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Зеленски: Светът очаква победата на Украйна над руската сган
  Тема: Украйна

Зеленски: Светът очаква победата на Украйна над руската сган

4 Юли, 2026 19:35, обновена 4 Юли, 2026 19:51 1 507 141

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  • украйна-
  • русия-
  • война

Украйна укрепва противовъздушната си отбрана в Одеска област с нови хеликоптери и създава специализирана бригада за противоминна защита в Черно море

Зеленски: Светът очаква победата на Украйна над руската сган - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на работното си посещение в Одеска област президентът Володимир Зеленски проведе ключова координационна среща с командването на Военноморските сили на Украйна.

Държавният глава направи силни политически изявления и обяви стратегически решения за сигурността в Южния регион.

Володимир Зеленски подчерта, че целият свят очаква победата на Украйна над "руската сган" /б.р. - украинсият президент използва думата "сволочь" - от руски сган, сбирщина, паплач, измет/

Въпреки че разполага с по-малко ресурси и възможности от Русия, Украйна е постигнала значителни резултати на бойното поле.

„С по-малко средства, честно казано, по-малко ресурси, украинците постигнаха по-осезаеми и горди резултати. И най-важното е, че с право могат да се гордеят със себе си“, каза той.

Според президента това е напълно справедливо, тъй като те защитават своите и за това целият свят уважава украинците.

Като знак на признателност към флота, в Одеса се създава изцяло нова Академия на Военноморските сили за обучение на младите кадети.

Модернизация и защита на Черноморския регион

Украйна официално обяви създаването на нова специализирана бригада от кораби за противоминно противодействие. Флотът вече разполага с общо пет противоминни кораба, предоставени от съюзниците (Великобритания, Нидерландия и Белгия), сред които са съдовете „Черкаси“, „Чернигов“ и наскоро зачисления „Геническ“.

Започва увеличаване на броя на хеликоптерите, които ще подсилят противовъздушната отбрана в Одеска област. Тяхната основна задача ще бъде ефективното прехващане и неутрализиране на руските дронове камикадзе „Шахед“.

На срещата бяха представени техническите възможности на родните ракетни комплекси „Нептун“, „Харпун“, както и най-новите безпилотни подводни системи и торпеда.

Източници: УНИАН, Укринформ, Украинска Правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихихи

    88 9 Отговор
    Нацисткия свят.

    Коментиран от #93

    19:52 04.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софиянец

    100 14 Отговор
    😂 наркоманчето нещо е в истерия, май нещата на фронта не са добре, хихихи

    Коментиран от #114

    19:54 04.07.2026

  • 4 Яшар

    84 12 Отговор
    Тоз незнам дали е напушен но 100 % е пиян преди изявлението ..и тези новини ми писна да ме манипулират бг и ЕС новинарите ...Русия е завладяла укра но тук има инфо затъмнение !

    19:54 04.07.2026

  • 5 зеленчук

    62 7 Отговор
    Тръгвам за контантиновка за едно селфи /последно / !

    Коментиран от #85

    19:55 04.07.2026

  • 6 Пак е прекалил

    62 9 Отговор
    С бялото.мазохиста зелник

    19:55 04.07.2026

  • 7 При тези загуби на територия

    62 8 Отговор
    и пропагандата върши работа преди срещата на НАТО в Турция. Но кой му вярва и се заблуждава че може да победи. Тръмп със сигурност не но брюкселските умници ще го подкрепят защото са корумпирани и подвластни на неговите манипулации. Държи ги с компромати.

    19:55 04.07.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    68 9 Отговор
    Константиновка - поредната "непревземаема" фортеця падна...

