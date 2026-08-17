През 2032 г.? И Румъния търси бърз курс към еврото

Румъния може да си постави като цел 2032 г. за приемане на еврото, заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару, цитиран от местните медии, пише БТА.
В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТеВеРе министърът напомни, че преминаването към общата европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация.
„Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели. Тук говорим за бюджетния дефицит, говорим за държавния дълг - неща, които са свързани с тази консолидация, която осъществяваме“, каза министърът и припомни, че Румъния си е поставила за цел „да приведе финансите си в ред до 2030 г.“.
От 2020 г. Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 г. този показател достигна най-високата стойност в ЕС – 9,3 процента от брутния вътрешен продукт. Страната се е ангажирала пред Европейската комисия със 7-годишен фискален план, който предвижда дефицитът да бъде сведен до около 2,4 процента от БВП до 2031 г.
Миналата седмица управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску коментира, че Румъния не изпълнява нито един от критериите за приемане на еврото. Според гуверньора на този етап не може да бъде определен реалистичен график за присъединяване към еврозоната.
Министърът на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару заяви пред ТеВеРе Инфо, че смята 2032 г. за възможна целева дата, ако до 2030 г. бъде осъществена бюджетно-фискалната консолидация, бъде приет последователен план за развитие на страната за периода 2028-2034 г. и бъде осигурена политическа стабилност.
Румъния изпадна обаче в политическа криза, след като проевропейската четирипартийна коалиция се разпадна в края на април, а през май правителството бе свалено от власт с вот на недоверие. Опитите за съставяне на ново парламентарно мнозинство и встъпване в длъжност на ново правителство до момента не са дали резултат. Кабинетът на премиера Илие Боложан управлява с ограничени правомощия от 5 май до встъпването в длъжност на ново правителство.
Унгарският премиер Петер Мадяр вече заяви, че страната му може да изпълни икономическите критерии на Европейския съюз за приемане на еврото до 2030 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 усс.ран русофил
Коментиран от #6, #9
21:28 17.08.2026
2 Глюпости ,
Коментиран от #12, #13
21:30 17.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сaтана Z
Коментиран от #20
21:34 17.08.2026
5 А референдум за еврото нещо а?
21:35 17.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 като цел 2032 г
за къде да бързат
21:39 17.08.2026
8 Ба бааааа
21:40 17.08.2026
9 Селям Алейком
До коментар #1 от "усс.ран русофил":Как спа патенце
21:41 17.08.2026
10 Шопо
21:41 17.08.2026
11 Хо-ха-ха
21:42 17.08.2026
12 СССР ни пропуснаха с рублата
До коментар #2 от "Глюпости ,":Но при ЕССР прошка няма.
Другото с човешки права, свобода на словото, медии, свободни избори, подслушване, блокиране на кариера и банкови сметкк...е същото
21:42 17.08.2026
13 9ти септември
До коментар #2 от "Глюпости ,":Учи РУСКИ ще ти трябва
Коментиран от #24
21:42 17.08.2026
14 Марк
Не видяхте ли ние и хърватите какво огромно дърво гризнахме с това тъпо евро, че и вие искате да се набутате. Бъдете умни бре!
21:44 17.08.2026
15 Вован и Лексус
21:49 17.08.2026
16 1111
21:50 17.08.2026
17 Стенли
Коментиран от #21
21:51 17.08.2026
18 селяк
21:51 17.08.2026
19 оня с коня
21:54 17.08.2026
20 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #4 от "Сaтана Z":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
22:06 17.08.2026
21 И Преди и сега
До коментар #17 от "Стенли":Ти за интернет магазини и продажби чувал ли си
22:08 17.08.2026
22 Феникс
22:09 17.08.2026
23 007
22:18 17.08.2026
24 Втори 9-ти
До коментар #13 от "9ти септември":Я говорю свободно , по рузкий .. след 4 години рузка гомназия и два года в роzzии ...
22:21 17.08.2026
25 Честито
23:04 17.08.2026