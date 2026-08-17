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Реджеп Ердоган: Членството в ЕС вече не е приоритет за нас! Този, който ще загуби от това, е Европа, а не Турция

Реджеп Ердоган: Членството в ЕС вече не е приоритет за нас! Този, който ще загуби от това, е Европа, а не Турция

17 Август, 2026 21:56 1 108 25

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • европейски съюз-
  • партия на справедливостта и развитието

Анкара има статут на кандидат за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г., но през 2016 г. процесът беше спрян поради политически различия

Реджеп Ердоган: Членството в ЕС вече не е приоритет за нас! Този, който ще загуби от това, е Европа, а не Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera

Членството в Европейския съюз (ЕС) вече не е приоритет за Анкара, тъй като ЕС не демонстрира готовност да приеме страната в свое членство. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви това в интервю за Al Jazeera, пише Фокус.

Според него Европа има повече какво да загуби от отказа на Турция да стане член на ЕС, отколкото самата Турция. ''Този, който ще загуби от това, е Европа'', отбеляза още той.

Турция има статут на кандидат за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г., но през 2016 г. процесът беше спрян поради политически различия. Евродепутатите многократно критикуваха властите в Анкара за отстъпление от демокрацията, състоянието на свободата на медиите и нарушенията на правата на човека.

През юли тази година турският президент Реджеп Тайип Ердоган, на среща с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, заяви, че Турция очаква възобновяване на процеса на присъединяване към Европейския съюз, по-специално активирането на съответните механизми и началото на преговорни срещи.

Турция очаква от президента на САЩ Доналд Тръмп да изпълни даденото си обещание за връщането на страната в програмата за изтребителите от пето поколение F-35. Заяви още турският президент Реджеп Тайип Ердоган в интервю за Al Jazeera, цитирано от TRT Haber.

''Президентът на САЩ Доналд Тръмп ни даде думата си за завръщането на Турция към програмата ''F-35''. Очаквам това обещание да бъде изпълнено''.

В същото интервю турският лидер засегна и други ключови въпроси от външната политика. Той посочи, че споразумението за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан може да бъде разширено, като сред потенциалните нови участници се разглежда Египет. Освен това Ердоган потвърди намерението си да посети Сирия и подчерта продължаващата подкрепа на Анкара за Дамаск.

Анкара беше изключена от програмата за F-35 през 2019 г. поради закупуването на руските зенитно-ракетни комплекси С-400. По-рано тази година Турция обяви, че преговаря с Вашингтон за отмяна на санкциите по CAATSA, което да отвори пътя за придобиване на новите изтребители. В навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли президентът Доналд Тръмп заяви, че ще "зарадва Турция“, без да уточнява конкретни детайли относно F-35.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    18 3 Отговор
    Заглавието ми звучи вярно и затова няма да чета статията .....

    21:59 17.08.2026

  • 2 Псулер е х ей

    8 18 Отговор
    Псулер загуби Сирия, Асад избяга в Москва, а Псулер избяга в Камчатка от украи ските дронове

    Коментиран от #6

    22:00 17.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Ердоган мечтае за османска империя.

    Коментиран от #7

    22:01 17.08.2026

  • 4 Алекс

    4 18 Отговор
    Ердо може да набие шамарите на Пyтeв за нула време

    Коментиран от #21

    22:03 17.08.2026

  • 5 Как е тръгнало

    17 4 Отговор
    ЕС ще се разпадне до няколко години.

    22:04 17.08.2026

  • 6 Иванов

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "Псулер е х ей":

    Путлер е най-г0лемия гл пак на планетата в момента. Свит и немощен и смешен

    Коментиран от #22

    22:04 17.08.2026

  • 7 Иван Иванов

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И аз мечтая за Наоми Кембъл ама на

    22:05 17.08.2026

  • 8 Елементарно , бе Уотсън !

    10 4 Отговор
    Реджеп нямаше да приема европейски правила , щеше да иска Европа да скача по турската зурла . Но пък и никой не вземаше членството на Турция на сериозно .

    22:05 17.08.2026

  • 9 Отто Ман

    12 3 Отговор
    Скоро ще има повече мераклии за Анадолския Съюз, отколкото за Европейския. За какво и е на Турция ЕС - да храни мързеливите и грохнали Балкански Айляци ли ?!

    22:18 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 2 Отговор
    Оох, олекна ми на душата...100 пъти повтарям. Ердоган по майка е ЛАЗ - Лазите са ГРУЗИНЦИ – МОХАМЕДАНИ, нещо като нашите помаци.
    Тресе го комплексът, че не е истински турчин и затова с тези глупости се доказва.

    22:23 17.08.2026

  • 12 Кратко, точно, вярно

    4 1 Отговор
    Турция е мюсулманка страна, превърна св.София в джамия, ЕС е псевдохристиянски и е губещ със и без кривокракия.

    22:25 17.08.2026

  • 13 Хитър Ердоган... държавните поръчки

    5 1 Отговор
    го интересуват но ЕО не???
    Дали му е известно на Румен Радев, че всяка държавна поръчка трябва да бъде обявена в ЕО и всеки да има възможност да ПОДАДЕ оферта за нея???
    Как така Турция ще строи пътища с преференций в България и ЕО къде е закона за обществените поръчки в ЕО??????Каква е Турция за да слага ръка на ПРОЕКТИ в ЕО!!!

    22:30 17.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Урсула фон дер Лайен

    4 2 Отговор
    Боли ме патката барабар с мъgeте че Турция нямало да влезе.в ЕС.Вие реzaци си имаме доста

    22:34 17.08.2026

  • 16 Анонимен

    3 1 Отговор
    Изобщо не и е мястото във ЕС ... Ще ви кажа кво ще стане ако влязат ще си вземат някой части на България със Мюсюлманско население и Европа ще са стъписани и ние самите без война!!!

    22:36 17.08.2026

  • 17 ЕС отдавна е

    5 1 Отговор
    бардак на пpоcтитyтките в Брюксел.

    22:37 17.08.2026

  • 18 Турция в ЕС

    5 2 Отговор
    това е смъртният акт на България защото това ще бъде законната окупация на нашата държава.

    22:39 17.08.2026

  • 19 8383

    0 0 Отговор
    Очаквам това обещание да бъде изпълненo ??

    22:41 17.08.2026

  • 20 Евроджендър

    3 2 Отговор
    Никой не иска да влиза в разпадащата се кочина

    22:45 17.08.2026

  • 21 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Алекс":

    Да, ама наби шамарите на Бурсула...

    22:53 17.08.2026

  • 22 Анубис

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иванов":

    Като е глупак, защо се пените толкова!?!

    22:56 17.08.2026

  • 23 Никой

    0 0 Отговор
    След време - няма да е с теб.

    22:58 17.08.2026

  • 24 Кирпича

    0 1 Отговор
    Ефендито е самурай не е помияр като Путлер.

    22:59 17.08.2026

  • 25 гост

    1 0 Отговор
    Кой ли пък е тръгнал да плаче за тези че няма да са в ЕС.

    23:04 17.08.2026

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