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Нова вълна от дронове срещу Русия: Мъж загина в Белгород
  Тема: Украйна

Нова вълна от дронове срещу Русия: Мъж загина в Белгород

2 Юли, 2026 05:06, обновена 2 Юли, 2026 05:10 993 15

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Украински БПЛА атакуваха няколко руски региона в нощта срещу 2 юли, докато Киев бе подложен на масиран ответен удар

Нова вълна от дронове срещу Русия: Мъж загина в Белгород - 1
Снимка: Оперативен щаб на Белгородска област
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по руско-украинската граница остава критична в ранните часове на 2 юли. Към 5:00 часа сутринта регионалните власти и Министерството на отбраната на РФ докладват за поредица от нападения с безпилотни летателни апарати (БПЛА), изстреляни от Вооружените сили на Украйна (ВСУ) срещу няколко руски области.

Жертва и разрушения в Белгородска област

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Най-тежкият инцидент през изминалата нощ е регистриран в село Малакеево (Вейделевски район, Белгородска област), където украински ударен дрон атакува директно частна жилищна сграда.

  • Жертви и ранени: В момента на удара в къщата е имало семейство. Мъж е загинал на място от получените тежки наранявания. Неговата съпруга е оцеляла, но е диагностицирана с акубаротравма (контузия от взривна вълна) и повърхностни рани на крака. Тя е получила спешна медицинска помощ на място.
  • Щети: В резултат на детонацията сградата се е запалила, като екипи на МЧС са успели да потушат пожара малко по-късно.

Сводка за атаките в други руски региони

Освен трагедията в Белгород, в часовете преди разсъмване бяха регистрирани инциденти и въздушна тревога в още няколко субекта на Руската федерация:

  • Брянска област: Системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация и мобилните огневи групи са задействани по тревога в пограничните райони. По предварителна информация на местните служби, няколко дрона от самолетен тип са били прихванати и унищожени в ранните часове на нощта, като няма докладвани жертви или сериозни щети на земята.
  • Ленинградска област: Местните власти и силите за сигурност потвърдиха за задействане на ПВО и неутрализиране на въздушни цели (БПЛА) в небето над региона, което показва пореден опит за удар в дълбокия тил на Русия.
  • Самарска област: Губернаторът на региона Вячеслав Федорищев официално обяви опасност от атака с безпилотни апарати в ранните сутрешни часове на 2 юли. Местните предприятия и служби за сигурност са приведени в режим на повишена готовност.

Контекст на ескалацията

Тази поредна вълна от украински безпилотни апарати съвпадна с изключително мащабен руски комбиниран удар срещу Украйна. В същата нощ (срещу 2 юли) в Киев и редица украински градове беше обявена мащабна въздушна тревога поради масиран обстрел с крилати и балистични ракети (включително доклади за „Искандер“ и „Циркон“), както и десетки дронове камикадзе. В украинската столица се съобщава за детонации, пожари в жилищни и административни сгради, както и за ранени граждани и медици.

Източник: ТАСС и Интерфакс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    24 12 Отговор
    Украйна е унищожила секретна руска космическа станция която е била ангажирана от три дни насам да поеме част от трафика за фронта… Украйна ще доразнищи Русия … в YouTube вече има клипове как в Русия се бият за бензин

    Коментиран от #12

    05:20 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Онбашията

    10 9 Отговор
    Това, което постигна Украйна във ВПК, трябва да се изучава в учебниците. Сега освен че доставят достатъчно за ВСУ, украинските производители вече изнасят оръжие и обучават военни на съюзни държави как да боравят с последните разработки.

    Коментиран от #13

    05:31 02.07.2026

  • 6 Оня

    9 9 Отговор
    Ай стига бе с със "великите си " дрончета една къща! Бравос! Молодци! Айде сега се разходете из Киев да разчистите след дискотеката! Ама пак да питам зеленото след толкова милиарди върна ли поне една улица,за село не питам само за една малка уличка?

    05:40 02.07.2026

  • 7 Накратко

    8 10 Отговор
    Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни - най-високият месечен брой от март 2025 г. Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.

    Коментиран от #9, #14, #15

    05:46 02.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой си

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Накратко":

    Ще трябва да се върнеш 3-4 клас да си донаучиш математиката че доста си пропуснал!

    05:52 02.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 A в Покрайна опашки за бензин няма

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Пълно спокойствие, защото вече няма и бензиностанции дори! Това постигнаха Зеленски и партньорите му.

    06:41 02.07.2026

  • 13 Филанкишията

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Онбашията":

    Какви "украински гронове и ракети" бе?:)

    В завода "Байрактар" ли ги произвеждат? В заводите "за паркет" и " за кафеварки" ли? или в Миж-Маш? :)

    Сглобяват ги в разни мазета пратени им в кашони на части.

    06:50 02.07.2026

  • 14 Хе хе...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Накратко":

    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    07:27 02.07.2026

  • 15 Хе хе...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Накратко":

    И съвсем ей така, между другото, да напомня на рoзAвитe понита, че обмена на тела на загинали военни вече години наред е 1000÷25/40 в полза на руснаците.
    Нищо не намеквам, да знаеш...

    07:31 02.07.2026

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