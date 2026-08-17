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Гафът на годината! Британският премиер Анди Бърнам е разменял съобщения с имитатор на високопоставен съветник на Доналд Тръмп

Гафът на годината! Британският премиер Анди Бърнам е разменял съобщения с имитатор на високопоставен съветник на Доналд Тръмп

17 Август, 2026 21:09, обновена 17 Август, 2026 22:01 1 375 9

  • анди бърнам-
  • великобритания-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия-
  • брекзит-
  • доналд тръмп

Не е ясно какво е било обсъждано при размяната на съобщения с Бърнам и кога са били изпратени те, като комуникацията с лицето, представило се за друг, е била пазена в строга тайна

Гафът на годината! Британският премиер Анди Бърнам е разменял съобщения с имитатор на високопоставен съветник на Доналд Тръмп - 1
Снимк: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският министър-председател Анди Бърнам е разменил съобщения с човек, представил се за един от най-близките съветници на Доналд Тръмп, съобщи „Политико“, цитирано от БТА.

Новият премиер е мислил, че общува с началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, докато не се е усъмнил, че от другата страна всъщност не е тя, заявиха източници на онлайн изданието. Информацията бе разпространена и от британски медии.

„Не коментираме въпроси, свързани с националната сигурност“, заявиха от „Даунинг стрийт“. Човек, запознат с комуникацията, посочи, че са били разменени „няколко съобщения“, след като премиерът е встъпил в длъжност на „Даунинг стрийт“ 10, но настоя, че те „не са били от никакво значение“.

Британското посолство във Вашингтон е било толкова обезпокоено от инцидента, че е повдигнало въпроса пред Белия дом, заявиха два от източниците на „Политико“. В британското правителство са възникнали опасения, че телефонът на Уайлс отново е бил хакнат.

Представител на Белия дом заяви: „Този инцидент няма нищо общо с хакване на устройствата на началника на кабинета.“

Миналата година Белият дом и ФБР започнаха разследване, след като сенатори, губернатори и ръководители на американски компании получиха текстови съобщения и телефонни обаждания от човек, който твърдял, че е началникът на кабинета на Тръмп.

Американският в. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи тогава, че Уайлс е казала на свои сътрудници, че контактите в мобилния ѝ телефон са били хакнати.

Не е ясно какво е било обсъждано при размяната на съобщения с Бърнам и кога са били изпратени те, като комуникацията с лицето, представило се за друг, е била пазена в строга тайна.

Лидерът на Лейбъристката партия Бърнам стана министър-председател на 20 юли, но още от момента, в който спечели частичните избори в Мейкърфийлд на 18 юни, беше ясно, че ще наследи Киър Стармър и на дват


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаф

    5 13 Отговор
    Гафът на десетилетието е, че Тръмп се е срещал с двойник на Путин в Аляска.

    Коментиран от #5

    21:12 17.08.2026

  • 2 Фройд

    13 2 Отговор
    Нещастници !!!!
    И тия си мислят че са 1834 година ?!

    21:13 17.08.2026

  • 3 Мегаум

    12 2 Отговор
    Поредният аматьор

    21:22 17.08.2026

  • 4 име

    14 2 Отговор
    Хаха, това ще да са руснацит Вова и Лексус, не знам дали има някой псевдо политик в ЕССР, дето да не му направиха пранк все едно говори с друг известен политик.

    21:26 17.08.2026

  • 5 тоа па

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гаф":

    Тръмп го убиха, това е негов двойник. Виж че се държи по съвсем друг начин от оригинала.

    21:28 17.08.2026

  • 6 Британски рибета

    13 1 Отговор
    Стана им навик членове на кабинета да разговарят с пранкери. В кабинета на лудотолизи имаше две такива. Очевидно толкова им е акъла и сигурността...Какво ли още може да направят тия хора?

    21:38 17.08.2026

  • 7 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Не сме изненадани! На тия последните години, всичките им премиери са пълни олита!

    22:02 17.08.2026

  • 8 Феникс

    7 0 Отговор
    Англосаксите стават са все по жалки милите! Ако сега украйна се обърне срещу сатанягите и застане рамо до рамо със Русия и Китай, на тези им е спукана работата! Но те го знаят милите, предпочитат да затрият цал един народ!

    22:11 17.08.2026

  • 9 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    БАШИРОВ И ПЕТРОВ! ТАКА ПРАВИ КРЪВОСМЕШЕНИЕТО!✝️✝️✝️

    22:17 17.08.2026

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