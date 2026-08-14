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Великобритания и ЕС отхвърлиха обвиненията на Путин в „пиратство“ заради руския „сенчест флот“

Великобритания и ЕС отхвърлиха обвиненията на Путин в „пиратство“ заради руския „сенчест флот“

14 Август, 2026 07:08, обновена 14 Август, 2026 07:18 1 991 121

  • великобритания-
  • ес-
  • европейски съюз-
  • путин-
  • русия-
  • сенчест флот-
  • пиратство

Лондон и Брюксел заявиха, че действията срещу санкционирани кораби са в рамките на международното морско право

Великобритания и ЕС отхвърлиха обвиненията на Путин в „пиратство“ заради руския „сенчест флот“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Обединеното кралство и външнополитическата служба на Европейския съюз отхвърлиха обвиненията на руския президент Владимир Путин в „пиратство“ заради действията срещу корабите от т.нар. руски „сенчест флот“, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

От британското правителство заявиха, че Лондон предприема действия срещу корабите, използвани за заобикаляне на санкциите и генериране на приходи за руската война срещу Украйна.

„Обединеното кралство пресича вредните действия на корабите от „сенчестия флот“ в морето – действия, чрез които се финансира войната на Русия срещу Украйна“, посочи британската правителствена пресслужба.

Оттам подчертаха, че за разлика от корабите от руския „сенчест флот“, британските въоръжени сили и търговските кораби действат в съответствие с международното морско право.

Лондон вече задържа руски танкер

Британските военни за първи път и засега единствено задържаха кораб от „сенчестия флот“ през юни в Ла-Манша. Това беше танкерът „Смиртос“, който впоследствие беше отбуксиран до пристанището Уеймут и остава там.

Капитанът на плавателния съд е обвинен в заобикаляне на санкциите, наложени срещу Русия.

От Европейския съюз също отхвърлиха руските предупреждения. Говорителят на външнополитическата служба на ЕС Анита Хипър заяви, че европейските държави няма да се откажат от действията си за ограничаване на руските приходи.

„За нас най-важното е да ограничим способността на Русия да получава приходи, с които да финансира войната. Това включва ограничаване на действията на „сенчестия флот“ и неговите съучастници“, заяви Хипър.

Путин заплаши с ответни действия

На 12 август, по време на учения на руския Тихоокеански флот, Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на задържането на руски кораби.

Руският президент обвини някои европейски държави, че нарушават международното морско право, като ограничават движението на корабите на руски икономически оператори.

Путин определи евентуалното задържане и продажба на руски плавателни съдове като „пиратство и грабеж“ и предупреди, че ако подобни действия бъдат приложени на практика, Русия ще бъде „принудена да отговори със същото“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защото

    74 2 Отговор
    не им изнася ! Затова !

    Коментиран от #106

    07:14 14.08.2026

  • 5 Черната перла

    56 3 Отговор
    Че кой си е помислил, че са пирати и крадци? Това си е хибридна пропаганда.

    Коментиран от #104

    07:14 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня

    82 3 Отговор
    Еуропейски страх ли се усеща? Май гроздето е кисело аааааа?

    07:15 14.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И как

    100 2 Отговор
    Международното право е свързано със санкции, които не са наложени от ООН?

    Коментиран от #27

    07:18 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Живо

    92 3 Отговор
    пиратство и бандитизъм!Щото те така са свикнали от 18 век! Справка Черната брада!

    07:19 14.08.2026

  • 15 Командира

    87 2 Отговор
    На ВМС на РФ на Курилските острови , каза на Путин , , че са набелязали 39 плавателни съда на Малобритания и англичаните изреваха . А заповедта на Путин беше стреляте по - тях !

    07:20 14.08.2026

  • 16 А английския

    80 3 Отговор
    военен флот, дали е застрахован от Лойдс или и той е сенчест?

    07:20 14.08.2026

  • 17 Наблюдател

    93 4 Отговор
    Страх тресе Колонизаторите от Англия и Европейските лидери, които не са избирани от народите и работят против тях.
    Защо?
    Защото знаят, че Владимир Владимирович Путин си държи на думата и има чест и достойнство. Той не говори празни приказки като тях.

