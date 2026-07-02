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Хърватия отпуска 1 млн. евро хуманитарна помощ за пострадалите от земетресенията във Венецуела

Хърватия отпуска 1 млн. евро хуманитарна помощ за пострадалите от земетресенията във Венецуела

2 Юли, 2026 09:37 382 2

  • венецуела-
  • земетресение-
  • хуманитарна помощ-
  • хърватия

Загреб се присъединява към международните усилия за подпомагане на засегнатите райони, след като разрушителните трусове от 24 юни отнеха живота на над 2200 души

Хърватия отпуска 1 млн. евро хуманитарна помощ за пострадалите от земетресенията във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хърватия ще предостави хуманитарна помощ в размер на 1 млн. евро на Венецуела след двете опустошителни земетресения, които разтърсиха южноамериканската страна на 24 юни. Това съобщи Министерството на външните и европейските работи на Хърватия, цитирано от агенция ХИНА, предава БТА.

В публикация във „Фейсбук“ министерството посочва, че решението е взето от хърватското правителство като израз на солидарност с пострадалото население и в подкрепа на международните усилия за справяне с последиците от бедствието.

„Правителството на Република Хърватия реши да изпрати спешна хуманитарна помощ на Венецуела в размер на 1 млн. евро след опустошителното земетресение, което разтърси страната на 24 юни“, се казва в официалното съобщение.

Според Хърватското външно министерство земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили тежки разрушения на жилищни сгради, болници и критична инфраструктура, оставяйки хиляди хора без дом и достъп до основни услуги.

„В момент, когато цели общности останаха без дом и без основни условия за живот, Хърватия отправя ясно послание - солидарността, хуманността и помощта за най-нуждаещите се не познават граници. С този принос Хърватия се присъединява към международните усилия за предоставяне на така необходимата помощ на населението на Венецуела и за подкрепа на възстановяването му след бедствието“, допълват от ведомството.

Във Венецуела вече работят международни спасителни екипи, които участват в издирването на оцелели и жертви под руините, както и в разпределянето на хуманитарна помощ в най-засегнатите райони.

По данни на Геоложката служба на САЩ трусът с магнитуд 7,5 е най-силното земетресение, регистрирано във Венецуела от 1900 година насам.

По последна информация, цитирана от Франс прес, броят на загиналите е достигнал 2295 души, а ранените са над 11 000. Очаква се броят на жертвите да продължи да нараства, тъй като спасителните операции продължават.


Венецуела
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