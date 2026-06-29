Доналд Тръмп: Срещата в Катар утре между САЩ и Иран може би е важна

Срещата в Катар утре между САЩ и Иран “може би е важна, а може и да не е”, заяви тази вечер пред журналисти американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

“Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Ще видим. Но ние побеждаваме във военно отношение. Може би вече сме победили”, заяви американският президент в отговор на въпроси на журналисти в Белия дом.

Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”.

По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.

Иран днес потвърди, че „делегация от експерти“ ще посети Доха тази седмица, за да обсъди прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни със САЩ, който засяга износа на петрол и замразените ирански авоари, предаде Франс прес.

"По-късно тази седмица в Доха ще пристигне делегация от експерти", заяви на пресконференция говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи.

Катар, заедно с Пакистан, играеше ролята на посредник в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на войната, припомня АФП.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските власти са "поискали среща", която ще се проведе в Доха.

Багаи обаче настоя, че иранската страна "няма да преговаря със САЩ през следващите няколко дни на каквото и да е равнище".