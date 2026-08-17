Киев под обстрел: "Зимата вероятно ще е още по-страшна"

Макар до зимата да има време, много украинци са изпълнени с опасения отсега - вероятно е руските въздушни нападения да се ожесточат. Къде може да се намери спасение?
През последната нощ Русия отново нанесе удари с балистични ракети срещу Киев. Градската военна администрация съобщи, че в резултат от атаката в два района на украинската столица са избухнали пожари.
Малкото кафене на Наталия и съпруга ѝ Максим не е далеч - то е в центъра на Киев и предлага различни сладкиши и други тестени изделия. Двамата започват работа в четири часа, за да може до шест тестото да е готово, разказва АРД.
Не е било лесно - отворили са кафенето насред войната. Парите не били достатъчно, дните били дълги, а нощите - изпълнени с постоянни руски въздушни удари, продължава германската обществена медия. Наталия споделя, че просто е трябвало да се справят, тъй като е било необходимо да се погрижат за дъщерите си и за родителите.
Живот под постоянна заплаха
Много от сградите на улицата, на която се намира кафенето, са увредени тежко от руските въздушни нападения. Ремонтните дейности все още продължават.
Хората в Киев са уморени, нервите им са опънати от войната, пише АРД. Наталия казва, че вече изобщо не следи новините, концентрира се върху работата си, ежедневието, децата, кучето и котката.
"Вече сме свикнали с постоянните въздушните тревоги", споделя съпругът ѝ Максим. Той е наясно и, че в момента Украйна почти не може да се защити от руските балистични ракети.
"Балистичната ракета идва много бързо. В най-добрия случай имаме пет минути", обяснява Максим. "Предупрежденията стигат до нас през Телеграм. Отиваме в коридора и чакаме експлозията."
Трябва да се вземат мерки
Двамата вече не се надяват, че САЩ ще продължат да помагат. Максим предполага, че украинската оръжейна индустрия вероятно ще успее бързо да разработи собствена система за противовъздушна отбрана, която да може да се справи и с балистичните ракети.
Те всяка година се надявали войната да приключи в най-скоро време. Сега обмислят да вземат кредит и да инсталират соларни панели, за да могат да разчитат на нужната им електроенергия. "А ако през зимата няма вода, ще заминем на село."
Зимата буди тревоги отсега
Идващата зима е една от доминиращите теми през това лято, пише кореспондентката на АРД в Киев. Подобно на Наталия и Максим, много хора в столицата на Украйна се опитват да се подготвят за студения сезон отсега.
Това е техният начин да реагират на постоянните заплахи, на беззащитността и на дипломатическите усилия за осигуряването на повече средства за противовъздушна отбрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Искам да кажа, че първо украинците трябва да доживеят до зимата......
20:57 17.08.2026
2 az СВО Победа 81
На DW резливите бози....
🤣🤣🤣
Коментиран от #57
20:59 17.08.2026
3 Разни хора
а на хората в Масква тепърва ще им се опънат нервите. На тия в Крим
нервите вече са им скъсани.
Коментиран от #9, #11
20:59 17.08.2026
4 Дзак
21:01 17.08.2026
5 Никой
21:01 17.08.2026
6 Последни новини от преди 11 минути
Изтеглянето идва след седмици на непрекъснат украински натиск в сектор, който се превърна в един от най-трудните за руските войски. Седемдесет и девета десантно-щурмова бригада публикува кадри, показващи как вражески инфилтрационни групи от руската Деветдесета танкова дивизия са били засичани почти веднага след придвижването си напред и след това систематично унищожавани с FPV дронове, бомбардировъчни дронове, артилерия и последващи операции по прочистване, извършени от оператори на украинските сили за специални операции. Това е само един пример за случилото се по цялата линия, където цели руск
Коментиран от #12, #13, #18, #19, #34
21:02 17.08.2026
7 Движуха при агресора
21:02 17.08.2026
8 ужас
Коментиран от #20, #37
21:02 17.08.2026
9 Гръмитрясък
До коментар #3 от "Разни хора":Скоро и на ингилизите ще им се скъсят нервите, не само на зелените наркоманмни
21:03 17.08.2026
10 Не знам, ама...у ЕВРОПА
И ква зима бре, ПОПАЙ ПЕДОФИЛ МОРЯКА каза...3 ДНЯ!
После тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
Хихихихихи
21:04 17.08.2026
11 Гробар
До коментар #3 от "Разни хора":Нали това искаха укронацитата - да побеждават Русия. Трябва да са щастливи. Ако им е писнало да капитулират.
