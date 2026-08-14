Великобритания и ЕС отхвърлиха обвиненията на Путин в „пиратство“ заради руския „сенчест флот“

Правителството на Обединеното кралство и външнополитическата служба на Европейския съюз отхвърлиха обвиненията на руския президент Владимир Путин в „пиратство“ заради действията срещу корабите от т.нар. руски „сенчест флот“, съобщава Би Би Си, предава News.bg.
От британското правителство заявиха, че Лондон предприема действия срещу корабите, използвани за заобикаляне на санкциите и генериране на приходи за руската война срещу Украйна.
„Обединеното кралство пресича вредните действия на корабите от „сенчестия флот“ в морето – действия, чрез които се финансира войната на Русия срещу Украйна“, посочи британската правителствена пресслужба.
Оттам подчертаха, че за разлика от корабите от руския „сенчест флот“, британските въоръжени сили и търговските кораби действат в съответствие с международното морско право.
Лондон вече задържа руски танкер
Британските военни за първи път и засега единствено задържаха кораб от „сенчестия флот“ през юни в Ла-Манша. Това беше танкерът „Смиртос“, който впоследствие беше отбуксиран до пристанището Уеймут и остава там.
Капитанът на плавателния съд е обвинен в заобикаляне на санкциите, наложени срещу Русия.
От Европейския съюз също отхвърлиха руските предупреждения. Говорителят на външнополитическата служба на ЕС Анита Хипър заяви, че европейските държави няма да се откажат от действията си за ограничаване на руските приходи.
„За нас най-важното е да ограничим способността на Русия да получава приходи, с които да финансира войната. Това включва ограничаване на действията на „сенчестия флот“ и неговите съучастници“, заяви Хипър.
Путин заплаши с ответни действия
На 12 август, по време на учения на руския Тихоокеански флот, Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на задържането на руски кораби.
Руският президент обвини някои европейски държави, че нарушават международното морско право, като ограничават движението на корабите на руски икономически оператори.
Путин определи евентуалното задържане и продажба на руски плавателни съдове като „пиратство и грабеж“ и предупреди, че ако подобни действия бъдат приложени на практика, Русия ще бъде „принудена да отговори със същото“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Защото
Коментиран от #106
07:14 14.08.2026
5 Черната перла
Коментиран от #104
07:14 14.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оня
07:15 14.08.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И как
Коментиран от #27
07:18 14.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Живо
07:19 14.08.2026
15 Командира
07:20 14.08.2026
16 А английския
07:20 14.08.2026
17 Наблюдател
Защо?
Защото знаят, че Владимир Владимирович Путин си държи на думата и има чест и достойнство. Той не говори празни приказки като тях.
Коментиран от #108
07:20 14.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 време беше
07:25 14.08.2026
20 Маринов
Коментиран от #110
07:26 14.08.2026
21 Путин многоходовия
До коментар #3 от "оня с коня":Не можем докато аз съм Президент. Как е днес на строежа?
07:26 14.08.2026
22 международното морско право
Коментиран от #24
07:27 14.08.2026
23 Някой
07:28 14.08.2026
24 Западът
До коментар #22 от "международното морско право":Ние определяме международното право за Путин. Ролята на Русия е да дупче земята и да изкарва съдържание за износ.
Коментиран от #32
07:31 14.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 име
Коментиран от #30
07:33 14.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Путлер
До коментар #28 от "име":Не можем, Сорос ни нареди да сме многоходови и да чертаем нови червени линии всеки ден
07:37 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Някой
До коментар #24 от "Западът":Ти лично, как се асоциираш със запада, след като пишеш толкова добре на българския? България не е Запада, просто защото няма как да стане, тъй като се намираме в Изтока. И по манталитет за щастие, защото не ми се иска да се асоциирам с сганта, нселяваща Запада.
Иначе, видно е, че Запада е в ступор от известно време - цените нагоре, ресурсия няма, сигани за изхранване дал Господ, повсеместни фалити, морален упадък... Може да се пише по въпроса няколко дни.
