По време на работното си посещение в Одеска област президентът Володимир Зеленски проведе ключова координационна среща с командването на Военноморските сили на Украйна.

Държавният глава направи силни политически изявления и обяви стратегически решения за сигурността в Южния регион.

Володимир Зеленски подчерта, че целият свят очаква победата на Украйна над "руската сган" /б.р. - украинсият президент използва думата "сволочь" - от руски сган, сбирщина, паплач, измет/

Въпреки че разполага с по-малко ресурси и възможности от Русия, Украйна е постигнала значителни резултати на бойното поле.

„С по-малко средства, честно казано, по-малко ресурси, украинците постигнаха по-осезаеми и горди резултати. И най-важното е, че с право могат да се гордеят със себе си“, каза той.

Според президента това е напълно справедливо, тъй като те защитават своите и за това целият свят уважава украинците.

Като знак на признателност към флота, в Одеса се създава изцяло нова Академия на Военноморските сили за обучение на младите кадети.

Модернизация и защита на Черноморския регион

Украйна официално обяви създаването на нова специализирана бригада от кораби за противоминно противодействие. Флотът вече разполага с общо пет противоминни кораба, предоставени от съюзниците (Великобритания, Нидерландия и Белгия), сред които са съдовете „Черкаси“, „Чернигов“ и наскоро зачисления „Геническ“.

Започва увеличаване на броя на хеликоптерите, които ще подсилят противовъздушната отбрана в Одеска област. Тяхната основна задача ще бъде ефективното прехващане и неутрализиране на руските дронове камикадзе „Шахед“.

На срещата бяха представени техническите възможности на родните ракетни комплекси „Нептун“, „Харпун“, както и най-новите безпилотни подводни системи и торпеда.

Източници: УНИАН, Укринформ, Украинска Правда