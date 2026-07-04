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Москва иска спиране на огъня в Константиновка
  Тема: Украйна

Москва иска спиране на огъня в Константиновка

4 Юли, 2026 20:12, обновена 4 Юли, 2026 20:19 2 901 113

  • русия-
  • украйна-
  • константиновка

Русия даде ултиматум до 12:00 часа на 5 юли за хуманитарна операция, докато Киев категорично отрича градът да е паднал

Москва иска спиране на огъня в Константиновка - 1
Снимка: Интерфакс
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Руската федерация предложи временно спиране на обстрела на град Константиновка в Донецка област за провеждането на хуманитарна операция.

Целта на Москва е прехвърлянето на телата на загинали военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Руското командване изисква отговор от украинската страна чрез съществуващите разузнавателни канали най-късно до 12:00 ч. московско време на 5 юли 2026 г.. Предвижда се обстрелът да бъде спрян на 6 юли между 12:00 и 18:00 ч. московско време.

Още новини от Украйна

Информационна война за контрола над града

Предложението за евакуация на телата идва непосредствено след официалното изявление на Кремъл, че руските сили са поели "пълен контрол" над Константиновка. Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов докладва за превземането на града на президента Владимир Путин.

Украинското държавно ръководство и Генералният щаб на ВСУ реагираха незабавно и категорично отхвърлиха руските твърдения

Володимир Зеленски определи новината като "поредната руска лъжа" и опит за изкуствено създаване на медийни заглавия, съвпадащи с Деня на независимостта на САЩ.

Генералният щаб на ВСУ съобщи, че градът остава под пълен украински контрол. Отбранителните линии се държат от части на 19-и армейски корпус, които продължават да отразяват руските атаки.

Международни анализатори, включително Институтът за изследване на войната (ISW), потвърждават, че въпреки тактическия натиск на Русия и градските боеве, Москва не контролира изцяло населеното място, а съобщението е част от когнитивна война.

Стратегическо значение

Константиновка е ключов логистичен и транспортен център в Донецка област. Тя е последният голям укрепен пункт на ВСУ преди защитната линия Славянск – Краматорск. Поради това градът се превърна в основна стратегическа цел на руската офанзива през 2026 година.

Източници: UNN, Reuters, RBC-Ukraine, ISW


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 14 Отговор
    Голямо клане е имало в Константиновка

    Коментиран от #9, #41

    20:21 04.07.2026

  • 2 В Константиновка

    67 25 Отговор
    има само убити украинци

    Коментиран от #11, #81

    20:22 04.07.2026

  • 3 Цък

    72 18 Отговор
    Стига с този измислен институт. Нито е американски нито е институт. Двама бандеровци ръсят пропаганда

    20:22 04.07.2026

  • 4 Пич

    61 16 Отговор
    Зелю вече се държи като арабийски откачен!!! Не лъже ,- полудял е , и си въобразява победи...!!!

    Коментиран от #111

    20:22 04.07.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    63 16 Отговор
    19 ти корпус е обкръжен и унищожен.

    Коментиран от #13

    20:23 04.07.2026

  • 6 вай вай вай

    28 56 Отговор
    Матушката яко го закъса, щом иска спиране на огъня, положението е критично

    Коментиран от #17, #36, #45

    20:23 04.07.2026

  • 7 ПУТИН МАСОВИЯ УБИЕЦ

    25 48 Отговор
    И ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    НИКОГА НЕ ИСКА ХУМАНИТАРНА ОПЕРАЦИЯ.

    ТОВА Е ПЪЛЕН БУЛАМАЧ.

    БУНКЕРНИЯ ПСИХАР
    ИСКА САМО СМЪРТ .

    20:23 04.07.2026

  • 8 Гошо

    45 11 Отговор
    Източници: UNN, Reuters, RBC-Ukraine, ISW
    Е това ,като го видиш и повече няма нужда да четеш

    Коментиран от #12, #33, #91

    20:24 04.07.2026

  • 9 1945

    20 37 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    същото като при Авдеевка за 1 месец имаше убити 30 000 руснаци.

    Коментиран от #62

    20:24 04.07.2026

  • 10 Алея на Ангелите

    52 16 Отговор
    Няма вече място в хладилниците. Русия иска да предаде телата, но бандеровци се дърпат. Много пари трябва да плащат като обезщетение на жените им.

