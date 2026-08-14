Новини
Свят »
Украйна »
Майка и 9-годишният ѝ син загинаха при руски удари в Сумска област
  Тема: Украйна

Майка и 9-годишният ѝ син загинаха при руски удари в Сумска област

14 Август, 2026 13:56, обновена 14 Август, 2026 13:55 300 5

  • загинаха-
  • сумска област-
  • руски удар

Майка и нейният 9-годишен син са загинали при руски атаки с дронове в украинската Сумска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров в „Телеграм“, цитиран от ДПА.

Майка и 9-годишният ѝ син загинаха при руски удари в Сумска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

При ударите са ранени още четирима души, сред които бащата и бабата на загиналото момче. Двамата са били откарани в болница с тежки изгаряния, предава БТА.

Удар по гражданска инфраструктура в Смила

В град Смила, в централната част на Украйна, петима души са били ранени при руски въздушен удар, съобщи прокуратурата на Черкаска област.

Оттам определиха атаката като мащабен удар по гражданска инфраструктура.

Пожар в руското пристанище Уст Луга

Междувременно губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че 51 дрона са били прехванати над региона, който обгражда Санкт Петербург.

След атаката е избухнал пожар в пристанището Уст Луга. Засега няма допълнителни подробности за причините за пожара и размера на щетите.

В Тверска област, северозападно от Москва, също са регистрирани поражения. Отломки от дрон са повредили стената на склад, принадлежащ на онлайн търговската компания „Уайлдберис“. Няма съобщения за пострадали.

Един загинал и шестима ранени в Брянска област

В същото време губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи, че украинска ракета е поразила жилищна сграда в региона.

По последни данни един човек е загинал, а шестима са ранени, предадоха „Ройтерс“ и ТАСС.

Последните атаки показват продължаващото разширяване на въздушните удари от двете страни, при които са засегнати както военни и инфраструктурни обекти, така и граждански райони.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    1 2 Отговор
    Сигурно ли е,че не са жертви на педофилия?🤔

    Коментиран от #2

    13:56 14.08.2026

  • 2 Инна

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Има такива жертви:
    Зашеметяваща новина от Франция:
    „Оливие Льобас, смърт, инцидент: Генерал от френския флот умира в Пиренеите.“
    Защо всички са привлечени от Пиренеите, чудех се.
    Алпинисти, може би?
    Какво правеха там?
    Тази новина също така върна спомени за други военни фигури, загинали в тази планинска верига, което го прави особено тъжен момент за френската отбранителна общност.

    От некролога:
    „Вицеадмирал Оливие Льобас почина вчера, докато се катери в Пиренеите, планинска верига на границата между Франция и Испания.
    Той е летял с бойни мисии над Балканите, Ирак, Афганистан и Либия. Веднъж успява да приземи тежко повреден самолет на палубата на самолетоносач.

    По-късно става военноморски префект на Атлантика, а след това отива на работа за Airbus.

    Каква трагична смърт!“

    „Вярно е“, мислеха си хората. Трагично...
    И пишеха:

    „Не, смъртта в украинско-руската война е нещо обичайно за офицер от НАТО.“

    „Да се ​​преструва, че е умрял от нещо друго, би било трагично, ако не беше фарс.“

    „Подхлъзна се на бананова кора в Украйна и беше изстрелян в небето, за да кацне в Пиренеите.“

    „Те скърбят“, помислих си.
    „Церемонията по сбогуване, както обикновено, ще се проведе в Париж.“

    „Макрон ще излезе да плаче.“

    „Той вече плака през 2023 г., сбогувайки се със 74-годишния френски генерал Жан-Луи Жоржлен, който също, по някаква причина, отиде сам в Пиренеите.“
    „НАТО изглежда има много генерали и адмирали – или на планински поход, или в

    13:57 14.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Колко майки бебета и направо цели семейства бяха заличени в Палестина ,смс тогава не бяха "майки" а жертви просто ей така за статистика която вее даже се изгуби

    14:00 14.08.2026

  • 4 :Много съжалявам за тях!

    1 0 Отговор
    Мир на праха им! Но същото се случва и с руски хора. Мразя израза, но на война като на война.
    И ако хората и лидерите са наистина човеколюбиви, НЕ ДОПУСКАТ да има войни и НЕ НАСАЖДАТ вражда на една (вслучая братска) нация срещу друга.
    А ние непрекъснато слушаме пропаганда срещу Русия! ТОВА НЕ ВОДИ към добро в Европа и света!

    14:04 14.08.2026

  • 5 Ще пусна видео във Факти

    0 0 Отговор
    в събота вечерта!
    Погребение на много български деца и възрастни с български фамилии, убити от руски бомбардировки в Украйна.

    14:04 14.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания