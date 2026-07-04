Зеленски: Светът очаква победата на Украйна над руската сган

По време на работното си посещение в Одеска област президентът Володимир Зеленски проведе ключова координационна среща с командването на Военноморските сили на Украйна.
Държавният глава направи силни политически изявления и обяви стратегически решения за сигурността в Южния регион.
Володимир Зеленски подчерта, че целият свят очаква победата на Украйна над "руската сган" /б.р. - украинсият президент използва думата "сволочь" - от руски сган, сбирщина, паплач, измет/
Въпреки че разполага с по-малко ресурси и възможности от Русия, Украйна е постигнала значителни резултати на бойното поле.
„С по-малко средства, честно казано, по-малко ресурси, украинците постигнаха по-осезаеми и горди резултати. И най-важното е, че с право могат да се гордеят със себе си“, каза той.
Според президента това е напълно справедливо, тъй като те защитават своите и за това целият свят уважава украинците.
Като знак на признателност към флота, в Одеса се създава изцяло нова Академия на Военноморските сили за обучение на младите кадети.
Модернизация и защита на Черноморския регион
Украйна официално обяви създаването на нова специализирана бригада от кораби за противоминно противодействие. Флотът вече разполага с общо пет противоминни кораба, предоставени от съюзниците (Великобритания, Нидерландия и Белгия), сред които са съдовете „Черкаси“, „Чернигов“ и наскоро зачисления „Геническ“.
Започва увеличаване на броя на хеликоптерите, които ще подсилят противовъздушната отбрана в Одеска област. Тяхната основна задача ще бъде ефективното прехващане и неутрализиране на руските дронове камикадзе „Шахед“.
На срещата бяха представени техническите възможности на родните ракетни комплекси „Нептун“, „Харпун“, както и най-новите безпилотни подводни системи и торпеда.
Източници: УНИАН, Укринформ, Украинска Правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихихи
Коментиран от #93
19:52 04.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Софиянец
Коментиран от #114
19:54 04.07.2026
4 Яшар
19:54 04.07.2026
5 зеленчук
Коментиран от #85
19:55 04.07.2026
6 Пак е прекалил
19:55 04.07.2026
7 При тези загуби на територия
19:55 04.07.2026
8 az СВО Победа 81
Наркофюрерът е в тежък шок... 🤣
Коментиран от #29
19:55 04.07.2026
9 Хихихии
19:55 04.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МОЖЕ ЛИ ЕДИН ЧАС ПОНЕ БЕЗ ЗЕЛЕНСКИ
19:56 04.07.2026
12 Врилко
19:58 04.07.2026
13 стоян георгиев
19:58 04.07.2026
14 Нашийник
19:58 04.07.2026
15 Хей мишоци,
19:59 04.07.2026
16 Ддд
20:00 04.07.2026
17 Георги
20:00 04.07.2026
18 Тити
20:00 04.07.2026
19 Димо
Коментиран от #45
20:00 04.07.2026
20 малии
20:00 04.07.2026
21 Станчо
20:00 04.07.2026
22 Селски
20:01 04.07.2026
23 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Луганск":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #30
20:01 04.07.2026
24 Копейкин Костя
До коментар #2 от "Луганск":Машшалла!
Заслужи си копейките.
20:01 04.07.2026
25 Ба бааааа
20:01 04.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хаха
20:01 04.07.2026
28 яко друсане пада
20:02 04.07.2026
29 Румен Решетников
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Сколько пъти я превземахте, че изпуснах бройката, ватенка?
Коментиран от #41, #43
20:02 04.07.2026
30 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #23 от "Град Козлодуй":И ще спаси света от фашизма
Коментиран от #52
20:03 04.07.2026
31 точка
20:03 04.07.2026
32 Иван 1
20:03 04.07.2026
33 щом русофободебилите
прав е зелчо дето е прекалил пак човечеца с белото
само че света се състои и от китай, индия, бразилия, другите бивши ссср републики и други които са приятели на Русия
20:03 04.07.2026
34 Доктор
20:03 04.07.2026
35 Само питам
20:03 04.07.2026
36 Хипотетично
Коментиран от #46, #92
20:04 04.07.2026
37 Смях в залата
😆
20:04 04.07.2026
38 Българин
Коментиран от #47, #67, #76, #82
20:04 04.07.2026
39 Столин
20:04 04.07.2026
40 1111
Аве тоя, Зеления Плужек, що дрънчи на руски, ве?
20:04 04.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 гочето
20:05 04.07.2026
43 Гумен Вибраторов
До коментар #29 от "Румен Решетников":Колко пъти го слага и го вади от задните си части ве козляков ?
Коментиран от #57
20:05 04.07.2026
44 Госあ
20:05 04.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Целта на войната не са територии.
До коментар #36 от "Хипотетично":Русия се отказа от постигане на целта си, тъй като се оказа мисия невъзможна.
Коментиран от #49, #51
20:06 04.07.2026
47 да бай Асане
До коментар #38 от "Българин":Ти ако си Българин , то аз съм трамвай №5 .
Коментиран от #70, #74
20:06 04.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Само питам
До коментар #46 от "Целта на войната не са територии.":Кой ти каза ???
Коментиран от #60
20:07 04.07.2026
50 Тодор Правешки
Юруш!!! 😀
20:07 04.07.2026
51 Госあ
До коментар #46 от "Целта на войната не са територии.":Ше ги прочистят. Като хлебарки
Коментиран от #75
20:07 04.07.2026
52 Град Козлодуй
До коментар #30 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
20:07 04.07.2026
53 Слава УКРАИНЕ
Ааааахахаха
20:07 04.07.2026
54 Въъъъъъй!
20:08 04.07.2026
55 Мало
20:08 04.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Румен Решетников
До коментар #43 от "Гумен Вибраторов":Не се притеснявай, ватенка.
Водиш в резултата, направо нямаш стигане...
Коментиран от #65
20:09 04.07.2026
58 Доктор Иванов
20:09 04.07.2026
59 Топчията
20:09 04.07.2026
60 Кремълското ръководство.
До коментар #49 от "Само питам":Кой друг.
20:09 04.07.2026
61 Мда
Коментиран от #68
20:09 04.07.2026
62 Мишел
Коментиран от #69, #77, #107
20:10 04.07.2026
63 Гумен Вибраторов
20:10 04.07.2026
64 хмммм
20:10 04.07.2026
65 Гумен Вибраторов
До коментар #57 от "Румен Решетников":Да бе козляк , нали знаеш че съм няколко нива над тебе !
Коментиран от #79
20:11 04.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Славков
До коментар #38 от "Българин":Дъжд ли те е валял или естествено си пахнеш на мокро некъпано куче ?
20:11 04.07.2026
68 Е, точно това е голямата руска трагедия.
До коментар #61 от "Мда":Един млад и неизвестен клоун направи Русия за посмешище и позор пред света :)
Коментиран от #72
20:11 04.07.2026
69 ха ха ха ....
До коментар #62 от "Мишел":Продължавай да дрънкаш глупости , но това с нищо не помага на укрите дето стоят гладни в окопите и тая нощ ще дадат фира .
20:12 04.07.2026
70 Българин
До коментар #47 от "да бай Асане":Вячеслав, дорогой, ти ако си българин, аз съм Георги Димитров!!!
20:12 04.07.2026
71 РЕСПЕКТ
Млати ги като шкембе у дувар!
Истински РОДОЛЮБЕЦ И МЪЖ
РЕСПЕКТ!
Коментиран от #81, #83
20:12 04.07.2026
72 Само питам
До коментар #68 от "Е, точно това е голямата руска трагедия.":Смешно за кого ? За клоуни като тебе ли ?
20:12 04.07.2026
73 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Повечето от нашите пациенти също подкрепят Украйна. Обаче има един голям проблем - имаме един пациент от стая 324, който твърди, че е истинския Зеленски - той е любимецът на пациентите защото си оставя десерта на тях и това е главната причина за подкрепата към Украйна.
20:12 04.07.2026
74 Zахарова
До коментар #47 от "да бай Асане":И за вагонетка не ставаш
20:13 04.07.2026
75 Руски депутати
До коментар #51 от "Госあ":заявиха от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."
Коментиран от #89, #97
20:13 04.07.2026
76 Хи хи
До коментар #38 от "Българин":Слава на урките за какво ?? Че загубиха 20% територии и плюскат парите ни ??!!
