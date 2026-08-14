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Нетаняху: „Великобритания спокойно може да бъде наречена Ислямска република“

Нетаняху: „Великобритания спокойно може да бъде наречена Ислямска република“

14 Август, 2026 14:54 1 577 25

  • бенямин нетаняху-
  • великобритания-
  • ислямска република

Критика към Европа

Нетаняху: „Великобритания спокойно може да бъде наречена Ислямска република“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Великобритания „Ислямска република Великобритания“ по време на интервю за подкаста на Army Radio, съобщава Times of Israel, предава Фокус.

Нетаняху направи коментара, докато говореше за британските журналисти Рандолф Чърчил, син на бившия британски премиер Уинстън Чърчил, и неговия внук Уинстън Спенсър-Чърчил. По думите му двамата са отразявали Шестдневната война през 1967 г. по „изключително благоприятен“ за Израел начин.

„Опитайте се да намерите нещо подобно днес във Великобритания – която спокойно бихте могли да наречете „Ислямска република Великобритания“, заяви Нетаняху през смях.

Критика към Европа

На въпрос дали според него цяла Европа е в подобно състояние, израелският премиер отговори утвърдително.

Коментарите му очевидно са свързани както с ролята на мюсюлманските общности в европейските държави, така и с все по-критичната позиция на редица европейски правителства към политиката на Израел.

Нетаняху продължи с иронично предупреждение, заявявайки: „Първата ислямска ядрена република ще бъде „Ислямската република Великобритания“.

След това добави, че Израел „се грижи“ такава държава да не се появи в Иран, препращайки към дългогодишните опасения на Израел относно иранската ядрена програма.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Шиле

    62 5 Отговор
    За първи път съм съгласен с тази халограма.

    14:57 14.08.2026

  • 2 Верно ли бе

    61 2 Отговор
    Колкото и да не го одобрявам , не мога да не призная , че в тоя случай е напълно прав.

    Коментиран от #6

    14:57 14.08.2026

  • 3 Някой

    37 4 Отговор
    Великобритания никога не е късно да я плюеш като колониалисти и как са се ос-рали по света. Но Сатаняху по какво се отличава от Хитлер? С давани от ООН умишлено убити над 20 000 деца в Га-за.

    15:01 14.08.2026

  • 4 ЗА ИСЛЯМСКАТА Е ПРАВ

    39 1 Отговор
    ЗА ЯДРЕНАТА ВЕЧЕ ИМА ПАКИСТАН ЗАСЕГА.

    15:01 14.08.2026

  • 5 Софиянец

    54 5 Отговор
    Великобритания е ислямска, исраел е фашистки, сащ е педофилски! А бе въобще целия ви съюз е една сатанистка дупка!

    Коментиран от #15

    15:02 14.08.2026

  • 6 Ами не е прав!

    11 14 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли бе":

    Британия е кралство, каква република при жив крал!🤥

    Коментиран от #20

    15:03 14.08.2026

  • 7 За първи път

    28 1 Отговор
    Е прав.

    15:03 14.08.2026

  • 8 Нещастници

    26 2 Отговор
    абсолютно съм съгласен. Предстои референдум дали да е кралство или ИР. Само че Биби не каза цялата истина. Ислямизацията на Европа и бруталната миграция се финансира вече 60 г точно от евреи от сащ и израел през НПО та фондации, програми, институти, сдружения, тинк танкове и всичко което в извън контрола на държавата, мачкайки правата и съпротивата на местния бял европеец за сметка на мигранта, особено ако е мюсюлманин! това беше отмъщението на евреите за холокоста и предишните гонения от римско време насам.

    15:05 14.08.2026

  • 9 Трол

    16 2 Отговор
    Много честен човек е г-н Нетаняху.

    15:07 14.08.2026

  • 10 Ел Кондор паса

    17 0 Отговор
    Така е, потвърждавам, само че не е република.

