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Песков: Зеленски е добре дошъл в Москва за преговори

Песков: Зеленски е добре дошъл в Москва за преговори

4 Юли, 2026 18:47, обновена 4 Юли, 2026 18:56 1 461 67

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • украйна-
  • зеленски

Русия кани украинския президент в Москва, докато двете страни спорят за контрола над ключовия град Константиновка

Песков: Зеленски е добре дошъл в Москва за преговори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кремъл изрази готовност да приеме украинския президент Володимир Зеленски в Москва, веднага щом той демонстрира сериозни намерения за вземане на важни решения.

Прессекретарят на руския държавен глава, Дмитрий Песков, коментира темата пред Радио КП, отправяйки ясна покана към Киев, но и подчертавайки символичната и стратегическа позиция на Руската федерация.

Изявлението на Песков дойде като директен отговор на предложението на Зеленски за среща в град Константиновка (Донецка област). „Ако г-н Зеленски изразява готовност да дойде в Руската федерация, ние го приветстваме“, заяви говорителят на Кремъл, допълвайки иронично, че „Москва, а не Константиновка, е столицата на Руската федерация“.

Дипломатическите престрелки съвпадат с острите спорове около реалната ситуация на фронтовата линия. Москва обяви официално, че руската армия е поела пълен контрол над укрепения район на Константиновка, определяйки го като „много важна победа“ над украинските сили, които са считали района за непревземаем.

От своя страна Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично опровергаха тези твърдения, наричайки ги „поредната руска лъжа“. Киев настоява, че неговите военни части продължават да провеждат успешни отбранителни операции в града и по подходите към него. Тъкмо по тази причина Зеленски отправи провокативната покана към Владимир Путин – заявявайки, че ако Русия наистина контролираше Константиновка, руският лидер нямаше да има проблем да се срещне с него там, за да потърсят дипломатически изход от войната.

Въпреки размяната на политически реплики, Песков потвърди, че Русия няма намерение да спира бойните действия и ще продължи своята военна операция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сателит

    35 30 Отговор
    Над Константинова се вее руско знаме.

    Коментиран от #22, #28, #50, #61

    18:57 04.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    16 13 Отговор
    Ахахаха, ега ти гаврата! Готино изказване!🤣🤣🤣

    Коментиран от #17, #39

    18:58 04.07.2026

  • 3 Пич

    15 12 Отговор
    Превод:
    Дибре е дошъл, но няма добре да си тръгне!!!

    Коментиран от #56

    18:59 04.07.2026

  • 4 Той и Путин

    29 26 Отговор
    Е добре дошъл в Хага

    Коментиран от #6

    18:59 04.07.2026

  • 5 перифраза

    24 21 Отговор
    "Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен..."

    Коментиран от #62

    19:00 04.07.2026

  • 6 Що не го

    20 13 Отговор

    До коментар #4 от "Той и Путин":

    арестувахте вАляска?

    Коментиран от #14, #34

    19:00 04.07.2026

  • 7 резил

    24 24 Отговор
    Зеленски е на терен в Украйна сред хората, а Путин не смее да посети уж освободената Константиновка, а честити някаква несъществуваща поредна пАбеда от бункера.

    Коментиран от #57

    19:01 04.07.2026

  • 8 Алея на Ангелите

    26 14 Отговор
    Този клоун ще го употребят и самоубият приятелите му. За да не издаде истинските поръчители.
    Вий само гледайте. Сценарият на тази трагикомедия отдавна е написан.

    19:02 04.07.2026

  • 9 Хахахаха

    18 11 Отговор
    Не разбрахте ли? Зеленски няма да дойде в масква!

    Коментиран от #11, #12, #24, #58

    19:03 04.07.2026

  • 10 Пантагрюел

    15 13 Отговор
    Относно Константиновка и Руската Федерация и Укра са прави.
    Укрите държат ,де факто, няколко улици в северозападния край на Константиновка , но върви зачистка. В цетралната част на града котелът,който беше с укри е унищожен,затова руснаците казват , че Константиновка е приключила.Обаче жур налята се зацепват за всяка дума и не търсят истинска информация.

