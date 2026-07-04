Песков: Зеленски е добре дошъл в Москва за преговори

Кремъл изрази готовност да приеме украинския президент Володимир Зеленски в Москва, веднага щом той демонстрира сериозни намерения за вземане на важни решения.
Прессекретарят на руския държавен глава, Дмитрий Песков, коментира темата пред Радио КП, отправяйки ясна покана към Киев, но и подчертавайки символичната и стратегическа позиция на Руската федерация.
Изявлението на Песков дойде като директен отговор на предложението на Зеленски за среща в град Константиновка (Донецка област). „Ако г-н Зеленски изразява готовност да дойде в Руската федерация, ние го приветстваме“, заяви говорителят на Кремъл, допълвайки иронично, че „Москва, а не Константиновка, е столицата на Руската федерация“.
Дипломатическите престрелки съвпадат с острите спорове около реалната ситуация на фронтовата линия. Москва обяви официално, че руската армия е поела пълен контрол над укрепения район на Константиновка, определяйки го като „много важна победа“ над украинските сили, които са считали района за непревземаем.
От своя страна Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично опровергаха тези твърдения, наричайки ги „поредната руска лъжа“. Киев настоява, че неговите военни части продължават да провеждат успешни отбранителни операции в града и по подходите към него. Тъкмо по тази причина Зеленски отправи провокативната покана към Владимир Путин – заявявайки, че ако Русия наистина контролираше Константиновка, руският лидер нямаше да има проблем да се срещне с него там, за да потърсят дипломатически изход от войната.
Въпреки размяната на политически реплики, Песков потвърди, че Русия няма намерение да спира бойните действия и ще продължи своята военна операция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сателит
Коментиран от #22, #28, #50, #61
18:57 04.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #17, #39
18:58 04.07.2026
3 Пич
Дибре е дошъл, но няма добре да си тръгне!!!
Коментиран от #56
18:59 04.07.2026
4 Той и Путин
Коментиран от #6
18:59 04.07.2026
5 перифраза
Коментиран от #62
19:00 04.07.2026
6 Що не го
До коментар #4 от "Той и Путин":арестувахте вАляска?
Коментиран от #14, #34
19:00 04.07.2026
7 резил
Коментиран от #57
19:01 04.07.2026
8 Алея на Ангелите
Вий само гледайте. Сценарият на тази трагикомедия отдавна е написан.
19:02 04.07.2026
9 Хахахаха
Коментиран от #11, #12, #24, #58
19:03 04.07.2026
10 Пантагрюел
Укрите държат ,де факто, няколко улици в северозападния край на Константиновка , но върви зачистка. В цетралната част на града котелът,който беше с укри е унищожен,затова руснаците казват , че Константиновка е приключила.Обаче жур налята се зацепват за всяка дума и не търсят истинска информация.
19:04 04.07.2026
11 Хахаха
До коментар #9 от "Хахахаха":Зеления наркос само ще мечтае и сънува Москва
19:05 04.07.2026
12 Ма наф
До коментар #9 от "Хахахаха":Не е измислен още такъв памперс който може да сложи, затова няма да отиде в Москва.
Коментиран от #23
19:05 04.07.2026
13 Ела и изгрей
19:06 04.07.2026
14 Защото, както всички знаем
До коментар #6 от "Що не го":Тръмп е негов голям фен.
Коментиран от #21
19:07 04.07.2026
15 Нямат край
Коментиран от #63
19:08 04.07.2026
16 НЕ НЕ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ
НАЛИ Я ПРЕВЗЕХТЕ
ПЕСКОВ ТАМ
ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ
САБАКИ КРАСТАВИ.
Коментиран от #27, #54
19:08 04.07.2026
17 Ха-ха
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Така е. С Русийката вече всеки се гаври. Тя за друго и не става.!
Коментиран от #64
19:09 04.07.2026
18 Един
19:09 04.07.2026
19 Ехеее
19:10 04.07.2026
20 Зеленски
Коментиран от #65
19:10 04.07.2026
21 Защото нито САЩ
До коментар #14 от "Защото, както всички знаем":нито Русия са ратифицирали Хага. Не признават този измислен съд. Той е за малки пичерчета.
Коментиран от #25
19:10 04.07.2026
22 Соломон
До коментар #1 от "Сателит":И къде точно се вее руското знаме като там не е останал камък върху камък. А останалите от унищожения град се намират в ничията земя . Там няма нито украинци нито руснаци
Коментиран от #30
19:11 04.07.2026
23 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #12 от "Ма наф":Измислен е.Бункерът ми е зареден догоре с памперси. В Русия има дефицит и на памперси 🦄🌈😂
Коментиран от #66
19:12 04.07.2026
24 123
До коментар #9 от "Хахахаха":Ще дойде и ръката на Путин ще целува.
Коментиран от #26, #32
19:12 04.07.2026
25 хихи
До коментар #21 от "Защото нито САЩ":че то РАША е пинчер 😅😅😅
Коментиран от #67
19:14 04.07.2026
26 Соломон
До коментар #24 от "123":Нека още малко да стоят без гориво и ще видим кой на кого ще целува ръка
19:15 04.07.2026
27 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #16 от "НЕ НЕ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ":Всички сделки приключват на килимчето пред Вова.
Този конфликт ще е изключение.Ще бъде подписан в Ушгород ( най-западната точка на 404) , а Зеля ще има интернет в наказателната колония в Далечния Север.
Това е щастливия вариант на приказката.Реалистичният е че службите на Мъглявия остров ще го почерпят с Новичок и ще покажат снимка,как лично Путин му го налива в чаша шампанско.
Коментиран от #35
19:17 04.07.2026
28 Зеленски:
До коментар #1 от "Сателит":Путин, ела да те видим в Константиновка, щом си я превзел!