    15:19 14.08.2026

  • 11 име

    11 2 Отговор
    Хитлеряху е доволен, плана на ционистите за населване на Европа с мюслита и настройването на европейците срещу мюсюлманите върви добре. Ако успее за няколко години да направи и петролопровод и газопровод през арабските държави до откраднато от Ливан крайбрежие, щото там морето е по-дълбоко, да застане между ЕССР и арабите, още по-добре за ционистките кърлежи. Ако пък и гепи Газа и направи газопровод от Египетски и Палеснински териториални води до Италию, още по-добре за кърлежите. Евpoгeйцитe ще издържат кръвожадни ционисти.

    Коментиран от #19

    15:19 14.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    20 6 Отговор
    Англосаксиите ви подариха Палестина ,а сега дето се вика ,храни куче да те лае ,дано доживея да видя края на тази сатанинска държава исрахел ,сигурно ще са гътна от радост

    15:20 14.08.2026

  • 13 гост

    8 0 Отговор
    Прав е. Много скоро британците ще му влязат в положението.

    15:24 14.08.2026

  • 14 За протокола

    6 0 Отговор
    Пакистан е първата ядрена ислямска република.

    15:24 14.08.2026

  • 15 Столичанин

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    А защо забрави Рашистан е Путлер?

    15:27 14.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    На евреин колкото е да му дадеш все още му е малко

    15:27 14.08.2026

  • 17 шаа

    8 0 Отговор
    не само великобритания, биби, не само тя

    15:28 14.08.2026

  • 18 Чърчил

    14 0 Отговор
    не беше ли оня пияница дето искаше София на картофена нива да стане и България да ходи в Гърция ?

    Коментиран от #23

    15:28 14.08.2026

  • 19 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Имам едно съмнение или подозрение че крайните ционисти или еврейски радикали може да работят със всички сили и средства срещу Европа -като отмъщение за гоненията на евреите !?А тия гонения не са от вчера а още от средните векове -започнали са в Испания при крал Алфонсо Мъдрият -15 век въпреки че е имал наложница -еврейка продължили са във Франция Германия Полша !?По време на ВСВ във всяка европейска държава без СССР Великобритания и Швеция е имало антиеврейска партия -от цяла Европа евреите са събирани в лагери отнемани им са имущество права и т.н да не говорим за най-страшното - терорът над децата!?Само две държави извън споменатите не са изпратили евреи в немски концлагери -България и Дания ако се не лъжа !?Честно казано ако бях евреин щях сериозно да мисля що за континент е Европа и какво трябва да правя!?Сега видяхме че израелците също не са цвете за мирисане ...да не кажа нещо повече ..но това е допълнение към проблема!?

    15:50 14.08.2026

  • 20 Верно ли бе

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ами не е прав!":

    Полужив крал

    15:50 14.08.2026

  • 21 Някой

    2 0 Отговор
    Този хич не го харесвам, но в случая не мога да кажа, че не е прав. Така е - Великобритания си е ислямска държава. И приютява главорезите от ИДИЛ - доказано през годините.

    15:57 14.08.2026

  • 22 По добре Ислямска република

    0 0 Отговор
    Отколкото нацистки коптор

    15:58 14.08.2026

  • 23 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чърчил":

    Не съм убеден че Чърчил трябва да бъде наричан пияница -обичал е да си пийва редовно но не е бил пияница !2тъй като подобни твърдения подсказват едно принизяване на неговата личност и неправилен подход ще кажа че една от нашите грешки е сериозната недооценка на Чърчил ...струва ми сече даже Фердинанд е направил тази грешка и после цялото царско семейство е плащало години за това ...а Чърчил е ненавиждал Фердинанд и царското семейство и докато е бил влиятелен се е постарал доста да им вгорчи живота... слад края на ВСВ са успели да намерят защита едва при мароканския крал Хасан ...е затова синът на Калина се казва Симеон -Хасан !?А нашите историци не смеят да кажат нищо по въпроса!?

    16:01 14.08.2026

  • 24 Гост

    1 0 Отговор
    Хммм, тоя да внимава, щото както ингилизите ги създадоха, така ще ги и затворят! Няма Мосад, няма разсад, в службите на НВ са връли шовинисти, и няма ни един мюсюлманин, та шъ ги сготвят за закуска!!!

    16:01 14.08.2026

  • 25 Стенли

    0 0 Отговор
    Да за това съм напълно съгласен еврейския главорез

    16:03 14.08.2026

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