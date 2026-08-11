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Алтернативно трасе! Украйна и Молдова обсъждат железопътен коридор за износ на зърно
  Тема: Украйна

Алтернативно трасе! Украйна и Молдова обсъждат железопътен коридор за износ на зърно

11 Август, 2026 10:46 1 028 47

  • украйна-
  • молдова-
  • русия-
  • зърно

Молдовският министър на инфраструктурата Владимир Боля и украинският му колега Микола Калашник обсъдиха в понеделник подобряването на железопътните връзки и разширяването на транзита между двете страни

Алтернативно трасе! Украйна и Молдова обсъждат железопътен коридор за износ на зърно - 1
Reuters Reuters

Украйна и Молдова обсъждат железопътен маршрут за износ на зърно до румънското пристанище Констанца. Според тях това би била по-сигурна алтернатива на морския транспорт, предаде Ройтерс, позовавайки се на източници от двете страни.

Киев е поискал 50% отстъпка от номиналната тарифа за превоза. Молдова е предложила в замяна Украйна да гарантира определени обеми зърно за транзит. Според източник от молдовските железници в момента двете страни обсъждат времевата рамка и обемите на транзита на украинско зърно.

"В момента събираме информация за потенциални обеми от заинтересованите товародатели. Все още сме в процес на събиране на информация", заяви украински представител от бранша.

Бившият ръководител на молдовските железници Олег Тофилат оцени капацитета на коридора на 4,5 млн. тона годишно. Според Украйна около 10% от износа на страната може да бъде транспортиран по маршрута.

Молдовският министър на инфраструктурата Владимир Боля и украинският му колега Микола Калашник обсъдиха в понеделник подобряването на железопътните връзки и разширяването на транзита между двете страни.

Руските атаки срещу пристанищата в Одеска област доведоха до понижаване на прогнозата на Украйна за износа на зърно за 2026-27 г. до 38-40 млн. тона, спрямо предишното количество от 43 млн. тона. APK-Inform прогнозира спад на експорта от 8.6% (39,4 млн. тона).

Над 90% от украинския зърнен износ минава по море. Молдовският премиер Василе Тофан заяви, че страната може да спечели милиони евро от транзитните такси. В отговор на опасенията на молдовски земеделци относно конкуренция от украинското зърно той заяви: "Нека не търсим врагове там, където няма такива."


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    14 37 Отговор
    Защита на украинското зърно от руските терористични ракети.

    Коментиран от #6, #10

    10:46 11.08.2026

  • 2 Орбан

    12 38 Отговор
    Руското жито гние из полята. Гответе се за скъп хляб тази зима. Благодарете на Путин и продължавайте да викате "Путин молодец"!

    Коментиран от #7, #9, #40

    10:48 11.08.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    10 20 Отговор
    Имам предвид да нахраним света.

    Коментиран от #11, #25

    10:48 11.08.2026

  • 4 Пич

    32 6 Отговор
    Някъде в Русия.......

    Един алтернативен военен видя в алтернаивното трасе за зърно, алтернативно трасе за оръжие.....

    10:49 11.08.2026

  • 5 Укротролюха, имаш скоротечен рак.

    6 0 Отговор
    Укротролюха, имаш скоротечен рак с разсейки.

    Коментиран от #35

    10:51 11.08.2026

  • 6 Варна 4

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Не ! Незаконен дъмпинг на българските производители , под мълчаливата безхаберност на българската държава .

    10:51 11.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прости молдовци

    16 6 Отговор
    А как идваха тук молдовките през 90 десетте да се закачат за гражданство
    Тяхната мечта беше Европа, не България
    Продажни души.
    Европа отича
    Дъртите фашисти я ликвидират системно

    Коментиран от #38

    10:52 11.08.2026

  • 9 Диктор

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "Орбан":

    Руското жито гние, защото е на север от Украйна. Сравнение за земеделските зони на Русия и Украйна: в Русия (в Сибир, дори и в европейска Русия) е на много неподходящо място за отглеждане на зърнени култури, тъй като климатът в Русия е много студен и променлив, а в някои части, а също и от замърсяването на въздуха. В Украйна: територията е задоволителна за земеделието, тъй като винаги грее слънце и с по-чист въздух.

