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Русия се закани с ответни мерки, след като Украйна порази ключова петролна инфраструктура край родния град на Владимир Путин
  Тема: Украйна

Русия се закани с ответни мерки, след като Украйна порази ключова петролна инфраструктура край родния град на Владимир Путин

4 Юли, 2026 20:24, обновена 4 Юли, 2026 20:35 1 698 51

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Какво се случи през изминалата нощ?

Русия се закани с ответни мерки, след като Украйна порази ключова петролна инфраструктура край родния град на Владимир Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската армия проведе една от най-мащабните си операции за дълбоки удари, атакувайки редица руски региони.

В Санкт Петербург и околната Ленинградска област бяха ударени петролният терминал в Кировския район на града, стратегическото пристанище „Висоцк“ на Финския залив (обработващо нефт, зърно и втечнен газ) и военноморската база в Кронщат.

Още новини от Украйна

Украинският лидер Володимир Зеленски потвърди атаките в социалните мрежи. Той посочи, че целта е да се прекъснат енергийните приходи, които финансират руската военна машина.

Позицията на Москва

Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала над 500 въздушни цели в цялата страна, включително 72 дрона само над Ленинградска област.

За първи път в този регион министерството докладва и за свалянето на 10 броя от новите украински далекобойни крилати ракети FP-5 „Flamingo“, които в последните седмици поразиха военни заводи в Чувашия и Волгоград.

Москва определи нападението като опит за удар по цивилни обекти и официално предупреди, че действията на Киев „няма да останат без отговор“ от страна на руските въоръжени сили.

Последствия и хаос на място

  • Инфраструктурен колапс: Атаките предизвикаха големи пожари в нефтените съоръжения и наложиха спиране на полетите на летище „Пулково“.
  • Заглушаване на мрежите: Местните власти умишлено ограничиха мобилния интернет в Санкт Петербург, за да нарушат клетъчната навигация на украинските безпилотни апарати.
  • Криза за горива: Успешните последователни удари на Украйна срещу руския енергиен сектор доведоха до остър недостиг на бензин и огромни опашки по бензиностанциите в Ленинградска област. Това принуди Владимир Путин по спешност да подпише данъчни промени за спешна подкрепа на вътрешния пазар на горива.
  • Жертви в други региони: Докато в Санкт Петербург няма пострадали граждани, при съпътстващи атаки беше съобщено за по един загинал в Брянска област и в анексирания Крим.

Източници: AFP, Al Jazeera, Reuters, DW


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за комунизма

    32 17 Отговор
    гражданската война в руzката необятна шир, се шири!

    20:36 04.07.2026

  • 2 Здрасти ганев

    23 34 Отговор
    Ще има пълно унищожение на бандерците

    20:36 04.07.2026

  • 3 Пич

    29 29 Отговор
    Значи нощеска Украйна ще е нощен клуб!!! Яко светкавици, пушилки, пироефекти, а от пулта на диджея - Бум, Шакарака Бум...

    Коментиран от #7, #11, #13, #23

    20:36 04.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    24 12 Отговор
    Защо цените на бензина и дизела в България не мърдат надолу?

    Коментиран от #10, #27, #34

    20:38 04.07.2026

  • 5 гост

    16 19 Отговор
    Как би изглеждал такъв преврат?

    — Приблизително така: Новият изпълняващ длъжността президент ще каже на народа:

    „Президентът Путин не се справи със задачите. Той проточи операцията. Отстранихме го. След като поехме властта, установихме, че щетите за сигурността са толкова големи, че ответен удар срещу страните от НАТО би довел до още по-тежки последици за нас.

    Трябва да направим пауза, за да възстановим бойните си способности и след това да продължим реализацията на нашите цели.

    Поради това взех тежкото решение и наредих на въоръжените сили да прекратят огъня по линията на съприкосновение от 00:00 часа утре.“
    Поради това взех тежкото решение и наредих на въоръжените сили да прекратят огъня по линията на съприкосновение от 00:00 часа утре.“

    Тоест ще се стигне до замразяване на конфликта по сегашната линия.

    Това ще бъде огромна междинна победа за Украйна.

    А как ще се развият събитията след това – това вече е много интересен въпрос.

    Украйна като междинен победител ще играе много важна роля.

    Оттук нататък, като гражданин на държава агресор, аз замълчавам.

    Не смятам, че имам моралното право да давам каквито и да било препоръки на украинците.