    Наркофюрерът е в тежък шок... 🤣

    Коментиран от #29

    19:55 04.07.2026

  • 9 Хихихии

    62 8 Отговор
    Нервичките май са опънати, да не би Сирски да си призна за Константиновка 😁

    19:55 04.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МОЖЕ ЛИ ЕДИН ЧАС ПОНЕ БЕЗ ЗЕЛЕНСКИ

    55 7 Отговор
    ОМРАЗНАНИ ДО КОГА ПУТИН ЩЕ ГО ТЪРПИ НИЕ ВЕЧЕ ПОЛУЧАВАМЕ АЛЕРГИЯ

    19:56 04.07.2026

  • 12 Врилко

    27 7 Отговор
    УкроХазарски сеинеплъх - съдбата на Георги Доза ви очаква

    19:58 04.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    63 6 Отговор
    Клоуне, я пак си помисли кои са сган! Май май сте вие! Фашисти, просяци, терористи, мафиоти и проситутки - за друго като чуя украйне не се сещам!

    19:58 04.07.2026

  • 14 Нашийник

    11 6 Отговор
    Пак снимката с циците😆

    19:58 04.07.2026

  • 15 Хей мишоци,

    39 7 Отговор
    знаем че сте неграмотни и продажни душ@и@чки. Всяка 2ра нескопосано преведена и не коригирана статия за зеленото нед@раз@мение ни омръзна! Няма нищо общо с журналистиката ! То си чисто ли@за@не на @@@@!

    19:59 04.07.2026

  • 16 Ддд

    34 6 Отговор
    Блядът пак е предозирал

    20:00 04.07.2026

  • 17 Георги

    38 5 Отговор
    значи Константиновка е паднала. 2секи път едно и също - руснаците обявяват превземането, украинците отричат, ппсле признават ама частично и накрая градът губи стратегоческо значение, като междувременно зелю и съюзниците обявяват велики победи. До тук сме на 3 стъпка, очакваме частично признаване за руските настъпления в Константиновка и до 10 дни загуба на стратегическо значение.

    20:00 04.07.2026

  • 18 Тити

    18 10 Отговор
    Май нато трябва да помага на Рашистите вместо Украйна.

    20:00 04.07.2026

  • 19 Димо

    13 41 Отговор
    Много точно казано "руската сган"!!!

    Коментиран от #45

    20:00 04.07.2026

  • 20 малии

    18 8 Отговор
    как путин търпи такива унижения и подигравки не знам

    20:00 04.07.2026

  • 21 Станчо

    11 11 Отговор
    Много удобно изсмукахте ,като истински Руснаци ,парите на Европа и я опоскахте. Да си прибирате всички богаташи Рускоговорящи и мафиоти . Не сте желани никъде реално . Само крадливите политици си заработват пари с дъвката приказки за вас. Нагли като Американците навсякъде . Пералня за ограбени от изнудване и рекет пари. Свещи да си купувате . И двете еднакви страни.

    20:00 04.07.2026

  • 22 Селски

    27 6 Отговор
    Пак е прекалил с материала

    20:01 04.07.2026

  • 23 Град Козлодуй

    11 27 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #30

    20:01 04.07.2026

  • 24 Копейкин Костя

    12 15 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Машшалла!
    Заслужи си копейките.

    20:01 04.07.2026

  • 25 Ба бааааа

    26 8 Отговор
    Зелю пак е предозирал

    20:01 04.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хаха

    30 7 Отговор
    Били постигнали "значителни резултати на бойното поле". Интересен начин да кажеш, че губиш войната на всички фронтове и държавата ти скоро може да не съществува

    20:01 04.07.2026

  • 28 яко друсане пада

    28 7 Отговор
    Тоя да не си мисли че разправя вицове в някое читалище ?

    20:02 04.07.2026

  • 29 Румен Решетников

    12 24 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Сколько пъти я превземахте, че изпуснах бройката, ватенка?

    Коментиран от #41, #43

    20:02 04.07.2026

  • 30 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    25 11 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй":

    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #52

    20:03 04.07.2026

  • 31 точка

    32 7 Отговор
    Странно , Русия си върна Крим без нито един изстрел!!!! Този ги трепе на поразия и се кефи!!! А уж това е украйна. Избива своите , тормози ги с геноцид и се хвали пред ,, демократичната общност,, какви …. победи жъне.

    20:03 04.07.2026

  • 32 Иван 1

    23 7 Отговор
    Време е зеленото да го пуснат от меча на паметника от ВСВ над Киив,тогава всичко ще се укроти.

