Тръмп се отправя към Анкара за среща с Ердоган

Американският президент Доналд Тръмп ще бъде посрещнат на 7 юли 2026 г. в Анкара с най-високи военни почести, предава БТА. Историческото посещение бе потвърдено лично от Тръмп, който подчерта, че предприема пътуването в знак на дълбоко уважение към своя турски колега Реджеп Тайип Ердоган. Това е първата визита на действащ американски държавен глава в страната от 2015 г. насам.

Програмата на американския лидер в Турция включва отдаване на почит в мавзолея на Кемал Ататюрк „Анъткабир“. Той ще се отправи към Президентския комплекс в турската столица. По време на церемонията по посрещането войници, облечени в униформи, олицетворяващи „16-те велики турски държави“ от историята, ще оформят почетен шпалир. Предвидено е държавният глава на САЩ да бъде приветстван и от група деца.

Двустранните преговори и отбранителният дневен ред

Веднага след церемонията Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган ще проведат критично важна среща на четири очи, последвана от разширени разговори между двете държавни делегации. Вашингтон и Анкара навлизат в ключова фаза от своите отношения с акцент върху мащабни оръжейни сделки. Според данни на Kurdistan 24 и турските медии, на масата са поставени следните стратегически въпроси:

Програмата за F-35 : Обсъжда се потенциалното завръщане на Турция в проекта за изтребителите от пето поколение и премахване на CAATSA санкциите, ако бъде решен казусът с руските системи S-400.

: Обсъжда се потенциалното завръщане на Турция в проекта за изтребителите от пето поколение и премахване на CAATSA санкциите, ако бъде решен казусът с руските системи S-400. Двигатели за KAAN : САЩ подготвят одобрение на сделка за над 700 млн. долара за доставка на американски реактивни двигатели F110 за турския изтребител от ново поколение KAAN.

: САЩ подготвят одобрение на сделка за над 700 млн. долара за доставка на американски реактивни двигатели F110 за турския изтребител от ново поколение KAAN. Регионална сигурност: Лидерите ще дискутират съвместната координация в Сирия, борбата срещу терористичните групировки ПКК/YPG, прекратяването на огъня в Газа и ескалиращото напрежение между Израел и Иран.

Мащабни мерки за сигурност

Американският президент пристига с внушителна делегация, наброяваща около 1000 служители. За сигурността му в Анкара предварително се транспортират президентската лимузина и специализиран хеликоптер, който ще бъде сглобен на място от американски технически екипи.

След приключване на двустранната програма двамата лидери ще дадат съвместна пресконференция и ще се присъединят към Срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г., където ще се срещнат с държавните ръководители на останалите 32 страни членки.