"Москва иска спиране на огъня в Константиновка"

Министерството на отбраната на Руската федерация предложи временно спиране на обстрела на град Константиновка в Донецка област за провеждането на хуманитарна операция.
Целта на Москва е прехвърлянето на телата на загинали военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Руското командване изисква отговор от украинската страна чрез съществуващите разузнавателни канали най-късно до 12:00 ч. московско време на 5 юли 2026 г.. Предвижда се обстрелът да бъде спрян на 6 юли между 12:00 и 18:00 ч. московско време.
Информационна война за контрола над града
Предложението за евакуация на телата идва непосредствено след официалното изявление на Кремъл, че руските сили са поели "пълен контрол" над Константиновка. Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов докладва за превземането на града на президента Владимир Путин.
Украинското държавно ръководство и Генералният щаб на ВСУ реагираха незабавно и категорично отхвърлиха руските твърдения
Володимир Зеленски определи новината като "поредната руска лъжа" и опит за изкуствено създаване на медийни заглавия, съвпадащи с Деня на независимостта на САЩ.
Генералният щаб на ВСУ съобщи, че градът остава под пълен украински контрол. Отбранителните линии се държат от части на 19-и армейски корпус, които продължават да отразяват руските атаки.
Международни анализатори, включително Институтът за изследване на войната (ISW), потвърждават, че въпреки тактическия натиск на Русия и градските боеве, Москва не контролира изцяло населеното място, а съобщението е част от когнитивна война.
Стратегическо значение
Константиновка е ключов логистичен и транспортен център в Донецка област. Тя е последният голям укрепен пункт на ВСУ преди защитната линия Славянск – Краматорск. Поради това градът се превърна в основна стратегическа цел на руската офанзива през 2026 година.
Източници: UNN, Reuters, RBC-Ukraine, ISW
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #41
20:21 04.07.2026
2 В Константиновка
Коментиран от #11, #81
20:22 04.07.2026
3 Цък
20:22 04.07.2026
4 Пич
Коментиран от #111
20:22 04.07.2026
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #13
20:23 04.07.2026
6 вай вай вай
Коментиран от #17, #36, #45
20:23 04.07.2026
7 ПУТИН МАСОВИЯ УБИЕЦ
НИКОГА НЕ ИСКА ХУМАНИТАРНА ОПЕРАЦИЯ.
ТОВА Е ПЪЛЕН БУЛАМАЧ.
БУНКЕРНИЯ ПСИХАР
ИСКА САМО СМЪРТ .
20:23 04.07.2026
8 Гошо
Е това ,като го видиш и повече няма нужда да четеш
Коментиран от #12, #33, #91
20:24 04.07.2026
9 1945
До коментар #1 от "Последния Софиянец":същото като при Авдеевка за 1 месец имаше убити 30 000 руснаци.
Коментиран от #62
20:24 04.07.2026
10 Алея на Ангелите
Коментиран от #94
20:25 04.07.2026
11 Румен Решетников
До коментар #2 от "В Константиновка":Така е.
Крепостните са безсмъртни!
20:25 04.07.2026
12 Копейкин Костя
До коментар #8 от "Гошо":Само ТАСС, Поглед-Инфо, Епицентър са достоверни източници, да. 😀
20:26 04.07.2026
13 При атаките винаги се дават
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":брутални жертви. Неизбежно е. Тъжното в случая е, че тези стотици хиляди руски войници измират напълно безсмислено. Само за да запазят властта на диктатора си за известно време.
Коментиран от #15, #38
20:27 04.07.2026
14 Госあ
20:28 04.07.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "При атаките винаги се дават":След ФАБ 3000 нищо не остава.
Коментиран от #27, #30, #97
20:29 04.07.2026
16 3.14К
Коментиран от #43
20:30 04.07.2026
17 БАРС
До коментар #6 от "вай вай вай":ВСЁ ПРАВЛЬНО ПРАВИ РАША .ПОСЛЕ ТАЯ УКОО СГАН ТРЯБВА ДА МЕ МЪХРАНЯВА В ХЛАДИЛНИЦИ ЗА СМЕТКА ГА РАША И ОТДЕЛНО ДА СИ ГУБЯТ ВРЕМЕЬО ДА ГИ СЪБИРАТ.ДРУГО СЕГА Е ЛЯТО И СЕ РАЗЛАГАТ И СМЪРДИ НА ВСЯКЪДЕ ДА НЕ ГОВОРИМ. ЧЕ ИОЖЕ И ХОЛЕРА ДА ПЛАМНЕ..