    20:03 04.07.2026

  • 33 щом русофободебилите

    18 8 Отговор
    са съгласни
    прав е зелчо дето е прекалил пак човечеца с белото

    само че света се състои и от китай, индия, бразилия, другите бивши ссср републики и други които са приятели на Русия

    20:03 04.07.2026

  • 34 Доктор

    28 6 Отговор
    Престанете непрекъснато да натрапвате на хората този боклук.

    20:03 04.07.2026

  • 35 Само питам

    23 6 Отговор
    Я да каже тоя клоун колко населени места превзеха днес ? А вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ...

    20:03 04.07.2026

  • 36 Хипотетично

    3 15 Отговор
    Ако московската власт не постигне поставените си цели за анексиране на част от Украйна, то това ще е превантивна спирачка пред бъдещи войни по света за територии, но е възможно и обратното - при успешна анексия да бъдат насърчени военолюбци за прекрояване на териториите.

    Коментиран от #46, #92

    20:04 04.07.2026

  • 37 Смях в залата

    6 6 Отговор
    " Руски свещеник: Църковните камбани пазят Русия от дронове. "Богослужението и при нас, и в цяла Русия, ще завърши със специален звън на камбани, който ще заглуши всички дронове. Срещу фиброоптични дронове - само църковния камбанен звън помага"

    😆

    20:04 04.07.2026

  • 38 Българин

    9 24 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #47, #67, #76, #82

    20:04 04.07.2026

  • 39 Столин

    14 6 Отговор
    Зеля смени си Руското име шмъркането ти влияе зле.

    20:04 04.07.2026

  • 40 1111

    15 6 Отговор
    "специализирана бригада за противоминна защита в Черно море" - мбуахххахаха, тия сами си сложиха мините, сега ще се защитават от тях, идиотска работа.

    Аве тоя, Зеления Плужек, що дрънчи на руски, ве?

    20:04 04.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 гочето

    17 6 Отговор
    Зеления наркоман трябва да бъде обявен за терорист и да бъде ликвидиран като такъв без съд, също като чеченските командири!

    20:05 04.07.2026

  • 43 Гумен Вибраторов

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Румен Решетников":

    Колко пъти го слага и го вади от задните си части ве козляков ?

    Коментиран от #57

    20:05 04.07.2026

  • 44 Госあ

    13 7 Отговор
    Ай лелееее докога ще издържат нервите на руснаците се пита….дано са взели нещо от китайската мъдрост, защото масовия геноцид е западен специалитет…не всички украинци са като бандерите. А този не е украинец, а еврей ! Бай дъ уей. Относно Черно море, за доброто на всички с излаз на него е, тия понече да нямат ! Какво ли не изсипаха, с какво ли не го отровиха !

    20:05 04.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Целта на войната не са територии.

    8 15 Отговор

    До коментар #36 от "Хипотетично":

    Русия се отказа от постигане на целта си, тъй като се оказа мисия невъзможна.

    Коментиран от #49, #51

    20:06 04.07.2026

  • 47 да бай Асане

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Ти ако си Българин , то аз съм трамвай №5 .

    Коментиран от #70, #74

    20:06 04.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само питам

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "Целта на войната не са територии.":

    Кой ти каза ???

    Коментиран от #60

    20:07 04.07.2026

  • 50 Тодор Правешки

    6 4 Отговор
    Рашибозука , Зеленски обижда Матушката.
    Юруш!!! 😀

    20:07 04.07.2026

  • 51 Госあ

    8 4 Отговор

    До коментар #46 от "Целта на войната не са територии.":

    Ше ги прочистят. Като хлебарки

    Коментиран от #75

    20:07 04.07.2026

  • 52 Град Козлодуй

    7 10 Отговор

    До коментар #30 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    20:07 04.07.2026

  • 53 Слава УКРАИНЕ

    7 12 Отговор
    Пи ЗДА москальям
    Ааааахахаха

    20:07 04.07.2026

  • 54 Въъъъъъй!

    14 6 Отговор
    Друсалката Зелка е бръкнал и в контакта.

