Гигантски провал за Пекин! Китайска ракета се взриви 85 секунди след изстрелването

Китайска ракета, която трябваше да изведе сателит в орбита, се взриви секунди след изстрелването ѝ, съобщава Си Ен Ен. Това е сравнително рядък случай на провал за тази ракета, смятана за една от основните работни ракети в космическата програма на Пекин.

Ракетата "Чан Джън-7A" се превърна в огромно огнено кълбо само 85 секунди след изстрелването от космодрума Уънчан на остров Хайнан в понеделник вечерта.

Държавната информационна агенция "Синхуа" потвърди провала три часа след изстрелването, като съобщи, че "по време на полета е възникнала аномалия в ракетата". Причината се разследва.

Основателят на SpaceX Илон Мъск, който е наблюдавал взривяването на немалко от собствените си ракети след изстрелването им, коментира в X: "Ракетите са адски трудни".

"Чан Джън-7A" е ракета за извеждане на сателити, разработена от Китайската академия за технологии за ракети носители - дъщерна компания на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии, - основният държавен изпълнител на космическата програма на Китай.

Това трябваше да бъде 18-ата мисия на "Чан Джън-7A". Ракетата е претърпявала провал само веднъж досега - при първия си полет през 2020 г. Вторият опит през март 2021 г. беше успешен, като снимки показаха тълпи от хора, събрали се, за да наблюдават изстрелването.

Уънчан, където се намира един от основните китайски космодруми, е известен и с космическия си туризъм. Туристи и местни жители често се събират в Центъра за наблюдение на изстрелванията от космодрума Уънчан и на други места, откъдето има добра видимост към стартовете.

Във видео, публикувано онлайн след неуспешното изстрелване в понеделник, се чуват възгласи на изненада, докато ракетата се разпада във въздуха малко след 20:00 часа местно време.

Според китайските държавни медии ракетата е превозвала "Джунсин-4B", известен още като ChinaSat-4B, който трябва да осигурява радио-, телевизионни и други комуникационни услуги на потребители по целия свят.

Китайският лидер Си Дзинпин си е поставил амбициозната цел до 2050 г. Китай да се превърне в световен лидер в космическите науки. Страната води ожесточена конкуренция със САЩ на множество фронтове, включително в разработването на ракети за многократна употреба, изследването на Луната и изстрелването на сателити.

След провала на "Чан Джън-7A"дългоочакваното изстрелване на "Джукъ-3", планирано за тази сутрин от космодрума Цзюцюан, беше отложено.

"Джукъ-3", разработена от китайската частна ракетна компания LandSpace, е първият сериозен опит на страната да създаде ракета за многократна употреба. Тя извърши първия си полет през декември 2025 г., но първата степен на ракетата се запали, след което се разби близо до предвиденото място за кацане.

Миналия месец Китай успешно възстанови първата степен на ракетата по време на последващ тест - пробив за китайската програма за ракети за многократна употреба.

За разлика от "Джукъ-3", "Чан Джън-7A" е тристепенна ракета, която не е предназначена за многократна употреба.

Ракетата е дълга почти 60 метра, разполага с четири ускорителя и може да извежда до седем метрични тона полезен товар в геостационарна трансферна орбита - на приблизително 35 405 километра над земната повърхност.