Коментиран от #36, #39, #107
07:39 14.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Проблемът решен
07:41 14.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Само глейте
Коментиран от #71
07:43 14.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Поредният пример
07:47 14.08.2026
43 Путин е слаб
Коментиран от #75
07:47 14.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Янко
07:52 14.08.2026
48 КОЛКО БОЛНИ БИЛИ , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ
ЕЙ МНОГО ЗАБЛУДЕНА ППСИХОБОЛНА ППАПЛАЧ СТАНА НА ТАЯ ЗЕМЯ. ТОВА ДА СИ ТЪРСИШ ЗЛОТО И ДА НЕ РАЗБИРАШ ЧЕ СИ ГО ПРАВИШ САМ Е УМОПОМТРАЧИТЕЛНА ППСИХИЧНА ПОБЪРКАЦИЯ.
ТАКИВА СА ОПАСНИ НЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ .
07:52 14.08.2026
49 Жожи
Коментиран от #69, #76
07:53 14.08.2026
50 Те и
До коментар #41 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":англичаните не знаят къде са🤣
07:54 14.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Вувузелата на международния тероризъм
07:56 14.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Руснаци
07:58 14.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Стига, бе,
07:59 14.08.2026
57 Утре може да кажат
Коментиран от #68, #73
07:59 14.08.2026
58 Лондон и
Коментиран от #66
08:01 14.08.2026
59 Кое точно
08:02 14.08.2026
60 Путлер
Коментиран от #61
08:03 14.08.2026
61 Хахахахаха
До коментар #60 от "Путлер":Аз ще го запомня като човека който се подиграва на цялото Нато и превзе половин Украйна хахаха, ти може да го запомниш като човека който се гаври с теб и те бие с камшика
Коментиран от #70
08:07 14.08.2026
62 После пак питайте
Коментиран от #72, #87
08:07 14.08.2026
63 Бай онзи
08:08 14.08.2026
64 ужас
08:10 14.08.2026
65 Иванчо Марийкин
08:12 14.08.2026
66 Как по-точно ще ги побеждаваш?
До коментар #58 от "Лондон и":Тръгвай да те видим.
08:13 14.08.2026
67 Хайо
08:13 14.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 А какво да стори
До коментар #49 от "Жожи":жалкият неможач? Няма избор.
08:16 14.08.2026
70 Петгодишна тридневна специална военна оп
До коментар #61 от "Хахахахаха":Аз ще го запомня че помогна на НАТО да има нови членове и да се моли като ученичка на Северна Корея за ракети и пушечно месо
Коментиран от #79
08:17 14.08.2026
71 Хихи!
До коментар #37 от "Само глейте":Оня Кимчо ли, посмешището с ракетните бракми ли?
Коментиран от #109
08:18 14.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Познай в Русия
До коментар #57 от "Утре може да кажат":Крепостничеството тоест робството до коя год.е било.1861.Батковото,чети за да знаеш Калъфф
Коментиран от #81, #85
08:19 14.08.2026
74 Сега последно
08:19 14.08.2026
75 Копей
До коментар #43 от "Путин е слаб":Всички копейки сме слаби.
08:19 14.08.2026
76 Путин многоходовия
До коментар #49 от "Жожи":Многоходови сме а и децата ни са на запад.
Коментиран от #80
08:20 14.08.2026
77 Цък
08:21 14.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Бит русораст
До коментар #70 от "Петгодишна тридневна специална военна оп":Другари русорасти ще ходим ли на фронта или ще бягаме като партизани в гората?
08:23 14.08.2026
80 Любовниците
До коментар #76 от "Путин многоходовия":Също са ни на запад, ама на червения площад сме богоязливи православни християни 🤡🤡🤡
08:24 14.08.2026
81 Не 1861 година а 1865 година !
До коментар #73 от "Познай в Русия":Робството в Съединените американски щати официално съществува до 1865 година ! И робство и пиратство са били държавна политика и за САЩ и за Великобритания ! Очевидно нищо не се е променило нали?
Коментиран от #82, #88, #90
08:24 14.08.2026
82 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #81 от "Не 1861 година а 1865 година !":Сега са роби.
