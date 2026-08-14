САЩ екзекутираха трима души за ден за първи път от 16 г.

В Съединените щати беше отбелязан безпрецедентен прецедент в съдебната практика за последните десетилетия.

На 13 август трима осъдени на смърт затворници бяха екзекутирани в рамките на един ден в три различни щата. Според данни на неправителствената организация „Информационен център за смъртното наказание“ (Death Penalty Information Center), това е първият случай на три изпълнени смъртни присъди в един и същи ден в САЩ от 16 години насам. Последният подобен случай е регистриран на 7 януари 2010 г., когато екзекуции бяха извършени в Луизиана, Охайо и Тексас.

Правоприлагащите органи в щатите Тенеси, Оклахома и Алабама потвърдиха, че и трите процедури са проведени чрез смъртоносна инжекция – метод, който остава стандарт за повечето американски щати. Въпреки че властите определят едновременното провеждане като чисто съвпадение в графиците на затворите, събитието подчертава усложнената политическа и обществена ситуация около прилагането на най-тежкото наказание отвъд Океана.

Кои са екзекутираните и какви са престъпленията им?

Трите екзекуции бяха извършени последователно в рамките на няколко часа в четвъртък:

Тенеси: Първият екзекутиран за деня бе 66-годишният Антъни Даръл Хайнс. Той прекара близо четири десетилетия зад решетките, след като бе осъден за жестокото убийство с нож на камериерка в мотел през далечната 1985 година. Адвокатите му се опитаха да издействат отмяна в последната минута поради негови здравословни проблеми и прекарани инсулти, но съдът остави жалбата без уважение.

Първият екзекутиран за деня бе 66-годишният Антъни Даръл Хайнс. Той прекара близо четири десетилетия зад решетките, след като бе осъден за жестокото убийство с нож на камериерка в мотел през далечната 1985 година. Адвокатите му се опитаха да издействат отмяна в последната минута поради негови здравословни проблеми и прекарани инсулти, но съдът остави жалбата без уважение. Оклахома: Малко след това в държавния затвор в град Макалистър бе умъртвен 70-годишният Карлос Куеста-Родригес. Той получи най-тежката присъда за убийството на своята приятелка Олимпия Фишър през 2003 година. Куеста-Родригес сам се отказа от правото си да иска помилване пред комисията по предсрочно освобождаване и заяви, че съжалява за стореното.

Малко след това в държавния затвор в град Макалистър бе умъртвен 70-годишният Карлос Куеста-Родригес. Той получи най-тежката присъда за убийството на своята приятелка Олимпия Фишър през 2003 година. Куеста-Родригес сам се отказа от правото си да иска помилване пред комисията по предсрочно освобождаване и заяви, че съжалява за стореното. Алабама: Последна бе изпълнена присъдата на 42-годишния Джереми Уилямс. Той бе признат за виновен за шокиращото изнасилване и убийство на 5-годишно момиченце през 2021 година. Уилямс също бе сред т.нар. „доброволци“ в списъка на смъртниците, като доброволно прекрати по-нататъшните обжалвания и поиска присъдата му да бъде изпълнена възможно най-бързо.

Завръщане на смъртното наказание или изолация на няколко щата?

Според международната новинарска агенция Associated Press (apnews.com), броят на екзекуциите в САЩ бележи сериозен ръст през последната година. През 2025 г. в страната са екзекутирани общо 47 души, което е най-високата цифра от 2009 г. насам. Основен двигател на тази тенденция е щатът Флорида под ръководството на републиканския губернатор Рон ДеСантис.

Въпреки статистическия скок обаче, експертите отбелязват парадокс. Данни на социологическата агенция Gallup показват, че обществената подкрепа за смъртното наказание в САЩ е паднала до 52% – най-ниското ниво от 1970 г. насам. Републиканската администрация на президента Доналд Тръмп, която пое управлението в началото на 2025 г., подкрепя разширяването на методите за екзекуция и призовава за по-бързо правосъдие при тежки престъпления, но реалното прилагане на практиката остава концентрирано в едва шест или седем щата. В момента смъртното наказание е законно в 27 американски щата, но в четири от тях (Калифорния, Орегон, Пенсилвания и Охайо) действа официален мораториум, наложен от местните губернатори.