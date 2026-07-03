Нетаняху и Тръмп се договориха за предстояща среща в САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, като се позова на официално изявление на канцеларията на израелския министър-председател, предава БТА.
По време на разговора двамата лидери са обсъдили предстояща лична среща и са се договорили тя да се състои в близко бъдеще в Съединените щати.
От канцеларията на Нетаняху не съобщават допълнителни подробности за съдържанието на разговора, нито уточняват кога точно ще се проведе срещата между двамата лидери.
Към момента не е обявена официална дата за визитата, като се очаква повече информация да бъде предоставена на по-късен етап.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЩЕ МЪДРИМ НЕЩО
21:19 03.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #5
21:20 03.07.2026
3 дони съчмата
21:27 03.07.2026
4 Малки се каубойската
21:36 03.07.2026
5 Търновец
До коментар #2 от "Овчар":Биби прави Велик Израел и вече тихомълком строи военни бази в Сомалия. В същност основна цел на консервативни Равини е Етиопия - основополагащата религиозна книга - ръкопис т н. Книга на Енох е най напред писана на старо Етиопски - езика Гес - а след това е преведена на Арамейски който е в основата на Иврит. Консервативните равини от Израел почитат Книга на Енох а Римокатолиците от Ватиканът я забраняват и някои Американски политици са исторически критично настроени към Рим и близки приятели на Израел
21:44 03.07.2026
6 Да,бе
22:01 03.07.2026
7 Сатана Z
22:08 03.07.2026
8 Тия
22:10 03.07.2026