20:31 04.07.2026
18 В перевзьотата
20:31 04.07.2026
19 раzист
20:31 04.07.2026
20 КАКВО СПИРАНЕ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КОГАТО СИ ПРЕВЗЕЛ ЕДИН ГРАД
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ОГЪНЯТ СПИРА .
ЗНАЧИ СИ ИЗГОНИЛ ВРАГА ОТ ТЕРИТОРИЯТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУСКАТА ПРОСТОТИЯ
НЯМА КРАЙ .
ТИЯ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ
СА ТОТАЛНИ ДЕБИЛИ.
Коментиран от #92
20:32 04.07.2026
21 ДрайвингПлежър
Сега иска да задържи всичко в "тайна" докато вземе следващия транш от полудяла европа
20:33 04.07.2026
22 Ню Йорк
20:33 04.07.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментирайте , бордюри
20:34 04.07.2026
24 Ха-ха-ха
Пич КИН отново стана за посмешище!
У ДРИ ИИ...у дри или монгольята
Ха-ха-ха
20:35 04.07.2026
25 Ами
Появиха се и кадри с пленени окраинци. Гледката е потресаваща.
Кожа и кости. Все едно излизат от концлагер.
20:35 04.07.2026
26 ПРИ ПОРЕДНАТА МАСОВКА
ИЗЛЪЧВАТ ПОРЕДНАТА ПРОПАГАНДА
И ПОКАЗВАТ КАК СЕ СГЛОБЯВАТ
РУСКИТЕ РАКЕТИ.
МИНАВА СЕДМИЦА
УКРАЙНА НАМИРА ПО КЛИПОВЕ
И СНИМКИ КОЕ Е МЯСТОТО.
ТИТАН БАРИКАДИ ВОЛГОГРАД.
ПРАЩАТ ФЛАМИНГО
И РЕЗУЛТАТИТЕ ГИ ЗНАЕМ ВСИЧКИ.
НЯМА КРАЙ РУСКАТА ПРОСТОТИЯТА
НЯМА.
20:36 04.07.2026
27 Без казармен пе ДИК,да? ))
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Оди рани добичето, Широкодолски шапунь
Хихихи
Коментиран от #77
20:37 04.07.2026
28 руската мечка
20:39 04.07.2026
29 не може да бъде
20:40 04.07.2026
30 хихи
До коментар #15 от "Последния Софиянец":от много фаб-ове, затова избитите ватенки са пет пъти над укр. загинали😅😅😅
20:41 04.07.2026
31 Кибика
А У йло па... олигави КУ ранагата!
Хехехехе
Коментиран от #57
20:41 04.07.2026
32 някой
20:43 04.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сталин
04 юли 2026, 16:53 часа 2779
Коментиран от #40
20:45 04.07.2026
35 az СВО Победа 81
20:47 04.07.2026
36 ха ха ха
До коментар #6 от "вай вай вай":Простак 110%
20:48 04.07.2026
37 Баламата
20:48 04.07.2026
38 Мишел
До коментар #13 от "При атаките винаги се дават":Тази война е различна. При нея руснаците атакуват с тежки оръжия,избиват защитниците и после заемат града с минимални свои загуби. Затова размените са многократно 1000 към25-30.
Коментиран от #46, #74
20:49 04.07.2026
39 Без име
Коментиран от #54
20:50 04.07.2026
40 Пере
До коментар #34 от "Сталин":Какво да каже мошенника Зеленски ?
Ако до 12 ч. на 5 юли не отговори, заминава на кино от 6 до 5
20:50 04.07.2026
41 Механик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
20:51 04.07.2026
42 Бой по руските примати!
20:53 04.07.2026
43 Това е нищо.
До коментар #16 от "3.14К":Пленници или тела, които се разменят са малко бройки, нищожни, особено на фона на огромния брой загинали руснаци във войната.
Коментиран от #48
20:54 04.07.2026
44 И така другаре !
20:54 04.07.2026
45 Сандо
До коментар #6 от "вай вай вай":Има ли изобщо някаква мисъл в козяшките черепи?От коментарите им ясно личи,че такава категорично липсва.
Коментиран от #47
20:55 04.07.2026
46 1,4 милиона руска тор
До коментар #38 от "Мишел":Без коментар.
