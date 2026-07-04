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Медведев: Новата зона за сигурност обхваща три области
  Тема: Украйна

Медведев: Новата зона за сигурност обхваща три области

4 Юли, 2026 18:08, обновена 4 Юли, 2026 18:14 1 387 75

  • дмитрий медведев-
  • буферна зона-
  • русия-
  • украйна

Русия планира буферен пояс през Сумска, Харковска и Днепропетровска области

Медведев: Новата зона за сигурност обхваща три области - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският контрол върху бъдещата „зона за сигурност“ в Украйна ще обхване изцяло Сумска, Харковска и Днепропетровска области.

Това обяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в официално изявление. Позицията му идва като директен отговор на международните реакции след офанзивата на руските сили в Източна Украйна и овладяването на стратегическия логистичен възел Константиновка. Думите на Медведев потвърждават по-ранните заповеди на руския президент Владимир Путин за поетапно изграждане на мащабен „санитарен кордон“ по руската граница.

Още новини от Украйна

Според плановете на Кремъл новата зона трябва да изолира изцяло пограничните региони и да лиши украинската армия от възможност за удари по руска територия.

Дмитрий Медведев остро критикува Киев и западните му партньори, наричайки ги „лицемерни“ заради недоволството им от напредъка на руската армия.

„Лъжливи копелета, давещи се в повръщаното на собственото си лицемерие, не се заблуждавайте! Истината ще възтържествува. И новата зона за сигурност, която държавният глава обяви вчера, ще премине през Сумската, Днепропетровската и Харковската области“, написа той, коментирайки реакцията на Киев и неговите спонсори на освобождаването на Константиновка от руските войски.

Москва обвързва разширяването на буферната зона директно с превземането на град Константиновка и продължаващата военна помощ от Запада.

Военен и политически контекст

Концепцията за т.нар. „буферна зона“ се наложи, след като руските погранични региони като Курск и Белгород станаха обект на чести украински атаки. Първоначално руското Министерство на отбраната обяви създаването на „пояс за сигурност“ с дълбочина между 8 и 12 км в Сумска и Харковска област.

С изявлението си обаче Медведев за пореден път демонстрира максималистичните цели на Русия. Включването на Днепропетровска област – голям промишлен център далеч зад първоначалната фронтова линия – показва амбицията на Москва за дълбоко навлизане в централните части на Украйна.

Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) посочват, че подобни изявления целят да принудят Украйна да приеме тежки териториални отстъпки. Киев и западните съюзници категорично отхвърлят плановете на Кремъл, определяйки ги като незаконна анексия и опит за подкопаване на суверенитета на страната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    31 19 Отговор
    Опааа, още три нови руски области!

    Коментиран от #10, #12, #22, #45

    18:17 04.07.2026

  • 2 голем смех

    23 19 Отговор
    Тоя недорасляк го извадиха от списъците за"изборите"
    От полезен идиот стана безполезен идиот.

    Коментиран от #21, #46

    18:18 04.07.2026

  • 3 А Финландия

    24 5 Отговор
    кога?

    Коментиран от #9, #54, #61

    18:19 04.07.2026

  • 4 Закъсняхте.

    22 19 Отговор
    Украинците вече направиха санитарния кордон. Така наречената Зона на смъртта, контролирана изцяло от дронове.

    18:19 04.07.2026

  • 5 Пора

    21 22 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #53, #72

    18:20 04.07.2026

  • 6 Чума

    17 15 Отговор
    Айде да прибавим Черновицка, Ивано - Франковска, Жутомирска, Полтавска и още 2-три! За да е по сигурно! България е в Вас, братя медведи!

    18:20 04.07.2026

  • 7 Ехеее

    20 13 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от психо диспансера 🥃😂

    18:20 04.07.2026

  • 8 Медвежков

    15 7 Отговор
    И тая година, половината мина вече.

    18:20 04.07.2026

  • 9 Колективен руски крепостен

    21 8 Отговор

    До коментар #3 от "А Финландия":

    А бензин кога?

