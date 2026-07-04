Руският контрол върху бъдещата „зона за сигурност“ в Украйна ще обхване изцяло Сумска, Харковска и Днепропетровска области.

Това обяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в официално изявление. Позицията му идва като директен отговор на международните реакции след офанзивата на руските сили в Източна Украйна и овладяването на стратегическия логистичен възел Константиновка. Думите на Медведев потвърждават по-ранните заповеди на руския президент Владимир Путин за поетапно изграждане на мащабен „санитарен кордон“ по руската граница.

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Според плановете на Кремъл новата зона трябва да изолира изцяло пограничните региони и да лиши украинската армия от възможност за удари по руска територия.

Дмитрий Медведев остро критикува Киев и западните му партньори, наричайки ги „лицемерни“ заради недоволството им от напредъка на руската армия.

„Лъжливи копелета, давещи се в повръщаното на собственото си лицемерие, не се заблуждавайте! Истината ще възтържествува. И новата зона за сигурност, която държавният глава обяви вчера, ще премине през Сумската, Днепропетровската и Харковската области“, написа той, коментирайки реакцията на Киев и неговите спонсори на освобождаването на Константиновка от руските войски.

Москва обвързва разширяването на буферната зона директно с превземането на град Константиновка и продължаващата военна помощ от Запада.

Военен и политически контекст

Концепцията за т.нар. „буферна зона“ се наложи, след като руските погранични региони като Курск и Белгород станаха обект на чести украински атаки. Първоначално руското Министерство на отбраната обяви създаването на „пояс за сигурност“ с дълбочина между 8 и 12 км в Сумска и Харковска област.

С изявлението си обаче Медведев за пореден път демонстрира максималистичните цели на Русия. Включването на Днепропетровска област – голям промишлен център далеч зад първоначалната фронтова линия – показва амбицията на Москва за дълбоко навлизане в централните части на Украйна.

Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) посочват, че подобни изявления целят да принудят Украйна да приеме тежки териториални отстъпки. Киев и западните съюзници категорично отхвърлят плановете на Кремъл, определяйки ги като незаконна анексия и опит за подкопаване на суверенитета на страната.