21:04 17.08.2026
12 Точен сте
До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
Коментиран от #28
21:05 17.08.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
Коментиран от #15
21:07 17.08.2026
14 хахахахха
21:07 17.08.2026
15 И вие сте точен
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆
Коментиран от #24, #27
21:08 17.08.2026
16 Боруна Лом
21:08 17.08.2026
17 Сатана Z
«Хто не скаче, той москаль»
и
“Москаляку на гиляку”
им беше добре,а?
21:08 17.08.2026
18 Да пише още
До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":Цели руски групи са обграждани и унищожавани...
Слава Слава Украйна
21:09 17.08.2026
19 пълни глупости пишеш
До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":за да мине дезинформацията трябва да има поне малко истина,а ти само лъжи си надраскал ...
Коментиран от #26
21:09 17.08.2026
20 Соломон
До коментар #8 от "ужас":Ами кой каквото иска ще си го получи. То за това на новите ракети на Украйна ще бъде изписано. За зимата ще си говорим след есента
21:10 17.08.2026
21 Кой си ти
Защото не са народ ,а сбирток .
21:10 17.08.2026
22 Игра на нерви
21:10 17.08.2026
23 Пич
Коментиран от #29, #30, #32, #33, #36, #44, #47, #80
21:10 17.08.2026
24 хахахахха
До коментар #15 от "И вие сте точен":мозъка ти е лъснат до блясък
Коментиран от #63
21:11 17.08.2026
25 Стъпил съм в саламура
21:11 17.08.2026
26 Ама то руските военни кореспонденти
До коментар #19 от "пълни глупости пишеш":Са установили фактите хихихи...Или и на тях не вярвате вече двете русоробски гладни копейки от кошовете
21:12 17.08.2026
27 А къде е
До коментар #15 от "И вие сте точен":Украинският флот? Че скоро гледах техни доклади по медиите...
21:12 17.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Така ли
До коментар #23 от "Пич":Цялото мижаво нато и фашагите от ес не могат да спрат Русия,жалка картинка
21:13 17.08.2026
31 ужас
21:13 17.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пич ( истинският )
До коментар #23 от "Пич":Нещо сте превъзбуден уважаеми имитаторе! Дали защото Украйна е сексена денонощно от руската армия, или пък вие сте сексен на прасета?!
Коментиран от #42
21:14 17.08.2026
34 питам
До коментар #6 от "Последни новини от преди 11 минути":Защо трябва да вярвам на каспаров и надеждин?
21:14 17.08.2026
35 Максим от Киев
Коментиран от #38
21:14 17.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Град Козлодуй
До коментар #8 от "ужас":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #39
21:16 17.08.2026
38 Арабин
До коментар #35 от "Максим от Киев":Ако ми станеш жена, веднага ставаш жител на ОАЕ..... и си спасен..
21:17 17.08.2026
39 Град Козлодуй
До коментар #37 от "Град Козлодуй":Северозападната БГ
21:18 17.08.2026
40 Ачо
21:18 17.08.2026
41 Ъъъ
Хайде тези сълзливи истории на Борис Джонсън, ако обичате.... Не на нас! Защото не ние накарахме украинците да напуснат преговорите в Истанбул през март 2022г, а Борис ви Джонсън, който прибра $1млн от оръжейни компании за тази "услуга" .... Така че, хайде да не ревем като вдовици сега.... Късничко е за това.
Коментиран от #49
21:19 17.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гост
21:20 17.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бункерният
21:22 17.08.2026
46 име
21:22 17.08.2026
47 Обичам ПИч
До коментар #23 от "Пич":АМА С "КА" Накрая.......
Коментиран от #55
21:23 17.08.2026
48 пешо
Коментиран от #52, #60
21:23 17.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 A попитаха ли Зеленски
Дори сега знаят ли какъв к Зеленски отказа да се изтеглят от Донецк без война и жертви да мир и да не се губи още територия? Донецк така или иначе е отписан.
Какво ги топли Наталия и съпруга ѝ Максим че британците ударили с Фламимгото си нещо в Русия?
21:23 17.08.2026
51 Росомаха
21:24 17.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Сатана Z
Краматорск.
Наскоро разговарях с хора, които все още са в Краматорск. Накратко – там е истински ад. Градът на практика се е превърнал в една непрекъсната укрепена зона: украинските войски са се окопали в почти всяка жилищна сграда, използвайки цивилни като човешки щитове.