    19:04 04.07.2026

  • 11 Хахаха

    14 16 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Зеления наркос само ще мечтае и сънува Москва

    19:05 04.07.2026

  • 12 Ма наф

    15 16 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Не е измислен още такъв памперс който може да сложи, затова няма да отиде в Москва.

    Коментиран от #23

    19:05 04.07.2026

  • 13 Ела и изгрей

    10 13 Отговор
    на килимчето слънчице витаещо в Бяла прахообразна дрога.

    19:06 04.07.2026

  • 14 Защото, както всички знаем

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Що не го":

    Тръмп е негов голям фен.

    Коментиран от #21

    19:07 04.07.2026

  • 15 Нямат край

    15 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    Коментиран от #63

    19:08 04.07.2026

  • 16 НЕ НЕ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ

    13 9 Отговор
    ВЪВ КОНСТАНТИНОВКА.

    НАЛИ Я ПРЕВЗЕХТЕ

    ПЕСКОВ ТАМ
    ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ

    САБАКИ КРАСТАВИ.

    Коментиран от #27, #54

    19:08 04.07.2026

  • 17 Ха-ха

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Така е. С Русийката вече всеки се гаври. Тя за друго и не става.!

    Коментиран от #64

    19:09 04.07.2026

  • 18 Един

    12 9 Отговор
    Зеленски ще отиде в Москва, но първо ВСУ трябва да влязат там.

    19:09 04.07.2026

  • 19 Ехеее

    13 11 Отговор
    Пак изпуснаха пияният лалугер Песков от терариума 🥃😂

    19:10 04.07.2026

  • 20 Зеленски

    14 14 Отговор
    се среща с хора,а не с мръшляци.

    Коментиран от #65

    19:10 04.07.2026

  • 21 Защото нито САЩ

    14 15 Отговор

    До коментар #14 от "Защото, както всички знаем":

    нито Русия са ратифицирали Хага. Не признават този измислен съд. Той е за малки пичерчета.

    Коментиран от #25

    19:10 04.07.2026

  • 22 Соломон

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Сателит":

    И къде точно се вее руското знаме като там не е останал камък върху камък. А останалите от унищожения град се намират в ничията земя . Там няма нито украинци нито руснаци

    Коментиран от #30

    19:11 04.07.2026

  • 23 Розовото пони Путин 🦄

    11 13 Отговор

    До коментар #12 от "Ма наф":

    Измислен е.Бункерът ми е зареден догоре с памперси. В Русия има дефицит и на памперси 🦄🌈😂

    Коментиран от #66

    19:12 04.07.2026

  • 24 123

    12 10 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Ще дойде и ръката на Путин ще целува.

    Коментиран от #26, #32

    19:12 04.07.2026

  • 25 хихи

    9 10 Отговор

    До коментар #21 от "Защото нито САЩ":

    че то РАША е пинчер 😅😅😅

    Коментиран от #67

    19:14 04.07.2026

  • 26 Соломон

    8 10 Отговор

    До коментар #24 от "123":

    Нека още малко да стоят без гориво и ще видим кой на кого ще целува ръка

    19:15 04.07.2026

  • 27 Пушек от лулата на Шамана

    12 8 Отговор

    До коментар #16 от "НЕ НЕ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ":

    Всички сделки приключват на килимчето пред Вова.
    Този конфликт ще е изключение.Ще бъде подписан в Ушгород ( най-западната точка на 404) , а Зеля ще има интернет в наказателната колония в Далечния Север.
    Това е щастливия вариант на приказката.Реалистичният е че службите на Мъглявия остров ще го почерпят с Новичок и ще покажат снимка,как лично Путин му го налива в чаша шампанско.

    Коментиран от #35

    19:17 04.07.2026

  • 28 Зеленски:

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сателит":

    Путин, ела да те видим в Константиновка, щом си я превзел!