    20:08 04.07.2026

  • 55 Мало

    12 5 Отговор
    Щом този не може да си събере избягалите войници родолюбци с лимузините из Европа , то да помоли Путин да ги прибере някъде. От когато са във Война ,рязко се подобри имотното състояние на Украинците избягали от родината си . Видимо разполагат с пари и здраво си угаждат . Ние за сметка на това без война сме с 3 милиона по-малко и очеизвадно скъсани материално и морално. А онея се плодят и даже мешат яко гените . Велики украинки . Работят на всякъде за приръста ,само дето войници не могат събра.

    20:08 04.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Румен Решетников

    4 8 Отговор

    До коментар #43 от "Гумен Вибраторов":

    Не се притеснявай, ватенка.
    Водиш в резултата, направо нямаш стигане...

    Коментиран от #65

    20:09 04.07.2026

  • 58 Доктор Иванов

    8 3 Отговор
    Да се опиташ да направиш нещо и действително да го направиш са две неща, които се размиват когато прекаляваш с дрогата

    20:09 04.07.2026

  • 59 Топчията

    8 6 Отговор
    Уудрий бандерската СВО.лоч. с Бандерола !

    20:09 04.07.2026

  • 60 Кремълското ръководство.

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Само питам":

    Кой друг.

    20:09 04.07.2026

  • 61 Мда

    7 5 Отговор
    Е какво да очакваме от професионален комедиант освен да ни разсмива...

    Коментиран от #68

    20:09 04.07.2026

  • 62 Мишел

    7 6 Отговор
    Опашките за гориво в Русия са толкова големи, че се виждат от сателит. Двойно по-скъп е вече бензина в Крим спрямо цените в България. Официалната цена е 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо два пъти по-скъпо от България – в Севастопол, но но места достига до 4,40 евро за литър.

    Коментиран от #69, #77, #107

    20:10 04.07.2026

  • 63 Гумен Вибраторов

    2 5 Отговор
    Да бе козляк , нали знаеш че съм няколко нива над тебе !

    20:10 04.07.2026

  • 64 хмммм

    6 4 Отговор
    Сган са тия дето са го родили. Израелски изр0д!

    20:10 04.07.2026

  • 65 Гумен Вибраторов

    3 5 Отговор

    До коментар #57 от "Румен Решетников":

    Да бе козляк , нали знаеш че съм няколко нива над тебе !

    Коментиран от #79

    20:11 04.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Славков

    2 6 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Дъжд ли те е валял или естествено си пахнеш на мокро некъпано куче ?

    20:11 04.07.2026

  • 68 Е, точно това е голямата руска трагедия.

    4 5 Отговор

    До коментар #61 от "Мда":

    Един млад и неизвестен клоун направи Русия за посмешище и позор пред света :)

    Коментиран от #72

    20:11 04.07.2026

  • 69 ха ха ха ....

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Продължавай да дрънкаш глупости , но това с нищо не помага на укрите дето стоят гладни в окопите и тая нощ ще дадат фира .

    20:12 04.07.2026

  • 70 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "да бай Асане":

    Вячеслав, дорогой, ти ако си българин, аз съм Георги Димитров!!!

    20:12 04.07.2026

  • 71 РЕСПЕКТ

    7 4 Отговор
    Те тоа ПИЧ Ши ба вече 13 год.. у Донбас,... монгольята от 23 ядрени републики и Фюрера ПЕ дал!
    Млати ги като шкембе у дувар!
    Истински РОДОЛЮБЕЦ И МЪЖ
    РЕСПЕКТ!

    Коментиран от #81, #83

    20:12 04.07.2026

  • 72 Само питам

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "Е, точно това е голямата руска трагедия.":

    Смешно за кого ? За клоуни като тебе ли ?

    20:12 04.07.2026

  • 73 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    6 5 Отговор
    Напълно съм съгласен с господин Зеленски.
    Повечето от нашите пациенти също подкрепят Украйна. Обаче има един голям проблем - имаме един пациент от стая 324, който твърди, че е истинския Зеленски - той е любимецът на пациентите защото си оставя десерта на тях и това е главната причина за подкрепата към Украйна.

