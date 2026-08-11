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Зеленски: Русия е използвала севернокорейски ракети при удара по Запорожие
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия е използвала севернокорейски ракети при удара по Запорожие

11 Август, 2026 11:35, обновена 11 Август, 2026 11:36 727 38

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  • северна корея-
  • украйна

Украинският президент обвини Москва, че е нанесла смъртоносния удар с балистични ракети от Северна Корея, ракети „Циркон“ и планиращи авиобомби

Зеленски: Русия е използвала севернокорейски ракети при удара по Запорожие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са използвали севернокорейски балистични ракети при удара по град Запорожие, при който през нощта са загинали най-малко шестима души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Градът беше ударен от севернокорейски балистични ракети, руски ракети „Циркон“ и планиращи въздушни бомби“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Украинският държавен глава определи нападението като „жестока атака“, целяща да причини максимални разрушения и жертви.

По думите му ударът е поредното доказателство за мащаба на руската военна кампания срещу Украйна и за използването на различни видове оръжия при атаките срещу украински градове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайо

    60 6 Отговор
    И Украйна с какво удря по русия ? С американски ? Къде е разликата бе наркоман ?

    Коментиран от #8

    11:35 11.08.2026

  • 2 Тунджа 200

    11 9 Отговор
    А ти пък си много красив.
    Шматка пълна.

    11:38 11.08.2026

  • 3 604

    29 6 Отговор
    Бандери фърчът на парчета....

    11:38 11.08.2026

  • 4 Др. Ун:

    18 6 Отговор
    Е, как са по добри, или по лоши от руските?
    Кажете откровено!😁

    11:39 11.08.2026

  • 5 Да каже

    27 6 Отговор
    имената на хотелите и хостелите поразени от руския удар? Все той е невинен, а Русия терорист! Да разкаже и за 2 години, колко руски генерали и цивилни взривиха с терористични актове!

    11:39 11.08.2026

  • 6 някой

    8 27 Отговор
    Русия не е в състояние да воюва без доставките от Северна Корея

    11:40 11.08.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    33 5 Отговор
    Нали биеш по руските рафинерии и по складовете на Али експрес Нали се хвалиш А да те видим сега

    11:40 11.08.2026

  • 8 Абе

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "Хайо":

    Искаш да кажеш, и едните и другите са гола вода. Нямат нищо. А нали друго се говореше за русията?

    Коментиран от #10, #19

    11:41 11.08.2026

  • 9 СМЯХ

    28 4 Отговор
    Супер-дупер НАТЮфското ПВО стана за резил от ракети на бедните, гладни и изоснанали севернокорейчета!

    Коментиран от #35

    11:41 11.08.2026

  • 10 име

    27 3 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Гола вода са само краварите. За трети път в рамките на година пецат няколко сидмици и свършавт патроните. А руснаците вече пета година разоръжават целото нато.

    Коментиран от #15

    11:43 11.08.2026

  • 11 Северна Корея

    23 0 Отговор
    Не само ракети...И бойци за повишаване на уменията ще има.

    11:45 11.08.2026

  • 12 Даааааааа

    18 1 Отговор
    Капитулация, куче. Левобрежна и южната част се предават на Русия. С останалото правете каквото искате.

    11:47 11.08.2026

  • 13 Оня

    12 0 Отговор
    Ами хайрлия да е както се казва! Да илядят!

    11:47 11.08.2026

  • 14 кашкавален купол

    18 1 Отговор
    Прекрасно работи в Украйна....Не всичко е в ракетите.Важното е ,че имате още жива сила готова да воюва за едрия частен бизнес на ЕС и САЩ..

    11:48 11.08.2026

  • 15 Абе,

    3 19 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Ама сами или с помоща на някои други? Барем Киев да бяха превзели. Много се мотаят-3дни и няколко години. Абе с това темпо на пусинчо дали ще дживее победата???

    11:51 11.08.2026

  • 16 А тоя

    26 1 Отговор
    има ли ракети по света които не бяха използвани срещу Русия! Я марш смъркач.

    11:52 11.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Грета Тунберг

    22 1 Отговор
    Каза палячото който ползва оръжия от 50 държави.

    11:54 11.08.2026

  • 19 Смотльо,

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    И като нямат нищо ,що не я нападнат чакалите от НАТО ? Както сториха това с Ирак ,Либия ,Югославия ?

    11:57 11.08.2026

  • 20 Култура Миянко

    15 0 Отговор
    Що така бре ДжууЛенски ,вие може отвсякъде да получавате оръжие и ракети включително ,а за руснаците не може ?Явно сте расисти без финансово и военно покритие и единственото което заслужавате в случая е тотална утилизация ,да не използвам по директни и груби думи .

