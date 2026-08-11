Около три четвърти от територията на Англия е обхваната от суша, заяви Агенция за опазване на околната среда на Великобритания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Ситуацията се е влошила от 29 юли насам, когато според същата агенция повече от половината от Англия е била засегната от горещините.
Потърпевши от сушата към момента са около 45 милиона души, сочат данните на ведомството.
Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики, съобщи Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания, предаде Асошиейтед прес.
Средната температура през миналия месец в континенталната част на страната е била 24,94 градуса по Целзий, надминавайки с една осма от градуса предишния рекорд от юли 1936 г.
Макар че в Аляска температурите са били необичайно ниски, в по-голямата част от останалите щати са преобладавали температури над нормалните. Най-големите горещини са били регистрирани в планинските райони на Запада, Югозапада, Северните равнини и Югоизтока.
Нощните минимални температури, които са от ключово значение за възстановяването на хората и селското стопанство след горещите дни, са надминали предишния рекорд за най-високи минимални температури с 0,7 градуса, съобщи ведомството.
Според учените по-топлите нощи са характерен признак на изменението на климата, причинено от човешката дейност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Посейдон
Коментиран от #5
11:19 11.08.2026
2 Таз година
Коментиран от #18
11:19 11.08.2026
3 Абе,
11:19 11.08.2026
4 Путин
11:21 11.08.2026
5 Може да
До коментар #1 от "Посейдон":си развият подводни ВЕЦ. Нали искат енергийна независимост 😅
11:21 11.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики
🤔🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #9
11:21 11.08.2026
7 Боли ме буя
11:22 11.08.2026
8 Бай бурис жонсан
11:23 11.08.2026
9 Ами нали
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":си имаха 3 пожара (само в щ. Вашингтон), на които даже имена им дадоха. Като си отглеждат пожари, да не ревът че им е топло😇
Коментиран от #14
11:24 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БАЦЕ ЕООД
11:32 11.08.2026
12 Някой
Започнах да рева за англетата.... А всъщност, нека видят как се поддържат зелени полянките пред Бъкингамския дворец. Нека видят, защо е пепеливо в по-южните държави. Нека видят, че не е лесно да се работи на открито по обедно време. Некавидят как се живее в страни, които са засегнати от суша от преди това.
Абе, за наглетата не ми е жал.
11:32 11.08.2026
13 Факт
11:33 11.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Ами нали":Заглавието е за Англия,
а статията започва със САЩ🤔
Все едно в заглавието да пишат за белите мечки, а в статията да пишат за ... пингвините❗
11:34 11.08.2026
15 Мерцова работа
11:44 11.08.2026
16 батСали
че запалиха цяла европа с техните игрички срещу Русия
11:45 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гълфстрийм спира!
До коментар #2 от "Таз година":Скоро всичко това ще е под дебел слой лед!
11:52 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.