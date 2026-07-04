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Тръмп се отправя към Анкара за среща с Ердоган

Тръмп се отправя към Анкара за среща с Ердоган

4 Юли, 2026 19:09, обновена 4 Юли, 2026 19:16 720 12

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Фокусът на разговорите пада върху изтребителите F-35 и сътрудничеството в отбраната

Тръмп се отправя към Анкара за среща с Ердоган - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп ще бъде посрещнат на 7 юли 2026 г. в Анкара с най-високи военни почести, предава БТА. Историческото посещение бе потвърдено лично от Тръмп, който подчерта, че предприема пътуването в знак на дълбоко уважение към своя турски колега Реджеп Тайип Ердоган. Това е първата визита на действащ американски държавен глава в страната от 2015 г. насам.

Програмата на американския лидер в Турция включва отдаване на почит в мавзолея на Кемал Ататюрк „Анъткабир“. Той ще се отправи към Президентския комплекс в турската столица. По време на церемонията по посрещането войници, облечени в униформи, олицетворяващи „16-те велики турски държави“ от историята, ще оформят почетен шпалир. Предвидено е държавният глава на САЩ да бъде приветстван и от група деца.

Двустранните преговори и отбранителният дневен ред

Веднага след церемонията Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган ще проведат критично важна среща на четири очи, последвана от разширени разговори между двете държавни делегации. Вашингтон и Анкара навлизат в ключова фаза от своите отношения с акцент върху мащабни оръжейни сделки. Според данни на Kurdistan 24 и турските медии, на масата са поставени следните стратегически въпроси:

  • Програмата за F-35: Обсъжда се потенциалното завръщане на Турция в проекта за изтребителите от пето поколение и премахване на CAATSA санкциите, ако бъде решен казусът с руските системи S-400.
  • Двигатели за KAAN: САЩ подготвят одобрение на сделка за над 700 млн. долара за доставка на американски реактивни двигатели F110 за турския изтребител от ново поколение KAAN.
  • Регионална сигурност: Лидерите ще дискутират съвместната координация в Сирия, борбата срещу терористичните групировки ПКК/YPG, прекратяването на огъня в Газа и ескалиращото напрежение между Израел и Иран.

Мащабни мерки за сигурност

Американският президент пристига с внушителна делегация, наброяваща около 1000 служители. За сигурността му в Анкара предварително се транспортират президентската лимузина и специализиран хеликоптер, който ще бъде сглобен на място от американски технически екипи.

След приключване на двустранната програма двамата лидери ще дадат съвместна пресконференция и ще се присъединят към Срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г., където ще се срещнат с държавните ръководители на останалите 32 страни членки.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срамота

    3 0 Отговор
    Милен пак копира от AI 🫨

    19:20 04.07.2026

  • 2 Яшар

    3 4 Отговор
    Турската империя...високите порти...Турция и турците са проблемни хора

    Коментиран от #10, #12

    19:27 04.07.2026

  • 3 Гергана Сотирова

    2 0 Отговор
    Кой е сладурът на заден план? Ще го изпапкам!!!

    19:28 04.07.2026

  • 4 Помак

    2 0 Отговор
    Бат Милене тука един человек казва за Ал ...какво е това от Албания ли копираш или от Алабама ???

    Коментиран от #5

    19:31 04.07.2026

  • 5 Репортер

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Нищо не копира човекът, директно дава на AI да му пише статиите. Сам е, криза за кадри. Но така са свикнали още от свинските медии.

    19:36 04.07.2026

  • 6 пишман разбирач

    0 0 Отговор
    Интересно е, че в програмата на посещението не фигурират разговори за войната в Украйна, както и на кого не следва да бъдат продадени руските системи, S-400?

    19:48 04.07.2026

  • 7 Минувач

    0 0 Отговор
    Тук по-важна е срещата на НАТО, защото вече няколко западни издания пишат, че там се планира да се договори план за война на НАТО с Русия. Предвижда се инценировка в някоя прибалтийска държава, за което да се обвини Русия и да се предизвика удар.
    Явно това е в резултат на пропукването на украинската отбранителна линия и падането на Костаниновка, а тази линия, изграждана 10 години падне ли, Украйна пада. В момента Русия върви напред, а не както ни обясняват тук и, както Украйна го представя. Отделно от това Русия започна и масовите удари по Киев, по инфраструктура и промишленост. НАТО вижда вече провала в Украйна и гледа да ескалира войната. Само, дето дори самите европейски военни не са много навити на такава война, нито има желаещи доброволци...само розови политици я искат, но по-скоро собствените им народи ще ги изметат, отколкото да хванат оръжие на фронта срещу Русия.

    19:56 04.07.2026

  • 8 Гробар

    0 0 Отговор
    Дедо Дончо ще даде България на Султана.

    Коментиран от #11

    20:18 04.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 666

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    ТОЧНО ТАКА. ВРЕМЕ Е.

    20:32 04.07.2026

  • 12 666

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    ЯШАРЕ ХВАЩАЙ ПЪТЯ ЗА ЛОНДОН И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ НАЗАД.

    20:34 04.07.2026

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