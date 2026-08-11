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Гигантски провал за Пекин! Китайска ракета се взриви 85 секунди след изстрелването

Гигантски провал за Пекин! Китайска ракета се взриви 85 секунди след изстрелването

11 Август, 2026 10:40 1 542 42

  • китай-
  • пекин-
  • чан джън-7a-
  • си дзинпин

Миналия месец Пекин успешно възстанови първата степен на ракетата по време на последващ тест - пробив за китайската програма за ракети за многократна употреба

Гигантски провал за Пекин! Китайска ракета се взриви 85 секунди след изстрелването - 1
CNN CNN

Китайска ракета, която трябваше да изведе сателит в орбита, се взриви секунди след изстрелването ѝ, съобщава Си Ен Ен. Това е сравнително рядък случай на провал за тази ракета, смятана за една от основните работни ракети в космическата програма на Пекин.

Ракетата "Чан Джън-7A" се превърна в огромно огнено кълбо само 85 секунди след изстрелването от космодрума Уънчан на остров Хайнан в понеделник вечерта.

Държавната информационна агенция "Синхуа" потвърди провала три часа след изстрелването, като съобщи, че "по време на полета е възникнала аномалия в ракетата". Причината се разследва.

Основателят на SpaceX Илон Мъск, който е наблюдавал взривяването на немалко от собствените си ракети след изстрелването им, коментира в X: "Ракетите са адски трудни".

"Чан Джън-7A" е ракета за извеждане на сателити, разработена от Китайската академия за технологии за ракети носители - дъщерна компания на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии, - основният държавен изпълнител на космическата програма на Китай.

Това трябваше да бъде 18-ата мисия на "Чан Джън-7A". Ракетата е претърпявала провал само веднъж досега - при първия си полет през 2020 г. Вторият опит през март 2021 г. беше успешен, като снимки показаха тълпи от хора, събрали се, за да наблюдават изстрелването.

Уънчан, където се намира един от основните китайски космодруми, е известен и с космическия си туризъм. Туристи и местни жители често се събират в Центъра за наблюдение на изстрелванията от космодрума Уънчан и на други места, откъдето има добра видимост към стартовете.

Във видео, публикувано онлайн след неуспешното изстрелване в понеделник, се чуват възгласи на изненада, докато ракетата се разпада във въздуха малко след 20:00 часа местно време.

Според китайските държавни медии ракетата е превозвала "Джунсин-4B", известен още като ChinaSat-4B, който трябва да осигурява радио-, телевизионни и други комуникационни услуги на потребители по целия свят.

Китайският лидер Си Дзинпин си е поставил амбициозната цел до 2050 г. Китай да се превърне в световен лидер в космическите науки. Страната води ожесточена конкуренция със САЩ на множество фронтове, включително в разработването на ракети за многократна употреба, изследването на Луната и изстрелването на сателити.

След провала на "Чан Джън-7A"дългоочакваното изстрелване на "Джукъ-3", планирано за тази сутрин от космодрума Цзюцюан, беше отложено.

"Джукъ-3", разработена от китайската частна ракетна компания LandSpace, е първият сериозен опит на страната да създаде ракета за многократна употреба. Тя извърши първия си полет през декември 2025 г., но първата степен на ракетата се запали, след което се разби близо до предвиденото място за кацане.

Миналия месец Китай успешно възстанови първата степен на ракетата по време на последващ тест - пробив за китайската програма за ракети за многократна употреба.

За разлика от "Джукъ-3", "Чан Джън-7A" е тристепенна ракета, която не е предназначена за многократна употреба.

Ракетата е дълга почти 60 метра, разполага с четири ускорителя и може да извежда до седем метрични тона полезен товар в геостационарна трансферна орбита - на приблизително 35 405 километра над земната повърхност.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    9 22 Отговор
    Дългата ръка на Чичо Сам

    Коментиран от #5

    10:46 11.08.2026

  • 2 БЪРЗАТА КУЧКА

    18 28 Отговор
    Не става само с бързане! САЩ се занимават и имат отдавна опит с ракети! САЩ са недостижими!

