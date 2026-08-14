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Япония готви ответни мерки срещу Путин за Курилите

Япония готви ответни мерки срещу Путин за Курилите

14 Август, 2026 06:52, обновена 14 Август, 2026 06:56 2 314 55

  • япония-
  • курилски острови-
  • путин

Токио проучва дипломатически отговор след безпрецедентната визита на руския президент на остров Итуруп

Япония готви ответни мерки срещу Путин за Курилите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японското правителство спешно проучва възможни ответни мерки срещу Русия след провокативното посещение на президента Владимир Путин на спорните Курилски острови.

Това съобщи официалният японски телевизионен канал NHK в сутрешната си емисия в петък, 14 август.

Визитата на руския държавен глава на остров Итуруп – първа по рода си в неговата кариера – предизвика безпрецедентно дипломатическо напрежение между Токио и Москва.

Остър протест и извънредни дипломатически ходове

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи категорично осъди действията на Кремъл. Тя определи посещението като „абсолютно неприемливо“ и подчерта, че то грубо накърнява чувствата на японския народ, предава Ройтерс.

Японският външен министър Тошимицу Мотеги незабавно извика руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да му връчи официален протест. Според японската страна, Южните Курилски острови (наричани в Япония „Северни територии“) са изконна японска земя както исторически, така и според международното право.

Отговорът на Москва: „Генетичен код на победители“

От своя страна Кремъл демонстрира пълно пренебрежение към недоволството на Токио. По време на обиколката си на остров Итуруп, където посети рибно стопанство и болница, Путин заяви, че Курилските острови са легитимна руска територия след резултатите от Втората световна война. Той допълни, че руският народ притежава „генетичния код на победител“.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира още по-остро в социалната мрежа X. Той предупреди Япония, че островите „са били и ще останат руски“, а всеки, който оспорва това, ще се сблъска с „чудовищни последствия“.

Историческият конфликт и геополитическият контекст

Териториалният спор за четирите най-южни острова от архипелага – Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи – датира от 1945 г., когато те са окупирани от Съветския съюз. Поради този нерешен въпрос Русия и Япония все още нямат подписан официален мирен договор за края на Втората световна война.

Анализаторите отбелязват, че ответните мерки на Токио, за които съобщава NHK, могат да включват:

  • Разширяване на икономическите и персонални санкции срещу руски държавни служители;
  • Засилване на военното сътрудничество със САЩ в региона на Тихия океан;
  • Допълнително затваряне на въздушното и морското пространство за руски плавателни съдове.

Отношенията между двете държави се влошиха драстично след началото на войната в Украйна през 2022 г., когато Япония се присъедини към санкциите на Г-7 срещу Москва. Сегашното посещение на Путин поставя дипломатическия диалог в пълна безизходица.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    25 74 Отговор
    Путин не може да победи бандерите тръгнал срещу самураите камикадзе.

    07:00 14.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В знак

    76 10 Отговор
    на протест, Такаичи да направи и тя едно посещение на острова! По това как ще я посрещнат, ще се види чия територия е!

    07:02 14.08.2026

  • 7 име

    64 13 Отговор
    Япончето тропа с крак в знак на протест! Жалки япончета, не знаят какво да направят. Да викнат роско плиувналиев да им покаже как се пляскат руснаци!

    07:02 14.08.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    80 13 Отговор
    Каката с физиономия на скелет да каже кой пусна двете атомни бомби над Япония,
    а не да мълчи угоднически пред господарите си...

    Коментиран от #55

    07:03 14.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    67 9 Отговор
    Стана ми интересно ,санкции ли ще налага или и тая глупава патка ще посети курилите;;;))))) без виза ,даже не е благодарила на говедата за атомите над Хирошима и Нагасаки ,тези заедно с южам Корея и германистан осъзнават ли че окупира инвсе още територии от фащ от края на всв

    07:03 14.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    48 8 Отговор
    И нищо японско няма в тази патка

    07:03 14.08.2026

  • 11 ВВП

    61 8 Отговор
    Курилите са територия на РФ . Както Лотарингия е територия на Франция..След военни подялби..Путин може да ги посещава всеки ден ,ако желае ..Нека си протестира .

    Коментиран от #32

    07:07 14.08.2026

  • 12 Нация

    51 6 Отговор
    Която си заминава , нация която не почита паметта на загиналите в Хирошима и Нагасаки няма бъдеще .Живеят като скотове в коптори с размери на баня , не се раждат деца защото нямат условия да ги отглеждат , а технологичните им достижения не ги прави просперираща нация .

    07:09 14.08.2026

  • 13 ВВП

    31 5 Отговор
    Сев.Гърция и Европейска Турция са български .Също Македония и Западна Сърбия .Трябва да протестират в София .Тъпото шоп..

    07:09 14.08.2026

  • 14 ВВП

    35 5 Отговор
    Кажи тенкю,на Мръсния Хари за ядрото през 1945 ..

