По Рихтер! Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение

Властите в Колумбия обявиха извънредно положение след мощното земетресение, което сполетя страната, съобщиха световните медии.

В резултат на бедствието повече от 130 души загинаха, а в Колумбия са притеснени, че броят на загиналите ще се увеличава. Опасяват се, че в руините има още затрупани хора.

По неофициални данни за над 180 души няма информация. В ход са мащабни спасителни операции.

Сред най-засегнатите е град Кали. Там беше обявен вечерен час в опит да се предотвратят мародерски прояви.

Тежки щети са нанесени в Перейра и Манисалес. Епицентърът на труса със сила 7,4 е бил край селото Сан Хосе Дел Палмар, където по чудо няма нито един загинал, въпреките тежките разрушения.

В резултат на тежкото земетресение САЩ вече обявиха помощ от 15,5 милиона долара за Колумбия.

Земетресение с магнитуд от 7,4 по Рихтер удари тихоокеанското крайбрежие на Колумбия, предаде "Ройтерс", позовавайки се на губернаторите на провинциите. Има множество жертви и ранени.

Геоложката служба на страната уточни, че дълбочината на земетресението е била 96 км. Епицентърът е бил близо до Сан Хосе дел Палмар в слабо населената провинция Чоко тихоокеанското крайбрежие на Колумбия.Трусът е бил е усетен в столицата Богота и дори във Венецуела, включително в граничния щат Тачира и в град Баркисимето.

Освен това в края на юни две силни земетресения във Венецуела убиха над 5000 души и бяха причинени щети за над 19,6 милиарда долара.