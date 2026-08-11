Алтернативно трасе! Украйна и Молдова обсъждат железопътен коридор за износ на зърно

Украйна и Молдова обсъждат железопътен маршрут за износ на зърно до румънското пристанище Констанца. Според тях това би била по-сигурна алтернатива на морския транспорт, предаде Ройтерс, позовавайки се на източници от двете страни.
Киев е поискал 50% отстъпка от номиналната тарифа за превоза. Молдова е предложила в замяна Украйна да гарантира определени обеми зърно за транзит. Според източник от молдовските железници в момента двете страни обсъждат времевата рамка и обемите на транзита на украинско зърно.
"В момента събираме информация за потенциални обеми от заинтересованите товародатели. Все още сме в процес на събиране на информация", заяви украински представител от бранша.
Бившият ръководител на молдовските железници Олег Тофилат оцени капацитета на коридора на 4,5 млн. тона годишно. Според Украйна около 10% от износа на страната може да бъде транспортиран по маршрута.
Молдовският министър на инфраструктурата Владимир Боля и украинският му колега Микола Калашник обсъдиха в понеделник подобряването на железопътните връзки и разширяването на транзита между двете страни.
Руските атаки срещу пристанищата в Одеска област доведоха до понижаване на прогнозата на Украйна за износа на зърно за 2026-27 г. до 38-40 млн. тона, спрямо предишното количество от 43 млн. тона. APK-Inform прогнозира спад на експорта от 8.6% (39,4 млн. тона).
Над 90% от украинския зърнен износ минава по море. Молдовският премиер Василе Тофан заяви, че страната може да спечели милиони евро от транзитните такси. В отговор на опасенията на молдовски земеделци относно конкуренция от украинското зърно той заяви: "Нека не търсим врагове там, където няма такива."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #6, #10
10:46 11.08.2026
2 Орбан
Коментиран от #7, #9, #40
10:48 11.08.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #11, #25
10:48 11.08.2026
4 Пич
Един алтернативен военен видя в алтернаивното трасе за зърно, алтернативно трасе за оръжие.....
10:49 11.08.2026
5 Укротролюха, имаш скоротечен рак.
Коментиран от #35
10:51 11.08.2026
6 Варна 4
До коментар #1 от "Варна 3":Не ! Незаконен дъмпинг на българските производители , под мълчаливата безхаберност на българската държава .
10:51 11.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Прости молдовци
Тяхната мечта беше Европа, не България
Продажни души.
Европа отича
Дъртите фашисти я ликвидират системно
Коментиран от #38
10:52 11.08.2026
9 Диктор
До коментар #2 от "Орбан":Руското жито гние, защото е на север от Украйна. Сравнение за земеделските зони на Русия и Украйна: в Русия (в Сибир, дори и в европейска Русия) е на много неподходящо място за отглеждане на зърнени култури, тъй като климатът в Русия е много студен и променлив, а в някои части, а също и от замърсяването на въздуха. В Украйна: територията е задоволителна за земеделието, тъй като винаги грее слънце и с по-чист въздух.
Коментиран от #16, #18, #19
10:52 11.08.2026
10 Знаеш
До коментар #1 от "Варна 3":Ли колко варненки съм ощастливил? Повече от морето, с тези мъже моряци! Дано да не си се проврял в тарапаната с перуката и червилото...
10:53 11.08.2026
11 А , стига бе !
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":С ГМО зърно , уж забранено в ЕС , но тихомълком пробутвано в България ?
10:53 11.08.2026
12 Ту-тууууу
10:55 11.08.2026
13 Боруна Лом
10:56 11.08.2026
14 Феникс
10:57 11.08.2026
15 Някой
10:57 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Те и със
10:59 11.08.2026
18 Някой
До коментар #9 от "Диктор":Хаха. Затова ли Русия е най-големия производител на жито в света? Русия не е само Сибир - имат си итам плодородни земи с благоприятен климат за земеделие.
10:59 11.08.2026
19 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #9 от "Диктор":Русия произвежда малко над ДВА ПЪТИ повече зърно от Украйна, / За миналата година : Русия 144,6 млн. тона /// Украйна 69 млн. тона /// Украинците ги бива само в тероризма .
11:00 11.08.2026
20 Никакъв такъв
11:04 11.08.2026
21 Надали
11:04 11.08.2026
22 Ние пък
Коментиран от #42
11:14 11.08.2026
23 Ба бааааа
11:16 11.08.2026
24 Сметки ама без кръчмар
11:16 11.08.2026
25 Мухахаха
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ограбихте света
11:16 11.08.2026
26 Ти да видиш
Русия има рекорден добив на зърно и рекорден износ.
11:17 11.08.2026
27 Мишел
Коментиран от #46, #47
11:17 11.08.2026
28 Аеееее
11:17 11.08.2026
29 БЪЛГАРИН
11:18 11.08.2026
30 Като наскачат земеделците с лопатите
Коментиран от #33
11:18 11.08.2026
31 Сандо
11:19 11.08.2026
32 Наблюдател
11:20 11.08.2026
33 Радев е подлога
До коментар #30 от "Като наскачат земеделците с лопатите":Всичко може от него да се очаква. Пука му за българският производител
11:23 11.08.2026
34 Бъдете истински атлантици
11:27 11.08.2026
35 Антирашист 2396
До коментар #5 от "Укротролюха, имаш скоротечен рак.":Нито си компетентен нито си доктор,празните приказки са твоя сила !
11:28 11.08.2026
36 Ту-тууууу
11:29 11.08.2026
37 Атлантенца !
11:31 11.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сега последно
Коментиран от #45
11:33 11.08.2026
40 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Орбан":Има да изгние има да остане Русия е богата държава Ние да му мислим Слънчогледът и царевицата изгоряха от жегата Важно е че имаме демокрация За какво ни е слънчоглед Реколтата на банани е добра Има за консумация има и за обща употреба
11:36 11.08.2026
41 Всички вертикални коридори
11:37 11.08.2026
42 Антирашист 2398
До коментар #22 от "Ние пък":Кои сте ние ? Да нямаш на ум одобрения от рашистите ?
Коментиран от #44
11:39 11.08.2026
43 Референдуми са нужни
11:41 11.08.2026
44 Говоря за земеделците
До коментар #42 от "Антирашист 2398":и всички достойни хора в България пич! Това сме НИЕ!
11:42 11.08.2026
45 Антирашист 2401
До коментар #39 от "Сега последно":Не избираме между Украйна и България , проблемът е на копейките че са избрали просия !
11:45 11.08.2026
46 Бе обаче да кажеш
До коментар #27 от "Мишел":че тесак е поляк. И съден от руснаците лежи в руски затвор. И накрая е убит. Що така бе Миме. Пропагандата ти куца. Русия уби полския нацист.
12:01 11.08.2026
47 Хахаха, олиг...си
До коментар #27 от "Мишел":Чети бре,Изкара му биографията. Избиха ви всички пропаганди на антируснаците. Излезе , че не е руснак. И Русия го нокаутирала. Като преписвате , не спирайте по средата....
12:05 11.08.2026