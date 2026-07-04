Мощна ракетна атака остави руския Белгород без ток и вода

В нощта срещу 4 юли руският граничен град Белгород и околният регион станаха обект на поредна мощна въздушна атака от страна на Украйна.

Около 23:35 часа местно време в града бяха задействани сирените за ракетна опасност, последвани от серия от силни експлозии и интензивна работа на системите за противовъздушна отбрана.

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Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев направи официално изявление в социалните мрежи, потвърждавайки мащаба на ударите. По негови думи са нанесени сериозни материални щети на ключови инфраструктурни обекти, в резултат на което в редица общини и градски райони са регистрирани пълни прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. На територията на няколко от засегнатите енергийни съоръжения са избухнали пожари, като към местата веднага са били насочени аварийни екипи и огнеборци. По предварителни данни на властите към този час няма информация за загинали или ранени цивилни граждани.

Местни източници и OSINT аналитици съобщават, че ударите са били насочени едновременно срещу основните подстанции на града. Сред потвърдените цели са ТЕЦ "Луч" и ключова електроподстанция с напрежение 110 kV, намиращи се в района на Харковската гора, която е потънала в пълен мрак. Кметът на Белгород Валентин Демидов допълни, че в допълнение към енергийните аварии, в резултат на обстрела е възникнал пожар и на полигона за твърди битови отпадъци край града. Регистрирани са и материални щети по търговски обекти и най-малко шест автомобила.

Тази атака се случва по-малко от денонощие след друг тежък удар срещу Белгород в сутрешните часове на 3 юли, при който загина една жена и бе поразена ТЕЦ "Мичуринская". Ескалацията в пограничните руски региони през последните дни идва непосредствено след масирания руски въздушен удар срещу украинската столица Киев на 2 юли, отнел живота на десетки хора. Властите в Белгород заявяват, че пълният размер на разрушенията от среднощното нападение ще може да бъде оценен едва след настъпването на светлата част от деня.

Източници: Интерфакс, РБК-Украйна, The Kyiv Independent, URA.RU.