Великобритания и ЕС отхвърлиха обвиненията на Путин в „пиратство“ заради руския „сенчест флот“

Правителството на Обединеното кралство и външнополитическата служба на Европейския съюз отхвърлиха обвиненията на руския президент Владимир Путин в „пиратство“ заради действията срещу корабите от т.нар. руски „сенчест флот“, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

От британското правителство заявиха, че Лондон предприема действия срещу корабите, използвани за заобикаляне на санкциите и генериране на приходи за руската война срещу Украйна.

„Обединеното кралство пресича вредните действия на корабите от „сенчестия флот“ в морето – действия, чрез които се финансира войната на Русия срещу Украйна“, посочи британската правителствена пресслужба.

Оттам подчертаха, че за разлика от корабите от руския „сенчест флот“, британските въоръжени сили и търговските кораби действат в съответствие с международното морско право.

Лондон вече задържа руски танкер

Британските военни за първи път и засега единствено задържаха кораб от „сенчестия флот“ през юни в Ла-Манша. Това беше танкерът „Смиртос“, който впоследствие беше отбуксиран до пристанището Уеймут и остава там.

Капитанът на плавателния съд е обвинен в заобикаляне на санкциите, наложени срещу Русия.

От Европейския съюз също отхвърлиха руските предупреждения. Говорителят на външнополитическата служба на ЕС Анита Хипър заяви, че европейските държави няма да се откажат от действията си за ограничаване на руските приходи.

„За нас най-важното е да ограничим способността на Русия да получава приходи, с които да финансира войната. Това включва ограничаване на действията на „сенчестия флот“ и неговите съучастници“, заяви Хипър.

Путин заплаши с ответни действия

На 12 август, по време на учения на руския Тихоокеански флот, Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на задържането на руски кораби.

Руският президент обвини някои европейски държави, че нарушават международното морско право, като ограничават движението на корабите на руски икономически оператори.

Путин определи евентуалното задържане и продажба на руски плавателни съдове като „пиратство и грабеж“ и предупреди, че ако подобни действия бъдат приложени на практика, Русия ще бъде „принудена да отговори със същото“.