    Коментиран от #108

    07:20 14.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 време беше

    72 5 Отговор
    Русия дано започне отношение по същия начин към всеки британски плаватален съд по целия свят както те правят спрямо руските.

    07:25 14.08.2026

  • 20 Маринов

    58 4 Отговор
    Тази статия е показателна за откритата намеса на страните от НАТО срещу Русия. Хайде де, откога чакаме Путин да започне да действа, с не само да дрънка. Но той явно не става за такива действия. Трябва друг, с твърда ръка. И когато руски кораби започнат да задържат или потапят техни кораби с оръжие, ще пламне европейска война. Вероятно ще трябва да се мине през такъв катаклизъм.

    Коментиран от #110

    07:26 14.08.2026

  • 21 Путин многоходовия

    3 40 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Не можем докато аз съм Президент. Как е днес на строежа?

    07:26 14.08.2026

  • 22 международното морско право

    69 4 Отговор
    ли позволява пиратство според атлантическите изроди? Оле майко.... Хусите вероятно са направо в еуфория от тази потресаваща новина

    Коментиран от #24

    07:27 14.08.2026

  • 23 Някой

    61 3 Отговор
    Сега, санкциите са едностранно наложени от ЕС+Великобритания. Русия не се е съгласила с тях, тъй че тя няма задължения да ги изпълнява. В тази връзка, завземане на кораб в международни води по силата на някакво си местно законче, не е в синхрон с "международното право", а е опит за екстериториално налагане на национален закон. Спокойно действия по захват на кораб на чужда държава в международни води могат да се квалифицират като пиратство. И няма значение какво мислят инглизите по въпроса. С пиратите се бори със сила, а след залавяне на пират смъртната му присъда се изпълнява на момента. Руснацитего могат това. Тъй че, англедтата и ЕСес-ците да се стягат. Ако продължават с пиратството, ще има сериозни последствия за страните и гражданите им.

    07:28 14.08.2026

  • 24 Западът

    4 42 Отговор

    До коментар #22 от "международното морско право":

    Ние определяме международното право за Путин. Ролята на Русия е да дупче земята и да изкарва съдържание за износ.

    Коментиран от #32

    07:31 14.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 име

    51 4 Отговор
    Руснаците затова сложиха на пост един кораб от ВМС в Ламанша, да пречи на пиратите да пиратстват. А Путин няма какво да им се обяснява, направо да действа реципрочно. Руски ядрени ледоразбивачи поддържат северния морски път, който е с 2 седмици по-кратък от колкото през суецкия канал, да не говорим да се заобикаля Африка. Особено сега, когато протока Баб Ел Мандеб е затворен, трафика ще не ще ще минава през северния морски път и руснаците имат възможност да си берат каквито искат кораби.

    Коментиран от #30

    07:33 14.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Путлер

    4 32 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Не можем, Сорос ни нареди да сме многоходови и да чертаем нови червени линии всеки ден

    07:37 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    52 5 Отговор

    До коментар #24 от "Западът":

    Ти лично, как се асоциираш със запада, след като пишеш толкова добре на българския? България не е Запада, просто защото няма как да стане, тъй като се намираме в Изтока. И по манталитет за щастие, защото не ми се иска да се асоциирам с сганта, нселяваща Запада.
    Иначе, видно е, че Запада е в ступор от известно време - цените нагоре, ресурсия няма, сигани за изхранване дал Господ, повсеместни фалити, морален упадък... Може да се пише по въпроса няколко дни.

    Коментиран от #36, #39, #107

    07:39 14.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Проблемът решен

    33 6 Отговор
    Великобритания и ЕС решиха проблема със сенчестия флот на агресора Русия и сега ще решат проблема със сенчестия флот на агресорите САЩ и Израел. Повярвайте ми, ще ги спукат от санкции - не двадесет пакета, а сто и двадесет! Повервайте ми!

    07:41 14.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Само глейте

    42 2 Отговор
    Оня Ким с перчема до не ви обяви санкции, че ще видите вие от "международното" ви право последната страница: Бълбук, бълбук... при Атлантида!!!

