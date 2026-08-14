Нетаняху: „Великобритания спокойно може да бъде наречена Ислямска република“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Великобритания „Ислямска република Великобритания“ по време на интервю за подкаста на Army Radio, съобщава Times of Israel, предава Фокус.

Нетаняху направи коментара, докато говореше за британските журналисти Рандолф Чърчил, син на бившия британски премиер Уинстън Чърчил, и неговия внук Уинстън Спенсър-Чърчил. По думите му двамата са отразявали Шестдневната война през 1967 г. по „изключително благоприятен“ за Израел начин.

„Опитайте се да намерите нещо подобно днес във Великобритания – която спокойно бихте могли да наречете „Ислямска република Великобритания“, заяви Нетаняху през смях.

Критика към Европа

На въпрос дали според него цяла Европа е в подобно състояние, израелският премиер отговори утвърдително.

Коментарите му очевидно са свързани както с ролята на мюсюлманските общности в европейските държави, така и с все по-критичната позиция на редица европейски правителства към политиката на Израел.

Нетаняху продължи с иронично предупреждение, заявявайки: „Първата ислямска ядрена република ще бъде „Ислямската република Великобритания“.

След това добави, че Израел „се грижи“ такава държава да не се появи в Иран, препращайки към дългогодишните опасения на Израел относно иранската ядрена програма.