    Коментиран от #23, #60

    18:21 04.07.2026

  • 10 Соломон

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    С това темпо кога ще ги превземат. Иначе на книга е лесно

    18:21 04.07.2026

  • 11 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    19 13 Отговор
    Не му е лесно на Димата. Партията "Единна Русия" отново не го включи в списъка с кандидати за изборите за Държавната дума. Бившият президент на Русия активно и публично се бореше за първото място във федералната тройка или петорка, като разчиташе да премине от сегашната си НЕЯСНАТА ДЛЪЖНОСТ като заместник-председател на Съвета за сигурност към значимия пост на председател на Държавната дума. Но той загуби тази борба.

    Вместо него партията на властта ще бъде водена на изборите от министъра на външните работи Сергей Лавров. Собянин заема второто място. Трети е ръководителят на щаба на проправителственото младежко движение "Юнармия" и участник в нахлуването в Украйна Владислав Головин.

    Какви времена настанаха. Любимците в немилост.

    18:21 04.07.2026

  • 12 Питащ

    17 16 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #19

    18:21 04.07.2026

  • 13 Включва

    11 10 Отговор
    И балтийските пинчери

    18:21 04.07.2026

  • 14 Дроновете взривяват Кронщад

    17 15 Отговор
    За който не знае Кронщад е град-крепост и пристанище в Русия, остров близо до Санкт Петербург и военна база на Балтийския флот. Каква зона за сигурност ще го спаси от украинските дронове? А Омския НПЗ? Дето е оттатък Урал? Митята не е излязъл от запоя.

    18:21 04.07.2026

  • 15 Димяща ушанка

    15 8 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #33

    18:22 04.07.2026

  • 16 Малая Токмачка кога?

    15 7 Отговор
    Тази седмица не са я освобождавали, но има още един ден.

    18:23 04.07.2026

  • 17 варна

    14 7 Отговор
    пак е натряскан като руски обущар

    18:24 04.07.2026

  • 18 Бай той Толстой

    11 12 Отговор
    Първото предложение на руснаците винаги е по-добро от следващото!

    18:25 04.07.2026

  • 19 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Питащ":

    После се пита.

    Коментиран от #47

    18:26 04.07.2026

  • 20 Вътю Т.Панчев

    6 5 Отговор
    Митак ако ти беше командващ да ти вярваме ама след някой месец ще си търсиш държава да бягаш , щото в Италия шатото ти го земаха

    18:26 04.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това кога ще стане?

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    18:28 04.07.2026

  • 23 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Колективен руски крепостен":

    Скоро! Приятел в нужда се познава.

    18:29 04.07.2026

  • 24 Маша и Мечока

    13 2 Отговор
    Ще се пенсионираме със СВО !

    18:29 04.07.2026

  • 25 МДАМ

    11 4 Отговор
    Да го дуят рашките!

    18:30 04.07.2026

  • 26 Западните ли съюзници направиха преврата

    0 12 Отговор
    Кои и какви са тия западни съюзници ? Има ли военен съюз между бандеровските нацисти и западните им съюзници. Западните им съюзници воюват ли срещу Русия,кои са ,как воюват , защо с каква цел ?

    18:30 04.07.2026

  • 27 Така Така

    7 14 Отговор
    Давай Русия само Напред!

    Коментиран от #35

    18:30 04.07.2026

  • 28 Руси Филев

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ти се моли той да не замести Путин":

    А дано....

    18:30 04.07.2026

  • 29 Мдаа

    11 3 Отговор
    Тоя станаха за смях на цял свят.

    18:31 04.07.2026

  • 30 Копейки

    12 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #36

    18:31 04.07.2026

  • 31 Митя

    12 2 Отговор
    днес изтри ли от картата Брлин,Париж и Лондон?

    Коментиран от #48

    18:32 04.07.2026

  • 32 Отец Дионисий

    11 4 Отговор
    Срещу руската чума само санитарен кордон помага.

    18:32 04.07.2026

  • 33 Руснак без крак

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Димяща ушанка":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава 🙂‍↕️!

    18:32 04.07.2026

  • 34 Точен мерник

    10 3 Отговор
    Медведката цепи Факти и кърти нета. Евалла,машалла!

    18:32 04.07.2026

  • 35 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Така Така":

    къде напред, към пропастта 😅 😅 😅

    18:33 04.07.2026

  • 36 Гробар

    7 12 Отговор

    До коментар #30 от "Копейки":

    Всички рускоговорящи области се връщат при Матушката. Те това и искат. Западната част, населена с нацита, ще се опитат отново да колят поляци, но този път полската армия ще ги унищожи до крак.

