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Киев под обстрел: "Зимата вероятно ще е още по-страшна"
  Тема: Украйна

Киев под обстрел: "Зимата вероятно ще е още по-страшна"

17 Август, 2026 20:56 1 581 82

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев-
  • володимир зеленски

Хората в Киев са уморени, нервите им са опънати от войната, пише АРД

Киев под обстрел: "Зимата вероятно ще е още по-страшна" - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Макар до зимата да има време, много украинци са изпълнени с опасения отсега - вероятно е руските въздушни нападения да се ожесточат. Къде може да се намери спасение?

През последната нощ Русия отново нанесе удари с балистични ракети срещу Киев. Градската военна администрация съобщи, че в резултат от атаката в два района на украинската столица са избухнали пожари.

Малкото кафене на Наталия и съпруга ѝ Максим не е далеч - то е в центъра на Киев и предлага различни сладкиши и други тестени изделия. Двамата започват работа в четири часа, за да може до шест тестото да е готово, разказва АРД.

Не е било лесно - отворили са кафенето насред войната. Парите не били достатъчно, дните били дълги, а нощите - изпълнени с постоянни руски въздушни удари, продължава германската обществена медия. Наталия споделя, че просто е трябвало да се справят, тъй като е било необходимо да се погрижат за дъщерите си и за родителите.

Живот под постоянна заплаха

Много от сградите на улицата, на която се намира кафенето, са увредени тежко от руските въздушни нападения. Ремонтните дейности все още продължават.

Хората в Киев са уморени, нервите им са опънати от войната, пише АРД. Наталия казва, че вече изобщо не следи новините, концентрира се върху работата си, ежедневието, децата, кучето и котката.

"Вече сме свикнали с постоянните въздушните тревоги", споделя съпругът ѝ Максим. Той е наясно и, че в момента Украйна почти не може да се защити от руските балистични ракети.

"Балистичната ракета идва много бързо. В най-добрия случай имаме пет минути", обяснява Максим. "Предупрежденията стигат до нас през Телеграм. Отиваме в коридора и чакаме експлозията."

Трябва да се вземат мерки

Двамата вече не се надяват, че САЩ ще продължат да помагат. Максим предполага, че украинската оръжейна индустрия вероятно ще успее бързо да разработи собствена система за противовъздушна отбрана, която да може да се справи и с балистичните ракети.

Те всяка година се надявали войната да приключи в най-скоро време. Сега обмислят да вземат кредит и да инсталират соларни панели, за да могат да разчитат на нужната им електроенергия. "А ако през зимата няма вода, ще заминем на село."

Зимата буди тревоги отсега

Идващата зима е една от доминиращите теми през това лято, пише кореспондентката на АРД в Киев. Подобно на Наталия и Максим, много хора в столицата на Украйна се опитват да се подготвят за студения сезон отсега.

Това е техният начин да реагират на постоянните заплахи, на беззащитността и на дипломатическите усилия за осигуряването на повече средства за противовъздушна отбрана.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    52 6 Отговор
    Рибата още в морето......

    Искам да кажа, че първо украинците трябва да доживеят до зимата......

    20:57 17.08.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    55 6 Отговор
    Максим вместо да прави баници, да отива на фронта!

    На DW резливите бози....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    20:59 17.08.2026

  • 3 Разни хора

    10 58 Отговор
    Хората в Киев са уморени, нервите им са опънати от войната,
    а на хората в Масква тепърва ще им се опънат нервите. На тия в Крим
    нервите вече са им скъсани.

    Коментиран от #9, #11

    20:59 17.08.2026

  • 4 Дзак

    31 3 Отговор
    Дълго живяха в полу капитализъм. Парното и тока копейки, кафето и бирата по 4 долара в центъра.

    21:01 17.08.2026

  • 5 Никой

    13 2 Отговор
    Стана мазало.

