Около три четвърти от територията на Англия е обхваната от суша, заяви Агенция за опазване на околната среда на Великобритания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ситуацията се е влошила от 29 юли насам, когато според същата агенция повече от половината от Англия е била засегната от горещините.

Потърпевши от сушата към момента са около 45 милиона души, сочат данните на ведомството.

Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики, съобщи Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания, предаде Асошиейтед прес.

Средната температура през миналия месец в континенталната част на страната е била 24,94 градуса по Целзий, надминавайки с една осма от градуса предишния рекорд от юли 1936 г.

Макар че в Аляска температурите са били необичайно ниски, в по-голямата част от останалите щати са преобладавали температури над нормалните. Най-големите горещини са били регистрирани в планинските райони на Запада, Югозапада, Северните равнини и Югоизтока.

Нощните минимални температури, които са от ключово значение за възстановяването на хората и селското стопанство след горещите дни, са надминали предишния рекорд за най-високи минимални температури с 0,7 градуса, съобщи ведомството.

Според учените по-топлите нощи са характерен признак на изменението на климата, причинено от човешката дейност.