Япония готви ответни мерки срещу Путин за Курилите

Японското правителство спешно проучва възможни ответни мерки срещу Русия след провокативното посещение на президента Владимир Путин на спорните Курилски острови.
Това съобщи официалният японски телевизионен канал NHK в сутрешната си емисия в петък, 14 август.
Визитата на руския държавен глава на остров Итуруп – първа по рода си в неговата кариера – предизвика безпрецедентно дипломатическо напрежение между Токио и Москва.
Остър протест и извънредни дипломатически ходове
Министър-председателката на Япония Санае Такаичи категорично осъди действията на Кремъл. Тя определи посещението като „абсолютно неприемливо“ и подчерта, че то грубо накърнява чувствата на японския народ, предава Ройтерс.
Японският външен министър Тошимицу Мотеги незабавно извика руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да му връчи официален протест. Според японската страна, Южните Курилски острови (наричани в Япония „Северни територии“) са изконна японска земя както исторически, така и според международното право.
Отговорът на Москва: „Генетичен код на победители“
От своя страна Кремъл демонстрира пълно пренебрежение към недоволството на Токио. По време на обиколката си на остров Итуруп, където посети рибно стопанство и болница, Путин заяви, че Курилските острови са легитимна руска територия след резултатите от Втората световна война. Той допълни, че руският народ притежава „генетичния код на победител“.
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира още по-остро в социалната мрежа X. Той предупреди Япония, че островите „са били и ще останат руски“, а всеки, който оспорва това, ще се сблъска с „чудовищни последствия“.
Историческият конфликт и геополитическият контекст
Териториалният спор за четирите най-южни острова от архипелага – Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи – датира от 1945 г., когато те са окупирани от Съветския съюз. Поради този нерешен въпрос Русия и Япония все още нямат подписан официален мирен договор за края на Втората световна война.
Анализаторите отбелязват, че ответните мерки на Токио, за които съобщава NHK, могат да включват:
- Разширяване на икономическите и персонални санкции срещу руски държавни служители;
- Засилване на военното сътрудничество със САЩ в региона на Тихия океан;
- Допълнително затваряне на въздушното и морското пространство за руски плавателни съдове.
Отношенията между двете държави се влошиха драстично след началото на войната в Украйна през 2022 г., когато Япония се присъедини към санкциите на Г-7 срещу Москва. Сегашното посещение на Путин поставя дипломатическия диалог в пълна безизходица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Хаха
07:00 14.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 В знак
07:02 14.08.2026
7 име
07:02 14.08.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
а не да мълчи угоднически пред господарите си...
Коментиран от #55
07:03 14.08.2026
9 Kaлпазанин
07:03 14.08.2026
10 Kaлпазанин
07:03 14.08.2026
11 ВВП
Коментиран от #32
07:07 14.08.2026
12 Нация
07:09 14.08.2026
13 ВВП
07:09 14.08.2026
14 ВВП
07:12 14.08.2026
15 Японската Урсула
07:13 14.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гейши
Коментиран от #20
07:16 14.08.2026
19 И КАКВО ТОЧНО ЩЕ НАПРАВИ ЯПОНИЯ
07:18 14.08.2026
20 Ами, има социологични проучвания
До коментар #18 от "гейши":където над 40% от младите японци обозначават, че Русия е пуснала двете атомни бомби.
Коментиран от #43
07:19 14.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тая Такаичи
Имат еднакво ниво на квалификация и разбиране... Кой ги "избира" да са "важни", като само банани умеят да отлюпят? Май вече живеем на планетата на маймуните?
07:20 14.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Механик
Япония е 95%-умряла държава. Мнението и нищо не значи. Просто защото тя НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА СОБСТВЕНО МНЕНИЕ.
07:22 14.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Японските тъпaци
Колко години минаха, тия още не могат да решат проблема и замърсяват световния океан.
Явно има голяма деградация защото жертвите от някакво земетресение наскоро бяха много.
Да си гледат Тойотите, да ходят там по фабриките да бачкат и да не се занимават с неща, които не са от тяхната компетенция.
07:26 14.08.2026
28 защо
КОНТИНЕНТАЛНА АЗИЯ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ ТИХИ ОКЕАН
• Манджурия Корея (преди 1939) • Френски Индокитай (Виетнам, Лаос) • Филипини (САЩ)
• Огромни части от Източен Китай • Британска Малая и Сингапур • Нидерландска Индия (Индонезия)
• Британска Бирма
ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ ТИХИ ОКЕАН
• Манджурия Корея (преди 1939) • Френски Индокитай (Виетнам, Лаос) • Филипини (САЩ)
• Огромни части от Източен Китай • Британска Малая и Сингапур • Нидерландска Индия (Индонезия)
• Британска Бирма (Мианмар) • Кралство Сиам (Тайланд - съюзник)
ТИХИ ОКЕАН
• Манджурия Корея (преди 1939) • Френски Индокитай (Виетнам, Лаос) • Филипини (САЩ)
• Огромни части от Източен Китай • Британска Малая и Сингапур • Нидерландска Индия (Индонезия)
• Британска Бирма (Мианмар) • Кралство Сиам (Тайланд - съюзник) • Гуам, Уейк, Хонконг, Соломонови о-ви
Това са над 7 милиона квадратни километра земя и милиони граждани.
