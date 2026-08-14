Япония готви ответни мерки срещу Путин за Курилите

Японското правителство спешно проучва възможни ответни мерки срещу Русия след провокативното посещение на президента Владимир Путин на спорните Курилски острови.

Това съобщи официалният японски телевизионен канал NHK в сутрешната си емисия в петък, 14 август.

Визитата на руския държавен глава на остров Итуруп – първа по рода си в неговата кариера – предизвика безпрецедентно дипломатическо напрежение между Токио и Москва.

Остър протест и извънредни дипломатически ходове

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи категорично осъди действията на Кремъл. Тя определи посещението като „абсолютно неприемливо“ и подчерта, че то грубо накърнява чувствата на японския народ, предава Ройтерс.

Японският външен министър Тошимицу Мотеги незабавно извика руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да му връчи официален протест. Според японската страна, Южните Курилски острови (наричани в Япония „Северни територии“) са изконна японска земя както исторически, така и според международното право.

Отговорът на Москва: „Генетичен код на победители“

От своя страна Кремъл демонстрира пълно пренебрежение към недоволството на Токио. По време на обиколката си на остров Итуруп, където посети рибно стопанство и болница, Путин заяви, че Курилските острови са легитимна руска територия след резултатите от Втората световна война. Той допълни, че руският народ притежава „генетичния код на победител“.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира още по-остро в социалната мрежа X. Той предупреди Япония, че островите „са били и ще останат руски“, а всеки, който оспорва това, ще се сблъска с „чудовищни последствия“.

Историческият конфликт и геополитическият контекст

Териториалният спор за четирите най-южни острова от архипелага – Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи – датира от 1945 г., когато те са окупирани от Съветския съюз. Поради този нерешен въпрос Русия и Япония все още нямат подписан официален мирен договор за края на Втората световна война.

Анализаторите отбелязват, че ответните мерки на Токио, за които съобщава NHK, могат да включват:

Разширяване на икономическите и персонални санкции срещу руски държавни служители;

Засилване на военното сътрудничество със САЩ в региона на Тихия океан;

Допълнително затваряне на въздушното и морското пространство за руски плавателни съдове.

Отношенията между двете държави се влошиха драстично след началото на войната в Украйна през 2022 г., когато Япония се присъедини към санкциите на Г-7 срещу Москва. Сегашното посещение на Путин поставя дипломатическия диалог в пълна безизходица.