    Коментиран от #71

    07:43 14.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Поредният пример

    30 3 Отговор
    Що е то атлантик и има ли почва у нас

    07:47 14.08.2026

  • 43 Путин е слаб

    13 13 Отговор
    Путин не е Сталин. Много е слаб и силно прозападен, не става за ръководител. Затова Тръмп го разиграва, както си иска. Но ще видим докога.

    Коментиран от #75

    07:47 14.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Янко

    39 1 Отговор
    Англия навремето узаконява пиратството като главатарите започват да крадат за държавата.Дават им титлата капер.Че това им е за тях международното право

    07:52 14.08.2026

  • 48 КОЛКО БОЛНИ БИЛИ , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ

    34 1 Отговор
    ТЕЯ ППСИХОПАТИ , САМИ СИ ТЪРСЯТ БЕЛЯТА ! КОЛКО ИМ Е АКАЪЛА , КАТО СИ МИСЛЯТ ЧЕ НЯМА ДА ИМ СЕ ВЪРНЕ , МА В ДЕСЕТОРЕН РАЗМЕР ДАЖЕ ЩЕ СИ ГО ПОЛУЧАТ. РЪЧКАТ РОВЯТ , КАТО ВОЛА КОЙТО РИЕЛ И СИ МЯТАЛ ПРЪСТА НА ГЪРБА!
    ЕЙ МНОГО ЗАБЛУДЕНА ППСИХОБОЛНА ППАПЛАЧ СТАНА НА ТАЯ ЗЕМЯ. ТОВА ДА СИ ТЪРСИШ ЗЛОТО И ДА НЕ РАЗБИРАШ ЧЕ СИ ГО ПРАВИШ САМ Е УМОПОМТРАЧИТЕЛНА ППСИХИЧНА ПОБЪРКАЦИЯ.
    ТАКИВА СА ОПАСНИ НЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ .

    07:52 14.08.2026

  • 49 Жожи

    34 3 Отговор
    Аз отдавна се чудя на Путин, че ги глези тия крадливи порове. Столетия са живяли добре от кражбите на чуждо, но и пакистанците и индийците почнаха да им връщат тъпкано.

    Коментиран от #69, #76

    07:53 14.08.2026

  • 50 Те и

    23 3 Отговор

    До коментар #41 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    англичаните не знаят къде са🤣

    07:54 14.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Вувузелата на международния тероризъм

    34 3 Отговор
    външнополитическата служба на Европейския съюз за пореден път доказаха че Путин е прав. На по позорно нещо от това да заявяваш че пираството не нарушавало международното морско право и принципите на ЕС трудно можем да си представим. И то да бъде прокламирано представете си на най високо ниво.

    07:56 14.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Руснаци

    35 3 Отговор
    Путин вдигна тона и англичанчетата и другите мишки омекнаха и взеха да се оправдават хахахаха, слабаците като усетят че ще ядът шамари и почват да хлебчат, добре се учат от укрите и наркомана хахахаха

    07:58 14.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Стига, бе,

    31 3 Отговор
    Остава и да бяха си признали - и за пиратството, и за взривяването на северен поток, и за това, че насъскват украйна срещу Русия…

    07:59 14.08.2026

  • 57 Утре може да кажат

    35 4 Отговор
    Че и робството възстановяват и е "върховно човешко право и ценност" за Западният "цивилизационен" свят.

    Коментиран от #68, #73

    07:59 14.08.2026

  • 58 Лондон и

    28 4 Отговор
    Брюксел ще ядат голата опашка.

    Коментиран от #66

    08:01 14.08.2026

  • 59 Кое точно

    31 4 Отговор
    "международно морско право" четат тези ненормалници от 1665 година ли?

