Медведев: Новата зона за сигурност обхваща три области

Руският контрол върху бъдещата „зона за сигурност“ в Украйна ще обхване изцяло Сумска, Харковска и Днепропетровска области.
Това обяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в официално изявление. Позицията му идва като директен отговор на международните реакции след офанзивата на руските сили в Източна Украйна и овладяването на стратегическия логистичен възел Константиновка. Думите на Медведев потвърждават по-ранните заповеди на руския президент Владимир Путин за поетапно изграждане на мащабен „санитарен кордон“ по руската граница.
Според плановете на Кремъл новата зона трябва да изолира изцяло пограничните региони и да лиши украинската армия от възможност за удари по руска територия.
Дмитрий Медведев остро критикува Киев и западните му партньори, наричайки ги „лицемерни“ заради недоволството им от напредъка на руската армия.
„Лъжливи копелета, давещи се в повръщаното на собственото си лицемерие, не се заблуждавайте! Истината ще възтържествува. И новата зона за сигурност, която държавният глава обяви вчера, ще премине през Сумската, Днепропетровската и Харковската области“, написа той, коментирайки реакцията на Киев и неговите спонсори на освобождаването на Константиновка от руските войски.
Москва обвързва разширяването на буферната зона директно с превземането на град Константиновка и продължаващата военна помощ от Запада.
Военен и политически контекст
Концепцията за т.нар. „буферна зона“ се наложи, след като руските погранични региони като Курск и Белгород станаха обект на чести украински атаки. Първоначално руското Министерство на отбраната обяви създаването на „пояс за сигурност“ с дълбочина между 8 и 12 км в Сумска и Харковска област.
С изявлението си обаче Медведев за пореден път демонстрира максималистичните цели на Русия. Включването на Днепропетровска област – голям промишлен център далеч зад първоначалната фронтова линия – показва амбицията на Москва за дълбоко навлизане в централните части на Украйна.
Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) посочват, че подобни изявления целят да принудят Украйна да приеме тежки териториални отстъпки. Киев и западните съюзници категорично отхвърлят плановете на Кремъл, определяйки ги като незаконна анексия и опит за подкопаване на суверенитета на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
Коментиран от #10, #12, #22, #45
18:17 04.07.2026
2 голем смех
От полезен идиот стана безполезен идиот.
Коментиран от #21, #46
18:18 04.07.2026
3 А Финландия
Коментиран от #9, #54, #61
18:19 04.07.2026
4 Закъсняхте.
18:19 04.07.2026
5 Пора
Коментиран от #53, #72
18:20 04.07.2026
6 Чума
18:20 04.07.2026
7 Ехеее
18:20 04.07.2026
8 Медвежков
18:20 04.07.2026
9 Колективен руски крепостен
До коментар #3 от "А Финландия":А бензин кога?
Коментиран от #23, #60
18:21 04.07.2026
10 Соломон
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":С това темпо кога ще ги превземат. Иначе на книга е лесно
18:21 04.07.2026
11 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
Вместо него партията на властта ще бъде водена на изборите от министъра на външните работи Сергей Лавров. Собянин заема второто място. Трети е ръководителят на щаба на проправителственото младежко движение "Юнармия" и участник в нахлуването в Украйна Владислав Головин.
Какви времена настанаха. Любимците в немилост.
18:21 04.07.2026
12 Питащ
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #19
18:21 04.07.2026
13 Включва
18:21 04.07.2026
14 Дроновете взривяват Кронщад
18:21 04.07.2026
15 Димяща ушанка
Коментиран от #33
18:22 04.07.2026
16 Малая Токмачка кога?
18:23 04.07.2026
17 варна
18:24 04.07.2026
18 Бай той Толстой
18:25 04.07.2026
19 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #12 от "Питащ":После се пита.
Коментиран от #47
18:26 04.07.2026
20 Вътю Т.Панчев
18:26 04.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това кога ще стане?
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
18:28 04.07.2026
23 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
До коментар #9 от "Колективен руски крепостен":Скоро! Приятел в нужда се познава.
18:29 04.07.2026
24 Маша и Мечока
18:29 04.07.2026
25 МДАМ
18:30 04.07.2026
26 Западните ли съюзници направиха преврата
18:30 04.07.2026
27 Така Така
Коментиран от #35
18:30 04.07.2026
28 Руси Филев
До коментар #21 от "Ти се моли той да не замести Путин":А дано....
18:30 04.07.2026
29 Мдаа
18:31 04.07.2026
30 Копейки
Коментиран от #36
18:31 04.07.2026
31 Митя
Коментиран от #48
18:32 04.07.2026
32 Отец Дионисий
18:32 04.07.2026
33 Руснак без крак
До коментар #15 от "Димяща ушанка":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава 🙂↕️!
