Майка и 9-годишният ѝ син загинаха при руски удари в Сумска област

При ударите са ранени още четирима души, сред които бащата и бабата на загиналото момче. Двамата са били откарани в болница с тежки изгаряния, предава БТА.
Удар по гражданска инфраструктура в Смила
В град Смила, в централната част на Украйна, петима души са били ранени при руски въздушен удар, съобщи прокуратурата на Черкаска област.
Оттам определиха атаката като мащабен удар по гражданска инфраструктура.
Пожар в руското пристанище Уст Луга
Междувременно губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че 51 дрона са били прехванати над региона, който обгражда Санкт Петербург.
След атаката е избухнал пожар в пристанището Уст Луга. Засега няма допълнителни подробности за причините за пожара и размера на щетите.
В Тверска област, северозападно от Москва, също са регистрирани поражения. Отломки от дрон са повредили стената на склад, принадлежащ на онлайн търговската компания „Уайлдберис“. Няма съобщения за пострадали.
Един загинал и шестима ранени в Брянска област
В същото време губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи, че украинска ракета е поразила жилищна сграда в региона.
По последни данни един човек е загинал, а шестима са ранени, предадоха „Ройтерс“ и ТАСС.
Последните атаки показват продължаващото разширяване на въздушните удари от двете страни, при които са засегнати както военни и инфраструктурни обекти, така и граждански райони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
Коментиран от #2
13:56 14.08.2026
2 Инна
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Има такива жертви:
Зашеметяваща новина от Франция:
„Оливие Льобас, смърт, инцидент: Генерал от френския флот умира в Пиренеите.“
Защо всички са привлечени от Пиренеите, чудех се.
Алпинисти, може би?
Какво правеха там?
Тази новина също така върна спомени за други военни фигури, загинали в тази планинска верига, което го прави особено тъжен момент за френската отбранителна общност.
От некролога:
„Вицеадмирал Оливие Льобас почина вчера, докато се катери в Пиренеите, планинска верига на границата между Франция и Испания.
Той е летял с бойни мисии над Балканите, Ирак, Афганистан и Либия. Веднъж успява да приземи тежко повреден самолет на палубата на самолетоносач.
По-късно става военноморски префект на Атлантика, а след това отива на работа за Airbus.
Каква трагична смърт!“
„Вярно е“, мислеха си хората. Трагично...
И пишеха:
„Не, смъртта в украинско-руската война е нещо обичайно за офицер от НАТО.“
„Да се преструва, че е умрял от нещо друго, би било трагично, ако не беше фарс.“
„Подхлъзна се на бананова кора в Украйна и беше изстрелян в небето, за да кацне в Пиренеите.“
„Те скърбят“, помислих си.
„Церемонията по сбогуване, както обикновено, ще се проведе в Париж.“
„Макрон ще излезе да плаче.“
„Той вече плака през 2023 г., сбогувайки се със 74-годишния френски генерал Жан-Луи Жоржлен, който също, по някаква причина, отиде сам в Пиренеите.“
„НАТО изглежда има много генерали и адмирали – или на планински поход, или в
13:57 14.08.2026
3 Kaлпазанин
14:00 14.08.2026
4 :Много съжалявам за тях!
И ако хората и лидерите са наистина човеколюбиви, НЕ ДОПУСКАТ да има войни и НЕ НАСАЖДАТ вражда на една (вслучая братска) нация срещу друга.
А ние непрекъснато слушаме пропаганда срещу Русия! ТОВА НЕ ВОДИ към добро в Европа и света!
14:04 14.08.2026
5 Ще пусна видео във Факти
Погребение на много български деца и възрастни с български фамилии, убити от руски бомбардировки в Украйна.
14:04 14.08.2026