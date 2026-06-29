Тежки бомбардировки! Три жертви при израелски въздушен удар в Газа

Трима души, сред които и дете, загинаха при израелски въздушен удар в централна Газа, съобщи Ройтерс, позовавайки се на палестинското здравно министерство.

Израелски военен служител потвърди, че е извършен въздушен удар, без да предостави подробности. Здравното министерство на Газа твърди, че атаката е извършена в град Дейр ал Балах в централна Газа, който е под контрола на Хамас. Близо 60% от анклава е под израелска окупация.

На 28 юни израелските военни обявиха, че са ликвидирали боец ​​от "Ислямски джихад", войнствена групировка в Газа.

Израел многократно е извършвал удари срещу Газа, откакто през октомври миналата година бе постигнато прекратяване на огъня с Хамас, заявявайки, че атаките са насочени към бойци, заплашващи войниците му в Газа.

Откакто прекратяването на огъня влезе в сила преди осем месеца, 1045 палестинци и четирима израелски войници са убити в Газа, сочат данните.