Коментиран от #31
19:18 04.07.2026
29 ха, ха, ха...
Ами според Зеленски и Путин е добре дошъл в Киев и даже в обявената вчера за превзета от неговата армия Константиновка, но нещо не му стиска. Защо ли? Само от тук е ясно защо Зеленски не би дошъл в Москва "за преговори"!
19:18 04.07.2026
30 Алея на Ангелите
До коментар #22 от "Соломон":Ние гледаме и демократично забранената нам телевизия, приятел. Не се надяваме на лъжливото веле и на мара пропагандата.
Коментиран от #33
19:18 04.07.2026
31 Опсссс
До коментар #28 от "Зеленски:":Ами нали следобяд отиде Путин. Где е Зеления. Покри се Смее ли в руска земя да влезе. Май Фитки не са те информирали.
19:21 04.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Соломон
До коментар #30 от "Алея на Ангелите":И аз я гледам тази телевизия. Но най ми харесват преките включвания от бензиностанцията на руснаци престояли по три дена там. И как всички благославят вожда Путин
19:23 04.07.2026
34 Срещата в Аляска - още едно унижение за
До коментар #6 от "Що не го":за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."
19:23 04.07.2026
35 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #27 от "Пушек от лулата на Шамана":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год 😂
Коментиран от #47
19:24 04.07.2026
36 руски терорист
19:26 04.07.2026
37 Никой
Коментиран от #44
19:27 04.07.2026
38 руската мечка
Коментиран от #42
19:30 04.07.2026
39 Готино
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Става за комедиен стендап като оня стар виц за предложение за среща, точно в 18ч., пред киното или на гарата.
19:31 04.07.2026
40 Москаль
Аз съм сигурен ,че Вовка, Песков и медвежонката са Изключително Храбри и Безстрашни!
Коментиран от #46
19:32 04.07.2026
41 Зе е в ситуацията на Хитлер през 1945!
19:32 04.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 деменцията Джо
19:34 04.07.2026
44 Тез двете дърти бран тии
До коментар #37 от "Никой":Трябва да обесеят публично.
19:35 04.07.2026
45 Дон Корлеоне
19:38 04.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #35 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":За датата си абсолютно прав !
С условието , че ще имаме пари да ,,подкрепяме" ( да се чете подаряваме) на този,дето Европа тази година го финансира , а той благодари на Бай Дончо за това.
19:41 04.07.2026
48 Факти
19:41 04.07.2026
49 Бедняшката русофилска иzzмет
Коментиран от #51
19:41 04.07.2026
50 Хахахаха
До коментар #1 от "Сателит":Той се. .. вееше и когато ГОТВАЧО арестува целиот Ген ЩАБ, само шай гу и Гера симав..гордо... избегаа чак у Татарстан
Хахахаха
19:42 04.07.2026
51 Калоян
До коментар #49 от "Бедняшката русофилска иzzмет":Величие,я .
Като скубят от бал ъците по три милиарда, пет години предварително,преди да им пробутат два от шестнайсетте пребоядисани таралясника.А последните изпадат в транс от това внимание...
Коментиран от #52
19:49 04.07.2026
52 Дон Корлеоне
До коментар #51 от "Калоян":Хаяско що не печата долари?
19:55 04.07.2026
53 ЕДГАР КЕЙСИ
19:57 04.07.2026
54 Чезни ве
До коментар #16 от "НЕ НЕ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ":Пръдльо
19:59 04.07.2026
55 Първанов
Коментиран от #60
20:03 04.07.2026
56 Ам не....
До коментар #3 от "Пич":...както пресече границата и е пратен да преговаря със Свети Петър. Москва ще си вземе териториите и никой няма да може да направи нищо срещу това. Русия винаги си взима своето!
20:05 04.07.2026
57 Зеленски е....
До коментар #7 от "резил":...полезен идиот в играта на Путин. За Путин зеленски е най-добре да издържи докато си взима териториите обратно със сила!
20:07 04.07.2026
58 Не бе...
До коментар #9 от "Хахахаха":...не бой се....скоро Москва ше дойде при зеленски, а киев -> руски! Не ти харесва, хващай пушката и бегом на фронта да доказваш обратното!
20:08 04.07.2026
59 Иван 1
20:08 04.07.2026
60 Скоро...
До коментар #55 от "Първанов":...без чипове самият ти ше разбереш къде зимува интернетът, ахахахахаха!
20:10 04.07.2026
61 Епа нямам...
До коментар #1 от "Сателит":...сателитно наблюдение, но може и да си прав.... всеки случай връщането на цяла украйна в ръцете на Путин е неизбежно и безвъзвратно!
20:13 04.07.2026
62 Замисли се...
До коментар #5 от "перифраза":...защо руснаците са 150 милиона и имат 10 хиляди модерни бойни глави, а ти....нищо!
20:14 04.07.2026
63 Ти...
До коментар #15 от "Нямат край":...страхлив руснак виждал ли си някога, аз не! Не лъжи хората, смеят ти се безплатно, ахахахаха
20:16 04.07.2026
64 Бе аз...
До коментар #17 от "Ха-ха":...като гледам по новините Путин го посрещат като принц, а зеленски го бият по коридорите....той и затва ходи с военни гащи навсякъде, та да не се вижда.....по-тъмният цвят!
20:18 04.07.2026
65 Абе мноо...
До коментар #20 от "Зеленски":...ти е изкривен идеалът за хора -> да не би да визираш като хора еднио премиери, хванати от журналисти в един влак за киеффф ( 404 ) да зобят като за полседно индустрилни количества пудра захар за донати или?! За мен наркоманът е болен човек, нуждаещ се от съчувствие и тежко лечение!
20:20 04.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.