20:13 04.07.2026
77 Димитър Георгиев
До коментар #62 от "Мишел":Стига лъга бре ,Ломско тссс.ганне - телефонен измамник,всеки на нета може да провери цените на бензин в Крим в момента 90Рублей за литър Е 95 .
20:14 04.07.2026
78 Вселенски
Около 1190 неутрализирани окупатори за последното денонощие за последното денонощие. Техническите загуби на агресора за денонощието включват 1 унищожен танк и 6 бойни бронирани машини, придружени от загубата на 100 артилерийски системи и 1 реактивна система за залпов огън. Украинските сили са неутрализирали общо 1768 безпилотни летателни апарата от оперативно-тактическо ниво и са прихванали 1 крилата ракета. В графата за унищожена руска техника влизат още 6 системи за противовъздушна отбрана, 407 автомобила и цистерни, както и 5 единици специална техника...
Коментиран от #126
20:14 04.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Механик
20:15 04.07.2026
81 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #71 от "РЕСПЕКТ":Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !
20:15 04.07.2026
82 ха ха ха
До коментар #38 от "Българин":Укропомакът отново квичи на умряло
20:16 04.07.2026
83 Сатана Z
До коментар #71 от "РЕСПЕКТ":Странното е че Вова е извратеняк и му харесва да бъде СУБ! Обича униженията, камшици, белезници и болката!
20:16 04.07.2026
84 Мирчо Спасов Белене
Коментиран от #91, #95, #127
20:16 04.07.2026
85 Кииф Фiльм
До коментар #5 от "зеленчук":Нема смисъл да ходиш до Константиновка, сега изработваме една табела с име "Константiновка", ще направим малко фон, парлама и ще залъжем баламите, че си се снимал от там.
20:16 04.07.2026
86 Гумен Вибраторов
До коментар #79 от "Румен Решетников":Да бе козляк ,много си умен , повтаряш като папагал.
Сигурно така си повтарял трети клас .
20:17 04.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Toва листче си го пускал вече тук
До коментар #75 от "Руски депутати":Измисли някаква друга парлама и си заслужи надника.
20:19 04.07.2026
90 раzист
20:19 04.07.2026
91 Само питам
До коментар #84 от "Мирчо Спасов Белене":Кой е цивилизования Свят ?
И защо по лайфовете и клиповете от Русия пише:
Полша е с вас Братя!
Полша и Русия са братски държави !
Поздрави от братска Литва !....
20:19 04.07.2026
92 Чедиридесет
До коментар #36 от "Хипотетично":Само ще се промени тактиката и начина на война. Алчността и Нарцисизма на някои световни "лидери " е вечна. На хората дребната алчност също и за това си избират себеподобни за водачи. Алчност ,завист и огромно его. Няма да има край докато съществува животното човек.
20:19 04.07.2026
93 хаха 🤣
До коментар #1 от "Хихихи":Ей,голям страх от тия нацисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините🤣
20:19 04.07.2026
94 Хахаха!🎺🥳😀
20:20 04.07.2026
95 Гресиран козяк
До коментар #84 от "Мирчо Спасов Белене":За теб лично заведение няма да има ,ще нахраниш гладно прасенце ☝️!
20:20 04.07.2026
96 Само питам
Коментиран от #100
20:20 04.07.2026
97 Госあ
До коментар #75 от "Руски депутати":Ако променят целите и името на операцията, горко на Украйна.
20:21 04.07.2026
98 Кой свят бе по миьо продадена
20:22 04.07.2026
99 Пиночетнв
от Кремълските кръвопийци и отрепки
Коментиран от #109
20:22 04.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Зелката напсува и Ванс.
20:24 04.07.2026
102 ДрайвингПлежър
20:24 04.07.2026
103 Чорбаджи Йово
Коментиран от #118
20:24 04.07.2026
104 Ами
шутът стане цар, дворецът се превръща в цирк.
Някой може и да харесват шоуто на Зеленски,
но на доста народ им се плаче.
20:24 04.07.2026
105 Хънтър сина на Деменцията
20:24 04.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Мишенце
До коментар #62 от "Мишел":Значи Русия пак ни изпревариха в стандарта. Влизат в клуба на най-богатите. Щом могат на такива цени да живеят. Смятай колко е хляба ,краставичките ,картофа , бонбоните и Водката. Ние пък задминахме Австрия и Германия.
