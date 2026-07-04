Руски удар по мина в Украйна: един загинал и петима ранени

Един служител беше убит, а петима други бяха ранени при руска атака срещу администрацията на въглищна мина в украинската Днепропетровска област вечерта на 3 юли. Поразеното предприятие е собственост на най-голямата частна енергийна компания в Украйна – ДТЕК (DTEK).
Според официалното съобщение на енергийния холдинг, загиналият е служител от службата за сигурност на обекта. Петимата ранени работници са настанени в болница и получават необходимата медицинска помощ.
Ударът е предизвикал сериозни материални щети и е прекъснал изцяло електрозахранването на обекта. В момента на атаката 86 миньори са се намирали под земята. Поради липсата на ток те не са могли да излязат веднага, но спасителните екипи са реагирали своевременно и всички работници вече са успешно евакуирани на повърхността.
Към момента дейността на въглищното предприятие е напълно преустановена. Екипи на ДТЕК оценяват мащаба на разрушенията и се подготвят за аварийно-възстановителни дейности, които ще започнат веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.
От компанията подчертават, че това е поредният целенасочен руски удар срещу енергийната и критичната инфраструктура на Украйна. Подобни атаки сериозно застрашават индустриалния капацитет и енергийната сигурност на страната.
Източници: Telegram, Ukrinform, Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алея на Ангелите
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
Коментиран от #9, #13
19:34 04.07.2026
2 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
19:36 04.07.2026
3 Дядо Гъдьо
Коментиран от #18
19:36 04.07.2026
4 Нямат край
19:36 04.07.2026
5 Фейк - либераст
19:37 04.07.2026
6 оня с коня
19:37 04.07.2026
7 Смях в залата
😆
19:38 04.07.2026
8 Руски болшевизъм и фашизъм
Коментиран от #12
19:38 04.07.2026
9 Смях в залата
До коментар #1 от "Алея на Ангелите":Действащият агент на КГБ и контрабандист на тютюн Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😆
19:39 04.07.2026
10 Бай той Толстой
19:44 04.07.2026
11 Крайно
19:44 04.07.2026
12 любопитен
До коментар #8 от "Руски болшевизъм и фашизъм":Преди това обладал ли го е, изял ли е децата му?
19:47 04.07.2026
13 Здрасти
До коментар #1 от "Алея на Ангелите":Топ!
19:47 04.07.2026
14 Механик
Укрите освен бензиностанции, вече нямат и въглища. Ама нищо. Те и без ток се справят.
Сами си го изпросиха, сега да жънат реколтата и да и се радват.
Бангарангаааааааааа!
Коментиран от #19
19:48 04.07.2026
15 хаха 🤣
19:50 04.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ГОЛЯМ РУСИЯ
Коментиран от #24
19:51 04.07.2026
18 хаха 🤣
До коментар #3 от "Дядо Гъдьо":остави го този, ами смъркачите Медвед и Маша сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣
19:51 04.07.2026
19 Град Козлодуй
До коментар #14 от "Механик":От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #21
19:53 04.07.2026
20 Група етнически укранци
Коментиран от #23
19:54 04.07.2026
21 хаха🤣
До коментар #19 от "Град Козлодуй":От теб става прекрасен мнннт. Чия
20:02 04.07.2026
22 Град Козлодуй
20:04 04.07.2026
23 Зеленски
До коментар #20 от "Група етнически укранци":Добрата нивина е, че тия миньори вече можем да ги пратим на фронта.
20:06 04.07.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Луганск":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
20:18 04.07.2026
25 ЦИТИРАМ
Загиналият е служител от службата за сигурност на обектаминистрацията на въглищна мина
Ударът е предизвикал сериозни материални щети и е прекъснал изцяло електрозахранването
Към момента дейността на въглищното предприятие е напълно преустановена.озахранването
на обекта. Е къде е администрациятя : в трафопоста или в мината?
20:19 04.07.2026
26 трепете
20:22 04.07.2026
27 БАНко
20:27 04.07.2026
28 Браво за точния удар
20:39 04.07.2026