    Коментиран от #7, #18, #32

    10:47 11.08.2026

  • 3 Директива на ККП

    20 15 Отговор
    Не става и с комунистически директиви! Опит си трябва!

    Коментиран от #8

    10:48 11.08.2026

  • 4 Къде е новината

    12 20 Отговор
    Като всяка китайска стока и това е за боклука.

    Коментиран от #9

    10:56 11.08.2026

  • 5 Укротролюха, имаш скоротечен рак

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Укротролюха, имаш скоротечен рак с разсейки.

    10:57 11.08.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    10 9 Отговор
    СИГУРНО Е КИТАЙСКА РЪКЕТА
    КУПЕНА ОТ БАЗАР 2ИЛИЕНЦИ😀

    Коментиран от #10

    10:57 11.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е, чак пък гигантски провал

    23 7 Отговор
    Новинарите от СНН малко са се поизцепили в злорадството си. Да не забравяме, че Китай има собствена космическа станция за разлика от САЩ. И на това ще се научат китайците, както и на термоядрен синтез, защото бачкат 996, а често и 12127, имат страхотни университети и науката им е водеща в почти всички области. Освен това имат доста фирми, които се занимават с изстрелване на космически кораби и в един момент може да се повтори това, което става в момента в автомобилостроенето. Ние да му мислим.

    11:02 11.08.2026

  • 13 Демократ

    3 15 Отговор
    Нормално пайниците са некомпетентни Нивото им на математика в училище е ниско а Англйиски не знаят не разбират какво им се казва.

    11:07 11.08.2026

  • 14 Гагарин

    20 3 Отговор
    Не мога едно нещо да разбера. В статията н-пъти се обяснява как това е провал.Но се пропуска , че Китай е "млада" космическа държава.Вижте провалите на СССР с лунната програма, на САЩ с орбиталните станции и подценяването на проблемите на совалките , Европа-та колко Ариан- и взриви.И това са все провали на "стари" космически държави. Взривът на Чан Джън-7A е нещо нормално.Но е провал от 1961 да имаш пилотирани космически полети и през 2024 да си зарежеш астронавтите с месеци на МКС заради боклучав кораб , наречен Starliner.

    11:10 11.08.2026

  • 15 Ндаа

    13 1 Отговор
    Ного коментари, плюещи китайските космически технологии. Нашите са по-добри, така си е.

    11:11 11.08.2026

  • 16 А за Безос

    12 2 Отговор
    неговото не беше провал? 🤣

    11:15 11.08.2026

  • 17 Хаха

    5 8 Отговор
    Тази ракета трябваше да се взриви в празните тикви на троловете копейкаджии.

    11:16 11.08.2026

  • 18 Недостижими

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "БЪРЗАТА КУЧКА":

    са след като десетилетия използваха съветските ракети и космическа станция. Не ставай смешен 😂

    11:16 11.08.2026

  • 19 Голяма работа!

    3 7 Отговор
    Севернокорейските бракми постоянно се взривяват на място, но никой не го прави на въпрос.
    Кимчо нарича дефекта си "заря".

    Коментиран от #41

    11:19 11.08.2026

  • 20 ГИГАНТСКИ УСПЕХ ЗА ЕССР

    10 1 Отговор
    Измислиха капачки, които ти се забират в носа докато пиеш от бутилката!

    Коментиран от #40

    11:20 11.08.2026

  • 21 Ти провери ли си

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Укротролюха, имаш скоротечен рак":

    твоя?

    11:20 11.08.2026

  • 22 Маринов

    6 1 Отговор
    Много шум! Има технически проблем и ракетата се е разпаднала. Ще има следваща, и следваща. Светът се развива. За някои. За други остава постоянното говорене и сплетни.

    11:21 11.08.2026

  • 23 604

    5 0 Отговор
    А бг ганя стреля с прашка...

    11:24 11.08.2026

  • 24 редник

    6 1 Отговор
    Мда-а...

    Космос - дело тонкое...

    Китайците напредват, и на Луната ще отидад, но ние - къде сме ние?

    Коментиран от #28

    11:26 11.08.2026

  • 25 И така

    10 0 Отговор
    Вижте нас.Нито една наша космическа ракета не е дефектирала, защото нямама.А на Китай гърмят, защото имат.По просто ние с голи з....ници злорадстваме на по напреднала нация , която рано или късно ще усвои технологията.А ние ще се гордеем с магистрала Хемис след 300 години.