    21:01 17.08.2026

  • 6 Последни новини от преди 11 минути

    9 42 Отговор
    17.08.2026 г.- руски военни анализатори официално потвърдиха, че техните сили са се изтеглили от последния участък на Днепропетровска област, който бяха успели да поставят под свой контрол. Фактът, че дори обичайно провоенните руски източници признават това, е особено показателен. Вместо да обвиняват единствено огромното украинско превъзходство, няколко руски анализатори гневно посочват провалите в собствената командна структура на Русия, която не е успяла да осигури резервите, необходими за стабилизиране на сектора, оставяйки групировката Изток без достатъчно жива сила, за да задържи позициите си. Критиките се простират отвъд условията на бойното поле и достигат до самия Генерален щаб, като се отправят открити обвинения за лошо разпределение на силите, системни провали в планирането и неспособност за преминаване от настъпателни операции към организирана отбрана.

    Изтеглянето идва след седмици на непрекъснат украински натиск в сектор, който се превърна в един от най-трудните за руските войски. Седемдесет и девета десантно-щурмова бригада публикува кадри, показващи как вражески инфилтрационни групи от руската Деветдесета танкова дивизия са били засичани почти веднага след придвижването си напред и след това систематично унищожавани с FPV дронове, бомбардировъчни дронове, артилерия и последващи операции по прочистване, извършени от оператори на украинските сили за специални операции. Това е само един пример за случилото се по цялата линия, където цели руск

    Коментиран от #12, #13, #18, #19, #34

    21:02 17.08.2026

  • 7 Движуха при агресора

    8 32 Отговор
    През зимата спирането на тока в московския и санктпетербургския регион в резултат на мащабни удари по ключови електрически подстанции би предизвикало тежка хуманитарна и инфраструктурна криза като милиони жители в условията на суров руски студ биха се озовали без отопление централизираната топлофикация зависи изцяло от електрическите помпи и контролни системи което означава бързо замръзване на тръбопреносната мрежа в многоетажните жилищни блокове и принудително изселване на населението поради негодност на жилищата за обитаване паралелно с това транспортната мрежа би блокирала заради спирането на електрическия градски транспорт и спирането на светофарите а водоснабдяването и канализацията биха се сринали в рамките на броеве часове тъй като помпените станции не могат да функционират без ток което заедно с липсата на комуникации медицински грижи и функциониращи магазини би довело до масова паника ,хаос и колапс .

    21:02 17.08.2026

  • 8 ужас

    49 5 Отговор
    Куклата Зеленски и кукловодите му искат замразяване по линията на фронта. Русия предлага замразяване на цяла украйна през тази зима.

    Коментиран от #20, #37

    21:02 17.08.2026

  • 9 Гръмитрясък

    42 3 Отговор

    До коментар #3 от "Разни хора":

    Скоро и на ингилизите ще им се скъсят нервите, не само на зелените наркоманмни

    21:03 17.08.2026

  • 10 Не знам, ама...у ЕВРОПА

    18 14 Отговор
    Тва Лето ум рееме от студ, заради липсата на монголска Газ!
    И ква зима бре, ПОПАЙ ПЕДОФИЛ МОРЯКА каза...3 ДНЯ!
    После тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
    Хихихихихи

    21:04 17.08.2026

  • 11 Гробар

    34 5 Отговор

    До коментар #3 от "Разни хора":

    Нали това искаха укронацитата - да побеждават Русия. Трябва да са щастливи. Ако им е писнало да капитулират.

    21:04 17.08.2026

  • 12 Точен сте

    6 30 Отговор

    До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":

    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    Коментиран от #28

    21:05 17.08.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 28 Отговор

    До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":

    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    Коментиран от #15

    21:07 17.08.2026

  • 14 хахахахха

    28 3 Отговор
    ако оцелеят до зимата пак ше треперят в метрото и ще се изхождат в торби 🤣

    21:07 17.08.2026

  • 15 И вие сте точен

    7 34 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #24, #27

    21:08 17.08.2026

  • 16 Боруна Лом

    32 5 Отговор
    ОБЕСЕТЕ ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК И ВСИЧКИ ЩЕ СА ДОВОЛНИ

    21:08 17.08.2026

  • 17 Сатана Z

    32 5 Отговор
    Когато скачаха на Майдана и крещяха с цяло гърло:
    «Хто не скаче, той москаль»
    и
    “Москаляку на гиляку”

    им беше добре,а?

    21:08 17.08.2026

  • 18 Да пише още

    5 33 Отговор

    До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":

    Цели руски групи са обграждани и унищожавани...
    Слава Слава Украйна

    21:09 17.08.2026

  • 19 пълни глупости пишеш

    28 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":

    за да мине дезинформацията трябва да има поне малко истина,а ти само лъжи си надраскал ...

