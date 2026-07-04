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Руски удар по мина в Украйна: един загинал и петима ранени
  Тема: Украйна

Руски удар по мина в Украйна: един загинал и петима ранени

4 Юли, 2026 19:29, обновена 4 Юли, 2026 19:32 886 28

  • украйна-
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  • русия-
  • удар-
  • загинал

Русия атакува въглищно предприятие на ДТЕК в Днепропетровска област

Руски удар по мина в Украйна: един загинал и петима ранени - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един служител беше убит, а петима други бяха ранени при руска атака срещу администрацията на въглищна мина в украинската Днепропетровска област вечерта на 3 юли. Поразеното предприятие е собственост на най-голямата частна енергийна компания в Украйна – ДТЕК (DTEK).

Според официалното съобщение на енергийния холдинг, загиналият е служител от службата за сигурност на обекта. Петимата ранени работници са настанени в болница и получават необходимата медицинска помощ.

Ударът е предизвикал сериозни материални щети и е прекъснал изцяло електрозахранването на обекта. В момента на атаката 86 миньори са се намирали под земята. Поради липсата на ток те не са могли да излязат веднага, но спасителните екипи са реагирали своевременно и всички работници вече са успешно евакуирани на повърхността.

Към момента дейността на въглищното предприятие е напълно преустановена. Екипи на ДТЕК оценяват мащаба на разрушенията и се подготвят за аварийно-възстановителни дейности, които ще започнат веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.

От компанията подчертават, че това е поредният целенасочен руски удар срещу енергийната и критичната инфраструктура на Украйна. Подобни атаки сериозно застрашават индустриалния капацитет и енергийната сигурност на страната.

Източници: Telegram, Ukrinform, Украинская правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алея на Ангелите

    14 10 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #9, #13

    19:34 04.07.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    10 17 Отговор
    путен е наш човек!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    19:36 04.07.2026

  • 3 Дядо Гъдьо

    21 7 Отговор
    Така ще е веке.Който не му харесва са оди да помага на смъркача.

    Коментиран от #18

    19:36 04.07.2026

  • 4 Нямат край

    9 17 Отговор
    край руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:36 04.07.2026

  • 5 Фейк - либераст

    20 7 Отговор
    Някой да не си помисли, че в мината е имало натЮвски офицери? Такава МИСЛА е забранена, защото не отговаряна евроатлантическите ценности и генералната линия на урсулите!

    19:37 04.07.2026

  • 6 оня с коня

    18 6 Отговор
    Уудрий бандерите с Бандерола S8000 !

    19:37 04.07.2026

  • 7 Смях в залата

    7 18 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    19:38 04.07.2026

  • 8 Руски болшевизъм и фашизъм

    7 21 Отговор
    Говори се, че Путин бил отрови Лукашенко. Ще видим дали е истина. Но не е никак изключено. Като се навърташ много много покрай Путин това се случва.

    Коментиран от #12

    19:38 04.07.2026

  • 9 Смях в залата

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "Алея на Ангелите":

    Действащият агент на КГБ и контрабандист на тютюн Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😆

    19:39 04.07.2026

  • 10 Бай той Толстой

    6 4 Отговор
    Свещи и дърва,бате😁

    19:44 04.07.2026

  • 11 Крайно

    14 4 Отговор
    време е Путин да се задейства като Нитаняхо и Тръмп . Стига е галил бандеровците .

    19:44 04.07.2026

  • 12 любопитен

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Руски болшевизъм и фашизъм":

    Преди това обладал ли го е, изял ли е децата му?

    19:47 04.07.2026

  • 13 Здрасти

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Алея на Ангелите":

    Топ!

    19:47 04.07.2026

  • 14 Механик

    14 4 Отговор
    Гледам, че 40-дневния натиск на Зели по Русия върви с пълни сили.
    Укрите освен бензиностанции, вече нямат и въглища. Ама нищо. Те и без ток се справят.
    Сами си го изпросиха, сега да жънат реколтата и да и се радват.
    Бангарангаааааааааа!

    Коментиран от #19

    19:48 04.07.2026

  • 15 хаха 🤣

    6 5 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и бензиностанции, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    19:50 04.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Луганск

    5 4 Отговор
    Днепропетровск област - Русия. Ние безплатно своята земя от от бандера, евреите и англосаксев. Европа и САЩ ще смърт!!

    ДА ЗДРАВЕЕ ГОЛЯМ РУСИЯ

    Коментиран от #24

    19:51 04.07.2026

  • 18 хаха 🤣

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Дядо Гъдьо":

    остави го този, ами смъркачите Медвед и Маша сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣

    19:51 04.07.2026

  • 19 Град Козлодуй

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #21

    19:53 04.07.2026

  • 20 Група етнически укранци

    6 3 Отговор
    А какво да кажем ние с кюмбетата??..когато сняг запръска.

    Коментиран от #23

    19:54 04.07.2026

  • 21 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    От теб става прекрасен мнннт. Чия

    20:02 04.07.2026

  • 22 Град Козлодуй

    6 1 Отговор
    Добрият азовец е мрртвият азовец ☝️!

    20:04 04.07.2026

  • 23 Зеленски

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Група етнически укранци":

    Добрата нивина е, че тия миньори вече можем да ги пратим на фронта.

    20:06 04.07.2026

  • 24 Град Козлодуй

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    20:18 04.07.2026

  • 25 ЦИТИРАМ

    2 0 Отговор
    Един служител беше убит, а петима други бяха ранени при руска атака срещу администрацията на въглищна мина ад
    Загиналият е служител от службата за сигурност на обектаминистрацията на въглищна мина
    Ударът е предизвикал сериозни материални щети и е прекъснал изцяло електрозахранването
    Към момента дейността на въглищното предприятие е напълно преустановена.озахранването
    на обекта. Е къде е администрациятя : в трафопоста или в мината?

    20:19 04.07.2026

  • 26 трепете

    2 0 Отговор
    трепете урките наред заради тях е тази криза и европа гладува а този наркоман краде парите

    20:22 04.07.2026

  • 27 БАНко

    1 0 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН , СТИГА СИ ГИ ЖАЛИЛ , СМАЧКАЙ ГНУСОТИЯТА И ДА СЕ СВЪРШВА !!!

    20:27 04.07.2026

  • 28 Браво за точния удар

    0 0 Отговор
    Всичко което работи за нацисткия режим да бъде извадено извън строя а нацистите издирени заловени и екзекутирани

    20:39 04.07.2026

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