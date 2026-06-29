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Тежки бомбардировки! Три жертви при израелски въздушен удар в Газа

Тежки бомбардировки! Три жертви при израелски въздушен удар в Газа

29 Юни, 2026 19:24 445 7

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Откакто прекратяването на огъня влезе в сила преди осем месеца, 1045 палестинци и четирима израелски войници са убити в Газа, сочат данните

Тежки бомбардировки! Три жертви при израелски въздушен удар в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Трима души, сред които и дете, загинаха при израелски въздушен удар в централна Газа, съобщи Ройтерс, позовавайки се на палестинското здравно министерство.

Израелски военен служител потвърди, че е извършен въздушен удар, без да предостави подробности. Здравното министерство на Газа твърди, че атаката е извършена в град Дейр ал Балах в централна Газа, който е под контрола на Хамас. Близо 60% от анклава е под израелска окупация.

На 28 юни израелските военни обявиха, че са ликвидирали боец ​​от "Ислямски джихад", войнствена групировка в Газа.

Израел многократно е извършвал удари срещу Газа, откакто през октомври миналата година бе постигнато прекратяване на огъня с Хамас, заявявайки, че атаките са насочени към бойци, заплашващи войниците му в Газа.

Откакто прекратяването на огъня влезе в сила преди осем месеца, 1045 палестинци и четирима израелски войници са убити в Газа, сочат данните.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    6 0 Отговор
    Ушатия е престъпника на хилядолетието.

    19:31 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    1 6 Отговор
    Българите сме с Израел, защото те са нашата надежда в борбата с излямския тероризъм!

    Коментиран от #6

    19:41 29.06.2026

  • 6 7887888

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Нормално е да сте с тях, защото мислите като тях.

    19:43 29.06.2026

  • 7 Тръмп

    4 0 Отговор
    Престъпник!

    19:44 29.06.2026