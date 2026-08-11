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По Рихтер! Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение

По Рихтер! Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение

11 Август, 2026 10:16 982 2

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  • рихтер

В резултат на бедствието повече от 130 души загинаха, а в Колумбия са притеснени, че броят на загиналите ще се увеличава

По Рихтер! Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение - 1
Reuters Reuters

Властите в Колумбия обявиха извънредно положение след мощното земетресение, което сполетя страната, съобщиха световните медии.

В резултат на бедствието повече от 130 души загинаха, а в Колумбия са притеснени, че броят на загиналите ще се увеличава. Опасяват се, че в руините има още затрупани хора.

По неофициални данни за над 180 души няма информация. В ход са мащабни спасителни операции.

Сред най-засегнатите е град Кали. Там беше обявен вечерен час в опит да се предотвратят мародерски прояви.

Тежки щети са нанесени в Перейра и Манисалес. Епицентърът на труса със сила 7,4 е бил край селото Сан Хосе Дел Палмар, където по чудо няма нито един загинал, въпреките тежките разрушения.

В резултат на тежкото земетресение САЩ вече обявиха помощ от 15,5 милиона долара за Колумбия.

Земетресение с магнитуд от 7,4 по Рихтер удари тихоокеанското крайбрежие на Колумбия, предаде "Ройтерс", позовавайки се на губернаторите на провинциите. Има множество жертви и ранени.

Геоложката служба на страната уточни, че дълбочината на земетресението е била 96 км. Епицентърът е бил близо до Сан Хосе дел Палмар в слабо населената провинция Чоко тихоокеанското крайбрежие на Колумбия.Трусът е бил е усетен в столицата Богота и дори във Венецуела, включително в граничния щат Тачира и в град Баркисимето.

Освен това в края на юни две силни земетресения във Венецуела убиха над 5000 души и бяха причинени щети за над 19,6 милиарда долара.


Колумбия
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  • 1 Америка включи сеизмичното оръжие

    3 1 Отговор
    Явно нещата вътре в САЩ вече са съвсем изтървани, щом прибягват така често до използването на сеизмичното оръжие.

    Коментиран от #2

    10:18 11.08.2026

  • 2 пипин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Америка включи сеизмичното оръжие":

    а малкия диктатор от блатата има само самогон, че петрола и рафинерийте му изгоряха :)

    11:45 11.08.2026