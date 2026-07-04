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Зеленски: Благодаря на САЩ за подкрепата за свободата
  Тема: Украйна

Зеленски: Благодаря на САЩ за подкрепата за свободата

4 Юли, 2026 18:33, обновена 4 Юли, 2026 18:38 954 37

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Украинският държавен глава поздрави Доналд Тръмп и американския народ за юбилейната 250-а годишнина от Декларацията за независимост

Зеленски: Благодаря на САЩ за подкрепата за свободата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта.

На 4 юли 2026 г. страната отбелязва исторически юбилей – 250 години от приемането на Декларацията за независимост. В официалното си обръщение украинският лидер изрази дълбока благодарност за критично важната американска помощ, като направи директен паралел между борбата на американците за свобода и сегашната отбрана на Украйна срещу руската инвазия.

  • Силата на американската мечта: Зеленски определи четвъртвековния юбилей като празник на „една от най-светлите и влиятелни мечти на човечеството – тази за независима и свободна държава“.
  • Паралел в историята: Украинският държавен глава посочи, че днес украинците се борят за своя суверенитет и право на щастие със същата решителност, с която основателите на САЩ са извоювали своята независимост.
  • Благодарност за военната помощ: В изявлението си президентът подчерта ключовото значение на американските технологии и оръжия. Той изрично спомена решението на президента Доналд Тръмп за първоначалното предоставяне на противотанковите системи Javelin, както и противовъздушните комплекси Patriot, които днес най-надеждно защитават украинското небе.
  • Призив за лидерство: Володимир Зеленски акцентира, че в контекста на продължаващата война светът по-силно от всякога се нуждае от американското лидерство, което да гарантира защитата на човешкия живот и демократичните ценности.

В края на своето обръщение украинският президент цитира емблематичните думи от американската Декларация: „Всички хора са създадени равни и са надарени от своя Творец с някои неотчуждаеми права – сред които са животът, свободата и стремежът към щастие“. Той изрази категорична увереност, че с общи усилия и благодарение на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон, трайният мир ще бъде постигнат.

Източници: bTV, Укринформ, Focus News, Ukrainska Pravda, Yahoo News


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пан Зеленко

    21 4 Отговор
    И ще трябват още пари!

    18:39 04.07.2026

  • 2 САЩ

    15 4 Отговор
    Има текучество
    идвай

    18:39 04.07.2026

  • 3 пръц

    20 4 Отговор
    За мошетата единствения творец са парите.

    18:40 04.07.2026

  • 4 Сателит

    22 8 Отговор
    В Константинова се вее руско знаме.

    Коментиран от #6, #36

    18:40 04.07.2026

  • 5 Шопо

    20 6 Отговор
    Лошо е САЩ да са ти враг но по лошо е ако са ти приятел.

    18:42 04.07.2026

  • 6 То някой

    19 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сателит":

    вярва ли на блъфовете на Наркоманскиий? Него ако го питаш, той още варди Бахмут/Артемовск.

    18:42 04.07.2026

  • 7 Нека хвалебствията...

    8 3 Отговор
    ...на Зеленски,относно Тръмп,започнат сега...!

    18:44 04.07.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    3 6 Отговор
    Смотльо-о-о!🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    18:44 04.07.2026

  • 9 Хахаааа

    11 5 Отговор
    БЛИЗАНЕТО НЯМА ДА ТЕ СПАСИ НАРКОМАЧЕ БАНДЕРСКО.

    18:45 04.07.2026

  • 10 Нашийник

    6 4 Отговор
    Тоя да не си е отгледал като Васко Едераса цици?

    18:48 04.07.2026

  • 11 Зелю

    10 5 Отговор
    Кво се смеете бе! Само аз лъскам обувките на президента, и то, докато ми е стъпил на главата!
    - Бай Дончо, дай бакшиш!
    Ваксааа....

    18:50 04.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ненормалния наркоман Зелен пак се е обър

    8 6 Отговор
    объркал
    Зелен жалък си

    18:52 04.07.2026

  • 14 Когато

    10 5 Отговор
    Една свиня се позовава на свобода, то това означава, че иска да отърве кожата. Наивно. Няма значение кой ще смъкне кожата - дали руснаци, дали ЕСесовци, дали тръмписти е само подробност - ще я одерат. До кокал!

    Коментиран от #18

    18:53 04.07.2026

  • 15 Кремък

    8 4 Отговор
    Ето ви нагледен пример за грешка на Анщайн,относно най-бързото нещо.Това не е светлината това е скоростта , с която Зеля върти опа шка на своя благодетел.

    18:56 04.07.2026

  • 16 Мишел

    8 4 Отговор
    Днес Украйна атакува с 10 броя Фламинго, 494 БПЛА Лютий и др. плюс 9 броя Хаймарс. Руското ПВО се справи 100%.

    18:58 04.07.2026

  • 17 Алея на Ангелите

    6 4 Отговор
    Този клоун ще го употребят и самоубият приятелите му. За да не издаде истинските поръчители.
    Вий само гледайте. Сценария отдавна е написан.

