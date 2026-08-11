Шофьор на автобус блъсна майка с дете на пешеходна пътека в Свети Влас

68-годишен шофьор на автобус блъсна 42-годишна жена и 3-годишния ѝ син в Свети Влас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 10 август на ул. "Свети Власий" пред № 8.

Майката и детето са ударени на пешеходна пътека. Те са от Украйна.

Получили са охлузни рани и са без опасност за живота.