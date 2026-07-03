Нетаняху и Тръмп се договориха за предстояща среща в САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, като се позова на официално изявление на канцеларията на израелския министър-председател, предава БТА.

По време на разговора двамата лидери са обсъдили предстояща лична среща и са се договорили тя да се състои в близко бъдеще в Съединените щати.

От канцеларията на Нетаняху не съобщават допълнителни подробности за съдържанието на разговора, нито уточняват кога точно ще се проведе срещата между двамата лидери.

Към момента не е обявена официална дата за визитата, като се очаква повече информация да бъде предоставена на по-късен етап.