Нетаняху: „Великобритания спокойно може да бъде наречена Ислямска република“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Великобритания „Ислямска република Великобритания“ по време на интервю за подкаста на Army Radio, съобщава Times of Israel, предава Фокус.
Нетаняху направи коментара, докато говореше за британските журналисти Рандолф Чърчил, син на бившия британски премиер Уинстън Чърчил, и неговия внук Уинстън Спенсър-Чърчил. По думите му двамата са отразявали Шестдневната война през 1967 г. по „изключително благоприятен“ за Израел начин.
„Опитайте се да намерите нещо подобно днес във Великобритания – която спокойно бихте могли да наречете „Ислямска република Великобритания“, заяви Нетаняху през смях.
Критика към Европа
На въпрос дали според него цяла Европа е в подобно състояние, израелският премиер отговори утвърдително.
Коментарите му очевидно са свързани както с ролята на мюсюлманските общности в европейските държави, така и с все по-критичната позиция на редица европейски правителства към политиката на Израел.
Нетаняху продължи с иронично предупреждение, заявявайки: „Първата ислямска ядрена република ще бъде „Ислямската република Великобритания“.
След това добави, че Израел „се грижи“ такава държава да не се появи в Иран, препращайки към дългогодишните опасения на Израел относно иранската ядрена програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Шиле
14:57 14.08.2026
2 Верно ли бе
Коментиран от #6
14:57 14.08.2026
3 Някой
15:01 14.08.2026
4 ЗА ИСЛЯМСКАТА Е ПРАВ
15:01 14.08.2026
5 Софиянец
Коментиран от #15
15:02 14.08.2026
6 Ами не е прав!
До коментар #2 от "Верно ли бе":Британия е кралство, каква република при жив крал!🤥
Коментиран от #20
15:03 14.08.2026
7 За първи път
15:03 14.08.2026
8 Нещастници
15:05 14.08.2026
9 Трол
15:07 14.08.2026
10 Ел Кондор паса
15:19 14.08.2026
11 име
Коментиран от #19
15:19 14.08.2026
12 Kaлпазанин
15:20 14.08.2026
13 гост
15:24 14.08.2026
14 За протокола
15:24 14.08.2026
15 Столичанин
До коментар #5 от "Софиянец":А защо забрави Рашистан е Путлер?
15:27 14.08.2026
16 Kaлпазанин
15:27 14.08.2026
17 шаа
15:28 14.08.2026
18 Чърчил
Коментиран от #23
15:28 14.08.2026
19 не може да бъде
До коментар #11 от "име":Имам едно съмнение или подозрение че крайните ционисти или еврейски радикали може да работят със всички сили и средства срещу Европа -като отмъщение за гоненията на евреите !?А тия гонения не са от вчера а още от средните векове -започнали са в Испания при крал Алфонсо Мъдрият -15 век въпреки че е имал наложница -еврейка продължили са във Франция Германия Полша !?По време на ВСВ във всяка европейска държава без СССР Великобритания и Швеция е имало антиеврейска партия -от цяла Европа евреите са събирани в лагери отнемани им са имущество права и т.н да не говорим за най-страшното - терорът над децата!?Само две държави извън споменатите не са изпратили евреи в немски концлагери -България и Дания ако се не лъжа !?Честно казано ако бях евреин щях сериозно да мисля що за континент е Европа и какво трябва да правя!?Сега видяхме че израелците също не са цвете за мирисане ...да не кажа нещо повече ..но това е допълнение към проблема!?
15:50 14.08.2026
20 Верно ли бе
До коментар #6 от "Ами не е прав!":Полужив крал
15:50 14.08.2026
21 Някой
15:57 14.08.2026
22 По добре Ислямска република
15:58 14.08.2026
23 не може да бъде
До коментар #18 от "Чърчил":Не съм убеден че Чърчил трябва да бъде наричан пияница -обичал е да си пийва редовно но не е бил пияница !2тъй като подобни твърдения подсказват едно принизяване на неговата личност и неправилен подход ще кажа че една от нашите грешки е сериозната недооценка на Чърчил ...струва ми сече даже Фердинанд е направил тази грешка и после цялото царско семейство е плащало години за това ...а Чърчил е ненавиждал Фердинанд и царското семейство и докато е бил влиятелен се е постарал доста да им вгорчи живота... слад края на ВСВ са успели да намерят защита едва при мароканския крал Хасан ...е затова синът на Калина се казва Симеон -Хасан !?А нашите историци не смеят да кажат нищо по въпроса!?
16:01 14.08.2026
24 Гост
16:01 14.08.2026
25 Стенли
16:03 14.08.2026