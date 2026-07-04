Русия се закани с ответни мерки, след като Украйна порази ключова петролна инфраструктура край родния град на Владимир Путин

Украинската армия проведе една от най-мащабните си операции за дълбоки удари, атакувайки редица руски региони.
В Санкт Петербург и околната Ленинградска област бяха ударени петролният терминал в Кировския район на града, стратегическото пристанище „Висоцк“ на Финския залив (обработващо нефт, зърно и втечнен газ) и военноморската база в Кронщат.
Украинският лидер Володимир Зеленски потвърди атаките в социалните мрежи. Той посочи, че целта е да се прекъснат енергийните приходи, които финансират руската военна машина.
Позицията на Москва
Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала над 500 въздушни цели в цялата страна, включително 72 дрона само над Ленинградска област.
За първи път в този регион министерството докладва и за свалянето на 10 броя от новите украински далекобойни крилати ракети FP-5 „Flamingo“, които в последните седмици поразиха военни заводи в Чувашия и Волгоград.
Москва определи нападението като опит за удар по цивилни обекти и официално предупреди, че действията на Киев „няма да останат без отговор“ от страна на руските въоръжени сили.
Последствия и хаос на място
- Инфраструктурен колапс: Атаките предизвикаха големи пожари в нефтените съоръжения и наложиха спиране на полетите на летище „Пулково“.
- Заглушаване на мрежите: Местните власти умишлено ограничиха мобилния интернет в Санкт Петербург, за да нарушат клетъчната навигация на украинските безпилотни апарати.
- Криза за горива: Успешните последователни удари на Украйна срещу руския енергиен сектор доведоха до остър недостиг на бензин и огромни опашки по бензиностанциите в Ленинградска област. Това принуди Владимир Путин по спешност да подпише данъчни промени за спешна подкрепа на вътрешния пазар на горива.
- Жертви в други региони: Докато в Санкт Петербург няма пострадали граждани, при съпътстващи атаки беше съобщено за по един загинал в Брянска област и в анексирания Крим.
Източници: AFP, Al Jazeera, Reuters, DW
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 за комунизма
20:36 04.07.2026
2 Здрасти ганев
20:36 04.07.2026
3 Пич
Коментиран от #7, #11, #13, #23
20:36 04.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #27, #34
20:38 04.07.2026
5 гост
— Приблизително така: Новият изпълняващ длъжността президент ще каже на народа:
„Президентът Путин не се справи със задачите. Той проточи операцията. Отстранихме го. След като поехме властта, установихме, че щетите за сигурността са толкова големи, че ответен удар срещу страните от НАТО би довел до още по-тежки последици за нас.
Трябва да направим пауза, за да възстановим бойните си способности и след това да продължим реализацията на нашите цели.
Поради това взех тежкото решение и наредих на въоръжените сили да прекратят огъня по линията на съприкосновение от 00:00 часа утре.“
Поради това взех тежкото решение и наредих на въоръжените сили да прекратят огъня по линията на съприкосновение от 00:00 часа утре.“
Тоест ще се стигне до замразяване на конфликта по сегашната линия.
Това ще бъде огромна междинна победа за Украйна.
А как ще се развият събитията след това – това вече е много интересен въпрос.
Украйна като междинен победител ще играе много важна роля.
Оттук нататък, като гражданин на държава агресор, аз замълчавам.
Не смятам, че имам моралното право да давам каквито и да било препоръки на украинците.
Коментиран от #9, #40
20:39 04.07.2026
6 Оги
20:39 04.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Прав е в статията главния редактор
20:40 04.07.2026
9 гост
До коментар #5 от "гост":Изказването на Ходарьонок има двоен смисъл.
Той е герой за хората от Генералния щаб.
Това е сигнал от Генералния щаб към същите тези хора от службите:
„Хайде все пак да махнем този козел. Но не хвърляйте цялата вина върху генералите.“
След отстраняването на Путин вече е подготвено обръщение на новия президент към нацията.
Между другото, личността на този нов човек няма особено значение.
Ще бъде назначен някакъв чиновник.
Реално ще управлява хунта от силови структури – армията и службите.
На двата вечни съперника ще им се наложи да се обединят, защото ще имат много по-сериозен враг.
Основният проблем на Русия вече не е как да запази властта, хвърляйки вината върху Путин.
Това лесно ще го направят.
Истинският въпрос е какво да правят с милиона престъпници, които се връщат от фронта.
Изглежда, че службите и армията са решили да забравят взаимната си вражда и да извършат този преврат заедно.