    Коментиран от #94

    20:25 04.07.2026

  • 11 Румен Решетников

    18 20 Отговор

    До коментар #2 от "В Константиновка":

    Така е.
    Крепостните са безсмъртни!

    20:25 04.07.2026

  • 12 Копейкин Костя

    14 20 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    Само ТАСС, Поглед-Инфо, Епицентър са достоверни източници, да. 😀

    20:26 04.07.2026

  • 13 При атаките винаги се дават

    25 30 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    брутални жертви. Неизбежно е. Тъжното в случая е, че тези стотици хиляди руски войници измират напълно безсмислено. Само за да запазят властта на диктатора си за известно време.

    Коментиран от #15, #38

    20:27 04.07.2026

  • 14 Госあ

    23 10 Отговор
    Докато има и един полужив украинец, еврея държи контрол ! Никаква хуманитарна помощ за ранените !

    20:28 04.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    35 12 Отговор

    До коментар #13 от "При атаките винаги се дават":

    След ФАБ 3000 нищо не остава.

    Коментиран от #27, #30, #97

    20:29 04.07.2026

  • 16 3.14К

    33 13 Отговор
    Наркомана знае че ще му върнат труповете в чували в съотношение 1000/40!

    Коментиран от #43

    20:30 04.07.2026

  • 17 БАРС

    13 10 Отговор

    До коментар #6 от "вай вай вай":

    ВСЁ ПРАВЛЬНО ПРАВИ РАША .ПОСЛЕ ТАЯ УКОО СГАН ТРЯБВА ДА МЕ МЪХРАНЯВА В ХЛАДИЛНИЦИ ЗА СМЕТКА ГА РАША И ОТДЕЛНО ДА СИ ГУБЯТ ВРЕМЕЬО ДА ГИ СЪБИРАТ.ДРУГО СЕГА Е ЛЯТО И СЕ РАЗЛАГАТ И СМЪРДИ НА ВСЯКЪДЕ ДА НЕ ГОВОРИМ. ЧЕ ИОЖЕ И ХОЛЕРА ДА ПЛАМНЕ..

    20:31 04.07.2026

  • 18 В перевзьотата

    5 6 Отговор
    Константиновка ?

    20:31 04.07.2026

  • 19 раzист

    11 11 Отговор
    путин знае ли какво иска ,нали вече си отпразнува завземането й!

    20:31 04.07.2026

  • 20 КАКВО СПИРАНЕ

    15 18 Отговор
    НА ОГЪНЯ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КОГАТО СИ ПРЕВЗЕЛ ЕДИН ГРАД

    ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ОГЪНЯТ СПИРА .

    ЗНАЧИ СИ ИЗГОНИЛ ВРАГА ОТ ТЕРИТОРИЯТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСКАТА ПРОСТОТИЯ
    НЯМА КРАЙ .

    ТИЯ КРЕМЪЛСКИ САБАКИ
    СА ТОТАЛНИ ДЕБИЛИ.

    Коментиран от #92

    20:32 04.07.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    22 11 Отговор
    Всеки път когато това зелено нацистче каже, че еди кой си град не е паднал се оказва, че е!
    Сега иска да задържи всичко в "тайна" докато вземе следващия транш от полудяла европа

    20:33 04.07.2026

  • 22 Ню Йорк

    10 5 Отговор
    падна ли ?

    20:33 04.07.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 11 Отговор
    Жълтопаветните бордюри,след като бандеровците говорят за прелом през последните няколко месяца,кои населени места са си върнали през юни и май бандерсвините?
    Коментирайте , бордюри

    20:34 04.07.2026

  • 24 Ха-ха-ха

    14 18 Отговор
    Монголите се опитват да влезат в Константиновка , като повода е.."събиране на трупове"! Целият град е контолиран от дроновете на ЗСУ!
    Пич КИН отново стана за посмешище!
    У ДРИ ИИ...у дри или монгольята
    Ха-ха-ха

    20:35 04.07.2026

  • 25 Ами

    22 9 Отговор
    Говори се че е голяма смрад. Твърди се че гният над 1 000 трупа.
    Появиха се и кадри с пленени окраинци. Гледката е потресаваща.
    Кожа и кости. Все едно излизат от концлагер.

    20:35 04.07.2026

  • 26 ПРИ ПОРЕДНАТА МАСОВКА

    14 11 Отговор
    По КАНАЛ 1 НА РУСИЯ
    ИЗЛЪЧВАТ ПОРЕДНАТА ПРОПАГАНДА
    И ПОКАЗВАТ КАК СЕ СГЛОБЯВАТ
    РУСКИТЕ РАКЕТИ.

