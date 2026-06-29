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Доналд Тръмп: Срещата в Катар утре между САЩ и Иран може би е важна

Доналд Тръмп: Срещата в Катар утре между САЩ и Иран може би е важна

29 Юни, 2026 23:33 667 19

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Иран днес потвърди, че делегация от експерти ще посети Доха тази седмица, за да обсъди прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни със САЩ

Доналд Тръмп: Срещата в Катар утре между САЩ и Иран може би е важна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Срещата в Катар утре между САЩ и Иран “може би е важна, а може и да не е”, заяви тази вечер пред журналисти американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

“Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Ще видим. Но ние побеждаваме във военно отношение. Може би вече сме победили”, заяви американският президент в отговор на въпроси на журналисти в Белия дом.

Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”.

По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.

Иран днес потвърди, че „делегация от експерти“ ще посети Доха тази седмица, за да обсъди прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни със САЩ, който засяга износа на петрол и замразените ирански авоари, предаде Франс прес.

"По-късно тази седмица в Доха ще пристигне делегация от експерти", заяви на пресконференция говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи.

Катар, заедно с Пакистан, играеше ролята на посредник в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на войната, припомня АФП.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските власти са "поискали среща", която ще се проведе в Доха.

Багаи обаче настоя, че иранската страна "няма да преговаря със САЩ през следващите няколко дни на каквото и да е равнище".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 1 Отговор
    Япончетата добре се защитаваха, но Бразилия си е Бразилия. Седми номер как навърза цялата защита. Погледах малко.

    23:35 29.06.2026

  • 2 име

    4 0 Отговор
    Одеве една жълтопаветна еуглема се пенявеше, че Иран били варвари, а арабските монархии били цивилизовани.

    23:41 29.06.2026

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Всяка среща е важна!

    23:41 29.06.2026

  • 4 Пич

    2 2 Отговор
    Горкият човечец!!! Не знае какво иска, а когато не знаеш какво искаш, не получаваш нищо!!! Характерно е за жените, не за мъжете!!!

    Коментиран от #5

    23:42 29.06.2026

  • 5 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #7

    23:45 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Де! Вие - също!

    23:47 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Читател

    4 0 Отговор
    Болен мозък но това е малко проблемите са неговите началници продал си е душата на дявола

    23:49 29.06.2026

  • 10 Нц.....

    4 0 Отговор
    Болният мозък вижда падение там, където го няма! Защото се базира на собствениците си действия, и не допуска, че има светлина!

    23:53 29.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Чалгата!

    23:56 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Казах":

    Срещнем?

    Българин страхлив??
    А?
    А?

    Коментиран от #17

    23:58 29.06.2026

  • 17 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Искаш ли да се обзаложим, че ако се срещнем, ще се изпуснеш в панталоните? Знаеш ли какво съм аз? Аз съм най страшното което може да срещнеш, защото не съм добър или лош! Аз съм справедлив!

    Коментиран от #18

    00:02 30.06.2026

  • 18 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахаха":

    500 години на турската култура!

    Коментиран от #19

    00:12 30.06.2026

  • 19 Твоята

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Не е турска, а никаква! Турците в мнозинството са възпитани хора!

    00:32 30.06.2026