Гигантски провал за Пекин! Китайска ракета се взриви 85 секунди след изстрелването

Китайска ракета, която трябваше да изведе сателит в орбита, се взриви секунди след изстрелването ѝ, съобщава Си Ен Ен. Това е сравнително рядък случай на провал за тази ракета, смятана за една от основните работни ракети в космическата програма на Пекин.
Ракетата "Чан Джън-7A" се превърна в огромно огнено кълбо само 85 секунди след изстрелването от космодрума Уънчан на остров Хайнан в понеделник вечерта.
Държавната информационна агенция "Синхуа" потвърди провала три часа след изстрелването, като съобщи, че "по време на полета е възникнала аномалия в ракетата". Причината се разследва.
Основателят на SpaceX Илон Мъск, който е наблюдавал взривяването на немалко от собствените си ракети след изстрелването им, коментира в X: "Ракетите са адски трудни".
"Чан Джън-7A" е ракета за извеждане на сателити, разработена от Китайската академия за технологии за ракети носители - дъщерна компания на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии, - основният държавен изпълнител на космическата програма на Китай.
Това трябваше да бъде 18-ата мисия на "Чан Джън-7A". Ракетата е претърпявала провал само веднъж досега - при първия си полет през 2020 г. Вторият опит през март 2021 г. беше успешен, като снимки показаха тълпи от хора, събрали се, за да наблюдават изстрелването.
Уънчан, където се намира един от основните китайски космодруми, е известен и с космическия си туризъм. Туристи и местни жители често се събират в Центъра за наблюдение на изстрелванията от космодрума Уънчан и на други места, откъдето има добра видимост към стартовете.
Във видео, публикувано онлайн след неуспешното изстрелване в понеделник, се чуват възгласи на изненада, докато ракетата се разпада във въздуха малко след 20:00 часа местно време.
Според китайските държавни медии ракетата е превозвала "Джунсин-4B", известен още като ChinaSat-4B, който трябва да осигурява радио-, телевизионни и други комуникационни услуги на потребители по целия свят.
Китайският лидер Си Дзинпин си е поставил амбициозната цел до 2050 г. Китай да се превърне в световен лидер в космическите науки. Страната води ожесточена конкуренция със САЩ на множество фронтове, включително в разработването на ракети за многократна употреба, изследването на Луната и изстрелването на сателити.
След провала на "Чан Джън-7A"дългоочакваното изстрелване на "Джукъ-3", планирано за тази сутрин от космодрума Цзюцюан, беше отложено.
"Джукъ-3", разработена от китайската частна ракетна компания LandSpace, е първият сериозен опит на страната да създаде ракета за многократна употреба. Тя извърши първия си полет през декември 2025 г., но първата степен на ракетата се запали, след което се разби близо до предвиденото място за кацане.
Миналия месец Китай успешно възстанови първата степен на ракетата по време на последващ тест - пробив за китайската програма за ракети за многократна употреба.
За разлика от "Джукъ-3", "Чан Джън-7A" е тристепенна ракета, която не е предназначена за многократна употреба.
Ракетата е дълга почти 60 метра, разполага с четири ускорителя и може да извежда до седем метрични тона полезен товар в геостационарна трансферна орбита - на приблизително 35 405 километра над земната повърхност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #5
10:46 11.08.2026
2 БЪРЗАТА КУЧКА
Коментиран от #7, #18, #32
10:47 11.08.2026
3 Директива на ККП
Коментиран от #8
10:48 11.08.2026
4 Къде е новината
Коментиран от #9
10:56 11.08.2026
5 Укротролюха, имаш скоротечен рак
До коментар #1 от "Факт":Укротролюха, имаш скоротечен рак с разсейки.
10:57 11.08.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
КУПЕНА ОТ БАЗАР 2ИЛИЕНЦИ😀
Коментиран от #10
10:57 11.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е, чак пък гигантски провал
11:02 11.08.2026
13 Демократ
11:07 11.08.2026
14 Гагарин
11:10 11.08.2026
15 Ндаа
11:11 11.08.2026
16 А за Безос
11:15 11.08.2026
17 Хаха
11:16 11.08.2026
18 Недостижими
До коментар #2 от "БЪРЗАТА КУЧКА":са след като десетилетия използваха съветските ракети и космическа станция. Не ставай смешен 😂
11:16 11.08.2026
19 Голяма работа!
Кимчо нарича дефекта си "заря".
Коментиран от #41
11:19 11.08.2026
20 ГИГАНТСКИ УСПЕХ ЗА ЕССР
Коментиран от #40
11:20 11.08.2026
21 Ти провери ли си
До коментар #8 от "Укротролюха, имаш скоротечен рак":твоя?
11:20 11.08.2026
22 Маринов
11:21 11.08.2026
23 604
11:24 11.08.2026
24 редник
Космос - дело тонкое...
Китайците напредват, и на Луната ще отидад, но ние - къде сме ние?
Коментиран от #28
11:26 11.08.2026
25 И така
11:27 11.08.2026
26 Бачекико2005
11:28 11.08.2026
27 Наблюдател
11:29 11.08.2026
28 Ние няма да отидем на Луната
До коментар #24 от "редник":Също като Щвейцария, Дания, Норвегия и други богати и развити страни.
11:31 11.08.2026
29 стоян георгиев
11:36 11.08.2026
30 Чума
11:42 11.08.2026
31 Бешели
11:47 11.08.2026
32 Лопата Орешник
До коментар #2 от "БЪРЗАТА КУЧКА":САЩ не са недостижими! Недостижим е Вернер фон Браун! Още не могат да го настигнат всъщност! Любимците ти от САЩ биха помилвали и Джак изкормвача и Чикатило вкупом ако усетят, че ще падат парички! Това са любимите ти щати! Без нацистите нямаше да могат хартиена ракетка да направят!!
11:48 11.08.2026
33 Айде бе
У нас се взривяват само складове с ракети и боеприпаси, защото вече никога няма да припарим до космоса.
11:49 11.08.2026
34 Тити на Кака
11:54 11.08.2026
35 DW смърди
Модерна журналистика, безпристрастна и със ясни принципи!
11:59 11.08.2026
36 Госあ
12:07 11.08.2026
37 Дон Корлеоне
12:08 11.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Перо
12:20 11.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Перо
До коментар #19 от "Голяма работа!":Не знаят да се обърнат за помощ от космическата програма на Барба Ганьос от “Клуба на богатите”!
12:23 11.08.2026
42 е и ко
12:26 11.08.2026