    МИНАВА СЕДМИЦА
    УКРАЙНА НАМИРА ПО КЛИПОВЕ
    И СНИМКИ КОЕ Е МЯСТОТО.

    ТИТАН БАРИКАДИ ВОЛГОГРАД.

    ПРАЩАТ ФЛАМИНГО
    И РЕЗУЛТАТИТЕ ГИ ЗНАЕМ ВСИЧКИ.

    НЯМА КРАЙ РУСКАТА ПРОСТОТИЯТА
    НЯМА.

    20:36 04.07.2026

  • 27 Без казармен пе ДИК,да? ))

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Оди рани добичето, Широкодолски шапунь
    Хихихи

    Коментиран от #77

    20:37 04.07.2026

  • 28 руската мечка

    14 10 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    20:39 04.07.2026

  • 29 не може да бъде

    18 8 Отговор
    Аз все още считам че между ултиматум и искане има разлика а според написаното в статията няма такава !?Щом украинската армия контролира града какво пречи няколко западни журналисти да отидат и отразят положението !?Има въпрос -каква съпротива оказва украинската армия в града -ами никаква както се оказва -нито организирана нито неорганизирана съпротива -просто се крият...и то в покрайнините .и то в малочислени групи които едва ли си струва да се споменават..те просто ще бъдат доразчистени !?Сега си струва да видим колко убити украински войници лежат в града -ето това предлагат руснаците -да им се даде възможност да ги съберат по-спокойно - и има защо...ами хиляди са не мога да кажа колко но са хиляди!?А това яростно отричане на действителността според мен е свързано със срещата на НАТО на 7и 8 юли в Турция ...би било ужасно желаещите да изглеждат като попарени с вряла вода трябва да им се помогне!?

    20:40 04.07.2026

  • 30 хихи

    11 14 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    от много фаб-ове, затова избитите ватенки са пет пъти над укр. загинали😅😅😅

    20:41 04.07.2026

  • 31 Кибика

    11 9 Отговор
    Па на мене цел ден ми е едно такова... Тридневно!
    А У йло па... олигави КУ ранагата!
    Хехехехе

    Коментиран от #57

    20:41 04.07.2026

  • 32 някой

    7 8 Отговор
    в Кремъл са в ступор и шок

    20:43 04.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сталин

    9 8 Отговор
    Путин обяви голяма победа за 4-ти юли. Зеленски: Ела да се срещнем в Константиновка, щом си я превзел! Кога тръгваме?
    04 юли 2026, 16:53 часа 2779

    Коментиран от #40

    20:45 04.07.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    14 9 Отговор
    Поредната "непревземаемата" фортеця Константиновка падна! 🤣

    20:47 04.07.2026

  • 36 ха ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "вай вай вай":

    Простак 110%

    20:48 04.07.2026

  • 37 Баламата

    13 8 Отговор
    Според Зеленсси и Сирски ,Украйна държи и Бахмут,все още

    20:48 04.07.2026

  • 38 Мишел

    11 13 Отговор

    До коментар #13 от "При атаките винаги се дават":

    Тази война е различна. При нея руснаците атакуват с тежки оръжия,избиват защитниците и после заемат града с минимални свои загуби. Затова размените са многократно 1000 към25-30.

    Коментиран от #46, #74

    20:49 04.07.2026

  • 39 Без име

    11 9 Отговор
    В тая жега, при толкова трупове, ако не ги приберат, ще трвбва да пуснат атома, за да дезинфекцира.

    Коментиран от #54

    20:50 04.07.2026

  • 40 Пере

    9 10 Отговор

    До коментар #34 от "Сталин":

    Какво да каже мошенника Зеленски ?
    Ако до 12 ч. на 5 юли не отговори, заминава на кино от 6 до 5

    20:50 04.07.2026

  • 41 Механик

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    20:51 04.07.2026

  • 42 Бой по руските примати!

    11 6 Отговор
    Бой до посиняване !

    20:53 04.07.2026

  • 43 Това е нищо.

    9 9 Отговор

    До коментар #16 от "3.14К":

    Пленници или тела, които се разменят са малко бройки, нищожни, особено на фона на огромния брой загинали руснаци във войната.

