Доналд Тръмп: Срещата в Катар утре между САЩ и Иран може би е важна

Срещата в Катар утре между САЩ и Иран “може би е важна, а може и да не е”, заяви тази вечер пред журналисти американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
“Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Ще видим. Но ние побеждаваме във военно отношение. Може би вече сме победили”, заяви американският президент в отговор на въпроси на журналисти в Белия дом.
Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”.
По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.
Иран днес потвърди, че „делегация от експерти“ ще посети Доха тази седмица, за да обсъди прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни със САЩ, който засяга износа на петрол и замразените ирански авоари, предаде Франс прес.
"По-късно тази седмица в Доха ще пристигне делегация от експерти", заяви на пресконференция говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи.
Катар, заедно с Пакистан, играеше ролята на посредник в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на войната, припомня АФП.
По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските власти са "поискали среща", която ще се проведе в Доха.
Багаи обаче настоя, че иранската страна "няма да преговаря със САЩ през следващите няколко дни на каквото и да е равнище".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
23:35 29.06.2026
2 име
23:41 29.06.2026
3 Дзак
23:41 29.06.2026
4 Пич
Коментиран от #5
23:42 29.06.2026
5 Анонимен
До коментар #4 от "Пич":Всеки с проблемите си!
Коментиран от #7
23:45 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Така
До коментар #5 от "Анонимен":Де! Вие - също!
23:47 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Читател
23:49 29.06.2026
10 Нц.....
23:53 29.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #11 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Чалгата!
23:56 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #15 от "Казах":Срещнем?
Българин страхлив??
А?
А?
Коментиран от #17
23:58 29.06.2026
17 Хахаха
До коментар #16 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Искаш ли да се обзаложим, че ако се срещнем, ще се изпуснеш в панталоните? Знаеш ли какво съм аз? Аз съм най страшното което може да срещнеш, защото не съм добър или лош! Аз съм справедлив!
Коментиран от #18
00:02 30.06.2026
18 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #17 от "Хахаха":500 години на турската култура!
Коментиран от #19
00:12 30.06.2026
19 Твоята
До коментар #18 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Не е турска, а никаква! Турците в мнозинството са възпитани хора!
00:32 30.06.2026