Реджеп Ердоган: Членството в ЕС вече не е приоритет за нас! Този, който ще загуби от това, е Европа, а не Турция

Членството в Европейския съюз (ЕС) вече не е приоритет за Анкара, тъй като ЕС не демонстрира готовност да приеме страната в свое членство. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви това в интервю за Al Jazeera, пише Фокус.

Според него Европа има повече какво да загуби от отказа на Турция да стане член на ЕС, отколкото самата Турция. ''Този, който ще загуби от това, е Европа'', отбеляза още той.

Турция има статут на кандидат за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г., но през 2016 г. процесът беше спрян поради политически различия. Евродепутатите многократно критикуваха властите в Анкара за отстъпление от демокрацията, състоянието на свободата на медиите и нарушенията на правата на човека.

През юли тази година турският президент Реджеп Тайип Ердоган, на среща с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, заяви, че Турция очаква възобновяване на процеса на присъединяване към Европейския съюз, по-специално активирането на съответните механизми и началото на преговорни срещи.

Турция очаква от президента на САЩ Доналд Тръмп да изпълни даденото си обещание за връщането на страната в програмата за изтребителите от пето поколение F-35. Заяви още турският президент Реджеп Тайип Ердоган в интервю за Al Jazeera, цитирано от TRT Haber.

''Президентът на САЩ Доналд Тръмп ни даде думата си за завръщането на Турция към програмата ''F-35''. Очаквам това обещание да бъде изпълнено''.

В същото интервю турският лидер засегна и други ключови въпроси от външната политика. Той посочи, че споразумението за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан може да бъде разширено, като сред потенциалните нови участници се разглежда Египет. Освен това Ердоган потвърди намерението си да посети Сирия и подчерта продължаващата подкрепа на Анкара за Дамаск.

Анкара беше изключена от програмата за F-35 през 2019 г. поради закупуването на руските зенитно-ракетни комплекси С-400. По-рано тази година Турция обяви, че преговаря с Вашингтон за отмяна на санкциите по CAATSA, което да отвори пътя за придобиване на новите изтребители. В навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли президентът Доналд Тръмп заяви, че ще "зарадва Турция“, без да уточнява конкретни детайли относно F-35.