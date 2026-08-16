Ниското ниво на Дунав разкри артефакти

Ниското ниво на Дунав разкри останки и артефакти от различни исторически епохи, но предизвика и истинска треска за съкровища по оголените речни брегове. След откриването на останки от мамут край русенското село Ряхово много хора започнаха да обикалят край реката в търсене на древни и ценни находки, пише Нова телевизия.

Сред тях е любителят изследовател Росен Петров, познат в социалните мрежи като Топ Роската. Той направил експедиция по бреговете в района на няколко русенски села и попаднал на находки, които според него може да са свързани с римската епоха.

При обиколката си Петров открил и няколко кости. По думите му той се е свързал с археолог от Русенския музей и не е вземал находките. „Незаконно е придобиването, копането, дори и пренасянето до музея, защото се нарушава целостта на бъдещото изследване на обекта или артефакта. Законът изрично забранява иманярството“, обясни той.

Ниското ниво на реката вече е породило и множество слухове за открито злато. Местни жители разказват, че в района на Ряхово иманяри търсят ценности с металотърсачи.

Росен Петров обаче призова хората да не предприемат подобни действия. „Да не се занимават с глупости, че ще намерят злато. Може да намерят нещо, но рано или късно ще ги издирят и ще си имат неприятности“, каза той.

Освен незаконно иманярство, разходките по речното дъно крият и сериозни рискове за живота и здравето. „Едно такова обикаляне по Дунав в новооткритите райони крие големи опасности. Може да се попадне на мини и бомби от Втората световна война, които не са обезвредени. Има и много опасни метални предмети. Ходенето по това дъно е много опасно и нека хората да не го правят“, предупреди Петров.

Предупреждение отправиха и аварийните спасители от Речния надзор в Русе. Според началника на отдел „Аварийно-спасителна дейност – р. Дунав“ към Главна дирекция „Речен надзор – Русе“ кап. Камен Жеков най-голямата опасност идва от непредвидимото речно дъно. „Много от хората си мислят, че когато водата е до коляно, могат да ходят спокойно от брега до острова. Това е измамно, ако не познаваш характера на речното дъно. Има образувани ями и човек може внезапно да пропадне, а нещата да придобият фатален характер“, обясни той.

По думите му самите артефакти също могат да бъдат опасни. Сред тях има остри и силно корозирали метални предмети, както и нестабилни конструкции, които могат да причинят сериозни травми.