    Коментиран от #9, #40

    20:39 04.07.2026

  • 6 Оги

    26 14 Отговор
    Това е просто нереално. Укрите накараха великата Русия с десет пъти повече армия, ядрени ракети, безаналогови хиперзвукови оръжия и какво ли още не и най-голям производител на нефт да проси бензин от Индия, да спира интернета, летища, да е със тотално съсипана инфраструктура на хиляди километри от войната. Това и на сън не ни е минавало през главата преди години.

    20:39 04.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прав е в статията главния редактор

    22 12 Отговор
    В Санкт Петербург е заря,канонада и фоерверки...Жителите напускат града под задушливия дим

    20:40 04.07.2026

  • 9 гост

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Изказването на Ходарьонок има двоен смисъл.

    Той е герой за хората от Генералния щаб.

    Това е сигнал от Генералния щаб към същите тези хора от службите:

    „Хайде все пак да махнем този козел. Но не хвърляйте цялата вина върху генералите.“

    След отстраняването на Путин вече е подготвено обръщение на новия президент към нацията.

    Между другото, личността на този нов човек няма особено значение.

    Ще бъде назначен някакъв чиновник.
    Реално ще управлява хунта от силови структури – армията и службите.

    На двата вечни съперника ще им се наложи да се обединят, защото ще имат много по-сериозен враг.

    Основният проблем на Русия вече не е как да запази властта, хвърляйки вината върху Путин.

    Това лесно ще го направят.

    Истинският въпрос е какво да правят с милиона престъпници, които се връщат от фронта.

    Изглежда, че службите и армията са решили да забравят взаимната си вражда и да извършат този преврат заедно.

    Коментиран от #16

    20:40 04.07.2026

  • 10 ЗАЩОТО

    18 8 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В РУСКАТА КОЧИНА
    СЕ КАЧВАТ
    НАГОРЕ .

    НА ЧЕРНО

    1000 РУБЛИ ЛИТЪР БЕНЗИН А95.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА.

    ТОВА Е ВЪЗМОЖНО САМО
    КОГАТО ЕДНА КОЧИНА
    СЕ УПРАВЛЯВА
    ОТ ЧОВЕК КОЙТО ВМЕСТО МОЗЪК
    ИМА БОТОКС В КУХАТА СИ ЛЕЙКА .

    20:41 04.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 13 $ л. ..беГзин у москаль

    19 7 Отговор
    Цените на хранителните продукти и доставката до московия станаха...КОСМОС, поради липЦата на беГзин!
    Хихихи

    20:45 04.07.2026

  • 13 КЕРПИЧ

    23 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ
    ОЩЕ ЛИ НЕ СА РАЗБРАЛИ ?

    ВСЯКА ГОЛЯМА РУСКА АТАКА
    Е ПРЕЗ 7-10 ДЕНА .

    РУСНАЦИТЕ ПРОИЗВЕЖДАТ КОЛИЧЕСТВО
    РАКЕТИ
    И ПУСКАТ ВСИЧКО
    ЗА ДА ПОКАЖАТ СИЛА

    СЛЕД ТОВА ПАК СЕДМИЦА
    ПО ЕДНА ДВЕ РАКЕТИ НА ДЕН .

    СКОРО И ТОВА НЯМА ДА МОГАТ ДА ПРАВЯТ .

    УКРАЙНА МЕТОДИЧНО УДРЯ ЗАВОДИТЕ
    КОИТО СА ЗАМЕСЕНИ
    В ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАКЕТИ

    ВОРОНЕЖ ВОЛГОГРАД И ПЕНЗА
    Е САМО НАЧАЛОТО.

    КОГАТО ПОЧНАТ И С БАЛИСТИКИ
    ДА ГИ УДРЯТ
    МНОГО ЩЕ ВИЯТ РУСКИТЕ САБАКИ.

    Коментиран от #24

    20:47 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да имаш

    6 19 Отговор
    Над 5000 ядрени бойни глави и да се стискаш да използваш поне една, то бива ,бива ама чак толкова.

    Коментиран от #22, #31

    20:47 04.07.2026

  • 16 Калоян

    9 8 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Пускай третия епизод .
    Или вече свърши въздействието на кристалите?
    Звъни на дилъра и прави продължение,че онези,с тенджери на главите ,нямат търпение да продължиш...

