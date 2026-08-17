Иран отговори на безкрайните заплахи на Тръмп: Армията ни ще превключи бързо на нападателна тактика, ако дипломацията се провали

Иран ще ескалира напрежението в Ормузкия проток и в Близкия изток, ако дипломатическите усилия със САЩ се провалят, заяви днес пред Ройтерс високопоставен ирански представител, като уточни, че Иран ще бъде склонен да разчита оттук нататък по-скоро на нападателна, отколкото на отбранителна политика, пише БТА.
По-рано днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че въпреки опитите на някои европейски държави да съдействат за диалога между Иран и САЩ, на този етап не се е появил нов посредник между двете страни. Багаи допълни, че според Техеран проблемите между Иран и САЩ не са въпрос, който може да бъде решен чрез посредничество, като основната пречка е подходът на Вашингтон, погрешните му преценки и настояването да следва политики и методи, които многократно са се оказвали неуспешни.
Американският президент Доналд Тръмп по-рано днес заплаши да бомбардира Оман, ако страната “по някакъв начин” се включи в споразумение за Ормузкия проток, предаде Франс прес.
Оман и Иран от седмици водят преговори, без участието на САЩ, за стратегическия воден път.
“Ако Оман по някакъв начин участва, ще ги бомбардираме с пълна сила”, каза Тръмп пред “Фокс Нюз” в отговор на въпрос за продължаващите преговори между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Манолчо глишев- Неймар
20:27 17.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #10
20:29 17.08.2026
3 Сталин и Чърчил
Коментиран от #5
20:30 17.08.2026
4 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Има ли нещо да не знаеш? Какъв си ти? Изкуствен Интелект някъв?
20:31 17.08.2026
5 Софийски селянин,
До коментар #3 от "Сталин и Чърчил":Няма как да стане,защото за Русия колониална Великобритания е Враг,заради нейната агресивна политика и помощ за Усраината..
20:35 17.08.2026
6 Ако си прав значи е истина
До коментар #2 от "Последния Софиянец":че прословутото Фламинго не е украинско а бринтски вариант на Сторм Шадоу което пращат на части украинците да го сглобяват по разни мазета и слагат укронадписи, за да избегнат така британците руските шамари!
20:38 17.08.2026
7 Хахахаха
Ромски Руски лъжи
20:40 17.08.2026
8 Дзак
Коментиран от #9
20:44 17.08.2026
9 Факт
До коментар #8 от "Дзак":Съпричастен към Убийството в Пловдив, Съпричастен към убийството в Хасковско на момиче, захвърлено в бидон!
20:45 17.08.2026
10 отец Чапаев и Петка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Обади се на Путин да ги посрещне в Киув.
20:45 17.08.2026
11 Абе
20:45 17.08.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #13, #14
20:46 17.08.2026
13 Да бе, да
До коментар #12 от "Сатана Z":По-скоро аятоласите ще доведът обикновените невинни иранцина живот подобен на този, който обрекоха палестинците, чрез проксито си Хамас
20:54 17.08.2026
14 Анонимен
До коментар #12 от "Сатана Z":Днес сутринта и привечер поплувахме по км и половина.
20:55 17.08.2026
15 Локипетров
21:22 17.08.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
НАСТРАДИН МОЛЛА И ХИТЪР ДОНАЛД👑
21:24 17.08.2026