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САЩ екзекутираха трима души за ден за първи път от 16 г.

САЩ екзекутираха трима души за ден за първи път от 16 г.

14 Август, 2026 06:47, обновена 14 Август, 2026 06:51 1 069 18

  • сащ-
  • правосъдие-
  • екзекуции-
  • присъди

Тенеси, Оклахома и Алабама изпълниха смъртните присъди чрез смъртоносна инжекция при безпрецедентно съвпадение

САЩ екзекутираха трима души за ден за първи път от 16 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Съединените щати беше отбелязан безпрецедентен прецедент в съдебната практика за последните десетилетия.

На 13 август трима осъдени на смърт затворници бяха екзекутирани в рамките на един ден в три различни щата. Според данни на неправителствената организация „Информационен център за смъртното наказание“ (Death Penalty Information Center), това е първият случай на три изпълнени смъртни присъди в един и същи ден в САЩ от 16 години насам. Последният подобен случай е регистриран на 7 януари 2010 г., когато екзекуции бяха извършени в Луизиана, Охайо и Тексас.

Правоприлагащите органи в щатите Тенеси, Оклахома и Алабама потвърдиха, че и трите процедури са проведени чрез смъртоносна инжекция – метод, който остава стандарт за повечето американски щати. Въпреки че властите определят едновременното провеждане като чисто съвпадение в графиците на затворите, събитието подчертава усложнената политическа и обществена ситуация около прилагането на най-тежкото наказание отвъд Океана.

Кои са екзекутираните и какви са престъпленията им?

Трите екзекуции бяха извършени последователно в рамките на няколко часа в четвъртък:

  • Тенеси: Първият екзекутиран за деня бе 66-годишният Антъни Даръл Хайнс. Той прекара близо четири десетилетия зад решетките, след като бе осъден за жестокото убийство с нож на камериерка в мотел през далечната 1985 година. Адвокатите му се опитаха да издействат отмяна в последната минута поради негови здравословни проблеми и прекарани инсулти, но съдът остави жалбата без уважение.
  • Оклахома: Малко след това в държавния затвор в град Макалистър бе умъртвен 70-годишният Карлос Куеста-Родригес. Той получи най-тежката присъда за убийството на своята приятелка Олимпия Фишър през 2003 година. Куеста-Родригес сам се отказа от правото си да иска помилване пред комисията по предсрочно освобождаване и заяви, че съжалява за стореното.
  • Алабама: Последна бе изпълнена присъдата на 42-годишния Джереми Уилямс. Той бе признат за виновен за шокиращото изнасилване и убийство на 5-годишно момиченце през 2021 година. Уилямс също бе сред т.нар. „доброволци“ в списъка на смъртниците, като доброволно прекрати по-нататъшните обжалвания и поиска присъдата му да бъде изпълнена възможно най-бързо.

Завръщане на смъртното наказание или изолация на няколко щата?

Според международната новинарска агенция Associated Press (apnews.com), броят на екзекуциите в САЩ бележи сериозен ръст през последната година. През 2025 г. в страната са екзекутирани общо 47 души, което е най-високата цифра от 2009 г. насам. Основен двигател на тази тенденция е щатът Флорида под ръководството на републиканския губернатор Рон ДеСантис.

Въпреки статистическия скок обаче, експертите отбелязват парадокс. Данни на социологическата агенция Gallup показват, че обществената подкрепа за смъртното наказание в САЩ е паднала до 52% – най-ниското ниво от 1970 г. насам. Републиканската администрация на президента Доналд Тръмп, която пое управлението в началото на 2025 г., подкрепя разширяването на методите за екзекуция и призовава за по-бързо правосъдие при тежки престъпления, но реалното прилагане на практиката остава концентрирано в едва шест или седем щата. В момента смъртното наказание е законно в 27 американски щата, но в четири от тях (Калифорния, Орегон, Пенсилвания и Охайо) действа официален мораториум, наложен от местните губернатори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 янките

    14 0 Отговор
    Само за това ги уважавам

    06:53 14.08.2026

  • 2 Ко речи?

    15 0 Отговор
    безпрецедентен прецедент
    Мисирки, сър...

    06:54 14.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Ааааа къде останаха човешките ценности ,мечтая си за такова фото ,три ведно на един жълт ,един зелен клоун ,и хитлеряхю,ама много демократично бря

    Коментиран от #16

    06:57 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия са аматьори

    14 1 Отговор
    Глей кво прави украинеца :

    На 20 ноември 1990 г. е арестуван украинският сериен убиец Андрей Чикатило. Той става известен с грозните прозвища Ростовския касапин и Червения изкормвач заради жестоките убийства на поне 53 жени и деца през периода 1978-1990 г.

    Коментиран от #9, #17

    07:01 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    "безпрецедентен прецедент"?!?
    Уникални сте...

    07:04 14.08.2026

  • 8 Факти

    13 0 Отговор
    Защо, в колонията България отмениха смъртното наказание?! Защото, ако се екзекутират няколко политици престъпници, няма как да се управлява колонията.

    07:05 14.08.2026

  • 9 Това го

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тия са аматьори":

    Покажи на тея дет викат, че украинците са им братя!

    Коментиран от #18

    07:08 14.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Скърбим за тези прекрасни хора!🤣🖕🤣

    07:13 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СЗО

    2 0 Отговор
    безпрецедентен прецедент...за Факти или добро, или нищо.

    Коментиран от #14

    07:18 14.08.2026

  • 14 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "СЗО":

    Просто Милен.🤣🤣🤣

    07:19 14.08.2026

  • 15 оня с коня

    2 1 Отговор
    Всички министри на отбраната трябва да бъдат екзекутирани+ министър-председателите от 1989 до сега.После още един малък списък.

    07:25 14.08.2026

  • 16 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Ако в България екзекутираме всички калпазани, ще стане рай на земята.

    07:36 14.08.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тия са аматьори":

    Какъв украинец? Тогава нали е нямало украйна. Руснак си е човекът. Ха ха ха ха

    Съветски човек. Действал си е в съветска Русия.

    07:37 14.08.2026

  • 18 Бамби

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това го":

    Ростов в Украйна ли се намира или в Русия?

    07:39 14.08.2026