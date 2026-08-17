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Иран отговори на безкрайните заплахи на Тръмп: Армията ни ще превключи бързо на нападателна тактика, ако дипломацията се провали
  Тема: Иранската криза

Иран отговори на безкрайните заплахи на Тръмп: Армията ни ще превключи бързо на нападателна тактика, ако дипломацията се провали

17 Август, 2026 20:26 956 16

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Американският президент Доналд Тръмп по-рано днес заплаши да бомбардира Оман, ако страната по някакъв начин се включи в споразумение за Ормузкия проток

Иран отговори на безкрайните заплахи на Тръмп: Армията ни ще превключи бързо на нападателна тактика, ако дипломацията се провали - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран ще ескалира напрежението в Ормузкия проток и в Близкия изток, ако дипломатическите усилия със САЩ се провалят, заяви днес пред Ройтерс високопоставен ирански представител, като уточни, че Иран ще бъде склонен да разчита оттук нататък по-скоро на нападателна, отколкото на отбранителна политика, пише БТА.

По-рано днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че въпреки опитите на някои европейски държави да съдействат за диалога между Иран и САЩ, на този етап не се е появил нов посредник между двете страни. Багаи допълни, че според Техеран проблемите между Иран и САЩ не са въпрос, който може да бъде решен чрез посредничество, като основната пречка е подходът на Вашингтон, погрешните му преценки и настояването да следва политики и методи, които многократно са се оказвали неуспешни.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано днес заплаши да бомбардира Оман, ако страната “по някакъв начин” се включи в споразумение за Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Оман и Иран от седмици водят преговори, без участието на САЩ, за стратегическия воден път.

“Ако Оман по някакъв начин участва, ще ги бомбардираме с пълна сила”, каза Тръмп пред “Фокс Нюз” в отговор на въпрос за продължаващите преговори между двете страни.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Манолчо глишев- Неймар

    3 1 Отговор
    Чий Крим?

    20:27 17.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    В момента на летище Бургас товарят 150 тона части за ракети Фламинго в самолет Руслан за Украйна.

    Коментиран от #4, #6, #10

    20:29 17.08.2026

  • 3 Сталин и Чърчил

    3 16 Отговор
    Русия и Великобритания да си поделят Иран като през ВОВ и да има мир!

    Коментиран от #5

    20:30 17.08.2026

  • 4 Ха ха ха ха

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Има ли нещо да не знаеш? Какъв си ти? Изкуствен Интелект някъв?

    20:31 17.08.2026

  • 5 Софийски селянин,

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин и Чърчил":

    Няма как да стане,защото за Русия колониална Великобритания е Враг,заради нейната агресивна политика и помощ за Усраината..

    20:35 17.08.2026

  • 6 Ако си прав значи е истина

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    че прословутото Фламинго не е украинско а бринтски вариант на Сторм Шадоу което пращат на части украинците да го сглобяват по разни мазета и слагат укронадписи, за да избегнат така британците руските шамари!

    20:38 17.08.2026

  • 7 Хахахаха

    7 5 Отговор
    Те досега ако можеха щяха да нападнат 150 пъти

    Ромски Руски лъжи

    20:40 17.08.2026

  • 8 Дзак

    5 0 Отговор
    Досега какво прави. Следете, подслушване, ровене по домовете, влизане в заговор за злепоставяне и изнудване, не е ли нападение над личността, извършвано от Престъпника!

    Коментиран от #9

    20:44 17.08.2026

  • 9 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Съпричастен към Убийството в Пловдив, Съпричастен към убийството в Хасковско на момиче, захвърлено в бидон!

    20:45 17.08.2026

  • 10 отец Чапаев и Петка

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Обади се на Путин да ги посрещне в Киув.

    20:45 17.08.2026

  • 11 Абе

    7 3 Отговор
    Тез нали уж контролираха целия трафик и нямаха поблеми защо са толкова активни медейно тогава?

    20:45 17.08.2026

  • 12 Сатана Z

    9 8 Отговор
    Иран ще освободи държавите от Залива от американско присъствие.

    Коментиран от #13, #14

    20:46 17.08.2026

  • 13 Да бе, да

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    По-скоро аятоласите ще доведът обикновените невинни иранцина живот подобен на този, който обрекоха палестинците, чрез проксито си Хамас

    20:54 17.08.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Днес сутринта и привечер поплувахме по км и половина.

    20:55 17.08.2026

  • 15 Локипетров

    1 2 Отговор
    Пълни пъ.рдя.лници. Освен голата им пропаганда и лъжи,нищо друго не им остана. Жалко че оранжевия е пла.шипу.тарник и сме.шник и когато започнеш нещо трябва да го завършиш. Само натаняху знае как да ги оправи. И това ще стане

    21:22 17.08.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    ВЕЧЕ ЗАПРИЛИЧВА НА...
    НАСТРАДИН МОЛЛА И ХИТЪР ДОНАЛД👑

    21:24 17.08.2026

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