    Коментиран от #44

    18:33 04.07.2026

  • 37 Заяви Митя

    11 5 Отговор
    и яхна велосипеда!

    18:33 04.07.2026

  • 38 Отец Афанасийй

    6 8 Отговор
    Полските селяни от западна Украйна ще се пържат в преизподнята.

    18:34 04.07.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Всеки жител на Гренландия ще получи от САЩ милион долара, а урките продадоха Украйна за курабийки и чаша чай.

    18:36 04.07.2026

  • 40 българин

    10 3 Отговор
    Зоната за сигурност е бункерът на кремълския военнопрестъпник, но и там не е много сигурно, едно е сигурно, Хага чака да ви даде убежище.

    18:36 04.07.2026

  • 41 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА

    6 2 Отговор
    А БУФЕРНАТА ЗОНА
    ОКОЛО ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО?

    80 ПВО СИСТЕМИ
    СА МАЛКО .

    СЛОЖЕТЕ ОЩЕ 50-60..

    ЧЕ КОГАТО ДОКФАТ БАЛИСТИЧНИТЕ
    ИГРАЧКИ
    ЩЕ ИМА
    ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА

    АЛКОХОЛИК МЪРЛЯВ

    18:37 04.07.2026

  • 42 Доротея

    4 8 Отговор
    И преди 9 септември така се присмивахте на Сталин, Молотов и Калинин! Усмивката ви се охлади след Москва, секна след Сталинград и се превърна в нервен тик след Курск! После всички се записахте в ОФ, някои на 8 септември отидоха в гората и на 10 септември се завърнаха като партизани! След което влязоха в състава на Народната милиция! Понастоящем - евроатлантици, демократи, дубайци, всякакви патриоти и всичко, завъшващо на оти!

    18:38 04.07.2026

  • 43 Хахахаха

    8 4 Отговор
    Това което кремълската хунта заповядва, няма нищо общо с това което се случва на фронта! На фронта рашите мрът като мухи, а руската икономика дълбае дъното. Добре, продължавайте войната.

    18:38 04.07.2026

  • 44 Изобщо не искат това. Русия се отказа

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гробар":

    от целта на СВО, която всъщност отдавна вече не е СВО, а премина във война.

    18:38 04.07.2026

  • 45 Хахахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Рашите щяха да превземат и Киев и Берлин и Лисабон, ако не им беше свършил бензина!

    18:39 04.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Както си описал

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Такъв първо се удря с бордюр у главата":

    Така се отнасят руските милиционери с крепостните при рутинна проверка

    Коментиран от #56

    18:40 04.07.2026

  • 48 0001

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Митя":

    Всичко мога да изтрия. Аз съм Властелинът на алкохола 😂

    18:40 04.07.2026

  • 49 Хахахаха

    7 2 Отговор
    Медведчо, има една много хубава българска поговорка за теб. Едно е да искаш, друго е да можеш и трето и четвърто е да го направиш!

    18:40 04.07.2026

  • 50 МЕДВЕДЕВ

    7 3 Отговор
    А КРИМ
    Каква ЗОНА е?

    НЕМА ТОК
    НЕМА ВОДА
    НЕМА БЕНЗИН
    НЕМА ИНТЕРНЕТ.

    В КРИМ НЕЩО,
    ДЪРТИЯ 73 ГОДИШЕН ИЗДУХАНЯК
    ИЗОБЩО НЕ ПОМАГА....

    В КРЕМЪЛ НИКОЙ НИТО ДУМА
    НЕ ОБЕЛВА .

    Коментиран от #62

    18:41 04.07.2026

  • 51 флямингу

    5 3 Отговор
    пуздравява дмитрий алкохолич

    18:41 04.07.2026

  • 52 Киртак!

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Смотльо,":

    Никой не ти иска мнението.

    Коментиран от #59

    18:41 04.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А Лондон и Вашингтон

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "А Финландия":

    кога?

    18:42 04.07.2026

  • 55 Мишел

    3 7 Отговор
    Засега тези три области. Но няма да се мине без възстановяване на зоната от Украйна до Берлин, която запази Европа от война 75 години.