20:55 04.07.2026
47 Мое ти пръсна
До коментар #45 от "Сандо":Черрепа.
Коментиран от #53
20:56 04.07.2026
48 Цеко, Лесичери
До коментар #43 от "Това е нищо.":Много руска смрадт измре.
Коментиран от #51
20:57 04.07.2026
49 Луд с картечница
Коментиран от #70
20:58 04.07.2026
50 Гледахме
20:59 04.07.2026
51 Цеко Бомбардировача
До коментар #48 от "Цеко, Лесичери":Смърди на май .кятти птт. катта ,хвани я сплакни .
20:59 04.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Z-ахарова
21:04 04.07.2026
56 Американските данни
персонал – около 1 459 940 (+655) души;
резервоари – 12 781 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 220 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 248 (+59) единици;
МЛРС – 1 688 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 350 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 441 единици;
хеликоптери – 349 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 142 780 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 350 единици;
кораби/лодки – 35 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 80 985 (+235) единици;
специално оборудване – 4 358 единици.
Коментиран от #60, #68, #76
21:04 04.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Военкор
21:05 04.07.2026
59 ХиХи
21:06 04.07.2026
60 Цеко, Лесичери
До коментар #56 от "Американските данни":Много руска смрадт е това.
Коментиран от #64
21:06 04.07.2026
61 Гост
Коментиран от #104
21:06 04.07.2026
62 Ъхъ
До коментар #9 от "1945":Авдеевка контранаступ кога? Авдеевка падна за един ден от табелата до центъра, некой помни ли защо?
Коментиран от #78
21:07 04.07.2026
63 Софиянец
21:08 04.07.2026
64 ХА ХА
До коментар #60 от "Цеко, Лесичери":Смърррди на май .кятти туттурутката ☝️😬!
21:08 04.07.2026
65 варна
21:09 04.07.2026
66 ПУТИН СЕ ОКАЗА
РОДНИЯ СИ САНКТ ПЕТЕРБУРГ
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ
ОТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #84
21:10 04.07.2026
67 стоян георгиев
21:11 04.07.2026
68 ХиХи
До коментар #56 от "Американските данни":Крилатите ракети дето ги свалиха тецовете броим ли ги, те хакери смъкнаха други днни от ВСУ за милиони жертви
21:11 04.07.2026
69 Гражданин
21:11 04.07.2026
70 Едва ли.
До коментар #49 от "Луд с картечница":Това е вътрешна пропаганда за пред рускто население, за да прикриват нещо, както и огромния брой загинали руски войници.
21:13 04.07.2026
71 Гост
Коментиран от #73
21:13 04.07.2026
72 АМИ ПРАВИЛНО НЕСКА УКРИТЕ
Коментиран от #107
21:14 04.07.2026
73 Русия е най- корумпираната държава в
До коментар #71 от "Гост":света. Индекса за корупцията за 2025г. за 185 държави. Водещи са Мозамбик, Судан, Русия, Папуа Нова Гвинея, Гана, Северна Корея, Габон и Сомалия.
Коментиран от #85, #88, #93
21:17 04.07.2026
74 Историк
До коментар #38 от "Мишел":Русия винаги е на 1 во място по даване на жертви в света. Съветско/кремълската идеология е такава, че човешкия живот в Русия не е важен. Важно е само запазването на властта на диктатора. Както и Сталин е казал през ВСВ - За какво да пращаме на фронта танкове, като имаме толкова много хора. И изпращал руснаци срещу германската артилерия. Резултата всички го знаем - убити 33 милиона руснаци и 6 милиона германци. Същата работа и сега в Украйна - убити 1,5 милиона руснаци и 350 хиляди украинци / в това число и хиляди рускоговорящи цивилни/.
Коментиран от #98
21:22 04.07.2026
75 Последни данни от Константиновка
Анализатори от американския Институт за изучаване на войната смятат, че Путин е устроил спектакъла с Константиновка специално за Деня на независимостта на САЩ. Те подчертават, че руските войски са постигнали тактически успехи през последните седмици, но по-голямата част от руското присъствие в града се състои от малки диверсионни групи, разположени между украинските позиции. Те биват локализирани сравнително бързо и ликвидирани. Особено потресаващи са кадрите в които Украински военни убиват над 25 обкръжени руски войници с приклади.
Коментиран от #82, #83
21:23 04.07.2026
76 Ами
До коментар #56 от "Американските данни":Руски данни. Официални!!!
