Фицо: Без мир Украйна няма място в ЕС

Постигането на мир е абсолютно и безапелационно условие за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.
Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо в изявление пред държавната информационна агенция TASR.
Изказването му бе направено непосредствено преди предстоящата ключова среща на върха на НАТО в Анкара, Турция.
„Никой няма да подкрепи присъединяването на една страна към ЕС, ако тази страна е във военен конфликт“, подчерта Фицо. Той добави, че без прекратяване на огъня и стабилно споразумение е невъзможно да се говори за пълноправна интеграция в европейската общност.
Твърдо „не“ за нови военни заеми
Словашкият министър-председател заеме категорична позиция относно новите финансови ангажименти, които се очаква да бъдат обсъдени от лидерите на Алианса. Фицо обяви, че ще проведе разговори с министъра на отбраната Роберт Калиняк, за да гарантира, че словашката делегация ще замине за Анкара без мандат за одобряване на нови военни заеми или финансови вноски за Киев.
По думите му, Братислава няма да бъде обвързвана с подготвяната обща политическа декларация в рамките на НАТО за осигуряването на милиарди евро под формата на нови договори за оръжия.
Търсене на дипломатическо решение
„Словакия няма да покрива военните разходи на Украйна, за да се удължава конфликтът“, категоричен бе премиерът. Правителството в Братислава продължава да настоява, че войната няма военно решение и дълготрайна стабилност в региона може да бъде постигната единствено на масата за преговори чрез засилени дипломатически усилия от страна на международната общност.
Източници: TASR, Kyiv Independent и Kyiv Post
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли
20:51 04.07.2026
2 Вълк
20:54 04.07.2026
3 Картаген
20:54 04.07.2026
4 име
20:55 04.07.2026
5 Красимир Петров
20:55 04.07.2026
6 Гоце
20:55 04.07.2026
7 Георги
Коментиран от #8, #13
20:59 04.07.2026
8 Ако остане нещо от
До коментар #7 от "Георги":Украйна то ще бъде територия без значение.
Без природни богатства и без възможност за печалба от този остатък военните действия няма да приключат скоро нито загуба на територия от потърпевшите.
21:10 04.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пръц
21:19 04.07.2026
11 Джибрю
21:24 04.07.2026
12 Да,
21:28 04.07.2026
13 Гогооо,
До коментар #7 от "Георги":въобще не е ясно какво ще остане от о.крайна.
А пък какво ще остане от ЕС, още по-малко ясно е.
21:28 04.07.2026
14 И с мир също няма
21:28 04.07.2026
15 Касата
Коментиран от #18
21:38 04.07.2026
16 Пич
21:39 04.07.2026
17 Таратор
21:49 04.07.2026
18 ФИЦО
До коментар #15 от "Касата":Е По Жалък и от ОРБАН ТЪПАНА.
СКОРО ЩЕ РЕВАТ ЗАЕДНО И СЪС
СИЯРТО.
РУСКИТЕ Г...Ъ...О...Т... ВЕРЕНИ
ТОВА ГИ ЧАКА .
21:54 04.07.2026
19 Умен, смел
21:58 04.07.2026