08:25 14.08.2026
83 Бай онзи
08:26 14.08.2026
84 морския
Коментиран от #94
08:26 14.08.2026
85 В НюЙорк
До коментар #73 от "Познай в Русия":естествено. Даже и булевард Крепостна още си го има
08:27 14.08.2026
86 И действията на русия
08:28 14.08.2026
87 У България
До коментар #62 от "После пак питайте":ВУЗ за младежки бандитизъм, садизъм, терориьъм и пиратство кога?
Коментиран от #112
08:31 14.08.2026
88 без коментар
До коментар #81 от "Не 1861 година а 1865 година !":132 г. по-късно, на 16 март 1995 г., Мисисипи става последният американски щат, който ратифицира 13-ата поправка в Конституцията, забраняваща робството.
Коментиран от #92
08:34 14.08.2026
89 Бай онзи
08:36 14.08.2026
90 И 1865 година даже не е ..
До коментар #81 от "Не 1861 година а 1865 година !":Ами направо до 1930 година си е било робството. В Първата световна роби още са обслужвали американските пристанища реално и дори паспорти са нямали тези хора. Години по късно пък Черните пантери още са продължавали за робство в САЩ да говорят ..
08:37 14.08.2026
91 Не е необходимо
32 танкера му конфискува САЩ!
2 -Англия!
2-- Франция!
А Украйна му опраскаха 184 танкери,баржи и танкерчета с Нефт и газ!
А.. тридневнио монгольяк със смешната униформа на пристанищен пазач, пелтечи нечленоразделно и се обяснява като деревянска Шлю ХА!
Хехехехехехе
Коментиран от #95
08:39 14.08.2026
92 Факт е
До коментар #88 от "без коментар":Робството в САЩ е било реалност до 16 март 1995 г
Коментиран от #97
08:39 14.08.2026
93 Някой
На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (и на САЩ е такъв). Виждат сметката на Палестина. Държат още някъде 6 държави. Грабили навсякъде по света където могат. И тези ще раздават ценности.
Русия да обяви за сенчест флот всеки с когото се пренасят оръжия за Украйна. Същото за самолети като в Германия. За фабрики и така нататък. Всичките законна цел за унищожение още на тяхна територия, след като се стреля с тях в Русия.
08:40 14.08.2026
94 Ту пой, ..ДА? ))))
До коментар #84 от "морския":Не може Контрола на незаконно превозван товар да се определя като... пиратство, КУ ха век!
Хихихихихи
Конфискацията и унищожаването на морски съдове за превоз и контрабанда на наркотични вещества,.. пиратство ли е?
Коментиран от #100
08:45 14.08.2026
95 Да, ама 6000
До коментар #91 от "Не е необходимо":Ядрени бойни глави има още "старчето"!
И само наивници си мислят още, че няма да ги използва. Вече всички се чудят, че не води нормална война, ами остава некви прошловци да му унищожават кораби, да стрелят по Русия с дронове и ракети? Ако извади арсенала тия ще разберат, къде е Атлантида!!
Коментиран от #99, #117
08:45 14.08.2026
96 Щели да сменят знамето на НАТЮ
08:46 14.08.2026
97 Цъ....
До коментар #92 от "Факт е":Робството в УЛУС МУХША (моксель) и концлагеро - С.Корея е АКТУАЛНО и днес!!
Хихихихихи
Умствено непълноценен, да?
Хихихихихи
08:48 14.08.2026
98 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
КОРАБИТЕ
Е ПИРАТСТВОТО
КОГАТО НАПАДАШ СЪСЕДНА ДЪРЖАВА
Е ОСВОБОЖДЕНИЕ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИНСКА ГЕЙО СТРАТЕГИЯ.
08:50 14.08.2026
99 Ного рано
До коментар #95 от "Да, ама 6000":Си се напушил, Лепилар!
Ха-ха-ха
08:51 14.08.2026
100 Някой
До коментар #94 от "Ту пой, ..ДА? ))))":Кой го определя за незаконно? Законите на Великобритания важат на тяхна територия, води и нещо за посолства и техни кораби и самолети. В международни и чужди води нямат думата.
Със същата логика Русия може да обяви всеки британски кораб за сенчест и да го напада. Никаква разлика! Все пак унищожими с една ядрена бомбичка, а руснаците имат много - ядрена сила номер 1 и по американските класации.
