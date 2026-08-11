Зеленски: Русия е използвала севернокорейски ракети при удара по Запорожие

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са използвали севернокорейски балистични ракети при удара по град Запорожие, при който през нощта са загинали най-малко шестима души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Градът беше ударен от севернокорейски балистични ракети, руски ракети „Циркон“ и планиращи въздушни бомби“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.
Emergency response efforts have been ongoing since last night to deal with the aftermath of the Russian strike on Zaporizhzhia. The city was struck with North Korean ballistic missiles, Zircons, and guided aerial bombs. It was a vicious attack, calculated to inflict maximum… pic.twitter.com/6Bj3KpdYVQ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2026
Украинският държавен глава определи нападението като „жестока атака“, целяща да причини максимални разрушения и жертви.
По думите му ударът е поредното доказателство за мащаба на руската военна кампания срещу Украйна и за използването на различни видове оръжия при атаките срещу украински градове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайо
Коментиран от #8
11:35 11.08.2026
2 Тунджа 200
Шматка пълна.
11:38 11.08.2026
3 604
11:38 11.08.2026
4 Др. Ун:
Кажете откровено!😁
11:39 11.08.2026
5 Да каже
11:39 11.08.2026
6 някой
11:40 11.08.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:40 11.08.2026
8 Абе
До коментар #1 от "Хайо":Искаш да кажеш, и едните и другите са гола вода. Нямат нищо. А нали друго се говореше за русията?
Коментиран от #10, #19
11:41 11.08.2026
9 СМЯХ
Коментиран от #35
11:41 11.08.2026
10 име
До коментар #8 от "Абе":Гола вода са само краварите. За трети път в рамките на година пецат няколко сидмици и свършавт патроните. А руснаците вече пета година разоръжават целото нато.
Коментиран от #15
11:43 11.08.2026
11 Северна Корея
11:45 11.08.2026
12 Даааааааа
11:47 11.08.2026
13 Оня
11:47 11.08.2026
14 кашкавален купол
11:48 11.08.2026
15 Абе,
До коментар #10 от "име":Ама сами или с помоща на някои други? Барем Киев да бяха превзели. Много се мотаят-3дни и няколко години. Абе с това темпо на пусинчо дали ще дживее победата???
11:51 11.08.2026
16 А тоя
11:52 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Грета Тунберг
11:54 11.08.2026
19 Смотльо,
До коментар #8 от "Абе":И като нямат нищо ,що не я нападнат чакалите от НАТО ? Както сториха това с Ирак ,Либия ,Югославия ?
11:57 11.08.2026
20 Култура Миянко
11:58 11.08.2026
21 иван костов
11:59 11.08.2026
22 Хайо
11:59 11.08.2026
23 АвиеП
11:59 11.08.2026
24 И кво ся?
12:02 11.08.2026
25 Е, и какво от това
12:07 11.08.2026
26 ами
12:08 11.08.2026
27 Японска минджa
путин не ще види мир!
чака у бункера Бандерата Стьопа
да му потропа!
12:08 11.08.2026
28 фбр
12:12 11.08.2026
29 Не бе
12:12 11.08.2026
30 Японска минджa
Коментиран от #37
12:14 11.08.2026
31 Сократ
12:14 11.08.2026
32 КНДР е комунистическа държава
Коментиран от #34
12:15 11.08.2026
33 Заренкин
12:16 11.08.2026
34 и като се събуди
До коментар #32 от "КНДР е комунистическа държава":Прозорецът отворен, краката отвити, копейките малко
12:18 11.08.2026
35 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "СМЯХ":Бедни гладни и изостанали сме ние Хайде едно българско предприятие да създаде балистична ракета с обхват поне хиляда километра Не може Да построи подводница Не може И каква е файдата на цялата ни икономика
12:19 11.08.2026
36 Възмутен
А ти дребосък на колко дуржави използваш?
Ей много се нагъл.
Коментиран от #38
12:20 11.08.2026
37 Леонсио Парчето
До коментар #30 от "Японска минджa":Муци 👄 ,абе ти за нищо ги нямаш тези милиардите ,а всъщност го олигавяш хубаво от ....до .. за скромните 2.50 €врака ,+50с.екстра -и аз съм човек , да пиеш ед грно малко .....няма значение какво ,важен е жеста !
12:21 11.08.2026
38 Японска минджa
До коментар #36 от "Възмутен":Ти си пoмяр, щом нямаш чувство за справедливост и не отдаваш значение че Европа помага на по слабата нападната държава, срещу yбийци и кpадци! Ти си изкопаемо зoмби от далечното байтошово време!
12:27 11.08.2026