    08:02 14.08.2026

  • 60 Путлер

    6 25 Отговор
    Предусеща кончината и потресаващият завет с който ще бъде запомнен, не му остава много ;)

    Коментиран от #61

    08:03 14.08.2026

  • 61 Хахахахаха

    23 4 Отговор

    До коментар #60 от "Путлер":

    Аз ще го запомня като човека който се подиграва на цялото Нато и превзе половин Украйна хахаха, ти може да го запомниш като човека който се гаври с теб и те бие с камшика

    Коментиран от #70

    08:07 14.08.2026

  • 62 После пак питайте

    19 3 Отговор
    Що имало младежки банди в България.

    Коментиран от #72, #87

    08:07 14.08.2026

  • 63 Бай онзи

    15 3 Отговор
    Око за око,зъб за зъб!!!

    08:08 14.08.2026

  • 64 ужас

    24 2 Отговор
    Тези самозабравили се съвременни пирати вървят към това да получат една яка сопа по зад.ника и след това да си подвият опашката и да мирясат. Никой не е упълномощавал ЕС и Англия да определят ново морско право. То е създадено много, много отдавна и не подлежи на промяна. Предупредени са, те са на ход, но камщика ще бъде голям. Путин не си хвърля думите на вятъра.

    08:10 14.08.2026

  • 65 Иванчо Марийкин

    3 17 Отговор
    Путин превзе ли Украйна?

    08:12 14.08.2026

  • 66 Как по-точно ще ги побеждаваш?

    2 8 Отговор

    До коментар #58 от "Лондон и":

    Тръгвай да те видим.

    08:13 14.08.2026

  • 67 Хайо

    4 13 Отговор
    А где Мочата?

    08:13 14.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 А какво да стори

    2 11 Отговор

    До коментар #49 от "Жожи":

    жалкият неможач? Няма избор.

    08:16 14.08.2026

  • 70 Петгодишна тридневна специална военна оп

    4 18 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахахаха":

    Аз ще го запомня че помогна на НАТО да има нови членове и да се моли като ученичка на Северна Корея за ракети и пушечно месо

    Коментиран от #79

    08:17 14.08.2026

  • 71 Хихи!

    2 17 Отговор

    До коментар #37 от "Само глейте":

    Оня Кимчо ли, посмешището с ракетните бракми ли?

    Коментиран от #109

    08:18 14.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Познай в Русия

    1 11 Отговор

    До коментар #57 от "Утре може да кажат":

    Крепостничеството тоест робството до коя год.е било.1861.Батковото,чети за да знаеш Калъфф

    Коментиран от #81, #85

    08:19 14.08.2026

  • 74 Сега последно

    16 1 Отговор
    Мексиканският залив американски ли е? А Южно Китайско море мие ли бреговете на Япония ? Хусите атлантици ли са ? Карибските граждани могат ли вече спокойно да плячкосват круйзни кораби? ...

    08:19 14.08.2026

  • 75 Копей

    3 12 Отговор

    До коментар #43 от "Путин е слаб":

    Всички копейки сме слаби.

    08:19 14.08.2026

  • 76 Путин многоходовия

    4 10 Отговор

    До коментар #49 от "Жожи":

    Многоходови сме а и децата ни са на запад.

    Коментиран от #80

    08:20 14.08.2026

  • 77 Цък

    13 1 Отговор
    Налагат си санкции , кой им дава право . Могат да се санкционират в ЕС. Русия до шм наложи санкции и да ги почва.

    08:21 14.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Бит русораст

    4 6 Отговор

    До коментар #70 от "Петгодишна тридневна специална военна оп":

    Другари русорасти ще ходим ли на фронта или ще бягаме като партизани в гората?

    08:23 14.08.2026

  • 80 Любовниците

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Путин многоходовия":

    Също са ни на запад, ама на червения площад сме богоязливи православни християни 🤡🤡🤡

    08:24 14.08.2026

  • 81 Не 1861 година а 1865 година !

    14 2 Отговор

    До коментар #73 от "Познай в Русия":

    Робството в Съединените американски щати официално съществува до 1865 година ! И робство и пиратство са били държавна политика и за САЩ и за Великобритания ! Очевидно нищо не се е променило нали?

    Коментиран от #82, #88, #90

    08:24 14.08.2026

  • 82 Преди руснаците бяха крепостни

    2 13 Отговор

    До коментар #81 от "Не 1861 година а 1865 година !":

    Сега са роби.

