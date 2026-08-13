Двама в битка за шеф на НЗОК, един за подуправител

Две кандидатури са официално внесени за поста управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а само една – за позицията на подуправител.

Официалният краен срок за подаване на предложенията от парламентарните групи към деловодството на Народното събрание изтече на 12 август, а номинациите вече са публично достъпни в сайта на парламента.

Кои са кандидатите за управител на НЗОК?

В надпреварата за нов управител на НЗОК се изправят известни имена от медицинския и финансовия сектор:

Д-р Владимир Васев Даскалов – номиниран от парламентарната група на „Прогресивна България“. Той е завършил Медицинския университет в Пловдив и има богат опит във Военномедицинската академия (ВМА). Заемал е и ръководни постове в болнични структури.

– номиниран от парламентарната група на „Прогресивна България“. Той е завършил Медицинския университет в Пловдив и има богат опит във Военномедицинската академия (ВМА). Заемал е и ръководни постове в болнични структури. Станимир Михайлов – предложен от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Михайлов е добре познат на обществеността, тъй като вече заемаше поста управител на НЗОК, а освен това има дългогодишен стаж в банковата система и финансовия мениджмънт.

Само едно предложение за подуправител

За поста подуправител на Здравната каса е регистрирано само едно предложение. Това е Здравко Шушков, чиято кандидатура е издигната от парламентарната група на „Прогресивна България“. Шушков притежава икономическо и инженерно образование, като професионалният му път включва управленски позиции в застрахователния сектор и големи държавни дружества.

Припомняме, че по закон в структурата на НЗОК са предвидени две места за подуправители. Към момента едното от тях се заема от д-р Асен Меджидиев, който беше избран от парламента на 2 юли 2026 г. и в момента временно изпълнява функциите по управлението на фонда. На същата дата депутатите прекратиха предсрочно мандатите на досегашния управител д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров след подадени от тях оставки.

Каква е процедурата по избор оттук нататък?

Предстои кандидатите за ръководството на фонда да бъдат изслушани в Парламентарната комисия по здравеопазване. След това номинациите ще влязат в пленарната зала за окончателно гласуване от депутатите.

Според приетите процедурни правила, за избран ще се смята кандидатът, който получи повече от половината от гласовете на присъстващите в залата народни представители. Ако се стигне до равен брой гласове между двамата претенденти за управител на НЗОК, ще бъде проведено повторно гласуване. В случай че никой не събере необходимата подкрепа и при балотажа, Народното събрание ще трябва да обяви изцяло нова процедура за избор.

Новото ръководство ще поеме управлението на бюджет от милиарди левове, предназначен за здравеопазването на българските граждани.