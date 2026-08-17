Иран отговори на безкрайните заплахи на Тръмп: Армията ни ще превключи бързо на нападателна тактика, ако дипломацията се провали

Иран ще ескалира напрежението в Ормузкия проток и в Близкия изток, ако дипломатическите усилия със САЩ се провалят, заяви днес пред Ройтерс високопоставен ирански представител, като уточни, че Иран ще бъде склонен да разчита оттук нататък по-скоро на нападателна, отколкото на отбранителна политика, пише БТА.

По-рано днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че въпреки опитите на някои европейски държави да съдействат за диалога между Иран и САЩ, на този етап не се е появил нов посредник между двете страни. Багаи допълни, че според Техеран проблемите между Иран и САЩ не са въпрос, който може да бъде решен чрез посредничество, като основната пречка е подходът на Вашингтон, погрешните му преценки и настояването да следва политики и методи, които многократно са се оказвали неуспешни.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано днес заплаши да бомбардира Оман, ако страната “по някакъв начин” се включи в споразумение за Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Оман и Иран от седмици водят преговори, без участието на САЩ, за стратегическия воден път.

“Ако Оман по някакъв начин участва, ще ги бомбардираме с пълна сила”, каза Тръмп пред “Фокс Нюз” в отговор на въпрос за продължаващите преговори между двете страни.