    08:25 14.08.2026

  • 83 Бай онзи

    13 0 Отговор
    ,,За нас най-важно е да ограничим способностите на Русия да получава приходи".Редовия европеец няма думата.Той е длъжен само да плаща и да охлажда супата.А защо за вас не е важно същото за САЩ спрямо Иран?Защо не ограничите приходите на САЩ,или те са демократичен агресия?????

    08:26 14.08.2026

  • 84 морския

    12 1 Отговор
    пиратството е залегнало дълбоко в гените на островитяните и то още векове преди Фр.Дрейк !

    Коментиран от #94

    08:26 14.08.2026

  • 85 В НюЙорк

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "Познай в Русия":

    естествено. Даже и булевард Крепостна още си го има

    08:27 14.08.2026

  • 86 И действията на русия

    10 0 Отговор
    Ще са по същото право

    08:28 14.08.2026

  • 87 У България

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "После пак питайте":

    ВУЗ за младежки бандитизъм, садизъм, терориьъм и пиратство кога?

    Коментиран от #112

    08:31 14.08.2026

  • 88 без коментар

    7 0 Отговор

    До коментар #81 от "Не 1861 година а 1865 година !":

    132 г. по-късно, на 16 март 1995 г., Мисисипи става последният американски щат, който ратифицира 13-ата поправка в Конституцията, забраняваща робството.

    Коментиран от #92

    08:34 14.08.2026

  • 89 Бай онзи

    5 1 Отговор
    ,,За нас най-важно е да ограничим способностите на Русия да получава приходи".Редовия европеец няма думата.Той е длъжен само да плаща и да охлажда супата.А защо за вас не е важно същото за САЩ спрямо Иран?Защо не ограничите приходите на САЩ,или те са демократичен АГРЕСОР????

    08:36 14.08.2026

  • 90 И 1865 година даже не е ..

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "Не 1861 година а 1865 година !":

    Ами направо до 1930 година си е било робството. В Първата световна роби още са обслужвали американските пристанища реално и дори паспорти са нямали тези хора. Години по късно пък Черните пантери още са продължавали за робство в САЩ да говорят ..

    08:37 14.08.2026

  • 91 Не е необходимо

    5 7 Отговор
    Жалкия подземен старчок да се унижава повече! Хехехехехехе
    32 танкера му конфискува САЩ!
    2 -Англия!
    2-- Франция!
    А Украйна му опраскаха 184 танкери,баржи и танкерчета с Нефт и газ!
    А.. тридневнио монгольяк със смешната униформа на пристанищен пазач, пелтечи нечленоразделно и се обяснява като деревянска Шлю ХА!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #95

    08:39 14.08.2026

  • 92 Факт е

    9 2 Отговор

    До коментар #88 от "без коментар":

    Робството в САЩ е било реалност до 16 март 1995 г

    Коментиран от #97

    08:39 14.08.2026

  • 93 Някой

    9 3 Отговор
    Хайде да те обявя за сенчест, че да те ограбя! Законни санкции може да налага само ООН, където Русия има право на вето. Тук изобщо не е до закони.
    На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (и на САЩ е такъв). Виждат сметката на Палестина. Държат още някъде 6 държави. Грабили навсякъде по света където могат. И тези ще раздават ценности.
    Русия да обяви за сенчест флот всеки с когото се пренасят оръжия за Украйна. Същото за самолети като в Германия. За фабрики и така нататък. Всичките законна цел за унищожение още на тяхна територия, след като се стреля с тях в Русия.

    08:40 14.08.2026

  • 94 Ту пой, ..ДА? ))))

    3 6 Отговор

    До коментар #84 от "морския":

    Не може Контрола на незаконно превозван товар да се определя като... пиратство, КУ ха век!
    Хихихихихи
    Конфискацията и унищожаването на морски съдове за превоз и контрабанда на наркотични вещества,.. пиратство ли е?

