Тежки бомбардировки! Три жертви при израелски въздушен удар в Газа

Трима души, сред които и дете, загинаха при израелски въздушен удар в централна Газа, съобщи Ройтерс, позовавайки се на палестинското здравно министерство.
Израелски военен служител потвърди, че е извършен въздушен удар, без да предостави подробности. Здравното министерство на Газа твърди, че атаката е извършена в град Дейр ал Балах в централна Газа, който е под контрола на Хамас. Близо 60% от анклава е под израелска окупация.
На 28 юни израелските военни обявиха, че са ликвидирали боец от "Ислямски джихад", войнствена групировка в Газа.
Израел многократно е извършвал удари срещу Газа, откакто през октомври миналата година бе постигнато прекратяване на огъня с Хамас, заявявайки, че атаките са насочени към бойци, заплашващи войниците му в Газа.
Откакто прекратяването на огъня влезе в сила преди осем месеца, 1045 палестинци и четирима израелски войници са убити в Газа, сочат данните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
19:31 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
Коментиран от #6
19:41 29.06.2026
6 7887888
До коментар #5 от "Българин":Нормално е да сте с тях, защото мислите като тях.
19:43 29.06.2026
7 Тръмп
19:44 29.06.2026