    Коментиран от #31

    19:18 04.07.2026

  • 29 ха, ха, ха...

    8 5 Отговор
    "Зеленски е добре дошъл в Москва за преговори"

    Ами според Зеленски и Путин е добре дошъл в Киев и даже в обявената вчера за превзета от неговата армия Константиновка, но нещо не му стиска. Защо ли? Само от тук е ясно защо Зеленски не би дошъл в Москва "за преговори"!

    19:18 04.07.2026

  • 30 Алея на Ангелите

    15 9 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Ние гледаме и демократично забранената нам телевизия, приятел. Не се надяваме на лъжливото веле и на мара пропагандата.

    Коментиран от #33

    19:18 04.07.2026

  • 31 Опсссс

    12 7 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски:":

    Ами нали следобяд отиде Путин. Где е Зеления. Покри се Смее ли в руска земя да влезе. Май Фитки не са те информирали.

    19:21 04.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соломон

    9 12 Отговор

    До коментар #30 от "Алея на Ангелите":

    И аз я гледам тази телевизия. Но най ми харесват преките включвания от бензиностанцията на руснаци престояли по три дена там. И как всички благославят вожда Путин

    19:23 04.07.2026

  • 34 Срещата в Аляска - още едно унижение за

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Що не го":

    за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    19:23 04.07.2026

  • 35 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Пушек от лулата на Шамана":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год 😂

    Коментиран от #47

    19:24 04.07.2026

  • 36 руски терорист

    3 3 Отговор
    Ще посрещнем Зеленски с новия високотехнологичен НОВИЧОК

    19:26 04.07.2026

  • 37 Никой

    4 4 Отговор
    Имали кой да попита с какви пари дългогодишната председателка на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова и бившата съдийка Румяна Ченалова , които са взели участие в форума "Антициклон " 2026 г на 31 май в град Воронеж ( Русия ). Събитие на което всички участници до един защитават политиката на Русия спрямо Украйна.

    Коментиран от #44

    19:27 04.07.2026

  • 38 руската мечка

    7 2 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #42

    19:30 04.07.2026

  • 39 Готино

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Става за комедиен стендап като оня стар виц за предложение за среща, точно в 18ч., пред киното или на гарата.

    19:31 04.07.2026

  • 40 Москаль

    6 1 Отговор
    Защо храбрият Богатир вовка не отиде в КИЕВ? Той беше Юнака дето я започна ТРИДНЕВНАТА , а и така да влезе в КИЕВ за..2 ДНЯ?!?
    Аз съм сигурен ,че Вовка, Песков и медвежонката са Изключително Храбри и Безстрашни!

    Коментиран от #46

    19:32 04.07.2026

  • 41 Зе е в ситуацията на Хитлер през 1945!

    1 5 Отговор
    Срещата ще бъде скоро в Киев на която клоуна ще подпише капитулацията, а след това ще отпътува към Сибир на заслужен отдих и труд за родину!

    19:32 04.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 деменцията Джо

    2 3 Отговор
    Иди..оти сигурно ще го посрещнете на най-високо ниво с прострян Червен килим ? Същият който проповядва колкото се може повече Руски да бъдат убити . Не мога да си обясня цялата работа ? --Първо когато уж СВО която продължава вече 5 година ,? когато броят на убитите е надминал милион за 2 те страни и огромни разрушения за двете страни в инфраструктурата всичко това е театър, комедия която разиграват пред нас без значение за убитите и разрушенията или е действителност . Когато срокът на Президентският Мандат на тоя наркоман е изтекъл отдавна и официално той е нелигимитиран и как ще се подпишат споразумения които ще трябва да се спазват ?

    19:34 04.07.2026

  • 44 Тез двете дърти бран тии

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Никой":

    Трябва да обесеят публично.