    Коментиран от #48

    20:54 04.07.2026

  • 44 И така другаре !

    12 6 Отговор
    Изллъгахме за Константиновка.Сега дайте да се договорим.🤣

    20:54 04.07.2026

  • 45 Сандо

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "вай вай вай":

    Има ли изобщо някаква мисъл в козяшките черепи?От коментарите им ясно личи,че такава категорично липсва.

    Коментиран от #47

    20:55 04.07.2026

  • 46 1,4 милиона руска тор

    12 9 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Без коментар.

    20:55 04.07.2026

  • 47 Мое ти пръсна

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Сандо":

    Черрепа.

    Коментиран от #53

    20:56 04.07.2026

  • 48 Цеко, Лесичери

    15 6 Отговор

    До коментар #43 от "Това е нищо.":

    Много руска смрадт измре.

    Коментиран от #51

    20:57 04.07.2026

  • 49 Луд с картечница

    10 13 Отговор
    Руснаците искат временно спиране на огъня ,за да могат хохохолите да си приберат обратно леша който се разлага и смрррди в топлото време ,кое не разбрахте ?

    Коментиран от #70

    20:58 04.07.2026

  • 50 Гледахме

    12 10 Отговор
    Скрили се някакви укри по дупките и стрелят. Руснаците ги излавят един по един като дивеч.

    20:59 04.07.2026

  • 51 Цеко Бомбардировача

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "Цеко, Лесичери":

    Смърди на май .кятти птт. катта ,хвани я сплакни .

    20:59 04.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Z-ахарова

    12 6 Отговор
    Ох да идват най накрая украинците да ни освободят

    21:04 04.07.2026

  • 56 Американските данни

    10 5 Отговор
    Загуби на руската армия до 31.03.2026

    персонал – около 1 459 940 (+655) души;
    резервоари – 12 781 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 220 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 248 (+59) единици;
    МЛРС – 1 688 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 350 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 441 единици;
    хеликоптери – 349 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 142 780 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 350 единици;
    кораби/лодки – 35 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 80 985 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 358 единици.

    Коментиран от #60, #68, #76

    21:04 04.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Военкор

    9 5 Отговор
    В Константиновка ще останат живи орки колкото има в Купянск -нула.

    21:05 04.07.2026

  • 59 ХиХи

    9 9 Отговор
    В телеграм има 12 Руски флага в различни квартали с gps координати в Константиновка. Зелю селфи кога?

    21:06 04.07.2026

  • 60 Цеко, Лесичери

    8 4 Отговор

    До коментар #56 от "Американските данни":

    Много руска смрадт е това.

    Коментиран от #64

    21:06 04.07.2026

  • 61 Гост

    8 8 Отговор
    Русия е дала часови пояс на останалите живи на се изнесат, включително на бъдат прибрани ранени и трупове, ако ВСУ иска! Не четете, ама въобще! Това което НЕ искат руснаците е да ги бавят 100 или 200 души окопали се по дупките! Иначе знаем как руснаците ги вадят, пример е Азовстал и прословутия полк дет те беше окопал там... Сори евронамкви си, ама пак ви .... ваа..., м?

    Коментиран от #104

    21:06 04.07.2026

  • 62 Ъхъ

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "1945":

    Авдеевка контранаступ кога? Авдеевка падна за един ден от табелата до центъра, некой помни ли защо?

    Коментиран от #78

    21:07 04.07.2026

  • 63 Софиянец

    7 8 Отговор
    😂 киiфските фашисти само, за да подържат лъжата си, дори труповете на собствените си войници не искат!

    21:08 04.07.2026

  • 64 ХА ХА

    2 5 Отговор

    До коментар #60 от "Цеко, Лесичери":

    Смърррди на май .кятти туттурутката ☝️😬!

    21:08 04.07.2026

  • 65 варна

    8 5 Отговор
    носят се слухове, че ВСУ много яко е треснало ватенките...в паника са

    21:09 04.07.2026

  • 66 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    9 5 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    РОДНИЯ СИ САНКТ ПЕТЕРБУРГ

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ
    ОТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #84

    21:10 04.07.2026

  • 67 стоян георгиев

    7 7 Отговор
    Точно преди срещата на нато Константиновка падна! Зеля го очаква яко гавра 😂😂😂

    21:11 04.07.2026

  • 68 ХиХи

    4 6 Отговор

    До коментар #56 от "Американските данни":

    Крилатите ракети дето ги свалиха тецовете броим ли ги, те хакери смъкнаха други днни от ВСУ за милиони жертви

    21:11 04.07.2026

  • 69 Гражданин

    7 3 Отговор
    От пет години я превземат!

