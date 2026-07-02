Нова вълна от дронове срещу Русия: Мъж загина в Белгород

Ситуацията по руско-украинската граница остава критична в ранните часове на 2 юли. Към 5:00 часа сутринта регионалните власти и Министерството на отбраната на РФ докладват за поредица от нападения с безпилотни летателни апарати (БПЛА), изстреляни от Вооружените сили на Украйна (ВСУ) срещу няколко руски области.

Жертва и разрушения в Белгородска област

Още новини от Украйна

Най-тежкият инцидент през изминалата нощ е регистриран в село Малакеево (Вейделевски район, Белгородска област), където украински ударен дрон атакува директно частна жилищна сграда.

Жертви и ранени: В момента на удара в къщата е имало семейство. Мъж е загинал на място от получените тежки наранявания. Неговата съпруга е оцеляла, но е диагностицирана с акубаротравма (контузия от взривна вълна) и повърхностни рани на крака. Тя е получила спешна медицинска помощ на място.

В момента на удара в къщата е имало семейство. от получените тежки наранявания. Неговата съпруга е оцеляла, но е диагностицирана с акубаротравма (контузия от взривна вълна) и повърхностни рани на крака. Тя е получила спешна медицинска помощ на място. Щети: В резултат на детонацията сградата се е запалила, като екипи на МЧС са успели да потушат пожара малко по-късно.

Сводка за атаките в други руски региони

Освен трагедията в Белгород, в часовете преди разсъмване бяха регистрирани инциденти и въздушна тревога в още няколко субекта на Руската федерация:

Брянска област: Системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация и мобилните огневи групи са задействани по тревога в пограничните райони. По предварителна информация на местните служби, няколко дрона от самолетен тип са били прихванати и унищожени в ранните часове на нощта, като няма докладвани жертви или сериозни щети на земята.

Системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация и мобилните огневи групи са задействани по тревога в пограничните райони. По предварителна информация на местните служби, няколко дрона от самолетен тип са били прихванати и унищожени в ранните часове на нощта, като няма докладвани жертви или сериозни щети на земята. Ленинградска област: Местните власти и силите за сигурност потвърдиха за задействане на ПВО и неутрализиране на въздушни цели (БПЛА) в небето над региона, което показва пореден опит за удар в дълбокия тил на Русия.

Местните власти и силите за сигурност потвърдиха за задействане на ПВО и неутрализиране на въздушни цели (БПЛА) в небето над региона, което показва пореден опит за удар в дълбокия тил на Русия. Самарска област: Губернаторът на региона Вячеслав Федорищев официално обяви опасност от атака с безпилотни апарати в ранните сутрешни часове на 2 юли. Местните предприятия и служби за сигурност са приведени в режим на повишена готовност.

Контекст на ескалацията

Тази поредна вълна от украински безпилотни апарати съвпадна с изключително мащабен руски комбиниран удар срещу Украйна. В същата нощ (срещу 2 юли) в Киев и редица украински градове беше обявена мащабна въздушна тревога поради масиран обстрел с крилати и балистични ракети (включително доклади за „Искандер“ и „Циркон“), както и десетки дронове камикадзе. В украинската столица се съобщава за детонации, пожари в жилищни и административни сгради, както и за ранени граждани и медици.

Източник: ТАСС и Интерфакс