    Коментиран от #16, #18, #19

    10:52 11.08.2026

  • 10 Знаеш

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ли колко варненки съм ощастливил? Повече от морето, с тези мъже моряци! Дано да не си се проврял в тарапаната с перуката и червилото...

    10:53 11.08.2026

  • 11 А , стига бе !

    20 10 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    С ГМО зърно , уж забранено в ЕС , но тихомълком пробутвано в България ?

    10:53 11.08.2026

  • 12 Ту-тууууу

    6 6 Отговор
    Иде влакчето

    10:55 11.08.2026

  • 13 Боруна Лом

    7 7 Отговор
    И ТАМ НЯМА ДА Е

    10:56 11.08.2026

  • 14 Феникс

    19 7 Отговор
    Защо така с лошото нали имаха пълна доминация в черно море? Руснаците както удрят корабите така могат ударят и желозопътните съоръжения бе лумпени! След капитулацията ще си произвеждат и изнасят колкото си желаят!

    10:57 11.08.2026

  • 15 Някой

    18 6 Отговор
    Е, корабите могат да бъдат удряни и в молдовските пристанища, или в открито море. Щото, сещаме се какво ще се доставя - в документите ще пише зърно... ама...

    10:57 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Те и със

    1 11 Отговор
    Сърбия се договориха за същото 🤣 Да се готвят Грузия и Армения !!

    10:59 11.08.2026

  • 18 Някой

    15 9 Отговор

    До коментар #9 от "Диктор":

    Хаха. Затова ли Русия е най-големия производител на жито в света? Русия не е само Сибир - имат си итам плодородни земи с благоприятен климат за земеделие.

    10:59 11.08.2026

  • 19 Да бе ,да ! 🤔

    20 10 Отговор

    До коментар #9 от "Диктор":

    Русия произвежда малко над ДВА ПЪТИ повече зърно от Украйна, / За миналата година : Русия 144,6 млн. тона /// Украйна 69 млн. тона /// Украинците ги бива само в тероризма .

    11:00 11.08.2026

  • 20 Никакъв такъв

    13 8 Отговор
    износ на зърно ! Това е враждебно деиствие и щета за България

    11:04 11.08.2026

  • 21 Надали

    14 8 Отговор
    Към края на статията пише Молдова може да спечели от транзитни такси на зърно. Пари урките нямат. Печалбата ще е разбити пътища.

    11:04 11.08.2026

  • 22 Ние пък

    10 6 Отговор
    Ще ги блокираме. Нито зрънце няма да стигне до гръцките пристанища през България. Единствено до протести и размирици тази антибългарска инициатива ще доведе. Само гледайте

    Коментиран от #42

    11:14 11.08.2026

  • 23 Ба бааааа

    9 5 Отговор
    Никой не ви иска отровното зърно

    11:16 11.08.2026

  • 24 Сметки ама без кръчмар

    8 5 Отговор
    До там ще стигнат и да си го рупат после у Молдова това зърно

    11:16 11.08.2026

  • 25 Мухахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ограбихте света

    11:16 11.08.2026

  • 26 Ти да видиш

    12 5 Отговор
    Мостовете в Одеса са съборени и връзка с Молдова и Румъния вече няма, с и никой не го интересуват проблемите на укронацистите в бивша Украйна.

    Русия има рекорден добив на зърно и рекорден износ.

    11:17 11.08.2026

  • 27 Мишел

    4 7 Отговор
    Как от руския „лов на педофили“ и крайните нацистки идеи се стигна до убийството в Пловдив. Неонацизъм, руска антипедофилска пропаганда и неприсъща за деца жестокост. Трупата „Ловци на педофили“, самоопределящи се за такива е основана от руския неонацист Максим Марцинкевич - Тесак. Тя е една от най-известната от редица руски групи, които извършват насилствени нападения и публикуват записите онлайн. Жертвите са примамвани чрез интернет срещи, след което са нападани и заснемани. Младежите развяват червен флаг със сив орел. Знамето представлява нацистки държавен символ - орел, хванал венец със свастика в средата. Свастиката е централен символ на нацистката пропаганда.