    11:27 11.08.2026

  • 26 Бачекико2005

    2 2 Отговор
    Явно някой е манипулирал софтуерите и го пуснал нарочно да го краднат китайците...

    11:28 11.08.2026

  • 27 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Чак пък гигантски? Американците загубиха две совалки с хората, 14 души, руснаците два Восхода с космонавти, пет от шестте им ракети за полет до Луната се взривиха при изстрелване и така се отказаха от програмата си. Дори успешният трилионер Мъск изгуби суперракети Старшип. Та не успя да прати хора на Марс, да измрат от космическата радиация.

    11:29 11.08.2026

  • 28 Ние няма да отидем на Луната

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "редник":

    Също като Щвейцария, Дания, Норвегия и други богати и развити страни.

    11:31 11.08.2026

  • 29 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Американските ракети не се взривяват вече и знаете ли защо ?Ами щото свършиха 😂😂😂

    11:36 11.08.2026

  • 30 Чума

    5 1 Отговор
    Шаленджар изгърмя на 73 секунда!

    11:42 11.08.2026

  • 31 Бешели

    5 0 Отговор
    Беше ли американска - щеше да е частичен успех, защото било планувано предварително точно на 85-та секунда да гръмне за да се тества системата при авария ? Пропагандите са им толкова слаби, че дете на 6 години вече не им вярва, но те пък гьобелски повтарят глупостите си чинно от сутрин до вечер.

    11:47 11.08.2026

  • 32 Лопата Орешник

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "БЪРЗАТА КУЧКА":

    САЩ не са недостижими! Недостижим е Вернер фон Браун! Още не могат да го настигнат всъщност! Любимците ти от САЩ биха помилвали и Джак изкормвача и Чикатило вкупом ако усетят, че ще падат парички! Това са любимите ти щати! Без нацистите нямаше да могат хартиена ракетка да направят!!

    11:48 11.08.2026

  • 33 Айде бе

    3 1 Отговор
    Подобни краварски ракети се взривяваха вече десетки пъти. Тогава провалът трябва да е бил космически.
    У нас се взривяват само складове с ракети и боеприпаси, защото вече никога няма да припарим до космоса.

    11:49 11.08.2026

  • 34 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Какво нескрито злорадство у джентълмените-англосакси по този повод 🤣🤣🤣

    11:54 11.08.2026

  • 35 DW смърди

    2 1 Отговор
    Когато се взриви американска ракета отразяването е "полезен момент, от който можем да научим много", когато е китайска ракетата - "Гигантски провал за Пекин! ".

    Модерна журналистика, безпристрастна и със ясни принципи!

    11:59 11.08.2026

  • 36 Госあ

    1 1 Отговор
    Колко такива ракети са се проваляли, че да е толкова гигантски чак провала? Иначе, добра дъвка за оскотялото ни прозападно простолюдие. чак математиката коментират 😆 Аве, толкова са зле по математика, че златните медали на Китай от Олимпиади по математика са няколко пъти повече отколкото на всички останали взети заедно без Русия! А като турим и тези на провинция Тайван? Толкова са зле по математика, че две от четирите най-големи престижни награди по математика раздавани на всеки четири години отидоха при китайци! ха ха ха Ееех гане, гане...

    12:07 11.08.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    12:08 11.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Перо

    0 0 Отговор
    “Гигантски провал”, за хиляден път по света, през последните 60-70 г. В много случаи със загинал екипаж!

    12:20 11.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Голяма работа!":

    Не знаят да се обърнат за помощ от космическата програма на Барба Ганьос от “Клуба на богатите”!

    12:23 11.08.2026

  • 42 е и ко

    0 0 Отговор
    сефте... тази е 4тата за тази година. Който има пускове има и фира. Който няма - стои и гледа другите как ходят в космоса. Китайците за таз година до сега от 54 ракети имат 4 фира, американците от 114 имат една... руснаците както европейците нямат фира, ма са пуснали едва 10 ракети в космоса.

    12:26 11.08.2026

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