    21:11 04.07.2026

  • 70 Едва ли.

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "Луд с картечница":

    Това е вътрешна пропаганда за пред рускто население, за да прикриват нещо, както и огромния брой загинали руски войници.

    21:13 04.07.2026

  • 71 Гост

    5 7 Отговор
    Капитулация за най- корумпираната държава в света, нови избори и ефективни и адекватни присъди за виновните за безмислената гибел на повече от милион млади украинци!

    Коментиран от #73

    21:13 04.07.2026

  • 72 АМИ ПРАВИЛНО НЕСКА УКРИТЕ

    5 6 Отговор
    ТРЯА да черпят с БОНБОНИ ЧИЖЕ ПРАЗНИК 4 ДЖУЛАЯ НА СИЧКИ ЦЕНТАДЖИИ....

    Коментиран от #107

    21:14 04.07.2026

  • 73 Русия е най- корумпираната държава в

    7 4 Отговор

    До коментар #71 от "Гост":

    света. Индекса за корупцията за 2025г. за 185 държави. Водещи са Мозамбик, Судан, Русия, Папуа Нова Гвинея, Гана, Северна Корея, Габон и Сомалия.

    Коментиран от #85, #88, #93

    21:17 04.07.2026

  • 74 Историк

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Русия винаги е на 1 во място по даване на жертви в света. Съветско/кремълската идеология е такава, че човешкия живот в Русия не е важен. Важно е само запазването на властта на диктатора. Както и Сталин е казал през ВСВ - За какво да пращаме на фронта танкове, като имаме толкова много хора. И изпращал руснаци срещу германската артилерия. Резултата всички го знаем - убити 33 милиона руснаци и 6 милиона германци. Същата работа и сега в Украйна - убити 1,5 милиона руснаци и 350 хиляди украинци / в това число и хиляди рускоговорящи цивилни/.

    Коментиран от #98

    21:22 04.07.2026

  • 75 Последни данни от Константиновка

    6 4 Отговор
    Според кадри на Автоматизираната система за управление „Дзвін“ и системата DELTA населеното място остава под контрола на украинските военни. В същото време, отбелязват малки руски пехотни групи периодично се опитват да проникнат в Константиновка, но украинските военни провеждат контрадиверсионни операции.

    Анализатори от американския Институт за изучаване на войната смятат, че Путин е устроил спектакъла с Константиновка специално за Деня на независимостта на САЩ. Те подчертават, че руските войски са постигнали тактически успехи през последните седмици, но по-голямата част от руското присъствие в града се състои от малки диверсионни групи, разположени между украинските позиции. Те биват локализирани сравнително бързо и ликвидирани. Особено потресаващи са кадрите в които Украински военни убиват над 25 обкръжени руски войници с приклади.

    Коментиран от #82, #83

    21:23 04.07.2026

  • 76 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Американските данни":

    Руски данни. Официални!!!
    Пресни. Топли. Още парят :)
    Извадка от доклад на МО за юни 2026г.
    "От началото на СВО са взели участие близо 780 000 души."

    Коментиран от #80

    21:25 04.07.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Без казармен пе ДИК,да? ))":

    Кажи на лекаря си ,че е много зле ,Нищо не разбира от лекуване на умствена изостаналост

    21:27 04.07.2026

  • 78 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ъхъ":

    Авдеевкя падна след две години и половина а хе на линията на фронта от самото начало.

    Коментиран от #89

    21:28 04.07.2026

  • 79 Коце

    4 0 Отговор
    От 2014 г. Киев създава система от отбранителни позиции в Константиновка и активно изгражда отбраната си след падането на Бахмут;
    ► отбранителната система Константиновка се състоеше от две отбранителни линии с повече от 150 км окопи и ровове;
    ► първата отбранителна линия в Константиновка, с дължина над 30 км, се е състояла от непрекъсната система от взривни бариери;
    ► втората отбранителна линия в Константиновка е била с дължина до 35 километра и е била оборудвана с каскада от водоеми;
    ► Украинските въоръжени сили са изградили над 80 бариерни участъка и 50 укрепени отбранителни пункта в Константиновка, включително тези, поддържащи детски градини;
    ► Константиновка беше най-укрепеният и ешелониран отбранителен район на украинските въоръжени сили;
    ► за да задържат Константиновка, украинските въоръжени сили сформираха групировка от 7 бригади, 45 батальона с численост до 15,5 хиляди войници;
    ► бойци от Южната група сили обкръжиха Константиновка от фланговете и поеха контрол над основните маршрути на украинските въоръжени сили;
    ► Константиновка беше държана от национални формирования от бригада „Лют“, най-боеспособните части на украинските въоръжени сили;

    21:28 04.07.2026

  • 80 В голяма заблуда сте.