    Коментиран от #29

    20:48 04.07.2026

  • 17 Курти

    15 8 Отговор
    Ей копеи голям смях сте.Колко повече ви бият,толкова повече искате още хахахаха

    20:48 04.07.2026

  • 18 Многоходовото

    17 7 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    20:49 04.07.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 11 Отговор
    Редно е Киев да бъзе изравнен със земята и после да изторят Зеленски и Урсуула на центъра след като им се изредят руските пабедители

    Коментиран от #25

    20:49 04.07.2026

  • 20 Мол ния!

    13 7 Отговор
    От понеделник ЗСУ ше долбят газовите Хъбове, Помпени станции, газопроводи, Газ заправке , Ел станции, под станции и...те така...
    Хахахаха
    Демек,.. Зеленски ше им дръпне...шалтера
    Хахахаха

    20:49 04.07.2026

  • 21 Мишел

    13 8 Отговор
    В Думата скочиха на Кремъл: Нина Останина, председател на Комисията за защита на семейството към Държавната дума, обвини без заобикалки руското правителство, че прикрива истинския мащаб на кризата с горивата в Русия, а вицепремиерите и министрите мълчат. Тя специално обърна внимание, че кризата удари Русия точно преди жътвата.

    "Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт"

    20:49 04.07.2026

  • 22 Калоян

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Да имаш":

    Проблемът е,че не искат да замърсяват бъдещите си територии с радиация

    Коментиран от #28

    20:50 04.07.2026

  • 23 Механик

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    20:50 04.07.2026

  • 24 Кирпич

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "КЕРПИЧ":

    Ти много ги разбираш тия работи.Както повечето неграмотни галоши в този форум.

    20:51 04.07.2026

  • 25 Тъй де...

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    13 год...23 ядрени монгольяк републики и Фюрера ПЕ дал... мляскат украинските КУ ранаги у Донбас!
    Ааааахахаха
    Ама мякащите монгольяци са без помощни и жалки пе деруги
    Ааааахахаха

    20:52 04.07.2026

  • 26 ТИТАН БАРИКАДИ

    16 3 Отговор
    Е УДАРЕН СЪС ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ

    НА КАНАЛ 1 НА РУСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗА 5 ГОДИНИ ВОЙНА
    ТИЯ КРЕМЪЛСКИ ИЗДУХАНЯЦИ
    НЕ РАЗБРАХА
    ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЪЧВАТ
    ПРОПАГАНДА ОТ
    МЕСТАТА КЪДЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА
    РУСКАТА ВОЕННА ТЕХНИКА.

    СВУ СЕДМИЦА СЛЕД ИЗЛЪЧВАНЕТО НА
    МАСОВКАТА
    СА РАЗБРАЛИ
    КЪДЕ Е МЯСТОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ
    УДАРИ .

    УРААААА

    ФЛАМИНГО ИМ НАПРАВИ ДВИЖУХА
    БЕЗПЛАТНО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #38

    20:53 04.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    14 8 Отговор

    До коментар #22 от "Калоян":

    Проблемът е че ако решат да го направят нищо няма да спре Украйна да удари пет от десетте ядрени централи на Русия.

    20:56 04.07.2026

  • 29 гост

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "Калоян":

    Проф. Андрей Пионтковски: Вече е подготвено обръщение на новия президент на Русия към нацията
    — Днес фактически имаме трети участник в разговора – много по-опитен от нас професионален военен. Това е добре познатият на всички господин Ходарьонок. Всички знаем, че той по същество е типичен руски империалист. Всеки от нас би могъл да намери множество негови напълно човеконенавистнически изказвания по отношение на украинците по време на войната. Но това не променя факта, че той е блестящ професионалист.

    Той го доказа пред целия свят още преди повече от четири години, когато няколко седмици преди началото на войната – на 3 февруари 2022 г. – публикува в авторитетното издание „Независимое военное обозрение“ статия, озаглавена „Кървожадните политолози“, в която направи изключително точен анализ на провала на руската армия и на плана ѝ за светкавична война срещу Украйна. Днес имаме удоволствието да представим новата работа на този професионалист. Ако тогава той толкова точно обясни как ще започне тази война и си извоюва световен авторитет, то сега ще чуете неговия професионален разказ за това как ще завърши тази война.
    Мнозина питат: „Как ще изглежда поражението? Нима украинските войски трябва да стигнат с марш до Червения площад?“ Не, нищо подобно.

    Спомнете си класическия пример с поражението на Германия през Първата световна война. Тя излезе от войната, без нито един квадратен сантиметър германска територия да бъде окупиран. Там нямаше нито един францу

    20:57 04.07.2026

  • 30 поразили ууукрите...