Коментиран от #16
20:40 04.07.2026
10 ЗАЩОТО
До коментар #4 от "Последния Софиянец":В РУСКАТА КОЧИНА
СЕ КАЧВАТ
НАГОРЕ .
НА ЧЕРНО
1000 РУБЛИ ЛИТЪР БЕНЗИН А95.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА.
ТОВА Е ВЪЗМОЖНО САМО
КОГАТО ЕДНА КОЧИНА
СЕ УПРАВЛЯВА
ОТ ЧОВЕК КОЙТО ВМЕСТО МОЗЪК
ИМА БОТОКС В КУХАТА СИ ЛЕЙКА .
20:41 04.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 13 $ л. ..беГзин у москаль
Хихихи
20:45 04.07.2026
13 КЕРПИЧ
До коментар #3 от "Пич":ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ
ОЩЕ ЛИ НЕ СА РАЗБРАЛИ ?
ВСЯКА ГОЛЯМА РУСКА АТАКА
Е ПРЕЗ 7-10 ДЕНА .
РУСНАЦИТЕ ПРОИЗВЕЖДАТ КОЛИЧЕСТВО
РАКЕТИ
И ПУСКАТ ВСИЧКО
ЗА ДА ПОКАЖАТ СИЛА
СЛЕД ТОВА ПАК СЕДМИЦА
ПО ЕДНА ДВЕ РАКЕТИ НА ДЕН .
СКОРО И ТОВА НЯМА ДА МОГАТ ДА ПРАВЯТ .
УКРАЙНА МЕТОДИЧНО УДРЯ ЗАВОДИТЕ
КОИТО СА ЗАМЕСЕНИ
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАКЕТИ
ВОРОНЕЖ ВОЛГОГРАД И ПЕНЗА
Е САМО НАЧАЛОТО.
КОГАТО ПОЧНАТ И С БАЛИСТИКИ
ДА ГИ УДРЯТ
МНОГО ЩЕ ВИЯТ РУСКИТЕ САБАКИ.
Коментиран от #24
20:47 04.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да имаш
Коментиран от #22, #31
20:47 04.07.2026
16 Калоян
До коментар #9 от "гост":Пускай третия епизод .
Или вече свърши въздействието на кристалите?
Звъни на дилъра и прави продължение,че онези,с тенджери на главите ,нямат търпение да продължиш...
Коментиран от #29
20:48 04.07.2026
17 Курти
20:48 04.07.2026
18 Многоходовото
20:49 04.07.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25
20:49 04.07.2026
20 Мол ния!
Хахахаха
Демек,.. Зеленски ше им дръпне...шалтера
Хахахаха
20:49 04.07.2026
21 Мишел
"Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт"
20:49 04.07.2026
22 Калоян
До коментар #15 от "Да имаш":Проблемът е,че не искат да замърсяват бъдещите си територии с радиация
Коментиран от #28
20:50 04.07.2026
23 Механик
До коментар #3 от "Пич":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
20:50 04.07.2026
24 Кирпич
До коментар #13 от "КЕРПИЧ":Ти много ги разбираш тия работи.Както повечето неграмотни галоши в този форум.
20:51 04.07.2026
25 Тъй де...
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":13 год...23 ядрени монгольяк републики и Фюрера ПЕ дал... мляскат украинските КУ ранаги у Донбас!
Ааааахахаха
Ама мякащите монгольяци са без помощни и жалки пе деруги
Ааааахахаха
20:52 04.07.2026
26 ТИТАН БАРИКАДИ
НА КАНАЛ 1 НА РУСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЗА 5 ГОДИНИ ВОЙНА
ТИЯ КРЕМЪЛСКИ ИЗДУХАНЯЦИ
НЕ РАЗБРАХА
ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЪЧВАТ
ПРОПАГАНДА ОТ
МЕСТАТА КЪДЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА
РУСКАТА ВОЕННА ТЕХНИКА.
СВУ СЕДМИЦА СЛЕД ИЗЛЪЧВАНЕТО НА
МАСОВКАТА
СА РАЗБРАЛИ
КЪДЕ Е МЯСТОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ
УДАРИ .
УРААААА
ФЛАМИНГО ИМ НАПРАВИ ДВИЖУХА
БЕЗПЛАТНО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #38
20:53 04.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #22 от "Калоян":Проблемът е че ако решат да го направят нищо няма да спре Украйна да удари пет от десетте ядрени централи на Русия.
