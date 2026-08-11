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Около три четвърти от територията на Англия е обхваната от суша

Около три четвърти от територията на Англия е обхваната от суша

11 Август, 2026 11:16 732 19

  • суша-
  • климат-
  • великобритания-
  • брекзит

Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики, съобщи Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания

Около три четвърти от територията на Англия е обхваната от суша - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Около три четвърти от територията на Англия е обхваната от суша, заяви Агенция за опазване на околната среда на Великобритания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ситуацията се е влошила от 29 юли насам, когато според същата агенция повече от половината от Англия е била засегната от горещините.

Потърпевши от сушата към момента са около 45 милиона души, сочат данните на ведомството.

Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики, съобщи Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания, предаде Асошиейтед прес.

Средната температура през миналия месец в континенталната част на страната е била 24,94 градуса по Целзий, надминавайки с една осма от градуса предишния рекорд от юли 1936 г.

Макар че в Аляска температурите са били необичайно ниски, в по-голямата част от останалите щати са преобладавали температури над нормалните. Най-големите горещини са били регистрирани в планинските райони на Запада, Югозапада, Северните равнини и Югоизтока.

Нощните минимални температури, които са от ключово значение за възстановяването на хората и селското стопанство след горещите дни, са надминали предишния рекорд за най-високи минимални температури с 0,7 градуса, съобщи ведомството.

Според учените по-топлите нощи са характерен признак на изменението на климата, причинено от човешката дейност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Посейдон

    9 2 Отговор
    Че под вода по-добре ли ще им е?

    Коментиран от #5

    11:19 11.08.2026

  • 2 Таз година

    10 2 Отговор
    суша, догодина под вода. Амин!

    Коментиран от #18

    11:19 11.08.2026

  • 3 Абе,

    11 2 Отговор
    важно е да има милиарди за зеленият шмъркач... Англичаните да се оправят сами !

    11:19 11.08.2026

  • 4 Путин

    7 2 Отговор
    Сега някой няма ли да напише , че съм пуснал климатичното оръжие? А, забравих - в Колумбия пък пуснах сеизмичното!

    11:21 11.08.2026

  • 5 Може да

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Посейдон":

    си развият подводни ВЕЦ. Нали искат енергийна независимост 😅

    11:21 11.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Около три четвърти от територията на Англия е обхваната от суша
    Континенталната част на САЩ е преживяла най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики
    🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #9

    11:21 11.08.2026

  • 7 Боли ме буя

    11 2 Отговор
    За Англия

    11:22 11.08.2026

  • 8 Бай бурис жонсан

    6 2 Отговор
    До последната укра

    11:23 11.08.2026

  • 9 Ами нали

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    си имаха 3 пожара (само в щ. Вашингтон), на които даже имена им дадоха. Като си отглеждат пожари, да не ревът че им е топло😇

    Коментиран от #14

    11:24 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАЦЕ ЕООД

    2 0 Отговор
    един як бой да си теглят сега и са готови за плевенчани

    11:32 11.08.2026

  • 12 Някой

    5 2 Отговор
    О, УЖАС!
    Започнах да рева за англетата.... А всъщност, нека видят как се поддържат зелени полянките пред Бъкингамския дворец. Нека видят, защо е пепеливо в по-южните държави. Нека видят, че не е лесно да се работи на открито по обедно време. Некавидят как се живее в страни, които са засегнати от суша от преди това.
    Абе, за наглетата не ми е жал.

    11:32 11.08.2026

  • 13 Факт

    5 1 Отговор
    Точно Бритиш Петролиум заля Мексиканския залив с петрол и промени Гълфстрийм

    11:33 11.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами нали":

    Заглавието е за Англия,
    а статията започва със САЩ🤔

    Все едно в заглавието да пишат за белите мечки, а в статията да пишат за ... пингвините❗

    11:34 11.08.2026

  • 15 Мерцова работа

    3 0 Отговор
    Пишман работа

    11:44 11.08.2026

  • 16 батСали

    5 2 Отговор
    да умират ингилизите
    че запалиха цяла европа с техните игрички срещу Русия

    11:45 11.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гълфстрийм спира!

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Таз година":

    Скоро всичко това ще е под дебел слой лед!

    11:52 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.