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ЦИК прие хронограмата за президентските избори

ЦИК прие хронограмата за президентските избори

14 Август, 2026 09:16 420 7

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  • президентски избори

Регистрацията на политическите партии и коалициите, които възнамеряват да участват в президентската надпревара, приключва на 9 септември в 17:00 часа

ЦИК прие хронограмата за президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия утвърди официалната хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 година, съобщават от БГНЕС. Документът подрежда правните срокове и процедурните етапи, които ще определят организацията на вота, регистрацията на участниците и провеждането на предизборната кампания. Предстоящият вот се организира в специфична обстановка след предсрочното прекратяване на правомощията на Румен Радев в началото на годината.

Според приетия график първият важен междинен срок настъпва на 4 септември. До тази дата изборната администрация трябва да обяви местата извън страната, в които през последните пет години е имало поне една избирателна секция с не по-малко от 100 гласоподаватели. До 6 септември общинските администрации и комисията следва да публикуват номерата и точните адреси на избирателните секции в страната, както и броя на избирателите в тях.

Регистрацията на политическите партии и коалициите, които възнамеряват да участват в президентската надпревара, приключва на 9 септември в 17:00 часа. До същия ден изборната комисия ще приеме и точните условия и ред за водене на предизборната кампания.

Същинската предизборна агитация стартира на 25 септември и ще продължи до полунощ на 23 октомври. Следващият ден – 24 октомври, е определен по закон като ден за размисъл.

Самият изборен ден на 25 октомври ще започне в 7:00 часа сутринта и ще приключи в 20:00 часа. При наличие на чакащи граждани пред изборните помещения гласуването може да бъде удължено по изключение, но най-късно до 21:00 часа. Окончателните резултати от гласуването трябва да бъдат обявени от Централната избирателна комисия в срок до три дни. При необходимост от произвеждане на втори тур той ще се състои на 1 ноември 2026 година.

Предстоящите избори ще се проведат няколко месеца след безпрецедентното за периода на пряко избираемата президентска институция предсрочно прекратяване на мандата на Румен Радев.

На 19 януари 2026 година Радев обяви публично решението си да се оттегли от поста. На 23 януари Конституционният съд установи, че оставката е подадена доброволно, и официално прекрати правомощията му.

Румен Радев спечели първия си мандат през 2016 година и встъпи в длъжност на 22 януари 2017 година. През 2021 година той бе преизбран за втори петгодишен мандат, който по редовен график трябваше да продължи до януари 2027 година. Предсрочното му оттегляне прекъсна този мандат година преди неговия край.

Историята на съвременната президентска институция започва след демократичните промени. През 1990 година Желю Желев е избран за председател на Републиката от Великото народно събрание, а през януари 1992 година печели първите преки президентски избори съгласно новата Конституция.

След него държавни глави последователно са:

Петър Стоянов – избран през 1996 година и встъпил в длъжност през януари 1997 година, с мандат до 2002 година;

Георги Първанов – спечелил изборите през 2001 година и преизбран през 2006 година, изпълнявал функциите си до 2012 година;

Росен Плевнелиев – избран на вота през 2011 година и заемал поста от януари 2012 до януари 2017 година;

Румен Радев – държавен глава от 2017 до януари 2026 година.

Предстоящият вот на 25 октомври ще излъчи шестия пряко избран президент на България. Заедно с утвърждаването на хронограмата Централната избирателна комисия обяви и процедура за възлагане на изработката на аудио и аудио-визуални произведения за разяснителната кампания, която да запознае гласоподавателите с техните права и начина на гласуване.


София / България
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    няма почивен ден!

    09:17 14.08.2026

  • 2 Читател

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    Има само една партия която защитава българския интерес в България.

    Но както Ботев, Левски и много други бяха предадени от генът свикнал да робува, така и тази партия при тези хора няма шанс. Чакаме да се роди по-умно поколение.

    09:22 14.08.2026

  • 3 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Преди беше календар, сега е хронограма!

    09:31 14.08.2026

  • 4 дали ще излъжат на изборите

    0 0 Отговор
    според експерти назад в годините са манипулирани всички избори . избор с много малки гласове , неуспешни президентски проекти . алексей не го избраха .

    09:33 14.08.2026

  • 5 Лейди Ди

    0 0 Отговор
    Софиянци вече сме твърдо против кандидата на управляващите! Отнеха ни законната Дара! Да се изнасят на морето, заедно с Милотинова!

    09:39 14.08.2026

  • 6 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз обичам много изборите 🤪 да гласувам за разни шемети само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди 🤣

    09:41 14.08.2026

  • 7 Програмата е от една точка-

    1 0 Отговор
    с машинките на Мадуро правим Йотова- Гундяева прзидентка!

    09:51 14.08.2026

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