Реджеп Ердоган: Членството в ЕС вече не е приоритет за нас! Този, който ще загуби от това, е Европа, а не Турция

Членството в Европейския съюз (ЕС) вече не е приоритет за Анкара, тъй като ЕС не демонстрира готовност да приеме страната в свое членство. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви това в интервю за Al Jazeera, пише Фокус.
Според него Европа има повече какво да загуби от отказа на Турция да стане член на ЕС, отколкото самата Турция. ''Този, който ще загуби от това, е Европа'', отбеляза още той.
Турция има статут на кандидат за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г., но през 2016 г. процесът беше спрян поради политически различия. Евродепутатите многократно критикуваха властите в Анкара за отстъпление от демокрацията, състоянието на свободата на медиите и нарушенията на правата на човека.
През юли тази година турският президент Реджеп Тайип Ердоган, на среща с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, заяви, че Турция очаква възобновяване на процеса на присъединяване към Европейския съюз, по-специално активирането на съответните механизми и началото на преговорни срещи.
Турция очаква от президента на САЩ Доналд Тръмп да изпълни даденото си обещание за връщането на страната в програмата за изтребителите от пето поколение F-35. Заяви още турският президент Реджеп Тайип Ердоган в интервю за Al Jazeera, цитирано от TRT Haber.
''Президентът на САЩ Доналд Тръмп ни даде думата си за завръщането на Турция към програмата ''F-35''. Очаквам това обещание да бъде изпълнено''.
В същото интервю турският лидер засегна и други ключови въпроси от външната политика. Той посочи, че споразумението за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан може да бъде разширено, като сред потенциалните нови участници се разглежда Египет. Освен това Ердоган потвърди намерението си да посети Сирия и подчерта продължаващата подкрепа на Анкара за Дамаск.
Анкара беше изключена от програмата за F-35 през 2019 г. поради закупуването на руските зенитно-ракетни комплекси С-400. По-рано тази година Турция обяви, че преговаря с Вашингтон за отмяна на санкциите по CAATSA, което да отвори пътя за придобиване на новите изтребители. В навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли президентът Доналд Тръмп заяви, че ще "зарадва Турция“, без да уточнява конкретни детайли относно F-35.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
21:59 17.08.2026
2 Псулер е х ей
Коментиран от #6
22:00 17.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
22:01 17.08.2026
4 Алекс
Коментиран от #21
22:03 17.08.2026
5 Как е тръгнало
22:04 17.08.2026
6 Иванов
До коментар #2 от "Псулер е х ей":Путлер е най-г0лемия гл пак на планетата в момента. Свит и немощен и смешен
Коментиран от #22
22:04 17.08.2026
7 Иван Иванов
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И аз мечтая за Наоми Кембъл ама на
22:05 17.08.2026
8 Елементарно , бе Уотсън !
22:05 17.08.2026
9 Отто Ман
22:18 17.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ИМПЕРИАЛИСТ
Тресе го комплексът, че не е истински турчин и затова с тези глупости се доказва.
22:23 17.08.2026
12 Кратко, точно, вярно
22:25 17.08.2026
13 Хитър Ердоган... държавните поръчки
Дали му е известно на Румен Радев, че всяка държавна поръчка трябва да бъде обявена в ЕО и всеки да има възможност да ПОДАДЕ оферта за нея???
Как така Турция ще строи пътища с преференций в България и ЕО къде е закона за обществените поръчки в ЕО??????Каква е Турция за да слага ръка на ПРОЕКТИ в ЕО!!!
22:30 17.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Урсула фон дер Лайен
22:34 17.08.2026
16 Анонимен
22:36 17.08.2026
17 ЕС отдавна е
22:37 17.08.2026
18 Турция в ЕС
22:39 17.08.2026
19 8383
22:41 17.08.2026
20 Евроджендър
22:45 17.08.2026
21 1111
До коментар #4 от "Алекс":Да, ама наби шамарите на Бурсула...
22:53 17.08.2026
22 Анубис
До коментар #6 от "Иванов":Като е глупак, защо се пените толкова!?!
22:56 17.08.2026
23 Никой
22:58 17.08.2026
24 Кирпича
22:59 17.08.2026
25 гост
23:04 17.08.2026