    Коментиран от #100

    08:45 14.08.2026

  • 95 Да, ама 6000

    9 2 Отговор

    До коментар #91 от "Не е необходимо":

    Ядрени бойни глави има още "старчето"!
    И само наивници си мислят още, че няма да ги използва. Вече всички се чудят, че не води нормална война, ами остава некви прошловци да му унищожават кораби, да стрелят по Русия с дронове и ракети? Ако извади арсенала тия ще разберат, къде е Атлантида!!

    Коментиран от #99, #117

    08:45 14.08.2026

  • 96 Щели да сменят знамето на НАТЮ

    7 1 Отговор
    с унова с черепа и кокалаците казали от външнополитическата служба на Европейския съюз. И главнокомандващ щял да бъде някакъв там с прозвището "Черната брада" от Евровизия. С половин брада по точно

    08:46 14.08.2026

  • 97 Цъ....

    2 6 Отговор

    До коментар #92 от "Факт е":

    Робството в УЛУС МУХША (моксель) и концлагеро - С.Корея е АКТУАЛНО и днес!!
    Хихихихихи
    Умствено непълноценен, да?
    Хихихихихи

    08:48 14.08.2026

  • 98 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 7 Отговор
    КОГАТО ТИ НАПАДАТ

    КОРАБИТЕ

    Е ПИРАТСТВОТО

    КОГАТО НАПАДАШ СЪСЕДНА ДЪРЖАВА

    Е ОСВОБОЖДЕНИЕ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИНСКА ГЕЙО СТРАТЕГИЯ.

    08:50 14.08.2026

  • 99 Ного рано

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Да, ама 6000":

    Си се напушил, Лепилар!
    Ха-ха-ха

    08:51 14.08.2026

  • 100 Някой

    6 3 Отговор

    До коментар #94 от "Ту пой, ..ДА? ))))":

    Кой го определя за незаконно? Законите на Великобритания важат на тяхна територия, води и нещо за посолства и техни кораби и самолети. В международни и чужди води нямат думата.
    Със същата логика Русия може да обяви всеки британски кораб за сенчест и да го напада. Никаква разлика! Все пак унищожими с една ядрена бомбичка, а руснаците имат много - ядрена сила номер 1 и по американските класации.

    08:52 14.08.2026

  • 101 А кво праим

    3 2 Отговор
    С адмирал "Плавата дупара" от БМФ и главнокомандващата върховна пиратка баба Йоца

    08:53 14.08.2026

  • 102 батСали

    5 2 Отговор
    той Вова скоро ще почне да им конфискува кораби и ще почне голямото реване!
    После като изгубят няколко кораба с чувствителни скъп товар (например високотехнологични чипове) и ингилизите и макрончо ще запеят друга песен!

    08:56 14.08.2026

  • 103 Дернев

    2 0 Отговор
    Само редовна влизане на руски танкери в Куба ще ги накара да преосмислят реакцията си. Всички проблеми идват от САЩ. Само с тях могат и трябва да се разрешат.

    08:59 14.08.2026

  • 104 Столипиновски агент

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Черната перла":

    И аз тогава ще наложа санкции на комшията. Слагам таван на заплащане от 15 лева, за услуги от комшийката.
    При неспазване на правилата ще извърша захват и несанкционирано потапяне....
    ... по демократично.
    Въвеждам ред в квартала определящ се на правила (които никой не е чувал и видял, но които мога по всяко време да променя в зависимост от изгодата ми).
    Ако някой е против, значи е вражески агент и Путинист.

    09:01 14.08.2026

  • 105 ЗАЩО

    2 2 Отговор
    НА ТОЯ ПАЛЯЧО

    НА СНИМКАТА

    ВЗЕХА ДА МУ ВИКАТ

    ДЖАК ВОРОБЕЙ

    (JACK SPARROW)

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ОБЛЕЧЕ ЕДИН ПЪТ ВОЕННОМОРСКАТА
    УНИФОРМА

    И СЕ ПОМИСЛИ ЗА

    МОРСКИ ВЪЛК

    БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЧЕ БЕШЕ СЛОЖИЛ И

    КЕПЕ НА ПЛЕШИВАТА СИ ТИКВА

    ЗА ДА БЪДЕ ОЩЕ ПО СМЕШЕН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА Ъ

    Коментиран от #114

    09:01 14.08.2026

  • 106 Горкатите Франция и Англия

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защото":

    От колониални империи се превръщат в държави с регионално значение

    09:02 14.08.2026

  • 107 Антирашист 2722

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    Манталитета си е твой ,не го приписвай на останалите българи ! Ако искаш пътувай на исток и вземи четката си за зъби !

