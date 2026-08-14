Влак дерайлира в Югоизточна Англия, 11 души са пострадали

Двама души са тежко ранени, а други девет са пострадали при дерайлиране на пътнически влак край гара Люис в Югоизточна Англия, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс, предава Vesti.bg.

Инцидентът е станал около 15:44 часа местно време, като три вагона от композицията са излезли от релсите. Част от пътниците са останали блокирани във влака, но впоследствие всички са били безопасно евакуирани.

На мястото са изпратени екипи на британската транспортна полиция, полицията в Съсекс, пожарната, спасителните служби и медицински екипи.

На някои от пострадалите е оказана медицинска помощ на място, докато други са транспортирани до местни болници за прегледи и лечение.

„Обявихме сериозен инцидент и сериозна извънредна ситуация. На място продължават действията на службите, но всички пътници във влака са евакуирани безопасно“, заяви заместник-началникът на полицията Иън Дръмънд-Смит.

Разследват причините за дерайлирането

Властите работят съвместно с Отдела за разследване на железопътни инциденти, който трябва да установи причините за инцидента.

Засега няма официална информация какво е довело до излизането на влака от релсите. Разследването продължава.