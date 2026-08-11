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Шофьор на автобус блъсна майка с дете на пешеходна пътека в Свети Влас
  Тема: Войната на пътя

Шофьор на автобус блъсна майка с дете на пешеходна пътека в Свети Влас

11 Август, 2026 11:38 633 9

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Те са от Украйна

Шофьор на автобус блъсна майка с дете на пешеходна пътека в Свети Влас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

68-годишен шофьор на автобус блъсна 42-годишна жена и 3-годишния ѝ син в Свети Влас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 10 август на ул. "Свети Власий" пред № 8.

Майката и детето са ударени на пешеходна пътека. Те са от Украйна.

Получили са охлузни рани и са без опасност за живота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Динев е напъхал по 20 украинци в стая.Завъдили са плъхове и хлебарки.

    11:41 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Ми то в Свети Влас е пълно с у.к.р...и❗
    Минах от там това лято и само у.кро-ру.ска реч и коли с жълто синя регистрация❗
    Да се чуди човек в България ли съм или в Ки.йф❗

    11:43 11.08.2026

  • 4 БАЦЕ ЕООД

    2 0 Отговор
    Путин е карал !

    11:45 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МайТапчията

    4 0 Отговор
    Явно шофьорът е бил русофил проПутинист,но пък майката е марширувала с детето по зебрата и е викала Слава Украiнi и е искала пари че защитават Ганя от свирепите руски татаромонголи 😂😂😂! Абе направо и роман мога да напиша ,ако удари някой финансово едно рамо .

    11:48 11.08.2026

  • 7 След като са от украйна

    6 0 Отговор
    И след като нищо им няма какъв е проблема че ни занимавате с украинците.

    11:56 11.08.2026

  • 8 Вай

    1 0 Отговор
    А като казвам, че пешеходците,сме НАЙ УЯЗВИМИ,НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЪТЕКИ,приятели с които съм споделил притесненията си викат,не си Прав!!!

    12:13 11.08.2026

  • 9 Хох

    0 0 Отговор
    Отг.до Ком.3.От как започна войната,а и от по-рано на морето преобладават, РУСКОГОВОРЯЩИ!!!6677

    12:16 11.08.2026