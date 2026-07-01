Иран обяви край на техническите преговори в Катар и частично освобождаване на замразени активи

Иран съобщи, че техническите преговори между представители на Техеран и Вашингтон, проведени в Катар, са приключили успешно, като страните са постигнали споразумение за частично освобождаване на замразени ирански активи. Това обобщава Франс прес, предава News.bg.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че разговорите в Доха, посветени на прилагането на меморандума за разбирателство между Иран и САЩ за прекратяване на конфликта в Близкия изток, са завършили с конкретни договорености. Информацията беше разпространена и от иранската държавна информационна агенция ИРНА.

По думите на Гарибабади до следващия ден ще бъде създаден специален комуникационен канал, чрез който ще се регистрират и докладват евентуални нарушения на договореностите между двете страни.

Иранският представител съобщи още, че е постигнато съгласие за освобождаването на част от замразените ирански средства в размер на 6 милиарда долара. Според договореното Техеран ще може да използва средствата за закупуване на стоки, необходими за нуждите на страната.

На 17 юни Иран и Съединените щати подписаха меморандум от 14 точки, който предвижда прекратяване на четиримесечния конфликт, спиране на бойните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Документът предвижда и 60-дневен период за по-широки преговори, включително по иранската ядрена програма.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан потвърди, че от общо 12 милиарда долара замразени ирански активи в Катар ще бъдат освободени първоначално 6 милиарда долара. По думите му средствата ще бъдат преведени на два транша, а постигнатото споразумение представлява „голяма победа за иранския народ“.