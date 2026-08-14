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Влак дерайлира в Югоизточна Англия, 11 души са пострадали

Влак дерайлира в Югоизточна Англия, 11 души са пострадали

14 Август, 2026 07:27, обновена 14 Август, 2026 07:27 681 10

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Двама от ранените са в тежко състояние, всички пътници са евакуирани безопасно

Влак дерайлира в Югоизточна Англия, 11 души са пострадали - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама души са тежко ранени, а други девет са пострадали при дерайлиране на пътнически влак край гара Люис в Югоизточна Англия, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс, предава Vesti.bg.

Инцидентът е станал около 15:44 часа местно време, като три вагона от композицията са излезли от релсите. Част от пътниците са останали блокирани във влака, но впоследствие всички са били безопасно евакуирани.

На мястото са изпратени екипи на британската транспортна полиция, полицията в Съсекс, пожарната, спасителните служби и медицински екипи.

На някои от пострадалите е оказана медицинска помощ на място, докато други са транспортирани до местни болници за прегледи и лечение.

„Обявихме сериозен инцидент и сериозна извънредна ситуация. На място продължават действията на службите, но всички пътници във влака са евакуирани безопасно“, заяви заместник-началникът на полицията Иън Дръмънд-Смит.

Разследват причините за дерайлирането

Властите работят съвместно с Отдела за разследване на железопътни инциденти, който трябва да установи причините за инцидента.

Засега няма официална информация какво е довело до излизането на влака от релсите. Разследването продължава.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 факуса

    8 2 Отговор
    лоши руснаци и влаковете им събарят

    07:31 14.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русия

    4 2 Отговор
    Русия

    07:45 14.08.2026

  • 5 МНОГО МИ Е ВАЖНО

    4 2 Отговор
    Да съм информиран за инциденти станали в британия и сащ. Много полезна информация.

    07:53 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Ние знаем пак кого ще обвинят

    08:01 14.08.2026

  • 8 Механик

    4 2 Отговор
    Тя цяла Англия е дерайлирала от години, тия за един влак правят въпрос.
    По-добре пишете направо че Путин е направил хибридна атака и да се свършва.

    08:08 14.08.2026

  • 9 Хаяско

    1 0 Отговор
    А где Мочата?

    08:10 14.08.2026

  • 10 приината сигурно е в машиниста .

    0 0 Отговор
    там все бързат . но няма закъснения както у нас . самолета ако се бави 4 часа влака се бави 8 . поне не се е запалил .

    09:37 14.08.2026

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