18:32 04.07.2026
34 Точен мерник
18:32 04.07.2026
35 хихи
До коментар #27 от "Така Така":къде напред, към пропастта 😅 😅 😅
18:33 04.07.2026
36 Гробар
До коментар #30 от "Копейки":Всички рускоговорящи области се връщат при Матушката. Те това и искат. Западната част, населена с нацита, ще се опитат отново да колят поляци, но този път полската армия ще ги унищожи до крак.
Коментиран от #44
18:33 04.07.2026
37 Заяви Митя
18:33 04.07.2026
38 Отец Афанасийй
18:34 04.07.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
18:36 04.07.2026
40 българин
18:36 04.07.2026
41 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА
ОКОЛО ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО?
80 ПВО СИСТЕМИ
СА МАЛКО .
СЛОЖЕТЕ ОЩЕ 50-60..
ЧЕ КОГАТО ДОКФАТ БАЛИСТИЧНИТЕ
ИГРАЧКИ
ЩЕ ИМА
ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА
АЛКОХОЛИК МЪРЛЯВ
18:37 04.07.2026
42 Доротея
18:38 04.07.2026
43 Хахахаха
18:38 04.07.2026
44 Изобщо не искат това. Русия се отказа
До коментар #36 от "Гробар":от целта на СВО, която всъщност отдавна вече не е СВО, а премина във война.
18:38 04.07.2026
45 Хахахаха
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Рашите щяха да превземат и Киев и Берлин и Лисабон, ако не им беше свършил бензина!
18:39 04.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Както си описал
До коментар #19 от "Такъв първо се удря с бордюр у главата":Така се отнасят руските милиционери с крепостните при рутинна проверка
Коментиран от #56
18:40 04.07.2026
48 0001
До коментар #31 от "Митя":Всичко мога да изтрия. Аз съм Властелинът на алкохола 😂
18:40 04.07.2026
49 Хахахаха
18:40 04.07.2026
50 МЕДВЕДЕВ
Каква ЗОНА е?
НЕМА ТОК
НЕМА ВОДА
НЕМА БЕНЗИН
НЕМА ИНТЕРНЕТ.
В КРИМ НЕЩО,
ДЪРТИЯ 73 ГОДИШЕН ИЗДУХАНЯК
ИЗОБЩО НЕ ПОМАГА....
В КРЕМЪЛ НИКОЙ НИТО ДУМА
НЕ ОБЕЛВА .
Коментиран от #62
18:41 04.07.2026
51 флямингу
18:41 04.07.2026
52 Киртак!
До коментар #46 от "Смотльо,":Никой не ти иска мнението.
Коментиран от #59
18:41 04.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А Лондон и Вашингтон
До коментар #3 от "А Финландия":кога?
18:42 04.07.2026
55 Мишел
18:43 04.07.2026
56 да питам
До коментар #47 от "Както си описал":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
18:43 04.07.2026
57 Общо взето кочината му се разпада
18:43 04.07.2026
58 Най - голямото
18:43 04.07.2026
59 Шебек,
До коментар #52 от "Киртак!":А твоето въобще .
18:44 04.07.2026
60 Друг колективен руски крепостен
До коментар #9 от "Колективен руски крепостен":А интернет кога ?
18:44 04.07.2026
61 Вече
До коментар #3 от "А Финландия":Превземам Белведере ,хубава водка на добра цена
18:44 04.07.2026
62 Хахахаха
До коментар #50 от "МЕДВЕДЕВ":Ако има всичко това, то не е раша. За това е раша, защото го няма!
18:46 04.07.2026
63 ОБИЧАШ ЛИ
До коментар #46 от "Смотльо,":НЕДОРАСЛИТЕ
КЪСОКРАКИ
ЕВРЕИ ШАЛОМОВИЧ И МЕНДЕЛ?
МОЖЕШ ДА ИМ ГРИЗНЕШ
НЕДОРАСЛИТЕ КРЕНВИРШИ ТОГАВА .
18:46 04.07.2026
64 Хахахаха
18:47 04.07.2026
65 Чума
Коментиран от #67, #69
18:48 04.07.2026
66 Румен
18:50 04.07.2026
67 Ти се моли той да не замести Путин
До коментар #65 от "Чума":Тогава всички сороси сте при тунгусите
18:51 04.07.2026
68 Демонолог
18:52 04.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Зеления крадльо
Коментиран от #74
18:53 04.07.2026
71 След Путин
18:53 04.07.2026
72 Русия се разпада, както СССР!
До коментар #5 от "Пора":Медвенчук, вместо с мед, пак е прекалил с водката
18:54 04.07.2026
73 гост
18:55 04.07.2026
74 Киев за три дни
До коментар #70 от "Зеления крадльо":Путин е пръдльо
18:56 04.07.2026
75 Ха хи хо
18:56 04.07.2026