    09:06 14.08.2026

  • 108 Антирашист 2723

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Наблюдател":

    Пусин копира идола си хитлер,и с констукцията на управлението и с повторението на окупацията на судетите!

    Коментиран от #113

    09:09 14.08.2026

  • 109 в момента

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хихи!":

    Ракети на бедните, гладни и изостанали севернокорейчета правят за смях НАТОвското ПВО в 404.

    09:14 14.08.2026

  • 110 САЩ, Израел и Британия нападнаха първи

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Маринов":

    Каква европейска война? Войната е световна от 2012 г. насам. Води се по различен начин чрез прокси сблъсъци зааради ядреното оръжие

    Коментиран от #116

    09:17 14.08.2026

  • 111 Димитър Дончев -Манатарката

    3 0 Отговор
    Фабрика за амуниции и дронове ,основно за износ в Украйна експлодира и изгоря до основи ,охранителни камери са забелязали в околностите Петров и Баширов да пушат и небрежно да хвърлят незагасените си фасове .

    09:23 14.08.2026

  • 112 Антирашист 2782

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "У България":

    Има такъв ВУЗ ,не е обявен но се вгледай в маст ог т коментарите тук .

    09:24 14.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Абре

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "ЗАЩО":

    Що ти много буйна вуна ли ли имаш "исполине ",па постни една снимка да ти се порадваме ,убавецо .

    09:27 14.08.2026

  • 115 Разбира се

    4 0 Отговор
    Тъй наречените санкции на ЕС са незаконни. Санкции се налагат само от Съвета за сигурност на ООН. Следователно наистина иде реч за пиратство.

    09:27 14.08.2026

  • 116 Маринов

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "САЩ, Израел и Британия нападнаха първи":

    Абсолютно си прав. Но аз мисля, че Русия няма да се изправи срещу САЩ, ядрено. САЩ и Китай ще гледат европейски сблъсък. Който ще е ядрена - първо с тактически, а вероятно после и със стратегически бомби. Ако това стане, Англия ще е пустош.

    09:27 14.08.2026

  • 117 поручик Христо Иванов

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Да, ама 6000":

    Не е само в 6000 бойни ядрени глави ,Русия има най модерните и съвременни ракети да ги достави ефективно в която и да е точка на земното кълбо с почти никакво противодействие от отсрешната страна .

    09:31 14.08.2026

  • 118 Много

    5 0 Отговор
    шум за нищо. ЕС не е член на ООН и никога няма да бъде по смисъла на Устава на ООН. Ето защо действията на ЕС на международното поле нямат юридическа стойност и са в разрез с международните правни норми.
    Европейците са облъчвани с евтина антируска пропаганда ежедневно, както по времето на Йосиф Гьобелс.

    09:32 14.08.2026

  • 119 Олга

    2 0 Отговор
    ЕС се прави на ощипана мома и лъже. В ЕС на 24 июни 2026 г. в рамките на 21-ви пакет на санкциите приет закон, регулиращ конфискация на руските нефт и нефтопродукти. Дадена норма официално влезе в сила.

    09:48 14.08.2026

  • 120 Обективен

    1 0 Отговор
    Ся,тия няма какво да се напъват,те са доказани пирати от време Оно.Руснците имат опит от сомалийските пирати,трябва да започнат да прилагат същите методи,с повишена взискателност.

    09:53 14.08.2026

  • 121 Олга

    0 0 Отговор
    Друг въпрос за конфискацията.Кой ще им даде? Ще се наложи колониалните им инстинкти да се умиротворят с сила от руски военен флот

    10:01 14.08.2026

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