    Коментиран от #26

    21:09 17.08.2026

  • 20 Соломон

    8 13 Отговор

    До коментар #8 от "ужас":

    Ами кой каквото иска ще си го получи. То за това на новите ракети на Украйна ще бъде изписано. За зимата ще си говорим след есента

    21:10 17.08.2026

  • 21 Кой си ти

    22 4 Отговор
    Многострадалните и изтормозени укъри приети ,и плъзнали с милиони из Европа ,и издържани от същатва са най наглите ,най неблагодарните ,и най нежеланните вече в почти всички държави .
    Защото не са народ ,а сбирток .

    21:10 17.08.2026

  • 22 Игра на нерви

    23 2 Отговор
    Финалният сезон на хитовият сериал, започва през ноември месец!! С легендарната реплика: "Зимата идва!!!", сезонът обещава много драма и дългоочакваната развръзка. Отново продуцент ще бъде Министерство на отбраната на Русия.

    21:10 17.08.2026

  • 23 Пич

    4 24 Отговор
    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    Коментиран от #29, #30, #32, #33, #36, #44, #47, #80

    21:10 17.08.2026

  • 24 хахахахха

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "И вие сте точен":

    мозъка ти е лъснат до блясък

    Коментиран от #63

    21:11 17.08.2026

  • 25 Стъпил съм в саламура

    3 1 Отговор
    Тя ми стига до коленете..... Няма рима, защото е малко саламура та... ПОНЯЛ?!?!

    21:11 17.08.2026

  • 26 Ама то руските военни кореспонденти

    5 18 Отговор

    До коментар #19 от "пълни глупости пишеш":

    Са установили фактите хихихи...Или и на тях не вярвате вече двете русоробски гладни копейки от кошовете

    21:12 17.08.2026

  • 27 А къде е

    19 4 Отговор

    До коментар #15 от "И вие сте точен":

    Украинският флот? Че скоро гледах техни доклади по медиите...

    21:12 17.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така ли

    26 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Цялото мижаво нато и фашагите от ес не могат да спрат Русия,жалка картинка

    21:13 17.08.2026

  • 31 ужас

    19 4 Отговор
    Създаването на войски за противодронова защита от страна на Русия е сигурен знак, че дните на бандеровците са преброени. Без дронове, без самолети , без ПВО и без танкове украйна е напълно беззащитна. Руснаците ще преминат до полската граница като на парад. Противодроново подразделене "Рубикон" в момента охранява пътната магистрала покрай Азовско море и до Крим. Не позволяват и птичка да прелети над магистралата.

    21:13 17.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пич ( истинският )

    23 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Нещо сте превъзбуден уважаеми имитаторе! Дали защото Украйна е сексена денонощно от руската армия, или пък вие сте сексен на прасета?!

    Коментиран от #42

    21:14 17.08.2026

  • 34 питам

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":

    Защо трябва да вярвам на каспаров и надеждин?

    21:14 17.08.2026

  • 35 Максим от Киев

    18 2 Отговор
    Тези от ДВ ми разказаха играта. Сега Зеленото ще прати "такашниците" да ме бусифицират директно от малкото ми кафене в центъра на Киев и то преди да съм монтирал соларните панели за зимата..

    Коментиран от #38

    21:14 17.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Град Козлодуй

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "ужас":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #39

    21:16 17.08.2026

  • 38 Арабин

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Максим от Киев":

    Ако ми станеш жена, веднага ставаш жител на ОАЕ..... и си спасен..

    21:17 17.08.2026

  • 39 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй":

    Северозападната БГ

    21:18 17.08.2026

  • 40 Ачо

    4 10 Отговор
    Говори се че руснаците ги копат общо.

    21:18 17.08.2026

  • 41 Ъъъ

    20 2 Отговор
    "....дните били дълги, а нощите - изпълнени с постоянни руски въздушни удари, продължава германската обществена медия."

    Хайде тези сълзливи истории на Борис Джонсън, ако обичате.... Не на нас! Защото не ние накарахме украинците да напуснат преговорите в Истанбул през март 2022г, а Борис ви Джонсън, който прибра $1млн от оръжейни компании за тази "услуга" .... Така че, хайде да не ревем като вдовици сега.... Късничко е за това.