20:25 04.07.2026
108 Не е познал!
Коментиран от #119
20:25 04.07.2026
109 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #99 от "Пиночетнв":Знаеш ли как мина половината живот на Пиночет? Правилно! Под домашен арест и по съдилищата.
20:25 04.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Белото
20:25 04.07.2026
112 Дзак
Коментиран от #115
20:25 04.07.2026
113 Читател
20:26 04.07.2026
114 Гошо
До коментар #3 от "Софиянец":не май ,а хич не са добре
20:26 04.07.2026
115 Факт
До коментар #112 от "Дзак":Трупа им посетители и лайкове!
20:26 04.07.2026
116 да бай Ганьо
До коментар #106 от "Бай Ганъо":Тебе никой не може да те задмине по миризма . Ухаеш на пор .
20:26 04.07.2026
117 Град Козлодуй
Коментиран от #120, #129
20:27 04.07.2026
118 Само питам
До коментар #103 от "Чорбаджи Йово":Какво си платил на Руснаците ?
А какво плащаш сега на краварите със златните ни мини ?
Защо Руснаците не ни взеха златните мини ?!
Коментиран от #134
20:28 04.07.2026
119 Това кога ще стане?
До коментар #108 от "Не е познал!":Преди или след като Путин пуkне? Ти как мислиш?
20:29 04.07.2026
120 така е
До коментар #117 от "Град Козлодуй":Прав е , не е седнал...
20:29 04.07.2026
121 Крум
20:29 04.07.2026
122 Т Живков
20:30 04.07.2026
123 Матрьошка
20:30 04.07.2026
124 Жеко
Той "държа" така и Мариупол, и Бахмут, и Соледар, и Авдеевка...
Брътвежите му са насочени към украинците, защо трябва да ги четем и ние?
20:31 04.07.2026
125 ха ха це перемога
20:32 04.07.2026
126 Наистина са брутални.
До коментар #78 от "Вселенски":Русия искала спиране на огъня за 1 ден. При атаките жертвите са колосални за атакуващия.
20:32 04.07.2026
127 Х ги ууу
До коментар #84 от "Мирчо Спасов Белене":Срещнеш ли копейка трепИ!На място!
Коментиран от #132, #133, #136
20:34 04.07.2026
128 потника ли лъже или него го лъжат
А нека отиде в Константиновка ..
20:34 04.07.2026
129 Куравей Вадев
До коментар #117 от "Град Козлодуй":Той може и да е прав но ти лично мой ми седнеш на Q Ранагата 😂🍌😂 !
Коментиран от #137
20:34 04.07.2026
130 Света се радва на руските победи над
20:34 04.07.2026
131 Гаджева
20:35 04.07.2026
132 Само питам
До коментар #127 от "Х ги ууу":За кога да те чакаме бе ов чи ?!
20:35 04.07.2026
133 Дако
До коментар #127 от "Х ги ууу":Ако те барна ша ти обърна хастара .
20:35 04.07.2026
134 Тихо пико4!
До коментар #118 от "Само питам":Пак си некомпетентен.
Коментиран от #138
20:36 04.07.2026
135 Бай вую
20:36 04.07.2026
136 оня с кола
До коментар #127 от "Х ги ууу":Кво трепеш бре псссс .Рич,джендър душа под наем носиш един сап зад врата даже щии е в повече !
20:36 04.07.2026
137 Град Козлодуй
До коментар #129 от "Куравей Вадев":Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.
Коментиран от #139, #141
20:37 04.07.2026
138 Само питам
До коментар #134 от "Тихо пико4!":Ако те гепна за вратленцето , тихо ще ми викаш !
20:37 04.07.2026
139 Дако
До коментар #137 от "Град Козлодуй":Да не си пробвал бе готин ? Да не са те фрашкали на задна некъде из слънчака ?
20:38 04.07.2026
140 !!!
20:38 04.07.2026
141 оня с кола
До коментар #137 от "Град Козлодуй":Не ме интересува ,важното е да ми седнеш на Q Ранагата,шадраван секк .ишшш да правиш .
20:39 04.07.2026