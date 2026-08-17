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През 2032 г.? И Румъния търси бърз курс към еврото

През 2032 г.? И Румъния търси бърз курс към еврото

17 Август, 2026 21:26 979 25

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Според Букурещ преходът към еврото зависи от фискална консолидация, договорен план за развитие и политическа стабилност

През 2032 г.? И Румъния търси бърз курс към еврото - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румъния може да си постави като цел 2032 г. за приемане на еврото, заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару, цитиран от местните медии, пише БТА.

В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТеВеРе министърът напомни, че преминаването към общата европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация.

„Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели. Тук говорим за бюджетния дефицит, говорим за държавния дълг - неща, които са свързани с тази консолидация, която осъществяваме“, каза министърът и припомни, че Румъния си е поставила за цел „да приведе финансите си в ред до 2030 г.“.

От 2020 г. Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 г. този показател достигна най-високата стойност в ЕС – 9,3 процента от брутния вътрешен продукт. Страната се е ангажирала пред Европейската комисия със 7-годишен фискален план, който предвижда дефицитът да бъде сведен до около 2,4 процента от БВП до 2031 г.

Миналата седмица управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску коментира, че Румъния не изпълнява нито един от критериите за приемане на еврото. Според гуверньора на този етап не може да бъде определен реалистичен график за присъединяване към еврозоната.

Министърът на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару заяви пред ТеВеРе Инфо, че смята 2032 г. за възможна целева дата, ако до 2030 г. бъде осъществена бюджетно-фискалната консолидация, бъде приет последователен план за развитие на страната за периода 2028-2034 г. и бъде осигурена политическа стабилност.

Румъния изпадна обаче в политическа криза, след като проевропейската четирипартийна коалиция се разпадна в края на април, а през май правителството бе свалено от власт с вот на недоверие. Опитите за съставяне на ново парламентарно мнозинство и встъпване в длъжност на ново правителство до момента не са дали резултат. Кабинетът на премиера Илие Боложан управлява с ограничени правомощия от 5 май до встъпването в длъжност на ново правителство.

Унгарският премиер Петер Мадяр вече заяви, че страната му може да изпълни икономическите критерии на Европейския съюз за приемане на еврото до 2030 г.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 усс.ран русофил

    14 10 Отговор
    Аз съм силно възмутен от еврото!

    Коментиран от #6, #9

    21:28 17.08.2026

  • 2 Глюпости ,

    10 15 Отговор
    Ние , болгарские ошанки търсим път към рублата ...Възможно най-скоро ..

    Коментиран от #12, #13

    21:30 17.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сaтана Z

    15 5 Отговор
    През 2032 :я еврото,я камиларя!

    Коментиран от #20

    21:34 17.08.2026

  • 5 А референдум за еврото нещо а?

    14 5 Отговор
    Или и там румънските урсулианци ще решават за еврото?

    21:35 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 като цел 2032 г

    4 2 Отговор
    амче по добре 2032 г
    за къде да бързат

    21:39 17.08.2026

  • 8 Ба бааааа

    6 3 Отговор
    До тогава я камилата я камиларя

    21:40 17.08.2026

  • 9 Селям Алейком

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "усс.ран русофил":

    Как спа патенце

    21:41 17.08.2026

  • 10 Шопо

    9 2 Отговор
    Украйна вече е в еврозоната парите които им даваме са в евро.

    21:41 17.08.2026

  • 11 Хо-ха-ха

    9 2 Отговор
    Румънците увеличяват срока за приемане на еврото. Първо казаха до 2029 сега до 2032. Нямат голямао желание май , но явно ги натискат и тях

    21:42 17.08.2026

  • 12 СССР ни пропуснаха с рублата

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Глюпости ,":

    Но при ЕССР прошка няма.
    Другото с човешки права, свобода на словото, медии, свободни избори, подслушване, блокиране на кариера и банкови сметкк...е същото

    21:42 17.08.2026

  • 13 9ти септември

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Глюпости ,":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    Коментиран от #24

    21:42 17.08.2026

  • 14 Марк

    6 5 Отговор
    Абе румъняги, вие добре ли сте бре?

    Не видяхте ли ние и хърватите какво огромно дърво гризнахме с това тъпо евро, че и вие искате да се набутате. Бъдете умни бре!

    21:44 17.08.2026

  • 15 Вован и Лексус

    0 0 Отговор
    Това нищо не е!

    21:49 17.08.2026

  • 16 1111

    5 1 Отговор
    Търси, ама друг път. Мамалигите са изхлузиха мазно, да не са улави. 2032 г. ЕС, ама друг път.

    21:50 17.08.2026

  • 17 Стенли

    6 4 Отговор
    Абе не знам какъв курс търси Румъния , ама ний намерихме такъв курс , ама без" с " то , днес гледам едно бидонче за зеле в Кауфланд , което миналата година струваше 15лв , сега 15 евро , че такива мити работи , относно шиткойна 😮‍💨🤯😡👎

    Коментиран от #21

    21:51 17.08.2026

  • 18 селяк

    4 2 Отговор
    не са глупави кат нас

    21:51 17.08.2026

  • 19 оня с коня

    2 5 Отговор
    Лошото е че Възраждане няма да влезе в НС при следващите избори и няма да има кой да ни върне лева.

    21:54 17.08.2026

  • 20 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сaтана Z":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    22:06 17.08.2026

  • 21 И Преди и сега

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    Ти за интернет магазини и продажби чувал ли си

    22:08 17.08.2026

  • 22 Феникс

    3 2 Отговор
    Дотогава ще сме фалирали еврозоната собственоръчно, може и ЕС да разпаднем за цвят!

    22:09 17.08.2026

  • 23 007

    1 3 Отговор
    Сега се очакват коментарите на ББ и РР, единият да се похвали как с поемайки всички щети за себе си и ГЕРБ е решил въпроса с еврото, еврозоната и е прав да се гордее с държавническото си поведение. РР, вече 12+ години е истински разрушител навсякъде където може, само и само да отстрани и омаловажи направеното от него. Направи го и сега има всичко да покаже, докаже и той какво може. Единственото лошо е, че летвета е толкова високо, че няма как и едно коремно да направи без да се опусне.

    22:18 17.08.2026

  • 24 Втори 9-ти

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "9ти септември":

    Я говорю свободно , по рузкий .. след 4 години рузка гомназия и два года в роzzии ...

    22:21 17.08.2026

  • 25 Честито

    0 0 Отговор
    Една бира кенче шуменско беше 80 стотинки ,сега 89-99 цента,кафе 200 грама 3 лева,сега 3,5 евро

    23:04 17.08.2026

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