    18:43 04.07.2026

  • 56 да питам

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Както си описал":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    18:43 04.07.2026

  • 57 Общо взето кочината му се разпада

    8 1 Отговор
    Неормалника бълнува.

    18:43 04.07.2026

  • 58 Най - голямото

    4 7 Отговор
    Зло на тоя свят е ЕС , като кърлеж западните страни изсмукаха кръвта на десетки страни и сега , ще си платят сметката .

    18:43 04.07.2026

  • 59 Шебек,

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Киртак!":

    А твоето въобще .

    18:44 04.07.2026

  • 60 Друг колективен руски крепостен

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Колективен руски крепостен":

    А интернет кога ?

    18:44 04.07.2026

  • 61 Вече

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "А Финландия":

    Превземам Белведере ,хубава водка на добра цена

    18:44 04.07.2026

  • 62 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "МЕДВЕДЕВ":

    Ако има всичко това, то не е раша. За това е раша, защото го няма!

    18:46 04.07.2026

  • 63 ОБИЧАШ ЛИ

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Смотльо,":

    НЕДОРАСЛИТЕ

    КЪСОКРАКИ

    ЕВРЕИ ШАЛОМОВИЧ И МЕНДЕЛ?

    МОЖЕШ ДА ИМ ГРИЗНЕШ

    НЕДОРАСЛИТЕ КРЕНВИРШИ ТОГАВА .

    18:46 04.07.2026

  • 64 Хахахаха

    6 2 Отговор
    И копейки, още веднъж не ревете за руските жертви в раша. Те са по причина на тупин. Той иска войната да продължава и тя ще продължи. Ще има удари и жертви в раша, няма друг начин.

    18:47 04.07.2026

  • 65 Чума

    3 5 Отговор
    Русия ви съсипа! Цял свят отгоре и, а тя пак е цяла! Вижте си дифицитния бюджет! Резил! Русия има 15 часови пояса, а вие се местите като чергари, подгонени от хазари, хвалите се, че сте имали 13 Българии по различни поляни, гонени през вековете! И пак Русия ви възкреси от вековен срам и унижения, неблагодарни бугараци! Какво писа Народния поет - Нека носим още срама по челото, дирите стидни, срама от теглото! Пет века бой, хомот и копане по нивите ангария! Няма по увредена пополация! Руснаците са заварили тук не хора, а подплашени от насилия животни! Как да не ги мразиш, като те видели в целия ти робски блясък!

    Коментиран от #67, #69

    18:48 04.07.2026

  • 66 Румен

    2 1 Отговор
    Предлагам и Митя да бъде изваден от списъка !

    18:50 04.07.2026

  • 67 Ти се моли той да не замести Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Чума":

    Тогава всички сороси сте при тунгусите

    18:51 04.07.2026

  • 68 Демонолог

    1 4 Отговор
    Ако върнат Медведев начело на руснаците, Зеленият демон ужасен веднага ще отлети, а във въздуха ще остане странната миризма на сяра, да напомня на всички, че Сатаната е искал чрез Зеленото чудовище унищожението на света.

    18:52 04.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Зеления крадльо

    2 5 Отговор
    Моля ви пращайте още оръжия и пари малко са от тия 54 страни дето ни снабдяват намерете , още . Не сме излизали от метрото и страхотна воня в Киев нямаме вода и ток .

    Коментиран от #74

    18:53 04.07.2026

  • 71 След Путин

    1 4 Отговор
    Идва ген.Суровикин и тогава Сталин ще се види на либералните сороси като детска градина

    18:53 04.07.2026

  • 72 Русия се разпада, както СССР!

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пора":

    Медвенчук, вместо с мед, пак е прекалил с водката

    18:54 04.07.2026

  • 73 гост

    2 1 Отговор
    Каква е тази буферна зона от 10...12 км,да не може ли да бомбардират украинците...Те сега бият рафинерии на 1000 и повече километра ,та това ще ги спре...руски фантазии.

    18:55 04.07.2026

  • 74 Киев за три дни

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Зеления крадльо":

    Путин е пръдльо

    18:56 04.07.2026

  • 75 Ха хи хо

    0 0 Отговор
    От завчера на територията на ЛНР няма нито един бандерка, поне жив!

    18:56 04.07.2026

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