    11:58 11.08.2026

  • 21 иван костов

    12 1 Отговор
    Нали за това са ги изпратили, да ги изпробват! НАТО повече няма, какво да изпробва, всичко се оказа допотопен боклук! И взе, че свърши на всичко отгоре!😂😂😂🤣🤣🤣

    11:59 11.08.2026

  • 22 Хайо

    8 1 Отговор
    Не знам тези които за Украйна как не помислиха ,че както Зеленски убива младото си население в Украйна ,така и всички подкрепящи го политици в Европа са готови да изгорят населението си утре във война без да им мигне окото .

    11:59 11.08.2026

  • 23 АвиеП

    9 1 Отговор
    А украйна ползва руски самолети Миг и стари бомби, ракети, мини - да изхвърлят най-добре всичко руско и ще видят, как ще вържат и цъфнат за час. 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше ! Не искаме да сме съюз в отбора на загубените/

    11:59 11.08.2026

  • 24 И кво ся?

    6 2 Отговор
    Оплаква се, че го бомбили с корейски ракети! А ти, бре, с какви ракети и снаряди бомбеше и продължаваш да го вършиш срещу Русия? Даже диапазонът по националности на използваните оръжия е доста по-широк от руския... Е, сега си мълчи, че топиш и благодетелите си, които се правят на умрели лисици и ни лук яли, ни лук мирисáли...

    12:02 11.08.2026

  • 25 Е, и какво от това

    7 1 Отговор
    Подобно на НАТО, корейците също имат нужда да изпитат ракетите си. Ако случайно имат разработки за разбиване на подземни бункери/заводи, сигурно ще влязат в действие много скоро. Няма какво да се оплаква Зеления, турците нали му продадоха ракети.

    12:07 11.08.2026

  • 26 ами

    7 0 Отговор
    еми това е положението русия поолзва северно корейски ракети, а украйна американски и западно европейски

    12:08 11.08.2026

  • 27 Японска минджa

    3 8 Отговор
    Даже в дальны Сибир,
    путин не ще види мир!
    чака у бункера Бандерата Стьопа
    да му потропа!

    12:08 11.08.2026

  • 28 фбр

    7 1 Отговор
    А твоите ракети какво производство са , зелен наркомаянино ???

    12:12 11.08.2026

  • 29 Не бе

    5 1 Отговор
    Русия е мощна и модерна държава, тя няма нужда от ракети правени в четвъртия свят!!

    12:12 11.08.2026

  • 30 Японска минджa

    2 7 Отговор
    Кво му е направила на шкембо Украйна, че е дошъл със стaдото си от Източна Азия от на мaйкъ си минджaта! Тея 22 милярда долара за които се е продал, ще им преседнат на корейците! Амин!

    Коментиран от #37

    12:14 11.08.2026

  • 31 Сократ

    6 1 Отговор
    Зеления, като се нашмърка, не знае какви ги плещи.

    12:14 11.08.2026

  • 32 КНДР е комунистическа държава

    8 1 Отговор
    КНДР се управлява от комунисти, напълно независима и затова се развива и вече е световна ядрена сила. Южна Корея е капиталистическа, васална на Вашингтон , окупирана от 28 500 америкнски военни (в България например те са по-малко, около 1 000, плюс военни самолети цистерни) , и затова е на път да изчезне. На една жена се падат 0.72 раждания, докато за възпроизводство са необходими най.малко 2.1. Над 40% от младежите до 34 години не са имали близост с жена, отчаяни от тежките трудности в живота. До година 2100 Южна Корея ще се стопи до 13-5 милиона. В ъщото време, КНДР от 17 милиона 1989 вече е над 27 милиона и световна ядрена сила. Моля за мнението ви, защото България е по пътя на Южна Корея - най-бързо измиращата държава в света според ООН.

    Коментиран от #34

    12:15 11.08.2026

  • 33 Заренкин

    5 1 Отговор
    Браво на Русия, още, още и по много!

    12:16 11.08.2026

  • 34 и като се събуди

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "КНДР е комунистическа държава":

    Прозорецът отворен, краката отвити, копейките малко

    12:18 11.08.2026

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СМЯХ":

    Бедни гладни и изостанали сме ние Хайде едно българско предприятие да създаде балистична ракета с обхват поне хиляда километра Не може Да построи подводница Не може И каква е файдата на цялата ни икономика

    12:19 11.08.2026

  • 36 Възмутен

    2 1 Отговор
    И какво от това.
    А ти дребосък на колко дуржави използваш?
    Ей много се нагъл.

    Коментиран от #38

    12:20 11.08.2026

  • 37 Леонсио Парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Японска минджa":

    Муци 👄 ,абе ти за нищо ги нямаш тези милиардите ,а всъщност го олигавяш хубаво от ....до .. за скромните 2.50 €врака ,+50с.екстра -и аз съм човек , да пиеш ед грно малко .....няма значение какво ,важен е жеста !

    12:21 11.08.2026

  • 38 Японска минджa

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Възмутен":

    Ти си пoмяр, щом нямаш чувство за справедливост и не отдаваш значение че Европа помага на по слабата нападната държава, срещу yбийци и кpадци! Ти си изкопаемо зoмби от далечното байтошово време!

    12:27 11.08.2026

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