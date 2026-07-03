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Нетаняху и Тръмп се договориха за предстояща среща в САЩ

Нетаняху и Тръмп се договориха за предстояща среща в САЩ

3 Юли, 2026 21:16 490 8

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • бенямин нетаняху-
  • среща-
  • израел

Израелският премиер и американският президент проведоха телефонен разговор, като датата на срещата все още не е обявена

Нетаняху и Тръмп се договориха за предстояща среща в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, като се позова на официално изявление на канцеларията на израелския министър-председател, предава БТА.

По време на разговора двамата лидери са обсъдили предстояща лична среща и са се договорили тя да се състои в близко бъдеще в Съединените щати.

От канцеларията на Нетаняху не съобщават допълнителни подробности за съдържанието на разговора, нито уточняват кога точно ще се проведе срещата между двамата лидери.

Към момента не е обявена официална дата за визитата, като се очаква повече информация да бъде предоставена на по-късен етап.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЩЕ МЪДРИМ НЕЩО

    8 0 Отговор
    ЧУДИМСЕ С КАКЪВ ФИНТА СЕ ИЗМЪКНЕМ ОТ Г@В НАТА В КОИТО СЕ НАВРЯХМЕ.

    21:19 03.07.2026

  • 2 Овчар

    7 1 Отговор
    Една група от снайперисти могат да решат проблемите на цялата планета..!

    Коментиран от #5

    21:20 03.07.2026

  • 3 дони съчмата

    4 0 Отговор
    пак ще ме ръчкат изодзадзе

    21:27 03.07.2026

  • 4 Малки се каубойската

    6 0 Отговор
    и еврейската уста за голямата иранска лъжица.

    21:36 03.07.2026

  • 5 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Биби прави Велик Израел и вече тихомълком строи военни бази в Сомалия. В същност основна цел на консервативни Равини е Етиопия - основополагащата религиозна книга - ръкопис т н. Книга на Енох е най напред писана на старо Етиопски - езика Гес - а след това е преведена на Арамейски който е в основата на Иврит. Консервативните равини от Израел почитат Книга на Енох а Римокатолиците от Ватиканът я забраняват и някои Американски политици са исторически критично настроени към Рим и близки приятели на Израел

    21:44 03.07.2026

  • 6 Да,бе

    1 0 Отговор
    Последните няколко еврея ще се съберат в САЩ за групова вазектомия,че да минат тънко...И после ще настъпи мир на планетата...

    22:01 03.07.2026

  • 7 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Би било хубаво да ги видим и в Нюрнберг тези военнопрестъпници

    22:08 03.07.2026

  • 8 Тия

    1 0 Отговор
    Шейтани пак се събират и ще започнат нова война.Смърт за евереите.

    22:10 03.07.2026