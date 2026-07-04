Тръмп се отправя към Анкара за среща с Ердоган

Американският президент Доналд Тръмп ще бъде посрещнат на 7 юли 2026 г. в Анкара с най-високи военни почести, предава БТА. Историческото посещение бе потвърдено лично от Тръмп, който подчерта, че предприема пътуването в знак на дълбоко уважение към своя турски колега Реджеп Тайип Ердоган. Това е първата визита на действащ американски държавен глава в страната от 2015 г. насам.
Програмата на американския лидер в Турция включва отдаване на почит в мавзолея на Кемал Ататюрк „Анъткабир“. Той ще се отправи към Президентския комплекс в турската столица. По време на церемонията по посрещането войници, облечени в униформи, олицетворяващи „16-те велики турски държави“ от историята, ще оформят почетен шпалир. Предвидено е държавният глава на САЩ да бъде приветстван и от група деца.
Двустранните преговори и отбранителният дневен ред
Веднага след церемонията Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган ще проведат критично важна среща на четири очи, последвана от разширени разговори между двете държавни делегации. Вашингтон и Анкара навлизат в ключова фаза от своите отношения с акцент върху мащабни оръжейни сделки. Според данни на Kurdistan 24 и турските медии, на масата са поставени следните стратегически въпроси:
- Програмата за F-35: Обсъжда се потенциалното завръщане на Турция в проекта за изтребителите от пето поколение и премахване на CAATSA санкциите, ако бъде решен казусът с руските системи S-400.
- Двигатели за KAAN: САЩ подготвят одобрение на сделка за над 700 млн. долара за доставка на американски реактивни двигатели F110 за турския изтребител от ново поколение KAAN.
- Регионална сигурност: Лидерите ще дискутират съвместната координация в Сирия, борбата срещу терористичните групировки ПКК/YPG, прекратяването на огъня в Газа и ескалиращото напрежение между Израел и Иран.
Мащабни мерки за сигурност
Американският президент пристига с внушителна делегация, наброяваща около 1000 служители. За сигурността му в Анкара предварително се транспортират президентската лимузина и специализиран хеликоптер, който ще бъде сглобен на място от американски технически екипи.
След приключване на двустранната програма двамата лидери ще дадат съвместна пресконференция и ще се присъединят към Срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г., където ще се срещнат с държавните ръководители на останалите 32 страни членки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Срамота
19:20 04.07.2026
2 Яшар
Коментиран от #10, #12
19:27 04.07.2026
3 Гергана Сотирова
19:28 04.07.2026
4 Помак
Коментиран от #5
19:31 04.07.2026
5 Репортер
До коментар #4 от "Помак":Нищо не копира човекът, директно дава на AI да му пише статиите. Сам е, криза за кадри. Но така са свикнали още от свинските медии.
19:36 04.07.2026
6 пишман разбирач
19:48 04.07.2026
7 Минувач
Явно това е в резултат на пропукването на украинската отбранителна линия и падането на Костаниновка, а тази линия, изграждана 10 години падне ли, Украйна пада. В момента Русия върви напред, а не както ни обясняват тук и, както Украйна го представя. Отделно от това Русия започна и масовите удари по Киев, по инфраструктура и промишленост. НАТО вижда вече провала в Украйна и гледа да ескалира войната. Само, дето дори самите европейски военни не са много навити на такава война, нито има желаещи доброволци...само розови политици я искат, но по-скоро собствените им народи ще ги изметат, отколкото да хванат оръжие на фронта срещу Русия.
19:56 04.07.2026
8 Гробар
Коментиран от #11
20:18 04.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 666
До коментар #8 от "Гробар":ТОЧНО ТАКА. ВРЕМЕ Е.
20:32 04.07.2026
12 666
До коментар #2 от "Яшар":ЯШАРЕ ХВАЩАЙ ПЪТЯ ЗА ЛОНДОН И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ НАЗАД.
20:34 04.07.2026