Пресни. Топли. Още парят :)
Извадка от доклад на МО за юни 2026г.
"От началото на СВО са взели участие близо 780 000 души."
Коментиран от #80
21:25 04.07.2026
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Без казармен пе ДИК,да? ))":Кажи на лекаря си ,че е много зле ,Нищо не разбира от лекуване на умствена изостаналост
21:27 04.07.2026
78 стоян георгиев
До коментар #62 от "Ъхъ":Авдеевкя падна след две години и половина а хе на линията на фронта от самото начало.
Коментиран от #89
21:28 04.07.2026
79 Коце
► отбранителната система Константиновка се състоеше от две отбранителни линии с повече от 150 км окопи и ровове;
► първата отбранителна линия в Константиновка, с дължина над 30 км, се е състояла от непрекъсната система от взривни бариери;
► втората отбранителна линия в Константиновка е била с дължина до 35 километра и е била оборудвана с каскада от водоеми;
► Украинските въоръжени сили са изградили над 80 бариерни участъка и 50 укрепени отбранителни пункта в Константиновка, включително тези, поддържащи детски градини;
► Константиновка беше най-укрепеният и ешелониран отбранителен район на украинските въоръжени сили;
► за да задържат Константиновка, украинските въоръжени сили сформираха групировка от 7 бригади, 45 батальона с численост до 15,5 хиляди войници;
► бойци от Южната група сили обкръжиха Константиновка от фланговете и поеха контрол над основните маршрути на украинските въоръжени сили;
► Константиновка беше държана от национални формирования от бригада „Лют“, най-боеспособните части на украинските въоръжени сили;
21:28 04.07.2026
80 В голяма заблуда сте.
До коментар #76 от "Ами":Всеки месец за фронта заминават нови 50 000 - 60 000 руснака. Повече от половината никога не се връщат. Смятай колко е на година. После сметни за 4-5 години. Страшно е положението с руските загинали.
Коментиран от #86, #110
21:29 04.07.2026
81 Антирашист 1062
До коментар #2 от "В Константиновка":Рашистите и да ги убият никой не признава и атомна централа да гръмне рашистите не признават .
21:30 04.07.2026
82 А ЗАЩО УБИВАТ ПРЕДАВАЩИ СЕ
До коментар #75 от "Последни данни от Константиновка":ТВА НЕ ЕЛИ ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ДА НЕ СЪ СЪРДЯТ КЪТЕБЪТ ЖЕНИТЕ ИМ ПО УКРОСЕЛА И ГРАДЧЕТА
Коментиран от #105
21:31 04.07.2026
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "Последни данни от Константиновка":Ей такива неща писахте и за цяла Луганска обл.,ххахахаахх.Че и сами си вярвате ,бордюри ,хахахх
21:31 04.07.2026
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":Що бе ,да не го превзехте,а?
21:32 04.07.2026
85 име
До коментар #73 от "Русия е най- корумпираната държава в":В днешното време на информационни технологии, е жалко да се оптиваш да пускаш такива плоски лъжи, елементарна проверка показва че няма такава класация. А Украйна е по-зле от към корупция и от африканска държава.
21:33 04.07.2026
86 Ъхъ
До коментар #80 от "В голяма заблуда сте.":Ти ли си ги броил, а Укрите при липса на артилерия колко повече са и що ги ловят по улиците ТКЦ? От Русия подобни клипове нема
21:34 04.07.2026
87 Д,мин
21:35 04.07.2026
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Русия е най- корумпираната държава в":Да бе ,България и уклайна Никой не Може да ги стигне,хаха.Световно известни и световно крадливи.Говорим за един златни кенефи и чекмеджета с кюлчета.
21:36 04.07.2026
89 ЕхеЕхе
До коментар #78 от "стоян георгиев":Ама от снимката на табелата до Руското знаме в центъра един ден Януари 2025. Чакаме контранаступ година и половина
21:37 04.07.2026
90 Дзак
21:38 04.07.2026
91 Антирашист1063
До коментар #8 от "Гошо":Слушай тасс и ще разбереш че нищо не знаеш за гьобелс !
21:38 04.07.2026
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "КАКВО СПИРАНЕ":Като си превзел един град ,Нищо не пречи на изоставилия го противник да го обстрелва ,и бие с дронове.А там има много смърдяща украинска Лёш.Вони.Да си я прибират.
