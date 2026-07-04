Зеленски: Благодаря на САЩ за подкрепата за свободата

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта.
На 4 юли 2026 г. страната отбелязва исторически юбилей – 250 години от приемането на Декларацията за независимост. В официалното си обръщение украинският лидер изрази дълбока благодарност за критично важната американска помощ, като направи директен паралел между борбата на американците за свобода и сегашната отбрана на Украйна срещу руската инвазия.
- Силата на американската мечта: Зеленски определи четвъртвековния юбилей като празник на „една от най-светлите и влиятелни мечти на човечеството – тази за независима и свободна държава“.
- Паралел в историята: Украинският държавен глава посочи, че днес украинците се борят за своя суверенитет и право на щастие със същата решителност, с която основателите на САЩ са извоювали своята независимост.
- Благодарност за военната помощ: В изявлението си президентът подчерта ключовото значение на американските технологии и оръжия. Той изрично спомена решението на президента Доналд Тръмп за първоначалното предоставяне на противотанковите системи Javelin, както и противовъздушните комплекси Patriot, които днес най-надеждно защитават украинското небе.
- Призив за лидерство: Володимир Зеленски акцентира, че в контекста на продължаващата война светът по-силно от всякога се нуждае от американското лидерство, което да гарантира защитата на човешкия живот и демократичните ценности.
В края на своето обръщение украинският президент цитира емблематичните думи от американската Декларация: „Всички хора са създадени равни и са надарени от своя Творец с някои неотчуждаеми права – сред които са животът, свободата и стремежът към щастие“. Той изрази категорична увереност, че с общи усилия и благодарение на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон, трайният мир ще бъде постигнат.
Източници: bTV, Укринформ, Focus News, Ukrainska Pravda, Yahoo News
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пан Зеленко
18:39 04.07.2026
2 САЩ
идвай
18:39 04.07.2026
3 пръц
18:40 04.07.2026
4 Сателит
Коментиран от #6, #36
18:40 04.07.2026
5 Шопо
18:42 04.07.2026
6 То някой
До коментар #4 от "Сателит":вярва ли на блъфовете на Наркоманскиий? Него ако го питаш, той още варди Бахмут/Артемовск.
18:42 04.07.2026
7 Нека хвалебствията...
18:44 04.07.2026
8 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #35
18:44 04.07.2026
9 Хахаааа
18:45 04.07.2026
10 Нашийник
18:48 04.07.2026
11 Зелю
- Бай Дончо, дай бакшиш!
Ваксааа....
18:50 04.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ненормалния наркоман Зелен пак се е обър
Зелен жалък си
18:52 04.07.2026
14 Когато
Коментиран от #18
18:53 04.07.2026
15 Кремък
18:56 04.07.2026
16 Мишел
18:58 04.07.2026
17 Алея на Ангелите
Вий само гледайте. Сценария отдавна е написан.
18:59 04.07.2026
18 Антирашист 1060
До коментар #14 от "Когато":Тази война и жертвите от нея се дължи на рашистката агресия и фашисткото самочуствие на пусин !
19:01 04.07.2026
19 Теслатъ
19:02 04.07.2026
20 Хи хи
Коментиран от #22
19:03 04.07.2026
21 Блогър от Санкг Петербург
Коментиран от #26
19:08 04.07.2026
22 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #20 от "Хи хи":Хитрите урки няма да плащат никакви заеми. Ще плащат поръчителите. България е един от главните поръчители и ще плаща 100 години.
19:10 04.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #28
19:12 04.07.2026
25 БЛАГОДАРИ НА БАЙ ДРЪН.
19:14 04.07.2026
26 Добро утро от България
До коментар #21 от "Блогър от Санкг Петербург":При нас подобна заря няма и мръсен въздух над градовете ни
19:14 04.07.2026
27 Родина
да си дал фира . Две частни компании , зад
които седи ДД са обхванали целият свят .
19:15 04.07.2026
28 Лорда
До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":Кайне проблем, ние нали сме в Клуба на богатите?!😎
19:17 04.07.2026
29 Тиква
19:20 04.07.2026
30 паси идиота с трабанта
19:22 04.07.2026
31 По-интересно е
19:28 04.07.2026
32 руската мечка
19:30 04.07.2026
33 ?????
В мрежата се разпространява фалшива руска информация че НАБУ са провели обиск на родителите на Зеленски и са намерили постъпления за миналата година 11 000 000 $.
Родителите твърдели че това са подаръци.
Според руския фейк след разговор на офиса на Зеленски с НАБУ обвинения не са повдигнати.
Не вярвайте на руските фейкове.
Вярвайте само на потвърдена украинска информация.
19:31 04.07.2026
34 Отец Дионисий
19:34 04.07.2026
35 хихи
До коментар #8 от "Евгени от Алфапласт":Путин е даже по-голям палячо и от Зеле😅 😅 😅
19:45 04.07.2026
36 Запознат
До коментар #4 от "Сателит":Вее се в студиото на мосфилма.
19:45 04.07.2026
37 Антирашист 1061
19:45 04.07.2026