Ама ... остана само мерака.
А, мерака не винаги е хубаво нещо.
Не забравяй!
Коментиран от #30
07:27 14.08.2026
29 Ахъм
До коментар #25 от "Хохо Бохо":Само войни и разрушения са в руските ви глави. Че и децата си правите садисти.
07:31 14.08.2026
30 Еми много искали
До коментар #28 от "защо":Опитали се, пък се задавили! А сега се сетили, ама късно е чадо, резето хлопна!!!
Коментиран от #48, #49
07:32 14.08.2026
31 морския
07:40 14.08.2026
32 По точно
До коментар #11 от "ВВП":Курилите са японска територия. Не знам какво чакат японците, че да изритат руските фашисти от там. Русия е една жалка държава с една жалка армия.
Коментиран от #33
07:45 14.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НИСКА ТОПКА ЗА ПУТИН
07:52 14.08.2026
35 Със самураи шега не бива
Японското въоръжение е последен писък и се пази в дълбока тайна, за разлика от демонстрациите на диктаторските фукльовци.
Кремъл да внимава в картинката.
Коментиран от #37, #42, #46
07:55 14.08.2026
36 С това
07:56 14.08.2026
37 От коя лyдница те изпуснаха
До коментар #35 от "Със самураи шега не бива":Как можа да напишеш толкова много пpоcтотии, бе дърт aлкаш?
07:57 14.08.2026
38 Хихи!
Коментиран от #53
08:02 14.08.2026
39 ВВП
08:04 14.08.2026
40 Сатана Z
Коментиран от #41
08:06 14.08.2026
41 Кметство Курило – секретарката
До коментар #40 от "Сатана Z":И ние, и ние!
08:07 14.08.2026
42 Дрън, дрън
До коментар #35 от "Със самураи шега не бива":Япония са некви клатещи се острови, подобно на енгилизия... Знаеш ли, колко лесно се воюва с такива страни? Просто се потапят, като Атлантида!
08:12 14.08.2026
43 От кухи лейки
До коментар #20 от "Ами, има социологични проучвания":Кво очакваш да кажат
08:19 14.08.2026
44 Тия дребосъци
08:22 14.08.2026
45 Дайте
08:28 14.08.2026
46 Хо-ха-ха
До коментар #35 от "Със самураи шега не бива":Самураи дето не смеят дори да споменат кой им хвърли атомните бомби.
08:28 14.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И Преди и сега
До коментар #30 от "Еми много искали":Никога не казвай никога
08:29 14.08.2026
49 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #30 от "Еми много искали":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
08:30 14.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Търновец
Коментиран от #54
08:37 14.08.2026
52 хахаха
08:46 14.08.2026
53 Самурай
До коментар #38 от "Хихи!":Една бомба от големите им стига на японците. Небостъргач до небостъргача, къща до къща, ефектът на доминото, ако щете-на окачените съдове. Резултатът: Бомба, после вечен мир.
09:11 14.08.2026
54 Специалист
До коментар #51 от "Търновец":Не са нападнали СССР защото там са ги чакали сибирските дивизий на Жуков.После СССР смила квантунската армия на Япония за 40дни.Търновец чети историята с разбиране
09:14 14.08.2026
55 теню
До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Кой ще има смелостта да каже ,че Атомните бомби бяха използвани от Американците .? . Имах познат работи и остана много години в Япония той ми разказа от училищните учебници напълно било изключено да се посочва кой е използвал Атомните бомби като всичко било описано с подробности но не извършителят . След време и на медията било забранено да споменава извършителят и една част от младото поколение не знаят имало години в учебниците им по история са започнали да пишат ,че СССР е използвала но след време са се отказали . След ВСВ война Ген. Маккейн бил назначен да управлява Япония и тогава са написали и Конституцията им която важи и до ден днешен същата Конституция ползваше и ФРГ . В която е казано ,че нямат право да оспорват военните им бази на Америка и при възникване на безредици в страната Америка си запазва правото да използва военна сила . ? Така е било написано което означава ,че завинаги остават зависими и колон. Кой ще има смелостта да каже ,че Атомните бомби бяха използвани от Американците .? . Имах познат работи и остана много години в Япония той ми разказа от училищните учебници напълно било изключено да се посочва кой е използвал Атомните бомби като всичко било описано с подробности но не извършителят . След време и на медията било забранено да споменава извършителят и една част от младото поколение не знаят имало години в учебниците им по история са започнали да пишат ,че СССР е използвала но след време са се отказ
09:58 14.08.2026