    20:12 04.07.2026

  • 74 Zахарова

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "да бай Асане":

    И за вагонетка не ставаш

    20:13 04.07.2026

  • 75 Руски депутати

    7 5 Отговор

    До коментар #51 от "Госあ":

    заявиха от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."

    Коментиран от #89, #97

    20:13 04.07.2026

  • 76 Хи хи

    9 4 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Слава на урките за какво ?? Че загубиха 20% територии и плюскат парите ни ??!!

    20:13 04.07.2026

  • 77 Димитър Георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Стига лъга бре ,Ломско тссс.ганне - телефонен измамник,всеки на нета може да провери цените на бензин в Крим в момента 90Рублей за литър Е 95 .

    20:14 04.07.2026

  • 78 Вселенски

    4 2 Отговор
    Брутални загуби на агресора по фронта .
    Около 1190 неутрализирани окупатори за последното денонощие за последното денонощие. Техническите загуби на агресора за денонощието включват 1 унищожен танк и 6 бойни бронирани машини, придружени от загубата на 100 артилерийски системи и 1 реактивна система за залпов огън. Украинските сили са неутрализирали общо 1768 безпилотни летателни апарата от оперативно-тактическо ниво и са прихванали 1 крилата ракета. В графата за унищожена руска техника влизат още 6 системи за противовъздушна отбрана, 407 автомобила и цистерни, както и 5 единици специална техника...

    Коментиран от #126

    20:14 04.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Механик

    6 2 Отговор
    И аз очаквах, че на световното ще победи "УСТРЕМ"-Бело поле, ма глей кво стаа...

    20:15 04.07.2026

  • 81 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "РЕСПЕКТ":

    Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш ,мррршоо !

    20:15 04.07.2026

  • 82 ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Укропомакът отново квичи на умряло

    20:16 04.07.2026

  • 83 Сатана Z

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "РЕСПЕКТ":

    Странното е че Вова е извратеняк и му харесва да бъде СУБ! Обича униженията, камшици, белезници и болката!

    20:16 04.07.2026

  • 84 Мирчо Спасов Белене

    4 5 Отговор
    Целият цивилизован свят е с Украйна и срещу болшевишка русия! Всеки ден и всяка нощ се молим за победата на Украйна над световното Zло! После отваряме съответните заведения за превъзпитание на путинистите!

    Коментиран от #91, #95, #127

    20:16 04.07.2026

  • 85 Кииф Фiльм

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "зеленчук":

    Нема смисъл да ходиш до Константиновка, сега изработваме една табела с име "Константiновка", ще направим малко фон, парлама и ще залъжем баламите, че си се снимал от там.

    20:16 04.07.2026

  • 86 Гумен Вибраторов

    2 3 Отговор

    До коментар #79 от "Румен Решетников":

    Да бе козляк ,много си умен , повтаряш като папагал.
    Сигурно така си повтарял трети клас .

    20:17 04.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Toва листче си го пускал вече тук

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Руски депутати":

    Измисли някаква друга парлама и си заслужи надника.

    20:19 04.07.2026

  • 90 раzист

    3 0 Отговор
    искам бкп-кпсс!

    20:19 04.07.2026

  • 91 Само питам

    4 5 Отговор

    До коментар #84 от "Мирчо Спасов Белене":

    Кой е цивилизования Свят ?
    И защо по лайфовете и клиповете от Русия пише:
    Полша е с вас Братя!
    Полша и Русия са братски държави !
    Поздрави от братска Литва !....

    20:19 04.07.2026

  • 92 Чедиридесет

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хипотетично":

    Само ще се промени тактиката и начина на война. Алчността и Нарцисизма на някои световни "лидери " е вечна. На хората дребната алчност също и за това си избират себеподобни за водачи. Алчност ,завист и огромно его. Няма да има край докато съществува животното човек.

    20:19 04.07.2026

  • 93 хаха 🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хихихи":

    Ей,голям страх от тия нацисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините🤣

    20:19 04.07.2026

  • 94 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор
    НАТОтю заложи на по-слабата страна и загуби стотици милиарди. Какво ще правим сега? Ще плащаме украински заеми! Банките ще ни съдерат кожите.

