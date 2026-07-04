Кремъл изрази готовност да приеме украинския президент Володимир Зеленски в Москва, веднага щом той демонстрира сериозни намерения за вземане на важни решения.

Прессекретарят на руския държавен глава, Дмитрий Песков, коментира темата пред Радио КП, отправяйки ясна покана към Киев, но и подчертавайки символичната и стратегическа позиция на Руската федерация.

Изявлението на Песков дойде като директен отговор на предложението на Зеленски за среща в град Константиновка (Донецка област). „Ако г-н Зеленски изразява готовност да дойде в Руската федерация, ние го приветстваме“, заяви говорителят на Кремъл, допълвайки иронично, че „Москва, а не Константиновка, е столицата на Руската федерация“.

Дипломатическите престрелки съвпадат с острите спорове около реалната ситуация на фронтовата линия. Москва обяви официално, че руската армия е поела пълен контрол над укрепения район на Константиновка, определяйки го като „много важна победа“ над украинските сили, които са считали района за непревземаем.

От своя страна Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично опровергаха тези твърдения, наричайки ги „поредната руска лъжа“. Киев настоява, че неговите военни части продължават да провеждат успешни отбранителни операции в града и по подходите към него. Тъкмо по тази причина Зеленски отправи провокативната покана към Владимир Путин – заявявайки, че ако Русия наистина контролираше Константиновка, руският лидер нямаше да има проблем да се срещне с него там, за да потърсят дипломатически изход от войната.

Въпреки размяната на политически реплики, Песков потвърди, че Русия няма намерение да спира бойните действия и ще продължи своята военна операция.