    07:12 14.08.2026

  • 15 Японската Урсула

    47 6 Отговор
    Успя да се скара с Китай, сега задълбочи конфликта си и с Русия. Американската марионетка води страната си към икономически и политически колапс. Японската валута се срина, американците я спасиха, продавайки Евра, само и само Японската Централна Банка да не вдигне лихвите. Тази жена не осъзнава, че Америка е далече, а Русия, Китай и Северна Корея са много близо и освен това играят заедно.

    07:13 14.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гейши

    31 5 Отговор
    Кой ви пусна атомната бомба през 1945 г.

    Коментиран от #20

    07:16 14.08.2026

  • 19 И КАКВО ТОЧНО ЩЕ НАПРАВИ ЯПОНИЯ

    35 3 Отговор
    Путин посети руски остров.

    07:18 14.08.2026

  • 20 Ами, има социологични проучвания

    29 3 Отговор

    До коментар #18 от "гейши":

    където над 40% от младите японци обозначават, че Русия е пуснала двете атомни бомби.

    Коментиран от #43

    07:19 14.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тая Такаичи

    38 3 Отговор
    Май е учила някъде заедно с Кая Калас?
    Имат еднакво ниво на квалификация и разбиране... Кой ги "избира" да са "важни", като само банани умеят да отлюпят? Май вече живеем на планетата на маймуните?

    07:20 14.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    28 4 Отговор
    Кажете първо кой ви пусна атомните бомби, па после ще с и говорим за други работи.
    Япония е 95%-умряла държава. Мнението и нищо не значи. Просто защото тя НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА СОБСТВЕНО МНЕНИЕ.

    07:22 14.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Японските тъпaци

    28 5 Отговор
    да спрат изтичането на радиация от тяхната Фукушима.
    Колко години минаха, тия още не могат да решат проблема и замърсяват световния океан.
    Явно има голяма деградация защото жертвите от някакво земетресение наскоро бяха много.
    Да си гледат Тойотите, да ходят там по фабриките да бачкат и да не се занимават с неща, които не са от тяхната компетенция.

    07:26 14.08.2026

  • 28 защо

    21 3 Отговор
    Да бяхте спечелили войната мадам! Окупирахте:
    КОНТИНЕНТАЛНА АЗИЯ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ ТИХИ ОКЕАН
    • Манджурия Корея (преди 1939) • Френски Индокитай (Виетнам, Лаос) • Филипини (САЩ)
    • Огромни части от Източен Китай • Британска Малая и Сингапур • Нидерландска Индия (Индонезия)
    • Британска Бирма
    ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ ТИХИ ОКЕАН
    • Манджурия Корея (преди 1939) • Френски Индокитай (Виетнам, Лаос) • Филипини (САЩ)
    • Огромни части от Източен Китай • Британска Малая и Сингапур • Нидерландска Индия (Индонезия)
    • Британска Бирма (Мианмар) • Кралство Сиам (Тайланд - съюзник)
    ТИХИ ОКЕАН
    • Манджурия Корея (преди 1939) • Френски Индокитай (Виетнам, Лаос) • Филипини (САЩ)
    • Огромни части от Източен Китай • Британска Малая и Сингапур • Нидерландска Индия (Индонезия)
    • Британска Бирма (Мианмар) • Кралство Сиам (Тайланд - съюзник) • Гуам, Уейк, Хонконг, Соломонови о-ви
    Това са над 7 милиона квадратни километра земя и милиони граждани.
    Ама ... остана само мерака.
    А, мерака не винаги е хубаво нещо.
    Не забравяй!

    Коментиран от #30

    07:27 14.08.2026

  • 29 Ахъм

    10 20 Отговор

    До коментар #25 от "Хохо Бохо":

    Само войни и разрушения са в руските ви глави. Че и децата си правите садисти.

    07:31 14.08.2026

  • 30 Еми много искали

    19 2 Отговор

    До коментар #28 от "защо":

    Опитали се, пък се задавили! А сега се сетили, ама късно е чадо, резето хлопна!!!

    Коментиран от #48, #49

    07:32 14.08.2026

  • 31 морския

    16 2 Отговор
    никой друг освен джапанките не ги оспорват. няма подписан мирен договор между страните и войната може да продължи ....

    07:40 14.08.2026

  • 32 По точно

    5 25 Отговор

    До коментар #11 от "ВВП":

    Курилите са японска територия. Не знам какво чакат японците, че да изритат руските фашисти от там. Русия е една жалка държава с една жалка армия.

    Коментиран от #33

    07:45 14.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НИСКА ТОПКА ЗА ПУТИН

    15 2 Отговор
    ОРАНЖЕВИЯ КАК СЕ ПОДИГРА С ПЛАШИЛОТО С ДЖАПАНКИТЕ И ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПРОЛИЧА "НЕЗАВИСИМОСТА " ИМ

    07:52 14.08.2026

  • 35 Със самураи шега не бива

    6 21 Отговор
    Путин явно има сериозни ментални отклонения.
    Японското въоръжение е последен писък и се пази в дълбока тайна, за разлика от демонстрациите на диктаторските фукльовци.
    Кремъл да внимава в картинката.