    20:20 04.07.2026

  • 95 Гресиран козяк

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Мирчо Спасов Белене":

    За теб лично заведение няма да има ,ще нахраниш гладно прасенце ☝️!

    20:20 04.07.2026

  • 96 Само питам

    7 2 Отговор
    Тоя клоун как спи нощем като знае че 1500 негови сънародници уловени насила по улиците , тая нощ ще отидат при Бандера ?!

    Коментиран от #100

    20:20 04.07.2026

  • 97 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Руски депутати":

    Ако променят целите и името на операцията, горко на Украйна.

    20:21 04.07.2026

  • 98 Кой свят бе по миьо продадена

    3 2 Отговор
    Колко сте жалки те лакеи на САЩ и Великобритания. Боклук.

    20:22 04.07.2026

  • 99 Пиночетнв

    3 3 Отговор
    Украйна ще освободи и руснаците
    от Кремълските кръвопийци и отрепки

    Коментиран от #109

    20:22 04.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Зелката напсува и Ванс.

    4 1 Отговор
    Културата му е в петите. В Белия дом го изритаха когато на чист руски напсува Ванс. После ходи да си шие сако, че да може да лази пред камината за просия.

    20:24 04.07.2026

  • 102 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Кой свят бе дрога? Аз искам заличаването ви от картата

    20:24 04.07.2026

  • 103 Чорбаджи Йово

    3 3 Отговор
    Че са сган руснаците , сган са. Толкова години ни промиваха съзнанието че уж сме братя но вее ние трябва да им се подчиняваме. Нищо не сме получили от тях даром, всичко сме платили и то на цена която те определят , БЕЗ право на възражение. Такива са и днес, справка Лукойл, балкански поток, Белене и арбитража за 1 мрд. Никой не но е доил така както Русия.

    Коментиран от #118

    20:24 04.07.2026

  • 104 Ами

    3 1 Отговор
    Има една поговорка в която се казва, че когато
    шутът стане цар, дворецът се превръща в цирк.
    Някой може и да харесват шоуто на Зеленски,
    но на доста народ им се плаче.

    20:24 04.07.2026

  • 105 Хънтър сина на Деменцията

    4 2 Отговор
    Абе спрете на ндрусанака белото дето му го давах за без пари вреден е за себе си и за страната си !!!!!

    20:24 04.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Мишенце

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Значи Русия пак ни изпревариха в стандарта. Влизат в клуба на най-богатите. Щом могат на такива цени да живеят. Смятай колко е хляба ,краставичките ,картофа , бонбоните и Водката. Ние пък задминахме Австрия и Германия.

    20:25 04.07.2026

  • 108 Не е познал!

    3 3 Отговор
    Светът очаква Зеленски да пукне! Колкото по скоро, толкова по добре!

    Коментиран от #119

    20:25 04.07.2026

  • 109 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Пиночетнв":

    Знаеш ли как мина половината живот на Пиночет? Правилно! Под домашен арест и по съдилищата.

    20:25 04.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Белото

    1 2 Отговор
    За зеленото джудже става все по-некачествено...

    20:25 04.07.2026

  • 112 Дзак

    3 1 Отговор
    Униан плаща местния трол!

    Коментиран от #115

    20:25 04.07.2026

  • 113 Читател

    4 3 Отговор
    Ще приключиш като Мусолини клоун друсан

    20:26 04.07.2026

  • 114 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    не май ,а хич не са добре

    20:26 04.07.2026

  • 115 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Дзак":

    Трупа им посетители и лайкове!

    20:26 04.07.2026

  • 116 да бай Ганьо

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Бай Ганъо":

    Тебе никой не може да те задмине по миризма . Ухаеш на пор .

    20:26 04.07.2026

  • 117 Град Козлодуй

    3 4 Отговор
    Прав е господин Зеленски.

    Коментиран от #120, #129

    20:27 04.07.2026

  • 118 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #103 от "Чорбаджи Йово":

    Какво си платил на Руснаците ?
    А какво плащаш сега на краварите със златните ни мини ?
    Защо Руснаците не ни взеха златните мини ?!

