Майка и 9-годишният ѝ син загинаха при руски удари в Сумска област

При ударите са ранени още четирима души, сред които бащата и бабата на загиналото момче. Двамата са били откарани в болница с тежки изгаряния, предава БТА.

Удар по гражданска инфраструктура в Смила

В град Смила, в централната част на Украйна, петима души са били ранени при руски въздушен удар, съобщи прокуратурата на Черкаска област.

Оттам определиха атаката като мащабен удар по гражданска инфраструктура.

Пожар в руското пристанище Уст Луга

Междувременно губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че 51 дрона са били прехванати над региона, който обгражда Санкт Петербург.

След атаката е избухнал пожар в пристанището Уст Луга. Засега няма допълнителни подробности за причините за пожара и размера на щетите.

В Тверска област, северозападно от Москва, също са регистрирани поражения. Отломки от дрон са повредили стената на склад, принадлежащ на онлайн търговската компания „Уайлдберис“. Няма съобщения за пострадали.

Един загинал и шестима ранени в Брянска област

В същото време губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи, че украинска ракета е поразила жилищна сграда в региона.

По последни данни един човек е загинал, а шестима са ранени, предадоха „Ройтерс“ и ТАСС.

Последните атаки показват продължаващото разширяване на въздушните удари от двете страни, при които са засегнати както военни и инфраструктурни обекти, така и граждански райони.