    Коментиран от #37, #42, #46

    07:55 14.08.2026

  • 36 С това

    15 3 Отговор
    заядливо женче, Япония ще последва упадъка на ЕС.

    07:56 14.08.2026

  • 37 От коя лyдница те изпуснаха

    15 4 Отговор

    До коментар #35 от "Със самураи шега не бива":

    Как можа да напишеш толкова много пpоcтотии, бе дърт aлкаш?

    07:57 14.08.2026

  • 38 Хихи!

    2 15 Отговор
    Иска ми се педофилното джуджаче да се пробва с Япония, та да види кон боб яде ли, и тогава нашите три форумни копейдачета да млъкнат завинаги с неадекватните си квикове.

    Коментиран от #53

    08:02 14.08.2026

  • 39 ВВП

    3 2 Отговор
    Тези дни не съм си пил сънотворните. Бях на транквиланти.

    08:04 14.08.2026

  • 40 Сатана Z

    2 9 Отговор
    Ще се бия за Курилите до последния руснаков българин! Ура!

    Коментиран от #41

    08:06 14.08.2026

  • 41 Кметство Курило – секретарката

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Сатана Z":

    И ние, и ние!

    08:07 14.08.2026

  • 42 Дрън, дрън

    13 1 Отговор

    До коментар #35 от "Със самураи шега не бива":

    Япония са некви клатещи се острови, подобно на енгилизия... Знаеш ли, колко лесно се воюва с такива страни? Просто се потапят, като Атлантида!

    08:12 14.08.2026

  • 43 От кухи лейки

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами, има социологични проучвания":

    Кво очакваш да кажат

    08:19 14.08.2026

  • 44 Тия дребосъци

    13 0 Отговор
    Не стига ,че щатите ги отпраха с ядрени бомби ,ами сега са най- големите им подлизурковци .По - жалки са и от нашите слагачи

    08:22 14.08.2026

  • 45 Дайте

    8 0 Отговор
    Власт на още некоя женска пат ка

    08:28 14.08.2026

  • 46 Хо-ха-ха

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Със самураи шега не бива":

    Самураи дето не смеят дори да споменат кой им хвърли атомните бомби.

    08:28 14.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И Преди и сега

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Еми много искали":

    Никога не казвай никога

    08:29 14.08.2026

  • 49 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Еми много искали":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    08:30 14.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Търновец

    2 2 Отговор
    На 13 Април 1941 в Москва е подписан пакт за ненападение между СССР и Япония със срок 5 години - това значи че ако една от страните извърши военна агресия срещу другата евентуална печалба на територия няма да е международно призната. Съгласно този договор ЦЯЛАТА Курилска верига и Южен Сахалин под 38 паралел са територия на Япония. От Съветска страна договорът е подписан от министър Молотов. Япония можеше да се възползува от атаката на фелдмаршал фон БОК срещу Москва и да нападне Съветска Русия но Японците с нищо не да нарушавали договора.

    Коментиран от #54

    08:37 14.08.2026

  • 52 хахаха

    6 0 Отговор
    миленчо е научил нова думичка, безпрецедентен, и я употребява под път и над път

    08:46 14.08.2026

  • 53 Самурай

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хихи!":

    Една бомба от големите им стига на японците. Небостъргач до небостъргача, къща до къща, ефектът на доминото, ако щете-на окачените съдове. Резултатът: Бомба, после вечен мир.

    09:11 14.08.2026

  • 54 Специалист

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Търновец":

    Не са нападнали СССР защото там са ги чакали сибирските дивизий на Жуков.После СССР смила квантунската армия на Япония за 40дни.Търновец чети историята с разбиране

    09:14 14.08.2026

  • 55 теню

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Кой ще има смелостта да каже ,че Атомните бомби бяха използвани от Американците .? . Имах познат работи и остана много години в Япония той ми разказа от училищните учебници напълно било изключено да се посочва кой е използвал Атомните бомби като всичко било описано с подробности но не извършителят . След време и на медията било забранено да споменава извършителят и една част от младото поколение не знаят имало години в учебниците им по история са започнали да пишат ,че СССР е използвала но след време са се отказали . След ВСВ война Ген. Маккейн бил назначен да управлява Япония и тогава са написали и Конституцията им която важи и до ден днешен същата Конституция ползваше и ФРГ . В която е казано ,че нямат право да оспорват военните им бази на Америка и при възникване на безредици в страната Америка си запазва правото да използва военна сила . ? Така е било написано което означава ,че завинаги остават зависими и колон. Кой ще има смелостта да каже ,че Атомните бомби бяха използвани от Американците .? . Имах познат работи и остана много години в Япония той ми разказа от училищните учебници напълно било изключено да се посочва кой е използвал Атомните бомби като всичко било описано с подробности но не извършителят . След време и на медията било забранено да споменава извършителят и една част от младото поколение не знаят имало години в учебниците им по история са започнали да пишат ,че СССР е използвала но след време са се отказ

    09:58 14.08.2026

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