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    Всеки месец за фронта заминават нови 50 000 - 60 000 руснака. Повече от половината никога не се връщат. Смятай колко е на година. После сметни за 4-5 години. Страшно е положението с руските загинали.

    Коментиран от #86, #110

    21:29 04.07.2026

  • 81 Антирашист 1062

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "В Константиновка":

    Рашистите и да ги убият никой не признава и атомна централа да гръмне рашистите не признават .

    21:30 04.07.2026

  • 82 А ЗАЩО УБИВАТ ПРЕДАВАЩИ СЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Последни данни от Константиновка":

    ТВА НЕ ЕЛИ ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ДА НЕ СЪ СЪРДЯТ КЪТЕБЪТ ЖЕНИТЕ ИМ ПО УКРОСЕЛА И ГРАДЧЕТА

    Коментиран от #105

    21:31 04.07.2026

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #75 от "Последни данни от Константиновка":

    Ей такива неща писахте и за цяла Луганска обл.,ххахахаахх.Че и сами си вярвате ,бордюри ,хахахх

    21:31 04.07.2026

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":

    Що бе ,да не го превзехте,а?

    21:32 04.07.2026

  • 85 име

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "Русия е най- корумпираната държава в":

    В днешното време на информационни технологии, е жалко да се оптиваш да пускаш такива плоски лъжи, елементарна проверка показва че няма такава класация. А Украйна е по-зле от към корупция и от африканска държава.

    21:33 04.07.2026

  • 86 Ъхъ

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "В голяма заблуда сте.":

    Ти ли си ги броил, а Укрите при липса на артилерия колко повече са и що ги ловят по улиците ТКЦ? От Русия подобни клипове нема

    21:34 04.07.2026

  • 87 Д,мин

    4 3 Отговор
    Пропуснахте бройката на телата на украинските войници, които руснаците искат да предадат! Ще го напиша с букви-тринадесет хиляди и петстотин!

    21:35 04.07.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Русия е най- корумпираната държава в":

    Да бе ,България и уклайна Никой не Може да ги стигне,хаха.Световно известни и световно крадливи.Говорим за един златни кенефи и чекмеджета с кюлчета.

    21:36 04.07.2026

  • 89 ЕхеЕхе

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Ама от снимката на табелата до Руското знаме в центъра един ден Януари 2025. Чакаме контранаступ година и половина

    21:37 04.07.2026

  • 90 Дзак

    2 1 Отговор
    Като е лъжа, спрете огъня да си приберете хората, а после пак продължете да контролирате от разстояние!

    21:38 04.07.2026

  • 91 Антирашист1063

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    Слушай тасс и ще разбереш че нищо не знаеш за гьобелс !

    21:38 04.07.2026

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "КАКВО СПИРАНЕ":

    Като си превзел един град ,Нищо не пречи на изоставилия го противник да го обстрелва ,и бие с дронове.А там има много смърдяща украинска Лёш.Вони.Да си я прибират.

    21:39 04.07.2026

  • 93 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Русия е най- корумпираната държава в":

    Пич, виж Южна Америка, направо ще ти настръхне косата😁 Сащ е на първо място в света по вероятността да бъдеш застрелян или наръган с нож от американски наркоман- психопат, Сащ имат бомби и напълно деградирали човешки единици, имат и пари, отпечатани в Сащ, без стойност, имат и Трилионер..., кой знае още какво имат...
    Американският долар загива, въпреки бруталната американска спекула, до 2- 3 години американският долар няма да струва нищо😁

    Коментиран от #100

    21:40 04.07.2026

  • 94 Антирашист 1064

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Алея на Ангелите":

    След катинската гора никой няма вяра на мацква !

