Алтернативно трасе! Украйна и Молдова обсъждат железопътен коридор за износ на зърно

Украйна и Молдова обсъждат железопътен маршрут за износ на зърно до румънското пристанище Констанца. Според тях това би била по-сигурна алтернатива на морския транспорт, предаде Ройтерс, позовавайки се на източници от двете страни.

Киев е поискал 50% отстъпка от номиналната тарифа за превоза. Молдова е предложила в замяна Украйна да гарантира определени обеми зърно за транзит. Според източник от молдовските железници в момента двете страни обсъждат времевата рамка и обемите на транзита на украинско зърно.

"В момента събираме информация за потенциални обеми от заинтересованите товародатели. Все още сме в процес на събиране на информация", заяви украински представител от бранша.

Бившият ръководител на молдовските железници Олег Тофилат оцени капацитета на коридора на 4,5 млн. тона годишно. Според Украйна около 10% от износа на страната може да бъде транспортиран по маршрута.

Молдовският министър на инфраструктурата Владимир Боля и украинският му колега Микола Калашник обсъдиха в понеделник подобряването на железопътните връзки и разширяването на транзита между двете страни.

Руските атаки срещу пристанищата в Одеска област доведоха до понижаване на прогнозата на Украйна за износа на зърно за 2026-27 г. до 38-40 млн. тона, спрямо предишното количество от 43 млн. тона. APK-Inform прогнозира спад на експорта от 8.6% (39,4 млн. тона).

Над 90% от украинския зърнен износ минава по море. Молдовският премиер Василе Тофан заяви, че страната може да спечели милиони евро от транзитните такси. В отговор на опасенията на молдовски земеделци относно конкуренция от украинското зърно той заяви: "Нека не търсим врагове там, където няма такива."