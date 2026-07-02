Нова вълна от дронове срещу Русия: Мъж загина в Белгород

Ситуацията по руско-украинската граница остава критична в ранните часове на 2 юли. Към 5:00 часа сутринта регионалните власти и Министерството на отбраната на РФ докладват за поредица от нападения с безпилотни летателни апарати (БПЛА), изстреляни от Вооружените сили на Украйна (ВСУ) срещу няколко руски области.
Жертва и разрушения в Белгородска област
Най-тежкият инцидент през изминалата нощ е регистриран в село Малакеево (Вейделевски район, Белгородска област), където украински ударен дрон атакува директно частна жилищна сграда.
- Жертви и ранени: В момента на удара в къщата е имало семейство. Мъж е загинал на място от получените тежки наранявания. Неговата съпруга е оцеляла, но е диагностицирана с акубаротравма (контузия от взривна вълна) и повърхностни рани на крака. Тя е получила спешна медицинска помощ на място.
- Щети: В резултат на детонацията сградата се е запалила, като екипи на МЧС са успели да потушат пожара малко по-късно.
Сводка за атаките в други руски региони
Освен трагедията в Белгород, в часовете преди разсъмване бяха регистрирани инциденти и въздушна тревога в още няколко субекта на Руската федерация:
- Брянска област: Системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация и мобилните огневи групи са задействани по тревога в пограничните райони. По предварителна информация на местните служби, няколко дрона от самолетен тип са били прихванати и унищожени в ранните часове на нощта, като няма докладвани жертви или сериозни щети на земята.
- Ленинградска област: Местните власти и силите за сигурност потвърдиха за задействане на ПВО и неутрализиране на въздушни цели (БПЛА) в небето над региона, което показва пореден опит за удар в дълбокия тил на Русия.
- Самарска област: Губернаторът на региона Вячеслав Федорищев официално обяви опасност от атака с безпилотни апарати в ранните сутрешни часове на 2 юли. Местните предприятия и служби за сигурност са приведени в режим на повишена готовност.
Контекст на ескалацията
Тази поредна вълна от украински безпилотни апарати съвпадна с изключително мащабен руски комбиниран удар срещу Украйна. В същата нощ (срещу 2 юли) в Киев и редица украински градове беше обявена мащабна въздушна тревога поради масиран обстрел с крилати и балистични ракети (включително доклади за „Искандер“ и „Циркон“), както и десетки дронове камикадзе. В украинската столица се съобщава за детонации, пожари в жилищни и административни сгради, както и за ранени граждани и медици.
Източник: ТАСС и Интерфакс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #12
05:20 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Онбашията
Коментиран от #13
05:31 02.07.2026
6 Оня
05:40 02.07.2026
7 Накратко
Коментиран от #9, #14, #15
05:46 02.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой си
До коментар #7 от "Накратко":Ще трябва да се върнеш 3-4 клас да си донаучиш математиката че доста си пропуснал!
05:52 02.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 A в Покрайна опашки за бензин няма
До коментар #1 от "Примати":Пълно спокойствие, защото вече няма и бензиностанции дори! Това постигнаха Зеленски и партньорите му.
06:41 02.07.2026
13 Филанкишията
До коментар #5 от "Онбашията":Какви "украински гронове и ракети" бе?:)
В завода "Байрактар" ли ги произвеждат? В заводите "за паркет" и " за кафеварки" ли? или в Миж-Маш? :)
Сглобяват ги в разни мазета пратени им в кашони на части.
06:50 02.07.2026
14 Хе хе...
До коментар #7 от "Накратко":Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
Найс, а?
07:27 02.07.2026
15 Хе хе...
До коментар #7 от "Накратко":И съвсем ей така, между другото, да напомня на рoзAвитe понита, че обмена на тела на загинали военни вече години наред е 1000÷25/40 в полза на руснаците.
Нищо не намеквам, да знаеш...
07:31 02.07.2026