21:39 04.07.2026
93 Гост
До коментар #73 от "Русия е най- корумпираната държава в":Пич, виж Южна Америка, направо ще ти настръхне косата😁 Сащ е на първо място в света по вероятността да бъдеш застрелян или наръган с нож от американски наркоман- психопат, Сащ имат бомби и напълно деградирали човешки единици, имат и пари, отпечатани в Сащ, без стойност, имат и Трилионер..., кой знае още какво имат...
Американският долар загива, въпреки бруталната американска спекула, до 2- 3 години американският долар няма да струва нищо😁
Коментиран от #100
21:40 04.07.2026
94 Антирашист 1064
До коментар #10 от "Алея на Ангелите":След катинската гора никой няма вяра на мацква !
Коментиран от #96, #101
21:42 04.07.2026
95 Механик
"Константиновка е ключов логистичен и транспортен център в Донецка област. Тя е последният голям укрепен пункт на ВСУ преди защитната линия Славянск – Краматорск."
това в с лучай, че утре кажете, че Константиновка е село без стратегическо значение.
И обърнете внимание, че източните на този цитат са "Източници: UNN, Reuters, RBC-Ukraine, ISW"
Щото може да речете, че това е руска дезинформация.
Ай, лека ви нощ! Ако можете, подремнете 15-20 мин. и пак заставайте на амбразурата, че инак кой ще бори руснаците, а?
Коментиран от #99
21:43 04.07.2026
96 Навроцки, президент на Полша
До коментар #94 от "Антирашист 1064":На бандери тоже!
21:44 04.07.2026
97 Механик
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
21:46 04.07.2026
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #74 от "Историк":Това са общите загуби на Русия за последните 400 г.
Южна Осетия 2008-67 загинали
Втора чеченска - 6 000
Първа чеченска - 55 00.
Афганска война 15 000
Съветско - японската война 1945г- 12 000
Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
Первата световна война -3,2 млн человека.
Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
Седемгодишната война - 138 000.
Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
Северната война - 75 000 .
Руско - шведската 1656г - 14 000 загинали.
21:47 04.07.2026
99 име
До коментар #95 от "Механик":Охоо, седи гледай след няколко дни къв рев ще настане, като излезе новината за Лиман, на другия край на агломерацията Славянск-Краматорск. Лошо ще им стане на сopоcнята, чак линейки ще викат.
21:48 04.07.2026
100 В тази статистика са
До коментар #93 от "Гост":включени 185 държави и Русия и хунтите в африканските държави на челно място. Каквото и да кажем, не можем да променим фактите:)
Коментиран от #103
21:51 04.07.2026
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #94 от "Антирашист 1064":Лешек Миллер ,бивш полски пример:" По добре Руска партенка отколкото бандеровски памперс."
21:51 04.07.2026
102 Смешко
21:54 04.07.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Антирашист 1065
До коментар #61 от "Гост":Украинците защитават родината си ! Рашистите какво търсят там ?
Коментиран от #106
21:54 04.07.2026
105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #82 от "А ЗАЩО УБИВАТ ПРЕДАВАЩИ СЕ":Той е пррррзззд и не знае това
21:55 04.07.2026
106 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #104 от "Антирашист 1065":Бандеровците направихте геноцид на рускоговорящи в Донбас .Сега си плащат
Коментиран от #112
21:56 04.07.2026
107 Даскал
До коментар #72 от "АМИ ПРАВИЛНО НЕСКА УКРИТЕ":Четвърти клас завърши ли ?
21:57 04.07.2026
108 78291
21:58 04.07.2026
109 При толкова много Урко трупове там
22:00 04.07.2026
110 Ами
До коментар #80 от "В голяма заблуда сте.":Пропагандата си е пропаганда, но фактите са си факти.
Въпроса сега е какво правим след като свършат окраинците.
В Германия например всички мъже между 20 и 40 години нямат
право да напускат територията на Германия без разрешение.
22:01 04.07.2026
111 хихи
До коментар #4 от "Пич":май друг е полуделия . Матушката искала спиране на огъня. 😅😅😅
22:04 04.07.2026
112 Антирашист 1066
До коментар #106 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Геноцид е само вглавите на рашистите !няма международни констатации за това !
22:06 04.07.2026
113 Ами сега?
А знаят ли и могат ли да ползват вълшебната думичка "моля"?
22:12 04.07.2026