    Коментиран от #46, #47

    11:17 11.08.2026

  • 28 Аеееее

    3 4 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    11:17 11.08.2026

  • 29 БЪЛГАРИН

    9 5 Отговор
    Сичко укри вън от България

    11:18 11.08.2026

  • 30 Като наскачат земеделците с лопатите

    4 5 Отговор
    .. дали Радев ще посмее да прецака България

    Коментиран от #33

    11:18 11.08.2026

  • 31 Сандо

    8 5 Отговор
    Явно в скоро време няма да има жп връзка между Молдова и окраината.Не мога да си обясня неудържимия стремеж на Санду да се намира между шамарите.

    11:19 11.08.2026

  • 32 Наблюдател

    10 5 Отговор
    На кой пък му е притрябвало украинско зърно пълно с убеднен уран и привкус на мазут!?

    11:20 11.08.2026

  • 33 Радев е подлога

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Като наскачат земеделците с лопатите":

    Всичко може от него да се очаква. Пука му за българският производител

    11:23 11.08.2026

  • 34 Бъдете истински атлантици

    8 4 Отговор
    Убийте и българското зърнопроизводство. Бъдете предатели до дупка

    11:27 11.08.2026

  • 35 Антирашист 2396

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Укротролюха, имаш скоротечен рак.":

    Нито си компетентен нито си доктор,празните приказки са твоя сила !

    11:28 11.08.2026

  • 36 Ту-тууууу

    3 5 Отговор
    Кво го чака Радев само да знаете.....

    11:29 11.08.2026

  • 37 Атлантенца !

    2 4 Отговор
    Нещо май сте много гнусни предатели ми се струва. Внимавайте в картинката само че да не ревете после

    11:31 11.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сега последно

    5 4 Отговор
    България или Украйна ви е по важна? Малко срам и мозък нямате ли? А атлантенцата?

    Коментиран от #45

    11:33 11.08.2026

  • 40 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Орбан":

    Има да изгние има да остане Русия е богата държава Ние да му мислим Слънчогледът и царевицата изгоряха от жегата Важно е че имаме демокрация За какво ни е слънчоглед Реколтата на банани е добра Има за консумация има и за обща употреба

    11:36 11.08.2026

  • 41 Всички вертикални коридори

    6 2 Отговор
    са чиста щета за България и в полза само за нацистка Украйна. Това е истината хора

    11:37 11.08.2026

  • 42 Антирашист 2398

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ние пък":

    Кои сте ние ? Да нямаш на ум одобрения от рашистите ?

    Коментиран от #44

    11:39 11.08.2026

  • 43 Референдуми са нужни

    5 2 Отговор
    Относно всички вертикални коридори. Шут трябва да получат мощен атлантическите ни подлоги и предатели

    11:41 11.08.2026

  • 44 Говоря за земеделците

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Антирашист 2398":

    и всички достойни хора в България пич! Това сме НИЕ!

    11:42 11.08.2026

  • 45 Антирашист 2401

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сега последно":

    Не избираме между Украйна и България , проблемът е на копейките че са избрали просия !

    11:45 11.08.2026

  • 46 Бе обаче да кажеш

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    че тесак е поляк. И съден от руснаците лежи в руски затвор. И накрая е убит. Що така бе Миме. Пропагандата ти куца. Русия уби полския нацист.

    12:01 11.08.2026

  • 47 Хахаха, олиг...си

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Чети бре,Изкара му биографията. Избиха ви всички пропаганди на антируснаците. Излезе , че не е руснак. И Русия го нокаутирала. Като преписвате , не спирайте по средата....

    12:05 11.08.2026

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