20:56 04.07.2026
29 гост
До коментар #16 от "Калоян":Проф. Андрей Пионтковски: Вече е подготвено обръщение на новия президент на Русия към нацията
— Днес фактически имаме трети участник в разговора – много по-опитен от нас професионален военен. Това е добре познатият на всички господин Ходарьонок. Всички знаем, че той по същество е типичен руски империалист. Всеки от нас би могъл да намери множество негови напълно човеконенавистнически изказвания по отношение на украинците по време на войната. Но това не променя факта, че той е блестящ професионалист.
Той го доказа пред целия свят още преди повече от четири години, когато няколко седмици преди началото на войната – на 3 февруари 2022 г. – публикува в авторитетното издание „Независимое военное обозрение“ статия, озаглавена „Кървожадните политолози“, в която направи изключително точен анализ на провала на руската армия и на плана ѝ за светкавична война срещу Украйна. Днес имаме удоволствието да представим новата работа на този професионалист. Ако тогава той толкова точно обясни как ще започне тази война и си извоюва световен авторитет, то сега ще чуете неговия професионален разказ за това как ще завърши тази война.
Мнозина питат: „Как ще изглежда поражението? Нима украинските войски трябва да стигнат с марш до Червения площад?“ Не, нищо подобно.
Спомнете си класическия пример с поражението на Германия през Първата световна война. Тя излезе от войната, без нито един квадратен сантиметър германска територия да бъде окупиран. Там нямаше нито един францу
20:57 04.07.2026
30 поразили ууукрите...
Коментиран от #32
20:58 04.07.2026
31 Китай е забранил
До коментар #15 от "Да имаш":на Русия да използва ЯО. А Путин много се страхува не само от САЩ, но и от Китай и не смее да наруши заповедта на СиДзинпин :)
20:58 04.07.2026
32 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #30 от "поразили ууукрите...":Ние и другаря Путин редов поразяваме така 😘
21:02 04.07.2026
33 Хаха
21:03 04.07.2026
34 Ами
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Питай Румен Радев, той ги разбира тези неща.
21:04 04.07.2026
35 Румбесто Радевара
21:06 04.07.2026
36 Браво
21:09 04.07.2026
37 ПУТИН СЕ ОКАЗА
РОДНИЯ СИ САНКТ ПЕТЕРБУРГ
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ ОТ УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ.
Коментиран от #49
21:09 04.07.2026
38 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #26 от "ТИТАН БАРИКАДИ":Ура!
21:09 04.07.2026
39 Дон Корлеоне
21:11 04.07.2026
40 И като се събуди,
До коментар #5 от "гост":беше се подмокрил от кеф! Това може да стане само е болното ти въображение!
21:13 04.07.2026
41 БУН КЕР НЪЙ
ПОЧНАХА ДА ПЛАШАТ
РОБИТЕ :
КОЙТО НЕ СЛУША ЩЕ ГО ПРАТИМ
ДА ЖИВЕЕ В РУСИЯ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:15 04.07.2026
42 реалистъ
Коментиран от #44
21:20 04.07.2026
43 В ОРЕШНИКА ВЕЧЕ НЯМА
21:27 04.07.2026
44 матю хари
До коментар #42 от "реалистъ":Само със заканите ще си останат руските нещастници. Толкова си могат. Машата ще пореве, Медведката ще удари три ракии и ще плаши с ядрени удари, накрая Путин ще нареди да ударят 3 блока и 2 гаража в Киев и толкоз...
21:27 04.07.2026
45 Руско министерство на отбраната:
21:29 04.07.2026
46 Факт
21:29 04.07.2026
47 Бай Ганьо
21:35 04.07.2026
48 ПУТИН
И ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА
ОТ СМЯХ.
МАСОВКАТА ПАК
СЕ ПРЕВЪРНА В КОМЕДИЙНО ШОУ.
21:44 04.07.2026
49 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #37 от "ПУТИН СЕ ОКАЗА":Имаш ли представа, колко голям е Санкт Петербург? Вие тука нормални ли сте? Какво могат да направят запалени цистерни на град, няколко пъти по-голям от София? Германците са го обстрелвали с тежки гаубици три години и нищо.
Коментиран от #51
21:55 04.07.2026
50 Урките пак лъжат и ползват бели линии
21:55 04.07.2026
51 Гошо
До коментар #49 от "Хахаха!🎺🥳😀":Запалени цистерни могат да доведат до агромен недостиг на гориво и последвал колапс на транспорта, снабдяването, здлавеопазването. С 2 думи всичко негативно
22:10 04.07.2026