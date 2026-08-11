Шофьор на автобус блъсна майка с дете на пешеходна пътека в Свети Влас

68-годишен шофьор на автобус блъсна 42-годишна жена и 3-годишния ѝ син в Свети Влас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 10 август на ул. "Свети Власий" пред № 8.
Майката и детето са ударени на пешеходна пътека. Те са от Украйна.
Получили са охлузни рани и са без опасност за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:41 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Минах от там това лято и само у.кро-ру.ска реч и коли с жълто синя регистрация❗
Да се чуди човек в България ли съм или в Ки.йф❗
11:43 11.08.2026
4 БАЦЕ ЕООД
11:45 11.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 МайТапчията
11:48 11.08.2026
7 След като са от украйна
11:56 11.08.2026
8 Вай
12:13 11.08.2026
9 Хох
12:16 11.08.2026