    19:35 04.07.2026

  • 45 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    19:38 04.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пушек от лулата на Шамана

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":

    За датата си абсолютно прав !
    С условието , че ще имаме пари да ,,подкрепяме" ( да се чете подаряваме) на този,дето Европа тази година го финансира , а той благодари на Бай Дончо за това.

    19:41 04.07.2026

  • 48 Факти

    7 1 Отговор
    Путин е добре дошъл в Киев. За него има специална клетка в зоопарка. Ще счупят оборота с този екземпляр.

    19:41 04.07.2026

  • 49 Бедняшката русофилска иzzмет

    5 0 Отговор
    Гледа ли величието на Америка ,Световното и стадионите в САЩ струващи по 4,5 милиарда долара.

    Коментиран от #51

    19:41 04.07.2026

  • 50 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сателит":

    Той се. .. вееше и когато ГОТВАЧО арестува целиот Ген ЩАБ, само шай гу и Гера симав..гордо... избегаа чак у Татарстан
    Хахахаха

    19:42 04.07.2026

  • 51 Калоян

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    Величие,я .
    Като скубят от бал ъците по три милиарда, пет години предварително,преди да им пробутат два от шестнайсетте пребоядисани таралясника.А последните изпадат в транс от това внимание...

    Коментиран от #52

    19:49 04.07.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Калоян":

    Хаяско що не печата долари?

    19:55 04.07.2026

  • 53 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ФАШИСТА ПУТЛЕР ................... ВЕЧЕ Е С "ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ" ...................... КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА ..................... ФАКТ !

    19:57 04.07.2026

  • 54 Чезни ве

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "НЕ НЕ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ":

    Пръдльо

    19:59 04.07.2026

  • 55 Първанов

    0 2 Отговор
    Пуснаха ли интернет на братушките?

    Коментиран от #60

    20:03 04.07.2026

  • 56 Ам не....

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ...както пресече границата и е пратен да преговаря със Свети Петър. Москва ще си вземе териториите и никой няма да може да направи нищо срещу това. Русия винаги си взима своето!

    20:05 04.07.2026

  • 57 Зеленски е....

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "резил":

    ...полезен идиот в играта на Путин. За Путин зеленски е най-добре да издържи докато си взима териториите обратно със сила!

    20:07 04.07.2026

  • 58 Не бе...

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    ...не бой се....скоро Москва ше дойде при зеленски, а киев -> руски! Не ти харесва, хващай пушката и бегом на фронта да доказваш обратното!

    20:08 04.07.2026

  • 59 Иван 1

    2 0 Отговор
    Шубето е голем страх.

    20:08 04.07.2026

  • 60 Скоро...

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Първанов":

    ...без чипове самият ти ше разбереш къде зимува интернетът, ахахахахаха!

    20:10 04.07.2026

  • 61 Епа нямам...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сателит":

    ...сателитно наблюдение, но може и да си прав.... всеки случай връщането на цяла украйна в ръцете на Путин е неизбежно и безвъзвратно!

    20:13 04.07.2026

  • 62 Замисли се...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "перифраза":

    ...защо руснаците са 150 милиона и имат 10 хиляди модерни бойни глави, а ти....нищо!

    20:14 04.07.2026

  • 63 Ти...

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нямат край":

    ...страхлив руснак виждал ли си някога, аз не! Не лъжи хората, смеят ти се безплатно, ахахахаха

    20:16 04.07.2026

  • 64 Бе аз...

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха-ха":

    ...като гледам по новините Путин го посрещат като принц, а зеленски го бият по коридорите....той и затва ходи с военни гащи навсякъде, та да не се вижда.....по-тъмният цвят!

    20:18 04.07.2026

  • 65 Абе мноо...

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Зеленски":

    ...ти е изкривен идеалът за хора -> да не би да визираш като хора еднио премиери, хванати от журналисти в един влак за киеффф ( 404 ) да зобят като за полседно индустрилни количества пудра захар за донати или?! За мен наркоманът е болен човек, нуждаещ се от съчувствие и тежко лечение!

    20:20 04.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

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