    Коментиран от #96, #101

    21:42 04.07.2026

  • 95 Механик

    6 4 Отговор
    Жълтопаветни, обърнете внимание на следния цитат от статията:
    "Константиновка е ключов логистичен и транспортен център в Донецка област. Тя е последният голям укрепен пункт на ВСУ преди защитната линия Славянск – Краматорск."
    това в с лучай, че утре кажете, че Константиновка е село без стратегическо значение.
    И обърнете внимание, че източните на този цитат са "Източници: UNN, Reuters, RBC-Ukraine, ISW"
    Щото може да речете, че това е руска дезинформация.
    Ай, лека ви нощ! Ако можете, подремнете 15-20 мин. и пак заставайте на амбразурата, че инак кой ще бори руснаците, а?

    Коментиран от #99

    21:43 04.07.2026

  • 96 Навроцки, президент на Полша

    2 5 Отговор

    До коментар #94 от "Антирашист 1064":

    На бандери тоже!

    21:44 04.07.2026

  • 97 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    21:46 04.07.2026

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Историк":

    Това са общите загуби на Русия за последните 400 г.
    Южна Осетия 2008-67 загинали
    Втора чеченска - 6 000
    Първа чеченска - 55 00.
    Афганска война 15 000
    Съветско - японската война 1945г- 12 000
    Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
    Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
    Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
    Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
    Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
    Первата световна война -3,2 млн человека.
    Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
    Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
    Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
    Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
    Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
    Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
    Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
    Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
    Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
    Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
    Седемгодишната война - 138 000.
    Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
    Северната война - 75 000 .
    Руско - шведската 1656г - 14 000 загинали.

    21:47 04.07.2026

  • 99 име

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "Механик":

    Охоо, седи гледай след няколко дни къв рев ще настане, като излезе новината за Лиман, на другия край на агломерацията Славянск-Краматорск. Лошо ще им стане на сopоcнята, чак линейки ще викат.

    21:48 04.07.2026

  • 100 В тази статистика са

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Гост":

    включени 185 държави и Русия и хунтите в африканските държави на челно място. Каквото и да кажем, не можем да променим фактите:)

    Коментиран от #103

    21:51 04.07.2026

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 12 Отговор

    До коментар #94 от "Антирашист 1064":

    Лешек Миллер ,бивш полски пример:" По добре Руска партенка отколкото бандеровски памперс."

    21:51 04.07.2026

  • 102 Смешко

    11 3 Отговор
    И Купянск бяха превзели руските 🐖🐖🐖...

    21:54 04.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Антирашист 1065

    9 5 Отговор

    До коментар #61 от "Гост":

    Украинците защитават родината си ! Рашистите какво търсят там ?

    Коментиран от #106

    21:54 04.07.2026

  • 105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 6 Отговор

    До коментар #82 от "А ЗАЩО УБИВАТ ПРЕДАВАЩИ СЕ":

    Той е пррррзззд и не знае това

    21:55 04.07.2026

  • 106 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #104 от "Антирашист 1065":

    Бандеровците направихте геноцид на рускоговорящи в Донбас .Сега си плащат

    Коментиран от #112

    21:56 04.07.2026

  • 107 Даскал

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "АМИ ПРАВИЛНО НЕСКА УКРИТЕ":

    Четвърти клас завърши ли ?

    21:57 04.07.2026

  • 108 78291

    4 0 Отговор
    Да се изтеглят и ще спре огъня ,ама явно страх тресе кочината

    21:58 04.07.2026

  • 109 При толкова много Урко трупове там

    2 4 Отговор
    Разбира се че Урко фашистите на зелен имат присъствие! Зелен затова не ги взема за присъствие

    22:00 04.07.2026

  • 110 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "В голяма заблуда сте.":

    Пропагандата си е пропаганда, но фактите са си факти.
    Въпроса сега е какво правим след като свършат окраинците.
    В Германия например всички мъже между 20 и 40 години нямат
    право да напускат територията на Германия без разрешение.

    22:01 04.07.2026

  • 111 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    май друг е полуделия . Матушката искала спиране на огъня. 😅😅😅

    22:04 04.07.2026

  • 112 Антирашист 1066

    1 4 Отговор

    До коментар #106 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Геноцид е само вглавите на рашистите !няма международни констатации за това !

    22:06 04.07.2026

  • 113 Ами сега?

    0 0 Отговор
    "Москва иска спиране на огъня в Константиновка"

    А знаят ли и могат ли да ползват вълшебната думичка "моля"?

    22:12 04.07.2026

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