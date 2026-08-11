Зеленски: Русия е използвала севернокорейски ракети при удара по Запорожие

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили са използвали севернокорейски балистични ракети при удара по град Запорожие, при който през нощта са загинали най-малко шестима души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Градът беше ударен от севернокорейски балистични ракети, руски ракети „Циркон“ и планиращи въздушни бомби“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Emergency response efforts have been ongoing since last night to deal with the aftermath of the Russian strike on Zaporizhzhia. The city was struck with North Korean ballistic missiles, Zircons, and guided aerial bombs. It was a vicious attack, calculated to inflict maximum… pic.twitter.com/6Bj3KpdYVQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2026

Украинският държавен глава определи нападението като „жестока атака“, целяща да причини максимални разрушения и жертви.

По думите му ударът е поредното доказателство за мащаба на руската военна кампания срещу Украйна и за използването на различни видове оръжия при атаките срещу украински градове.