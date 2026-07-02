Ливан: Преговорите с Израел не са предателство, няма да отстъпим територия

Ливанският президент Жозеф Аун защити преговорите с Израел, като заяви, че те не представляват предателство, а са опит за постигане на изтегляне на израелските сили от ливанска територия, цитира думите му Al Arabiya.

"Преговорите с Израел не са "предателство, а дипломатическа война без ненужно кръвопролитие", заяви Аун, цитиран от президентството. Той подчерта, че Бейрут е решил да започне диалог "за да гарантира оттеглянето на Израел от територията си" и добави: "Няма да отстъпим нито сантиметър от ливанска територия".

Изявлението му идва ден след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще остане "до второ нареждане" в определените от Израел "зони за сигурност" в Ливан, Сирия и ивицата Газа.

Миналата седмица Ливан подписа подкрепено от САЩ рамково споразумение с Израел, насочено към осигуряване на мир между двете страни. Решението предизвика масови протести на подкрепяната от Иран Хизбула.

Рамковото споразумение предвижда ливанската армия постепенно да поеме контрола над Южен Ливан, докато Хизбула се разоръжава, а Израел изтегля силите си. Документът обаче не определя срокове за изпълнение.

Последният конфликт между двете страни започна на 2 март, след като Хизбула изстреля ракети срещу Израел в отговор на американско-израелските удари, при които беше убит върховният лидер на Иран. Израел отговори с въздушни удари и сухопътна офанзива, при които, според ливанските власти, са загинали над 4200 души в Ливан.

По време на посещение във вторник в т.нар. "зона за сигурност" в Южен Ливан израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили ще останат там, докато Хизбула продължава да представлява заплаха.