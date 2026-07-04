Зеленски: Благодаря на САЩ за подкрепата за свободата

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта.

На 4 юли 2026 г. страната отбелязва исторически юбилей – 250 години от приемането на Декларацията за независимост. В официалното си обръщение украинският лидер изрази дълбока благодарност за критично важната американска помощ, като направи директен паралел между борбата на американците за свобода и сегашната отбрана на Украйна срещу руската инвазия.

Силата на американската мечта : Зеленски определи четвъртвековния юбилей като празник на „една от най-светлите и влиятелни мечти на човечеството – тази за независима и свободна държава“.

: Зеленски определи четвъртвековния юбилей като празник на „една от най-светлите и влиятелни мечти на човечеството – тази за независима и свободна държава“. Паралел в историята : Украинският държавен глава посочи, че днес украинците се борят за своя суверенитет и право на щастие със същата решителност, с която основателите на САЩ са извоювали своята независимост.

: Украинският държавен глава посочи, че днес украинците се борят за своя суверенитет и право на щастие със същата решителност, с която основателите на САЩ са извоювали своята независимост. Благодарност за военната помощ : В изявлението си президентът подчерта ключовото значение на американските технологии и оръжия. Той изрично спомена решението на президента Доналд Тръмп за първоначалното предоставяне на противотанковите системи Javelin, както и противовъздушните комплекси Patriot, които днес най-надеждно защитават украинското небе.

: В изявлението си президентът подчерта ключовото значение на американските технологии и оръжия. Той изрично спомена решението на президента Доналд Тръмп за първоначалното предоставяне на противотанковите системи Javelin, както и противовъздушните комплекси Patriot, които днес най-надеждно защитават украинското небе. Призив за лидерство: Володимир Зеленски акцентира, че в контекста на продължаващата война светът по-силно от всякога се нуждае от американското лидерство, което да гарантира защитата на човешкия живот и демократичните ценности.

В края на своето обръщение украинският президент цитира емблематичните думи от американската Декларация: „Всички хора са създадени равни и са надарени от своя Творец с някои неотчуждаеми права – сред които са животът, свободата и стремежът към щастие“. Той изрази категорична увереност, че с общи усилия и благодарение на стратегическото партньорство между Киев и Вашингтон, трайният мир ще бъде постигнат.

Източници: bTV, Укринформ, Focus News, Ukrainska Pravda, Yahoo News