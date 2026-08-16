Ниското ниво на Дунав разкри артефакти

Ниското ниво на Дунав разкри останки и артефакти от различни исторически епохи, но предизвика и истинска треска за съкровища по оголените речни брегове. След откриването на останки от мамут край русенското село Ряхово много хора започнаха да обикалят край реката в търсене на древни и ценни находки, пише Нова телевизия.
Сред тях е любителят изследовател Росен Петров, познат в социалните мрежи като Топ Роската. Той направил експедиция по бреговете в района на няколко русенски села и попаднал на находки, които според него може да са свързани с римската епоха.
При обиколката си Петров открил и няколко кости. По думите му той се е свързал с археолог от Русенския музей и не е вземал находките. „Незаконно е придобиването, копането, дори и пренасянето до музея, защото се нарушава целостта на бъдещото изследване на обекта или артефакта. Законът изрично забранява иманярството“, обясни той.
Ниското ниво на реката вече е породило и множество слухове за открито злато. Местни жители разказват, че в района на Ряхово иманяри търсят ценности с металотърсачи.
Росен Петров обаче призова хората да не предприемат подобни действия. „Да не се занимават с глупости, че ще намерят злато. Може да намерят нещо, но рано или късно ще ги издирят и ще си имат неприятности“, каза той.
Освен незаконно иманярство, разходките по речното дъно крият и сериозни рискове за живота и здравето. „Едно такова обикаляне по Дунав в новооткритите райони крие големи опасности. Може да се попадне на мини и бомби от Втората световна война, които не са обезвредени. Има и много опасни метални предмети. Ходенето по това дъно е много опасно и нека хората да не го правят“, предупреди Петров.
Предупреждение отправиха и аварийните спасители от Речния надзор в Русе. Според началника на отдел „Аварийно-спасителна дейност – р. Дунав“ към Главна дирекция „Речен надзор – Русе“ кап. Камен Жеков най-голямата опасност идва от непредвидимото речно дъно. „Много от хората си мислят, че когато водата е до коляно, могат да ходят спокойно от брега до острова. Това е измамно, ако не познаваш характера на речното дъно. Има образувани ями и човек може внезапно да пропадне, а нещата да придобият фатален характер“, обясни той.
По думите му самите артефакти също могат да бъдат опасни. Сред тях има остри и силно корозирали метални предмети, както и нестабилни конструкции, които могат да причинят сериозни травми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Германец
Коментиран от #10, #11
09:09 16.08.2026
2 Европеец
09:10 16.08.2026
3 Русенец
09:10 16.08.2026
4 Русенец
Върви се трудно, защото джиповете вече са изръшнали целият ландшафт и пясъчното дъно е размекнато от гумите им,. Съкровищата бяха стари бутилки, дънери и много кучешки следи.
09:14 16.08.2026
5 Русенец
09:18 16.08.2026
6 консерва
Коментиран от #18, #19
09:22 16.08.2026
7 Да, открито е
09:23 16.08.2026
8 Радецки
Коментиран от #25
09:26 16.08.2026
9 Иманяри
Коментиран от #20
09:32 16.08.2026
10 Селям Алейком
До коментар #1 от "Германец":Германче как спа обра ли краставиците сутринта
09:36 16.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дядо Влайчо
09:44 16.08.2026
13 Екотерорист
Коментиран от #15
09:46 16.08.2026
14 Русенец
09:59 16.08.2026
15 Kaлпазанин
До коментар #13 от "Екотерорист":Ще го затворят ,как иначе швабите ще си мият колите поливат картофите и ще си пълнят басейните
Коментиран от #21
10:02 16.08.2026
16 Луд
10:07 16.08.2026
17 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #22
10:07 16.08.2026
18 Эфтим
До коментар #6 от "консерва":Беден човек няма и не може да подържа джип.Беден човек не се шляе насам-натам.
10:07 16.08.2026
19 башта си ли дириш тука
До коментар #6 от "консерва":аре в северна корея
10:09 16.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 калния ти шлюз нале е отворен
До коментар #15 от "Kaлпазанин":деноноштно
10:13 16.08.2026
22 за тебе топла фанта
До коментар #17 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":винаги
10:14 16.08.2026
23 Баба Лили
10:16 16.08.2026
24 смях
10:18 16.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЕС без ток
10:33 16.08.2026
27 Но Иманярството !
Държавните Финансови Активи !?
Не Е Забранено !
10:35 16.08.2026