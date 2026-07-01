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Иран обяви край на техническите преговори в Катар и частично освобождаване на замразени активи

Иран обяви край на техническите преговори в Катар и частично освобождаване на замразени активи

1 Юли, 2026 22:57, обновена 1 Юли, 2026 22:59 818 3

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  • преговори

Техеран и Вашингтон са договорили механизъм за наблюдение на примирието, а 6 милиарда долара ще бъдат предоставени за закупуване на жизненоважни стоки

Иран обяви край на техническите преговори в Катар и частично освобождаване на замразени активи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран съобщи, че техническите преговори между представители на Техеран и Вашингтон, проведени в Катар, са приключили успешно, като страните са постигнали споразумение за частично освобождаване на замразени ирански активи. Това обобщава Франс прес, предава News.bg.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че разговорите в Доха, посветени на прилагането на меморандума за разбирателство между Иран и САЩ за прекратяване на конфликта в Близкия изток, са завършили с конкретни договорености. Информацията беше разпространена и от иранската държавна информационна агенция ИРНА.

По думите на Гарибабади до следващия ден ще бъде създаден специален комуникационен канал, чрез който ще се регистрират и докладват евентуални нарушения на договореностите между двете страни.

Иранският представител съобщи още, че е постигнато съгласие за освобождаването на част от замразените ирански средства в размер на 6 милиарда долара. Според договореното Техеран ще може да използва средствата за закупуване на стоки, необходими за нуждите на страната.

На 17 юни Иран и Съединените щати подписаха меморандум от 14 точки, който предвижда прекратяване на четиримесечния конфликт, спиране на бойните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Документът предвижда и 60-дневен период за по-широки преговори, включително по иранската ядрена програма.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан потвърди, че от общо 12 милиарда долара замразени ирански активи в Катар ще бъдат освободени първоначално 6 милиарда долара. По думите му средствата ще бъдат преведени на два транша, а постигнатото споразумение представлява „голяма победа за иранския народ“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Средствата

    2 0 Отговор
    за Иран се освобождават на два транша съчетани с инцидентни атаки по танкери за поддържане несигурността на пазара и за задържане висока цената на петрола през протока.

    23:04 01.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    САЩ, България и Румъния загубиха войната и ще плащат на Иран репарации.

    Коментиран от #3

    23:30 01.07.2026

  • 3 лама Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ще плащат само софиянци там паркирах айропланите........първо ще плащам репарации на Виетнам, Ирак, Либия и Югославия

    23:58 01.07.2026

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