    Коментиран от #49

    21:19 17.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гост

    9 1 Отговор
    Тва нещо ново. До преди обяд побеждаваха.

    21:20 17.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бункерният

    4 13 Отговор
    Бункерният плъх прибра ли се от Сибир?

    21:22 17.08.2026

  • 46 име

    12 1 Отговор
    Кака Mъpcyлка няма ли да прати да на бандерите още клетници за фронта! Цццц, кво стана със обещанията и заклинанията че ще помага на Бандеристан колкото време трябва, с каквото е нужно? Кво стана с борба до границите от 1991г, кафенце в Крим, Путин в Хага. Къде е евpoгeйcкото ПВО, що хентата иска само краварски пейтриъти?

    21:22 17.08.2026

  • 47 Обичам ПИч

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    АМА С "КА" Накрая.......

    Коментиран от #55

    21:23 17.08.2026

  • 48 пешо

    15 5 Отговор
    тази зима ще е последна на украйна като държава

    Коментиран от #52, #60

    21:23 17.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 A попитаха ли Зеленски

    16 2 Отговор
    с какво англичаните в лицето на Борис Джонсън, го принудиха да се откаже от почти подписания в Истанбул мир? Дори териториални отстъпки не се налагаше да правят.

    Дори сега знаят ли какъв к Зеленски отказа да се изтеглят от Донецк без война и жертви да мир и да не се губи още територия? Донецк така или иначе е отписан.
    Какво ги топли Наталия и съпруга ѝ Максим че британците ударили с Фламимгото си нещо в Русия?

    21:23 17.08.2026

  • 51 Росомаха

    16 3 Отговор
    Капитулация и Путин ще им пусне газ на урките по дебелите тръби и ток от Запорожката АЕЦ. Инак спане в метрото с два юргана и къпане налято.

    21:24 17.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сатана Z

    12 3 Отговор
    От ИН
    Краматорск.

    Наскоро разговарях с хора, които все още са в Краматорск. Накратко – там е истински ад. Градът на практика се е превърнал в една непрекъсната укрепена зона: украинските войски са се окопали в почти всяка жилищна сграда, използвайки цивилни като човешки щитове.

    Гражданската инфраструктура е напълно срината: големи супермаркети, пазари и аптеки са напуснали, а почти всички клонове на „Укрпоща“, „Нова Поща“, банки и държавни учреждения са затворени. Вече няма медицински специалисти, магазините за домакински стоки не работят, а комуналните услуги функционират само спорадично.
    Но това е само половината от проблема. Най-лошото е нещо съвсем друго.

    Онези, които най-накрая решат да зарежат всичко и да си тръгнат, се озовават в смъртоносен капан. На пръв поглед магистралите до Харков и Днепър изглеждат отворени – изглежда има път за бягство. И все пак хората попадат право в капан. И не, проблемът не е дори в идващите удари или дроновете, от които всички толкова се страхуват. Местните разказват мъчителни истории: най-голямата опасност дебне точно на пътя.

    Шофирате по магистралата и всеки момент мародерстващи украински войници могат да изскочат от крайпътната гора и да открият огън с намерение да убиват – насочени директно към цивилно превозно средство. Логиката зад този кошмар е проста и цинична: хората, бягащи от града, не си тръгват с празни ръце; те вземат със себе си последните си спестявания и ценности.
    Междувременно „защитницит

    21:25 17.08.2026

  • 54 ПИ4

    2 1 Отговор
    Мноууу пич0ве станахме... Аз обичам да ми пратят операции в Калната Вена....

    Коментиран от #61

    21:25 17.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Но той е 15 годишен.

    21:26 17.08.2026

  • 58 Така е

    3 13 Отговор
    Тази вечер имаше статия в сайта факти за Украинските удари в почти цяла Русия. СНН показва с видеа Украинските удари в Домодедово в Подмосковието

    Коментиран от #68

    21:27 17.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Знам

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "ПИ4":

    Знам, майка ти ми каза, че се имаш за жена, но си била комплексирана заради липса нацици!

