Руски удар по мина в Украйна: един загинал и петима ранени

Един служител беше убит, а петима други бяха ранени при руска атака срещу администрацията на въглищна мина в украинската Днепропетровска област вечерта на 3 юли. Поразеното предприятие е собственост на най-голямата частна енергийна компания в Украйна – ДТЕК (DTEK).

Според официалното съобщение на енергийния холдинг, загиналият е служител от службата за сигурност на обекта. Петимата ранени работници са настанени в болница и получават необходимата медицинска помощ.

Ударът е предизвикал сериозни материални щети и е прекъснал изцяло електрозахранването на обекта. В момента на атаката 86 миньори са се намирали под земята. Поради липсата на ток те не са могли да излязат веднага, но спасителните екипи са реагирали своевременно и всички работници вече са успешно евакуирани на повърхността.

Към момента дейността на въглищното предприятие е напълно преустановена. Екипи на ДТЕК оценяват мащаба на разрушенията и се подготвят за аварийно-възстановителни дейности, които ще започнат веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.

От компанията подчертават, че това е поредният целенасочен руски удар срещу енергийната и критичната инфраструктура на Украйна. Подобни атаки сериозно застрашават индустриалния капацитет и енергийната сигурност на страната.

Източници: Telegram, Ukrinform, Украинская правда