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Ниското ниво на Дунав разкри артефакти

Ниското ниво на Дунав разкри артефакти

16 Август, 2026 09:03 1 908 27

  • река-
  • дунав-
  • ниво-
  • артефакти-
  • опасности

Открито ли е злато край Ряхово

Ниското ниво на Дунав разкри артефакти - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ниското ниво на Дунав разкри останки и артефакти от различни исторически епохи, но предизвика и истинска треска за съкровища по оголените речни брегове. След откриването на останки от мамут край русенското село Ряхово много хора започнаха да обикалят край реката в търсене на древни и ценни находки, пише Нова телевизия.

Сред тях е любителят изследовател Росен Петров, познат в социалните мрежи като Топ Роската. Той направил експедиция по бреговете в района на няколко русенски села и попаднал на находки, които според него може да са свързани с римската епоха.

При обиколката си Петров открил и няколко кости. По думите му той се е свързал с археолог от Русенския музей и не е вземал находките. „Незаконно е придобиването, копането, дори и пренасянето до музея, защото се нарушава целостта на бъдещото изследване на обекта или артефакта. Законът изрично забранява иманярството“, обясни той.

Ниското ниво на реката вече е породило и множество слухове за открито злато. Местни жители разказват, че в района на Ряхово иманяри търсят ценности с металотърсачи.

Росен Петров обаче призова хората да не предприемат подобни действия. „Да не се занимават с глупости, че ще намерят злато. Може да намерят нещо, но рано или късно ще ги издирят и ще си имат неприятности“, каза той.

Освен незаконно иманярство, разходките по речното дъно крият и сериозни рискове за живота и здравето. „Едно такова обикаляне по Дунав в новооткритите райони крие големи опасности. Може да се попадне на мини и бомби от Втората световна война, които не са обезвредени. Има и много опасни метални предмети. Ходенето по това дъно е много опасно и нека хората да не го правят“, предупреди Петров.

Предупреждение отправиха и аварийните спасители от Речния надзор в Русе. Според началника на отдел „Аварийно-спасителна дейност – р. Дунав“ към Главна дирекция „Речен надзор – Русе“ кап. Камен Жеков най-голямата опасност идва от непредвидимото речно дъно. „Много от хората си мислят, че когато водата е до коляно, могат да ходят спокойно от брега до острова. Това е измамно, ако не познаваш характера на речното дъно. Има образувани ями и човек може внезапно да пропадне, а нещата да придобият фатален характер“, обясни той.

По думите му самите артефакти също могат да бъдат опасни. Сред тях има остри и силно корозирали метални предмети, както и нестабилни конструкции, които могат да причинят сериозни травми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германец

    19 3 Отговор
    Бунгаретата сега ще разграбят всички съкровища от реката

    Коментиран от #10, #11

    09:09 16.08.2026

  • 2 Европеец

    22 3 Отговор
    Статия пълнеж......

    09:10 16.08.2026

  • 3 Русенец

    24 0 Отговор
    Дунав се напълни с иманяри

    09:10 16.08.2026

  • 4 Русенец

    12 0 Отговор
    Тези дни се разходихме пеша до о-в Люляка. Не очаквах да има толкова ентусиасти. По едно време хората пресичаха речното корито в колона по един, навързани.
    Върви се трудно, защото джиповете вече са изръшнали целият ландшафт и пясъчното дъно е размекнато от гумите им,. Съкровищата бяха стари бутилки, дънери и много кучешки следи.

    09:14 16.08.2026

  • 5 Русенец

    8 0 Отговор
    Артефакти от римско време лежат под жилищните сгради срещу бюрото по труда. Стените на Сексагинта Приста са разкрити до самите блокове, но няма как да продължат разкопките по-нататък. А стените стигат почти до Сент Уан.

    09:18 16.08.2026

  • 6 консерва

    17 3 Отговор
    Ниското ниво на пенсии и заплати разкриват зорищата и сълзите на хората в Българията бедна и ошмулкана.

