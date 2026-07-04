Мощна ракетна атака остави руския Белгород без ток и вода

В нощта срещу 4 юли руският граничен град Белгород и околният регион станаха обект на поредна мощна въздушна атака от страна на Украйна.
Около 23:35 часа местно време в града бяха задействани сирените за ракетна опасност, последвани от серия от силни експлозии и интензивна работа на системите за противовъздушна отбрана.
Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев направи официално изявление в социалните мрежи, потвърждавайки мащаба на ударите. По негови думи са нанесени сериозни материални щети на ключови инфраструктурни обекти, в резултат на което в редица общини и градски райони са регистрирани пълни прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. На територията на няколко от засегнатите енергийни съоръжения са избухнали пожари, като към местата веднага са били насочени аварийни екипи и огнеборци. По предварителни данни на властите към този час няма информация за загинали или ранени цивилни граждани.
Местни източници и OSINT аналитици съобщават, че ударите са били насочени едновременно срещу основните подстанции на града. Сред потвърдените цели са ТЕЦ "Луч" и ключова електроподстанция с напрежение 110 kV, намиращи се в района на Харковската гора, която е потънала в пълен мрак. Кметът на Белгород Валентин Демидов допълни, че в допълнение към енергийните аварии, в резултат на обстрела е възникнал пожар и на полигона за твърди битови отпадъци край града. Регистрирани са и материални щети по търговски обекти и най-малко шест автомобила.
Тази атака се случва по-малко от денонощие след друг тежък удар срещу Белгород в сутрешните часове на 3 юли, при който загина една жена и бе поразена ТЕЦ "Мичуринская". Ескалацията в пограничните руски региони през последните дни идва непосредствено след масирания руски въздушен удар срещу украинската столица Киев на 2 юли, отнел живота на десетки хора. Властите в Белгород заявяват, че пълният размер на разрушенията от среднощното нападение ще може да бъде оценен едва след настъпването на светлата част от деня.
Източници: Интерфакс, РБК-Украйна, The Kyiv Independent, URA.RU.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Бедров
Остава да ми дойде ежечастната статия "Какво е мислил Зеленски и какво се е заканил отново да прави когато получи новите 100 милиарда долара и евра"
Коментиран от #7
03:29 04.07.2026
2 Е, ти нали ВСУ го превзе Белгород,
03:32 04.07.2026
3 Роко
Коментиран от #4, #6
03:43 04.07.2026
4 Историк
До коментар #3 от "Роко":Специалната военна операция се развива в Украйна, то не е война, както го каза генерал Стефан Янев, за което Кирчо го уволни. А пък атаките срещу Русия, инвазията в Суджа, и т.н. се водят "Стратегическо поражение на Русия". Поне така го обявиха от ЕС и НАТО.
Всеки го приказва както иска, но твърдо не е вояна, защото не са си обявили никаква война, нито си атакуват президентите дори. Явно точат кинти от Федералния резерв и Европейската банка. Нещо като Ковид-19 е. Нямаше дотогава такава болест, ама я измислиха, дадоха й име, лечение, васини, народ умря. Само и само да върви точенето на парите. Имам чувството, че като спре войната в Украйна, ще ни върнат Ковида, за да си го довършим.
03:52 04.07.2026
5 Айдееее
Коментиран от #8
03:56 04.07.2026
6 Бай Араб
До коментар #3 от "Роко":Това не е война,това са закачки между съседи . Правят си шегички рано сутрин,за да се събуждат по на време и да ходят с тубите за бензин.
04:45 04.07.2026
7 Бай Араб
До коментар #1 от "Иван Бедров":Какво ще ти дойде на теб още, даже и не подозираш.
04:46 04.07.2026
8 Бай Араб
До коментар #5 от "Айдееее":А използваните къде ги държи?
04:48 04.07.2026