    21:29 17.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "хахахахха":

    Е лъскан, че нищо не е останало от него

    21:33 17.08.2026

  • 64 Какъв Киев това е гнездо на нацисти

    16 3 Отговор
    Заслужават Само руските ракети да ги топлят и нищо друго

    21:35 17.08.2026

  • 65 стоян георгиев

    11 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    21:35 17.08.2026

  • 66 Ами

    14 2 Отговор
    Максим ще го пратят на фронта, а Наталия ще отиде в Германия.
    Там ще и дадат жилище и ще и отпуснат социал.
    Все ще си намери някой Мехмед да замести Максим.
    Проблема на Наталия е решен.
    Максим ... Той просто е нямал късмет, също като 2.5 милиона окраинци.

    21:38 17.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да точно

    3 12 Отговор

    До коментар #58 от "Така е":

    Едновременни масирани Украински удари на няколко места с площ 150 кв.км. Убити общо за няколко часа 450-480 руски военни и цивилни. По руската държавна обществена телевизия не дават информация за точния брой жертви ,също и по Украинската телевизия че са убили толкова много руснаци...Което е истински зловещ кошмар. Украйна ги раздира в самата раша...путя безпомощен и на колене

    Коментиран от #73

    21:44 17.08.2026

  • 69 Абе Кир ли вец

    2 9 Отговор

    До коментар #67 от "Като се Биете":

    Тече 5 та година,война Украинците бият по складове НПЗ та военна инфраструктура.Ватенките сриват градовете,ти видял ли си превзет от тях град всичко е сринато до основи така превземат и не знам за какво са им.А на тебе бих ти отворил кратуната да излетят руските бръмбари .

    Коментиран от #71, #75

    21:54 17.08.2026

  • 70 Сарьожът

    6 1 Отговор
    Неочаквано положителен ефект от липсата на ПВО ракети киевляне се радват ,че драстично са намалели ударите по цивилни сгради ,тъй като gъзоpъките укропи от ПВОто няма с кво да бият

    21:55 17.08.2026

  • 71 Сарьожът

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Абе Кир ли вец":

    Ооределено не сме видяли превзет от сланиноедите град ,че да сравняваме - влязаха в Суджа и окрадоха всичкия Суджук от Петьорочката и чергите на бабите

    21:56 17.08.2026

  • 72 Феникс

    4 1 Отговор
    Мда когато англосаксите започнаха нападения над цивилни складове и петролни рафинерии в Русия, това беше смъртната присъда на Украйна!

    21:58 17.08.2026

  • 73 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Да точно":

    Мда ,масирани ,ама като се вдигне А-50У и всички маршрути светнат ,масираниъе удари изведнъж губят маса и се фазират ....на мармалад ...от 11 Фламинго само 2 и то в портиерската будка и в улична лампа

    21:59 17.08.2026

  • 74 Cом от Галац

    2 1 Отговор
    Още малко да изстине ,ще праснат подстанциите на АЕЦ ,да се изключат ,и всё! Украина ще спести от електроенергия зимата .

    22:02 17.08.2026

  • 75 Щъркел

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Абе Кир ли вец":

    Третополов ,тихо.
    Чу ли ?!?!

    22:04 17.08.2026

  • 76 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 5 Отговор
    ВСУ продължават да освобождават население пунктове в донецка област.Крим е ясен.Вече е остров с един мост.Който иска да се спасява.

    Коментиран от #79

    22:05 17.08.2026

  • 77 1111

    7 1 Отговор
    Пропаганда, измислена от ИИ, изхлузена мазно от немския пропаганден парцал дойче с кисело зеле.

    Ама са допуснали една грешка - ша го остай някой Максим с кафене в центъра на Киiyf и няма да го прати на фронта за мезе, ама друг път.

    22:06 17.08.2026

  • 78 Симо

    6 2 Отговор
    Спасение??? Разчеквате зеления и готово. Мир, спокойствие, нормален живот, ...

    22:08 17.08.2026

  • 79 Сарьожът

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Тъй тъй ,освобождават ги отстъпвайки от тях ,все си е освобождение

    22:10 17.08.2026

  • 80 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Аллоу, ако китайците са обърнат едновременно към Укрия и са изпишкат, Укрия ша пропадне в Черно море, дет са го изкопали.

    22:16 17.08.2026

  • 81 Сарьожът

    4 1 Отговор
    Наталия и Максим да заповядат в Русия ,там ще си живеят живота ,докато се изчисти от паразити тяхното родно място

    22:20 17.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

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