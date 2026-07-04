Русия се закани с ответни мерки, след като Украйна порази ключова петролна инфраструктура край родния град на Владимир Путин

Украинската армия проведе една от най-мащабните си операции за дълбоки удари, атакувайки редица руски региони.

В Санкт Петербург и околната Ленинградска област бяха ударени петролният терминал в Кировския район на града, стратегическото пристанище „Висоцк“ на Финския залив (обработващо нефт, зърно и втечнен газ) и военноморската база в Кронщат.

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Украинският лидер Володимир Зеленски потвърди атаките в социалните мрежи. Той посочи, че целта е да се прекъснат енергийните приходи, които финансират руската военна машина.

Позицията на Москва

Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала над 500 въздушни цели в цялата страна, включително 72 дрона само над Ленинградска област.

За първи път в този регион министерството докладва и за свалянето на 10 броя от новите украински далекобойни крилати ракети FP-5 „Flamingo“, които в последните седмици поразиха военни заводи в Чувашия и Волгоград.

Москва определи нападението като опит за удар по цивилни обекти и официално предупреди, че действията на Киев „няма да останат без отговор“ от страна на руските въоръжени сили.

Последствия и хаос на място

Инфраструктурен колапс : Атаките предизвикаха големи пожари в нефтените съоръжения и наложиха спиране на полетите на летище „Пулково“.

: Атаките предизвикаха големи пожари в нефтените съоръжения и наложиха спиране на полетите на летище „Пулково“. Заглушаване на мрежите : Местните власти умишлено ограничиха мобилния интернет в Санкт Петербург, за да нарушат клетъчната навигация на украинските безпилотни апарати.

: Местните власти умишлено ограничиха мобилния интернет в Санкт Петербург, за да нарушат клетъчната навигация на украинските безпилотни апарати. Криза за горива : Успешните последователни удари на Украйна срещу руския енергиен сектор доведоха до остър недостиг на бензин и огромни опашки по бензиностанциите в Ленинградска област. Това принуди Владимир Путин по спешност да подпише данъчни промени за спешна подкрепа на вътрешния пазар на горива.

: Успешните последователни удари на Украйна срещу руския енергиен сектор доведоха до остър недостиг на бензин и огромни опашки по бензиностанциите в Ленинградска област. Това принуди Владимир Путин по спешност да подпише данъчни промени за спешна подкрепа на вътрешния пазар на горива. Жертви в други региони: Докато в Санкт Петербург няма пострадали граждани, при съпътстващи атаки беше съобщено за по един загинал в Брянска област и в анексирания Крим.

Източници: AFP, Al Jazeera, Reuters, DW