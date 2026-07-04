"Москва иска спиране на огъня в Константиновка"

Министерството на отбраната на Руската федерация предложи временно спиране на обстрела на град Константиновка в Донецка област за провеждането на хуманитарна операция.

Целта на Москва е прехвърлянето на телата на загинали военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Руското командване изисква отговор от украинската страна чрез съществуващите разузнавателни канали най-късно до 12:00 ч. московско време на 5 юли 2026 г.. Предвижда се обстрелът да бъде спрян на 6 юли между 12:00 и 18:00 ч. московско време.

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Информационна война за контрола над града

Предложението за евакуация на телата идва непосредствено след официалното изявление на Кремъл, че руските сили са поели "пълен контрол" над Константиновка. Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов докладва за превземането на града на президента Владимир Путин.

Украинското държавно ръководство и Генералният щаб на ВСУ реагираха незабавно и категорично отхвърлиха руските твърдения

Володимир Зеленски определи новината като "поредната руска лъжа" и опит за изкуствено създаване на медийни заглавия, съвпадащи с Деня на независимостта на САЩ.

Генералният щаб на ВСУ съобщи, че градът остава под пълен украински контрол. Отбранителните линии се държат от части на 19-и армейски корпус, които продължават да отразяват руските атаки.

Международни анализатори, включително Институтът за изследване на войната (ISW), потвърждават, че въпреки тактическия натиск на Русия и градските боеве, Москва не контролира изцяло населеното място, а съобщението е част от когнитивна война.

Стратегическо значение

Константиновка е ключов логистичен и транспортен център в Донецка област. Тя е последният голям укрепен пункт на ВСУ преди защитната линия Славянск – Краматорск. Поради това градът се превърна в основна стратегическа цел на руската офанзива през 2026 година.

Източници: UNN, Reuters, RBC-Ukraine, ISW