08:52 14.08.2026
101 А кво праим
08:53 14.08.2026
102 батСали
После като изгубят няколко кораба с чувствителни скъп товар (например високотехнологични чипове) и ингилизите и макрончо ще запеят друга песен!
08:56 14.08.2026
103 Дернев
08:59 14.08.2026
104 Столипиновски агент
До коментар #5 от "Черната перла":И аз тогава ще наложа санкции на комшията. Слагам таван на заплащане от 15 лева, за услуги от комшийката.
При неспазване на правилата ще извърша захват и несанкционирано потапяне....
... по демократично.
Въвеждам ред в квартала определящ се на правила (които никой не е чувал и видял, но които мога по всяко време да променя в зависимост от изгодата ми).
Ако някой е против, значи е вражески агент и Путинист.
09:01 14.08.2026
105 ЗАЩО
НА СНИМКАТА
ВЗЕХА ДА МУ ВИКАТ
ДЖАК ВОРОБЕЙ
(JACK SPARROW)
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ОБЛЕЧЕ ЕДИН ПЪТ ВОЕННОМОРСКАТА
УНИФОРМА
И СЕ ПОМИСЛИ ЗА
МОРСКИ ВЪЛК
БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЧЕ БЕШЕ СЛОЖИЛ И
КЕПЕ НА ПЛЕШИВАТА СИ ТИКВА
ЗА ДА БЪДЕ ОЩЕ ПО СМЕШЕН.
ХАХА ХАХАХАХАХА Ъ
Коментиран от #114
09:01 14.08.2026
106 Горкатите Франция и Англия
До коментар #4 от "Защото":От колониални империи се превръщат в държави с регионално значение
09:02 14.08.2026
107 Антирашист 2722
До коментар #32 от "Някой":Манталитета си е твой ,не го приписвай на останалите българи ! Ако искаш пътувай на исток и вземи четката си за зъби !
09:06 14.08.2026
108 Антирашист 2723
До коментар #17 от "Наблюдател":Пусин копира идола си хитлер,и с констукцията на управлението и с повторението на окупацията на судетите!
Коментиран от #113
09:09 14.08.2026
109 в момента
До коментар #71 от "Хихи!":Ракети на бедните, гладни и изостанали севернокорейчета правят за смях НАТОвското ПВО в 404.
09:14 14.08.2026
110 САЩ, Израел и Британия нападнаха първи
До коментар #20 от "Маринов":Каква европейска война? Войната е световна от 2012 г. насам. Води се по различен начин чрез прокси сблъсъци зааради ядреното оръжие
Коментиран от #116
09:17 14.08.2026
111 Димитър Дончев -Манатарката
09:23 14.08.2026
112 Антирашист 2782
До коментар #87 от "У България":Има такъв ВУЗ ,не е обявен но се вгледай в маст ог т коментарите тук .
09:24 14.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Абре
До коментар #105 от "ЗАЩО":Що ти много буйна вуна ли ли имаш "исполине ",па постни една снимка да ти се порадваме ,убавецо .
09:27 14.08.2026
115 Разбира се
09:27 14.08.2026
116 Маринов
До коментар #110 от "САЩ, Израел и Британия нападнаха първи":Абсолютно си прав. Но аз мисля, че Русия няма да се изправи срещу САЩ, ядрено. САЩ и Китай ще гледат европейски сблъсък. Който ще е ядрена - първо с тактически, а вероятно после и със стратегически бомби. Ако това стане, Англия ще е пустош.
09:27 14.08.2026
117 поручик Христо Иванов
До коментар #95 от "Да, ама 6000":Не е само в 6000 бойни ядрени глави ,Русия има най модерните и съвременни ракети да ги достави ефективно в която и да е точка на земното кълбо с почти никакво противодействие от отсрешната страна .
09:31 14.08.2026
118 Много
Европейците са облъчвани с евтина антируска пропаганда ежедневно, както по времето на Йосиф Гьобелс.
09:32 14.08.2026
119 Олга
09:48 14.08.2026
120 Обективен
09:53 14.08.2026
121 Олга
10:01 14.08.2026