    4 11 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #32

    20:58 04.07.2026

  • 31 Китай е забранил

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да имаш":

    на Русия да използва ЯО. А Путин много се страхува не само от САЩ, но и от Китай и не смее да наруши заповедта на СиДзинпин :)

    20:58 04.07.2026

  • 32 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "поразили ууукрите...":

    Ние и другаря Путин редов поразяваме така 😘

    21:02 04.07.2026

  • 33 Хаха

    13 3 Отговор
    Изгасиха ли пожарите в Санкт Петербург и Москва?

    21:03 04.07.2026

  • 34 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Питай Румен Радев, той ги разбира тези неща.

    21:04 04.07.2026

  • 35 Румбесто Радевара

    11 3 Отговор
    Укрите пребиха ватите.

    21:06 04.07.2026

  • 36 Браво

    9 3 Отговор
    Украинските защитници показаха как се мачка агресор.

    21:09 04.07.2026

  • 37 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    10 1 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК .

    РОДНИЯ СИ САНКТ ПЕТЕРБУРГ

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ ОТ УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ.

    Коментиран от #49

    21:09 04.07.2026

  • 38 Хомосексуалисти за Путин

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "ТИТАН БАРИКАДИ":

    Ура!

    21:09 04.07.2026

  • 39 Дон Корлеоне

    9 2 Отговор
    Хаяско докара ли бензин от Индия?

    21:11 04.07.2026

  • 40 И като се събуди,

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    беше се подмокрил от кеф! Това може да стане само е болното ти въображение!

    21:13 04.07.2026

  • 41 БУН КЕР НЪЙ

    9 2 Отговор
    В СЕВЕРНА КОРЕЯ

    ПОЧНАХА ДА ПЛАШАТ

    РОБИТЕ :

    КОЙТО НЕ СЛУША ЩЕ ГО ПРАТИМ

    ДА ЖИВЕЕ В РУСИЯ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:15 04.07.2026

  • 42 реалистъ

    7 0 Отговор
    Закани? Куче, което лае - не хапе. Или действаш веднага, или ако ще подготвяш отговор две седмици, не си никаква велика сила и всичко е пунта-мара.

    Коментиран от #44

    21:20 04.07.2026

  • 43 В ОРЕШНИКА ВЕЧЕ НЯМА

    3 6 Отговор
    ДА ИМА БЕТОН В БОЙНАТА ГЛАВА А НЕЩО ДРУГО ПО ИНТЕРЕСНО.......

    21:27 04.07.2026

  • 44 матю хари

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "реалистъ":

    Само със заканите ще си останат руските нещастници. Толкова си могат. Машата ще пореве, Медведката ще удари три ракии и ще плаши с ядрени удари, накрая Путин ще нареди да ударят 3 блока и 2 гаража в Киев и толкоз...

    21:27 04.07.2026

  • 45 Руско министерство на отбраната:

    6 1 Отговор
    Дроновете свалени, целите поразени.

    21:29 04.07.2026

  • 46 Факт

    8 0 Отговор
    Ужас, сега Русия ще започне да бомбардира Украйна!!!!

    21:29 04.07.2026

  • 47 Бай Ганьо

    4 2 Отговор
    Русия ще хване некому у....я!

    21:35 04.07.2026

  • 48 ПУТИН

    4 0 Отговор
    ПАК ОБЛЕЧЕ КАМУФЛАЖКАТА
    И ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА
    ОТ СМЯХ.

    МАСОВКАТА ПАК

    СЕ ПРЕВЪРНА В КОМЕДИЙНО ШОУ.

    21:44 04.07.2026

  • 49 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":

    Имаш ли представа, колко голям е Санкт Петербург? Вие тука нормални ли сте? Какво могат да направят запалени цистерни на град, няколко пъти по-голям от София? Германците са го обстрелвали с тежки гаубици три години и нищо.

    Коментиран от #51

    21:55 04.07.2026

  • 50 Урките пак лъжат и ползват бели линии

    3 3 Отговор
    Урки тази вечер пак ще има земетресение при вас, Урко фашизма здраво ще се тресе

    21:55 04.07.2026

  • 51 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Запалени цистерни могат да доведат до агромен недостиг на гориво и последвал колапс на транспорта, снабдяването, здлавеопазването. С 2 думи всичко негативно

    22:10 04.07.2026

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