в Китай. Последно, тези двете готини ли са или не?
22:26 07.07.2026
50 Я пъ тоа
До коментар #47 от "хаха":Банката не я интересува дали ядеш таратор или боб.
Интересува се да теглиш по малко и да внасяш повече.
Иначе банката фалира.
Коментиран от #52, #58
22:28 07.07.2026
51 хаха
До коментар #46 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не става. За да пазят лиценза си, сайтовете трябва да спазват правилата срещу пране на пари на ЕС. Вече даже не ти приемат депозити, независимо с каква карта пробваш да вкараш парите, защото блокировката е по това дали си българин. НАП са забранили на ниво платежни системи и банки всички оператори освен лицензираните български от миналия септември. Да, с американска карта не може да платиш, ако собственикът е български гражданин.
А и от тези сайтове как точно ще платиш за хляб?
Има начини, но те са с емиграция извън ЕС в офшорна зона, второ гражданство, тръстове или други юридически лица да държат сметките и т.н. И тях ги ползват богатите, защото с 2000 евро доход няма откъде да си ги позволи средният човек. Не че куп не бягат- 282 000 миналата година само от Германия според официалната статистика, но е само за горна средна класа и нагоре.
Коментиран от #56
22:28 07.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 хаха
До коментар #48 от "Дигитално евро":Разсмя ме. Плащането по телефонен номер е БАНКОВА УСЛУГА. Банката просто връзва телефона ти със сметката и получаваш парите в нея. Да, може накрая и да елиминират банките и всичко да се върти през ЕЦБ, макар че идентификация на хората при плащане и бокиране по нея на ЕС им стигат. В ЕЦБ сетълментът ще си носи кой си и всяка държавна служба ще може на мига да си изкара справки, каквито си поиска. Брюкселци ги бърка банковата тайна- трябва със съдебна заповед да изискват от банките една по една с месеци. А с цифрово евро и новите протоколи с ЕГНто ти в плащането става с 1 клик от масивите на ЕЦБ или БНБ.
Коментиран от #54
22:34 07.07.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #53 от "хаха":Щото си държиш парите в БАНКА.
АКО си държиш парите в небанков САЙТ, банката е елиминирана, ама откъде да знаеш
Справка...ДАРК НЕТ.
22:41 07.07.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Дигитално евро":напълно безплатно (за гражданите) е само
сиренцето в капана ❗
Коментиран от #57
22:43 07.07.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "хаха":ВДАРК НЕТ... нема никакви забрани
Да не говорим за хилядите нелегални сайтове в Китай, ИНДОНЕЗИЯ, САЩ. които действат от години и са недосегаеми за банките.
Там се перат милиарди от незаконна дейност.
Коментиран от #61
22:44 07.07.2026
57 Дигитално евро
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На кого ли ша са плаща като БАНКИТЕ са елиминирани, а парите са в СОБСТВЕНИЯ МИ САЙТ.
За транзакции нема да са плаща.
Може някаква минимална ГОДИШНА сума за поддържане на сайта.
Коментиран от #60, #63, #64
22:47 07.07.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #50 от "Я пъ тоа":Япътойчо, късоглед си❗
Банката е само инструмент на Дълбоката Държава❗
Трябва да погледнеш в дълбочина❗
Гледал си филми, но не си се замислял-
банката не се интересува дали си купуваш пица или дюнер, но когато ДД поиска сведение- през банковата ти сметка излиза веднага например,
че плащаш билет за Дубай на летище "Васил Левски"❗.
Коментиран от #70
22:48 07.07.2026
59 Мокой
22:49 07.07.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "Дигитално евро":Те довчера пазаруваха яко през Тему и Амазон, ама вече ги цакат с ТРИ € на изделие за ПЕ-ЕСЕ ЦЕНТА❗
22:50 07.07.2026
61 ГОЛЕМИЯ СТРАХ НА БАНКИТЕ
До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Транзакциите Да не минават през тях.
Пример с БИТКОЙНА.
Отначало банките го отричаха.
Сега гледат да го привлекат в транзакциите си щото милиарди минават извън банковите институции.
22:53 07.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "Дигитално евро":Не сФащаш идеята им❗
Те нямат за цел да взимат 10 цента от тебе❗
Идеята им е
да знаят в реално време къде, кога, за какво плащаш❗
Да могат да проверят това за произволни дни ❗
Да могат да блокират достъпа до сметките на
непослушните и на неправилно мислещите❗
Коментиран от #66
22:56 07.07.2026
64 Дигитално евро
До коментар #57 от "Дигитално евро":Вдигат митата за стоките извън ЕС.
Дали през интернет или кеш...пак ша си ги плащаш.
Всеки може да си сменя цените по един или друг начин.
Важно е СОБСТВЕНИТЕ ти пари, да нямат БАНКОВ КОНТРОЛ...ако минават през СОБСТВЕН САЙТ.
22:56 07.07.2026
65 Дигиталните пирамиди от 90те
Коментиран от #68
22:56 07.07.2026
66 Дигитално евро
До коментар #63 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Вечеряме в ресторант
Сметка 250 евро
Искам фактура с текст "вечеря в ресторант"
И прикрепен към нея касов бон на ОБЩА стойност 250 евро.
Дали ша се разбере кво сме яли и пили.....
Коментиран от #69
22:59 07.07.2026
67 Летец Пешеходец
23:00 07.07.2026
68 Дигитално евро
До коментар #65 от "Дигиталните пирамиди от 90те":Прави са били КОМУНИСТИТЕ
Като има ОВЦИ, требе да са стрижат.
23:00 07.07.2026
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #66 от "Дигитално евро":Ти ПОЛУИ.....Т ли си, КРЪГЪЛ И...Т ли си или си И...Т на квадрат❗
Не ги интересува дали си ял телешки крилца или пилешка вратна пържола ❗
Интересува ги КЪДЕ СИ ТИ и при желание да могат да БЛОКИРАТ разплащането❗
Явно ще трябват стотина поста за да сФанеш, но аз няма да се занимавам с писането им❗
Коментиран от #71
23:04 07.07.2026
70 Дигитално евро
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Плащаме билет до Дубай....но може и да не летя
Да са чуди ДАНС кво става...
23:05 07.07.2026
71 Дигитално евро
До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що бе.....
С моето ДИГИТАЛНО ЕВРО, може да не плащам аз, а някой друг.
Синът си плаща билета за мача с МОЕТО ДИГИТАЛНО ЕВРО, а аз съм си в къщи.
ДАНС ша си мисли че съм бил на мач
23:08 07.07.2026