    Коментиран от #134

    20:28 04.07.2026

  • 119 Това кога ще стане?

    2 3 Отговор

    До коментар #108 от "Не е познал!":

    Преди или след като Путин пуkне? Ти как мислиш?

    20:29 04.07.2026

  • 120 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Град Козлодуй":

    Прав е , не е седнал...

    20:29 04.07.2026

  • 121 Крум

    2 2 Отговор
    Нашмъркания явно е сменил дилърите....ще доунищожи последните окраинци....8746

    20:29 04.07.2026

  • 122 Т Живков

    1 2 Отговор
    Само така.Довърши тази СВОлачь!

    20:30 04.07.2026

  • 123 Матрьошка

    2 2 Отговор
    Зеления плъх подкрепян от англосаксонските сатанисти скоро ще бъде унищожен, а Украйна ще капитулира- съсипана и обезмъжена.

    20:30 04.07.2026

  • 124 Жеко

    2 2 Отговор
    Длъжни ли сме да вярваме безрезервно на думите на Зеленски?
    Той "държа" така и Мариупол, и Бахмут, и Соледар, и Авдеевка...

    Брътвежите му са насочени към украинците, защо трябва да ги четем и ние?

    20:31 04.07.2026

  • 125 ха ха це перемога

    0 3 Отговор
    ха ха вече гледам са пред портите на Москва ха ха

    20:32 04.07.2026

  • 126 Наистина са брутални.

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Вселенски":

    Русия искала спиране на огъня за 1 ден. При атаките жертвите са колосални за атакуващия.

    20:32 04.07.2026

  • 127 Х ги ууу

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Мирчо Спасов Белене":

    Срещнеш ли копейка трепИ!На място!

    Коментиран от #132, #133, #136

    20:34 04.07.2026

  • 128 потника ли лъже или него го лъжат

    1 1 Отговор
    Зеленски предизвиква Путин: Да се срещнем в Константиновка..
    А нека отиде в Константиновка ..

    20:34 04.07.2026

  • 129 Куравей Вадев

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "Град Козлодуй":

    Той може и да е прав но ти лично мой ми седнеш на Q Ранагата 😂🍌😂 !

    Коментиран от #137

    20:34 04.07.2026

  • 130 Света се радва на руските победи над

    1 2 Отговор
    Нацисткия режим и поддръжниците му и очаква безкомпромисната и пълната победа на Русия над враговете и

    20:34 04.07.2026

  • 131 Гаджева

    2 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    20:35 04.07.2026

  • 132 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Х ги ууу":

    За кога да те чакаме бе ов чи ?!

    20:35 04.07.2026

  • 133 Дако

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Х ги ууу":

    Ако те барна ша ти обърна хастара .

    20:35 04.07.2026

  • 134 Тихо пико4!

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "Само питам":

    Пак си некомпетентен.

    Коментиран от #138

    20:36 04.07.2026

  • 135 Бай вую

    1 1 Отговор
    Кой свят

    20:36 04.07.2026

  • 136 оня с кола

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Х ги ууу":

    Кво трепеш бре псссс .Рич,джендър душа под наем носиш един сап зад врата даже щии е в повече !

    20:36 04.07.2026

  • 137 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "Куравей Вадев":

    Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #139, #141

    20:37 04.07.2026

  • 138 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Тихо пико4!":

    Ако те гепна за вратленцето , тихо ще ми викаш !

    20:37 04.07.2026

  • 139 Дако

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "Град Козлодуй":

    Да не си пробвал бе готин ? Да не са те фрашкали на задна некъде из слънчака ?

    20:38 04.07.2026

  • 140 !!!

    1 0 Отговор
    А Ти,украинска сган,сам не можеш ли да се справиш?Тичаш на запад да те помага?Что така?

    20:38 04.07.2026

  • 141 оня с кола

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Град Козлодуй":

    Не ме интересува ,важното е да ми седнеш на Q Ранагата,шадраван секк .ишшш да правиш .

    20:39 04.07.2026

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