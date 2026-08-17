В задънена улица за Газа! Преговорите на Джаред Къшнър с Израел и "Хамас" завършиха без пробив

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър, днес приключи срещите си в рамките на 2 дни с лидерите на Израел и радикалната палестинска групировка “Хамас” за преодоляване на застоя в плана за мир в ивицата Газа на Тръмп, но няма изгледи, че е постигнат пробив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Къшнър се срещна с премиера Бенямин Нетаняху в Израел - ден, след срещата му с политическия лидер на “Хамас” Халил ал Хая в Египет, за да съживи плана, който е в застой, след като Израел нанесе въздушни удари и превзе още територия в Газа, въпреки примирието от октомври. В същото време палестинската групировка отказва да се разоръжи.
Миналия месец Тръмп съобщи, че “Хамас” се е съгласил да предаде поетапно въоръжението си, съгласно плана от 15 точки, предложен от неговия т.нар. Съвет за мир, за да се придвижи общият план за мир, докато израелската армия се изтегля от Газа.
Движението заяви, че е съгласно с пътната карта, но изпълнението ѝ зависи от това Израел първо да изпълни собствените си ангажименти, “включително прекратяване на атаките и изтегляне на силите“.
Нетаняху, чиято управляваща коалиция изостава в проучванията преди парламентарните избори през октомври, по-рано този месец отхвърли 15-точковия план, настоявайки, че Израел няма да се изтегли от Газа, докато “Хамас” не се разоръжи напълно.
Израелски представител посочи, че не е постигнат пробив по време на днешната среща и уточни, че Нетаняху е бил категоричен, че армията няма да се изтегли от демаркационната линия, установена със споразумението за примирие през октомври, и ще продължи да извършва военни операции в Газа, докато смята за необходимо, включително да атакува онези, които са участвали в атаките от 7 октомври 2023 г., предизвикали войната.
“Хамас” иска Израел да спазва примирието, докато двете страни оспорват последователността на изпълнение на плана на Тръмп за прекратяване на войната.
До момента няма официален коментар от Съвета за мир. Според два източника срещата на Къшнър с Нетаняху е продължила над три часа.
Специалният пратеник за Газа на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов, за когото се смята, че ръководи опитите за прилагане на плана, също е присъствал на срещата, съобщиха източници на Ройтерс.
Според израелски представители Къшнър и Нетаняху са се споразумели, че възстановяването на Газа няма да започне, докато “Хамас” не се разоръжи напълно, включително и предаване на лекото си въоръжение.
В изявление, в което срещата е определена като “задълбочена и конструктивна”, канцеларията на израелският премиер заяви, че Израел и Съветът за мир смятат, че разоръжаването на групировките в Газа трябва да бъде “бързо и цялостно преди да започне каквото и да е възстановяване”.
Той добави, че Нетаняху се е споразумял със Съвета за мир за създаването на работна група за разоръжаване и демилитаризация, както и за друга работна група, фокусирана върху санитарните условия, чистата вода и още въпроси, свързани с общественото здраве в Газа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Уточнение
20:00 17.08.2026
3 Без майтап
20:01 17.08.2026
4 САЩ да бомбардира Израел
20:13 17.08.2026
5 А стига бе!
Обяснявяте кой е радикален и кой от добрите? Раздавате присъди послушно, като истински журналисти
20:14 17.08.2026
6 гошо
20:16 17.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тръмп опашка ли ще подвие сега
И продължава обаче ей когато напишеш правилно Гааза с едно "а" коментара автоматично да се изтрива ....
20:20 17.08.2026
9 Огън и жупел
20:22 17.08.2026
10 Солеймон
20:31 17.08.2026
11 Демократ
20:33 17.08.2026
12 “задълбочена и конструктивна”,
20:35 17.08.2026
13 Смислен коментар
В цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. Тая трета част Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто, изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето Име и Аз ще ги послушам. Ще река: Тия са Мои люде, а те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.
Коментиран от #14, #15
20:45 17.08.2026
14 Дзак
До коментар #13 от "Смислен коментар":Съпричастен към Убийства!
Коментиран от #16
20:48 17.08.2026
15 За тебе
До коментар #13 от "Смислен коментар":Смисления коментар е - Арбайт махт фрай!
20:51 17.08.2026
16 Уточнен и безапелационен отговор
До коментар #14 от "Дзак":Съпричастен към Свещеното Писание, това, което наричаш убийства е цитат от пророка Захария, гл.13, почитан от ада и, мюсулмани, а и християни.
20:56 17.08.2026
17 Гражданин.
Коментиран от #18
21:00 17.08.2026
18 Псалом 2
До коментар #17 от "Гражданин.":Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник, като казват:
3 Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.
4 Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.
5 Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки:
6 НО АЗ ПОСТАВИХ ЦАРЯ СИ НА ЦИОН, светия Мой хълм.
7 Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.
8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.
9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.
10 Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет.
12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.
Коментиран от #19
21:11 17.08.2026
19 И кой
До коментар #18 от "Псалом 2":За тебе е неговият помазаник, юдеино, след като не си християнин?
21:21 17.08.2026