    18:59 04.07.2026

  • 18 Антирашист 1060

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Когато":

    Тази война и жертвите от нея се дължи на рашистката агресия и фашисткото самочуствие на пусин !

    19:01 04.07.2026

  • 19 Теслатъ

    7 3 Отговор
    ДругарЕ, не се ли гнусите да цитирате това жалко наркозависимо индивидче!? Това "Нещо..." не е нито политик,нито лидер, това е алчен и ненаситен мошенник, измамник..., останалите епитети определящи това "нещо" са доста доста нецензурни и не са за форума!

    19:02 04.07.2026

  • 20 Хи хи

    4 4 Отговор
    урките не може да са свободни, щото дължат много пари !! Тва е взе едно да се наплюскаш в ресторант, и като дойде келнера със сметката да кажеш че си свободен и няма платиш !! Ето затова Русия идва със сметката !!

    Коментиран от #22

    19:03 04.07.2026

  • 21 Блогър от Санкг Петербург

    5 3 Отговор
    Добро утро от зарята в града

    Коментиран от #26

    19:08 04.07.2026

  • 22 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Хитрите урки няма да плащат никакви заеми. Ще плащат поръчителите. България е един от главните поръчители и ще плаща 100 години.

    19:10 04.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хахаха!🎺🥳😀

    3 4 Отговор
    Урките ще бръмчат из Европа със скъпите си коли, а Ганьо ще им плаща 100 години заемите! Честито на печелившите😁😜❗

    Коментиран от #28

    19:12 04.07.2026

  • 25 БЛАГОДАРИ НА БАЙ ДРЪН.

    2 3 Отговор
    И неговата рода. Благодари на Урсула калас микрона оня Стайнър мерца. Но не на народите техни сащ и Европа повечето са ти бесни за парите които обсебваш техни.

    19:14 04.07.2026

  • 26 Добро утро от България

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Санкг Петербург":

    При нас подобна заря няма и мръсен въздух над градовете ни

    19:14 04.07.2026

  • 27 Родина

    1 3 Отговор
    Ако не бяха Палантир и Старлинк , досега
    да си дал фира . Две частни компании , зад
    които седи ДД са обхванали целият свят .

    19:15 04.07.2026

  • 28 Лорда

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Кайне проблем, ние нали сме в Клуба на богатите?!😎

    19:17 04.07.2026

  • 29 Тиква

    2 3 Отговор
    Окрахиените винаги благодарят, лицемери ,който им дават винаги стават Лоши,хитри нацюгите, вън от България, бандероФашаги.

    19:20 04.07.2026

  • 30 паси идиота с трабанта

    3 3 Отговор
    Тоя н клоун вечно ли е дрогиран или специално подбират където е прекалил с дозата и видът му е типичен наркоманский -погледът и очите му са описват вида му. Да същият наркоман на който измъква от Европа и Америка милиарди като една част от тях се връщат и отива в джобовете на тези които отпускат тези средства както в Брюксел така и в Америка .. Единственото което те желаят е войната да продължава за да могат да присвояват милиони и естествено е най важното да отслабят Русия като жертват Украинският народ за своите цели --къде по хубаво от това ! да има кой да се сражава и да умира за твоите интереси а те само печатат " Зелената хартия " с която финансират войната .. Цялата мошеническа финансова система е създадена още в далечната 1913 година от няколко еврейски семейства --алчни ненаситни изро..ди на които не им стига това което имат и ламтят за повече и повее нямат наситеност и същите са които организират войните и след ВСВ се е разпространила в целият Свят и продължава да функционира нищо ,че дългът на Америка надмина 39 Трилиона това е без значение печатницаta за "Зелената хартия " стига да работи .

    19:22 04.07.2026

  • 31 По-интересно е

    2 2 Отговор
    дали Нетаняху и лобито му са поздравили Тръмп, с Деня на Независимостта.

    19:28 04.07.2026

  • 32 руската мечка

    3 2 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:30 04.07.2026

  • 33 ?????

    2 3 Отговор
    Уф.
    В мрежата се разпространява фалшива руска информация че НАБУ са провели обиск на родителите на Зеленски и са намерили постъпления за миналата година 11 000 000 $.
    Родителите твърдели че това са подаръци.
    Според руския фейк след разговор на офиса на Зеленски с НАБУ обвинения не са повдигнати.
    Не вярвайте на руските фейкове.
    Вярвайте само на потвърдена украинска информация.

    19:31 04.07.2026

  • 34 Отец Дионисий

    3 2 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    19:34 04.07.2026

  • 35 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евгени от Алфапласт":

    Путин е даже по-голям палячо и от Зеле😅 😅 😅

    19:45 04.07.2026

  • 36 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сателит":

    Вее се в студиото на мосфилма.

    19:45 04.07.2026

  • 37 Антирашист 1061

    0 0 Отговор
    Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !патков не си вярва сам доверието е нарушено тотално.

    19:45 04.07.2026

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