    Коментиран от #18, #19

    09:22 16.08.2026

  • 7 Да, открито е

    12 1 Отговор
    Тонове злато се намериха, ама кой ги прибра не е ясно

    09:23 16.08.2026

  • 8 Радецки

    8 5 Отговор
    Ако някой от ботевата чета си е изтървал патлака, сега е момента да го намерят.

    Коментиран от #25

    09:26 16.08.2026

  • 9 Иманяри

    22 2 Отговор
    изкопаха от тинята Тагарев. Антрополози го определиха, като прародител на кроманьонеца, но след намеса на ДАНС се оказа, че е потънал с 2 куфара помощи за Зеленски. Единият куфар съдържал стока от Колумбия, а другия от еврофондовете на ЕС! Все още се издирват куфарите, които последно са видени в района на Банкя!

    Коментиран от #20

    09:32 16.08.2026

  • 10 Селям Алейком

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Германец":

    Германче как спа обра ли краставиците сутринта

    09:36 16.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дядо Влайчо

    4 1 Отговор
    На Тоя Росен Петров да ни му мине някой иманяр от зад да го поклати А? Много да не говори да не яде парафиновия......

    09:44 16.08.2026

  • 13 Екотерорист

    5 0 Отговор
    Тия артефакти излизат всеко лято там от както бях дете още през 80 та. Само требва Август да затворят шлюза Железни врата и корабите спират

    Коментиран от #15

    09:46 16.08.2026

  • 14 Русенец

    2 0 Отговор
    По времето на соца, 1975 -80 година Тв център Русе беше направил десетина минути филм заедно с реж. Маргарита Младенова и оператор Никола Тодоров, в който филм имаше мамути. Защо и как вече не знам как това филмче дали има пак някаква съдба.

    09:59 16.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Екотерорист":

    Ще го затворят ,как иначе швабите ще си мият колите поливат картофите и ще си пълнят басейните

    Коментиран от #21

    10:02 16.08.2026

  • 16 Луд

    3 0 Отговор
    Този любител иманяр търси. Но каза ,че е опасно за другите хора и изобщо да не хонят там. Хахахах

    10:07 16.08.2026

  • 17 Баш Хайдутин и действащ комунист

    5 1 Отговор
    Ще дойде време навсякъде ще злато ,но няма да има вода за пиене ! Който е разбрал ,разбрал.

    Коментиран от #22

    10:07 16.08.2026

  • 18 Эфтим

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "консерва":

    Беден човек няма и не може да подържа джип.Беден човек не се шляе насам-натам.

    10:07 16.08.2026

  • 19 башта си ли дириш тука

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "консерва":

    аре в северна корея

    10:09 16.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 калния ти шлюз нале е отворен

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Kaлпазанин":

    деноноштно

    10:13 16.08.2026

  • 22 за тебе топла фанта

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    винаги

    10:14 16.08.2026

  • 23 Баба Лили

    1 0 Отговор
    Наскоро ми намерихте изгубеното космато слонче от късния плейстоцен, я се погледайте и за саблезъбото ми домашно коте от малко по-ранните години!

    10:16 16.08.2026

  • 24 смях

    5 0 Отговор
    Имам лозе на баир. В него преди около 300 години местният паша е закопал голямо имане. Цели 2 конски товара. Скоро след това пашата е бил убит при едно нападение на хайдути, а имането така си е останало да чака откривателя си. Лозето е около декар и половина, а имането е закопано на около 40 сантиметра. Прекопае ли се старателно лозето на 40 сантиметра, имането ще се появи в целия си блясък.

    10:18 16.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЕС без ток

    0 0 Отговор
    Доволен съм!

    10:33 16.08.2026

  • 27 Но Иманярството !

    0 0 Отговор
    По Отношение На !

    Държавните Финансови Активи !?

    Не Е Забранено !

    10:35 16.08.2026

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