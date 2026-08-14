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Димитър Стоянов: Новите способности на армията започват с хората и доброто военно образование

Димитър Стоянов: Новите способности на армията започват с хората и доброто военно образование

14 Август, 2026 14:53 472 10

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни, че преди 35 години неговият професионален път е започнал от същото място – Висшето военновъздушно училище

Димитър Стоянов: Новите способности на армията започват с хората и доброто военно образование - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Започвате службата си в момент, когато българските Военновъздушни сили преминават през значима трансформация. Въвеждането на самолетите F-16 Block 70 ни показа нещо много важно - че хората са тези, които превръщат инвестициите в реални способности“. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на тържествената церемония в Плевен по връчването на дипломите и първите офицерски пагони на 75-ти Випуск „Априлски - 2026“ на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия. Към завършващите министър Стоянов се обърна с думите:

„Сред вас са бъдещите командири, които ще ръководят и развиват отбранителните способности на страната и ще бъдат част от колективната отбрана на НАТО. Не спирайте да се учите. Технологиите ще се променят, но професионализмът, характерът и способността да поемате отговорност винаги ще останат най-важните качества на военнослужещия“.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни, че преди 35 години неговият професионален път е започнал от същото място – Висшето военновъздушно училище. „Зная какво означава да стоиш на това място в началото на професионалния си път. Преди 35 години получих своята диплома тук и именно тя определи пътя, по който вървя и до днес. Носете пагона с чест. Бъдете смели и верни на клетвата, която сте положили“, обърна се той към випускниците. Министър Стоянов благодари на техните преподаватели и командири за отдадеността в работата им: „В условията на ускорена модернизация именно военното образование е ключът към това новите способности на армията да бъдат реално усвоени и използвани“.

Приветствие към випускниците отправиха също министър-председателят Румен Радев и началникът на ВВВУ бригаден генерал Юлиян Радойски. Отличникът на випуска лейтенант Сияна Янкова получи дипломата, офицерските пагони и награда от премиера Румен Радев.

Випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж са 116. Първо офицерско звание получиха 52 курсанти, обучавани в шест военни специализации. Първенец на випуска е лейтенант Сияна Янкова от специализация „Летец – пилот“. Отличниците по специализации са: лейтенант Виктор Павлов – за специализация „Летец – пилот“, лейтенант Николай Гюров – „Ръководител на въздушното движение (щурман УВД)“, лейтенант Игор Йотов – „Авиационни електроприборни и автоматични системи“, лейтенант Антонио Калоянов – „Логистика на ВВС“. Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски“ изпрати 64 кадети от формированията на ВВС, обучавани в задочна форма за придобиване на професионална квалификация „сержант“. Първенец и отличник сред тях е кадет Теофил Вергов.

Министър-председателят Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в откриването и освещаването на барелефи на бележитите авиационни дейци проф. Цветан Лазаров и Асен Йорданов в Изнесения комплекс за авиационно образование - Плевен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 5 Отговор
    В БГ то , който не дава за нищо друго става Ушев , зелен чорап или бакшиш ....

    Коментиран от #2

    14:58 14.08.2026

  • 2 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    п.п. И си купува диплома за фисшу убзузувание от Югозападния , Библиотекарския ( мулти - милиционерския ) или НБУ ....

    15:01 14.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Радев ще ни вкара в окопите.

    Коментиран от #5

    15:01 14.08.2026

  • 4 Кое не е така ?!

    3 2 Отговор
    Хомосъветикус със съветско образование няма как да градят! Те са минало и техните знания и умения не струват и копейка!

    15:06 14.08.2026

  • 5 Само лош човек нечовек

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Може на този ден така да подстрекава
    С такова хора къде и кой няма да ви " вкара"
    Прости тъпанари платани спрети се

    15:10 14.08.2026

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ..... И РЕДНИЦИ..ДЕБИЛИ

    15:27 14.08.2026

  • 7 Кой какво

    0 1 Отговор
    Да,като летците на ф16, които вече 7 години не могат да се научат да летят на тоя самолет,и си искат миг 29,ура

    15:30 14.08.2026

  • 8 Младеж

    1 0 Отговор
    Сега е моментът някое "старо куче" да ни разкаже за "казармата навремето" 😆 колко било тежко но какви корави мъже ставали 😆 а не като днешната младеж 😆

    15:34 14.08.2026

  • 9 Браво, знайко

    1 0 Отговор
    И какво следва? Или да се отчетеш, че си изгъргорил нещо умно като радкото

    15:40 14.08.2026

  • 10 ВВСар

    2 0 Отговор
    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    15:44 14.08.2026

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