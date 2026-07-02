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Ламин Ямал вече е готов за цял мач

Ламин Ямал вече е готов за цял мач

2 Юли, 2026 10:02 358 0

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Минутите на Ямал бяха ограничени, за да се оптимизира възстановяването му от разкъсването на подколянното сухожилие на 22 април

Ламин Ямал вече е готов за цял мач - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Испания Ламин Ямал е достатъчно здрав, за да играе пълни мачове за Испания в елиминационните кръгове на Световното първенство в Северна Америка. Това разкри селекционерът на "фуриите" Луис де ла Фуенте.

18-годишното крило на Барселона отбеляза един гол и записа едва 141 минути в трите мача на Испания от груповата фаза, което го прави може би единствената световна суперзвезда, която не се е отличила на това доминирано от топ играчи Световно първенство като Мбапе, Меси, Кейн, Винисиус и Холанд. Минутите на Ямал бяха ограничени, за да се оптимизира възстановяването му от разкъсването на подколянното сухожилие на 22 април.


"Ламин може да играе колкото е необходимо, каза Де Ла Фуенте. - Бяхме доста предпазливи с него, както правим и при възстановяването на всички наши играчи, спазвайки срокове и следейки развитието на мачовете. Ламин се справя много добре сега и най-вече всички виждате колко много иска да играе.“

Нико Уилямс най-вероятно ще пропусне мача от 1/16-финалите срещу Австрия в четвъртък. "Нико беше много разстроен. Помисли, че отново е сериозно контузен. За щастие, това не е така, просто е незначителен проблем. Ето защо вероятно няма да може да играе утре, но сме много оптимистични, че ще се върне в топ форма за следващия мач“, каза Де ла Фуенте, но не уточни с какви проблеми се бори Уилямс.

Уилямс беше фаулиран от Николас де ла Крус в последния мач от груповата фаза срещу Уругвай и куцаше след мача. „Днес е един от най-лошите дни в живота ми. Отново съм контузен след много трудна година“, написа след двубой играчът на Атлетик Билбао в социалните мрежи. Този сезон той се бори с проблеми със слабините, наред с други травми.

Испания получи още добри новини за контузените. Йереми Пино се възстанови, след като очевидно навехна лявото си рамо при победата на над Уругвай. Крилото на Кристъл Палас ще е на разположение на Де Ла Фуенте за мача срещу Австрия. Виктор Муньос също е готов, след като привлеченият от Ливърпул играч пропусна груповата фаза с мускулна травма.


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