Гражданската инфраструктура е напълно срината: големи супермаркети, пазари и аптеки са напуснали, а почти всички клонове на „Укрпоща“, „Нова Поща“, банки и държавни учреждения са затворени. Вече няма медицински специалисти, магазините за домакински стоки не работят, а комуналните услуги функционират само спорадично.
Но това е само половината от проблема. Най-лошото е нещо съвсем друго.
Онези, които най-накрая решат да зарежат всичко и да си тръгнат, се озовават в смъртоносен капан. На пръв поглед магистралите до Харков и Днепър изглеждат отворени – изглежда има път за бягство. И все пак хората попадат право в капан. И не, проблемът не е дори в идващите удари или дроновете, от които всички толкова се страхуват. Местните разказват мъчителни истории: най-голямата опасност дебне точно на пътя.
Шофирате по магистралата и всеки момент мародерстващи украински войници могат да изскочат от крайпътната гора и да открият огън с намерение да убиват – насочени директно към цивилно превозно средство. Логиката зад този кошмар е проста и цинична: хората, бягащи от града, не си тръгват с празни ръце; те вземат със себе си последните си спестявания и ценности.
Междувременно „защитницит
21:25 17.08.2026
54 ПИ4
Коментиран от #61
21:25 17.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Коста
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Но той е 15 годишен.
21:26 17.08.2026
58 Така е
Коментиран от #68
21:27 17.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Знам
До коментар #54 от "ПИ4":Знам, майка ти ми каза, че се имаш за жена, но си била комплексирана заради липса нацици!
21:29 17.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Толкова
До коментар #24 от "хахахахха":Е лъскан, че нищо не е останало от него
21:33 17.08.2026
64 Какъв Киев това е гнездо на нацисти
21:35 17.08.2026
65 стоян георгиев
21:35 17.08.2026
66 Ами
Там ще и дадат жилище и ще и отпуснат социал.
Все ще си намери някой Мехмед да замести Максим.
Проблема на Наталия е решен.
Максим ... Той просто е нямал късмет, също като 2.5 милиона окраинци.
21:38 17.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Да точно
До коментар #58 от "Така е":Едновременни масирани Украински удари на няколко места с площ 150 кв.км. Убити общо за няколко часа 450-480 руски военни и цивилни. По руската държавна обществена телевизия не дават информация за точния брой жертви ,също и по Украинската телевизия че са убили толкова много руснаци...Което е истински зловещ кошмар. Украйна ги раздира в самата раша...путя безпомощен и на колене
Коментиран от #73
21:44 17.08.2026
69 Абе Кир ли вец
До коментар #67 от "Като се Биете":Тече 5 та година,война Украинците бият по складове НПЗ та военна инфраструктура.Ватенките сриват градовете,ти видял ли си превзет от тях град всичко е сринато до основи така превземат и не знам за какво са им.А на тебе бих ти отворил кратуната да излетят руските бръмбари .
Коментиран от #71, #75
21:54 17.08.2026
70 Сарьожът
21:55 17.08.2026
71 Сарьожът
До коментар #69 от "Абе Кир ли вец":Ооределено не сме видяли превзет от сланиноедите град ,че да сравняваме - влязаха в Суджа и окрадоха всичкия Суджук от Петьорочката и чергите на бабите
21:56 17.08.2026
72 Феникс
21:58 17.08.2026
73 СалоМан и проклятието на Герана обиец
До коментар #68 от "Да точно":Мда ,масирани ,ама като се вдигне А-50У и всички маршрути светнат ,масираниъе удари изведнъж губят маса и се фазират ....на мармалад ...от 11 Фламинго само 2 и то в портиерската будка и в улична лампа
21:59 17.08.2026
74 Cом от Галац
22:02 17.08.2026
75 Щъркел
До коментар #69 от "Абе Кир ли вец":Третополов ,тихо.
Чу ли ?!?!
22:04 17.08.2026
76 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #79
22:05 17.08.2026
77 1111
Ама са допуснали една грешка - ша го остай някой Максим с кафене в центъра на Киiyf и няма да го прати на фронта за мезе, ама друг път.
22:06 17.08.2026
78 Симо
22:08 17.08.2026
79 Сарьожът
До коментар #76 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Тъй тъй ,освобождават ги отстъпвайки от тях ,все си е освобождение
22:10 17.08.2026
80 1111
До коментар #23 от "Пич":Аллоу, ако китайците са обърнат едновременно към Укрия и са изпишкат, Укрия ша пропадне в Черно море, дет са го изкопали.
22:16 17.08.2026
81 Сарьожът
22:20 17.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.