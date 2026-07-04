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Фицо: Без мир Украйна няма място в ЕС

Фицо: Без мир Украйна няма място в ЕС

4 Юли, 2026 20:37, обновена 4 Юли, 2026 20:44 884 19

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Словакия отказва да участва във финансови механизми за нови оръжия на срещата на НАТО в Анкара

Фицо: Без мир Украйна няма място в ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постигането на мир е абсолютно и безапелационно условие за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо в изявление пред държавната информационна агенция TASR.

Изказването му бе направено непосредствено преди предстоящата ключова среща на върха на НАТО в Анкара, Турция.

„Никой няма да подкрепи присъединяването на една страна към ЕС, ако тази страна е във военен конфликт“, подчерта Фицо. Той добави, че без прекратяване на огъня и стабилно споразумение е невъзможно да се говори за пълноправна интеграция в европейската общност.

Твърдо „не“ за нови военни заеми

Словашкият министър-председател заеме категорична позиция относно новите финансови ангажименти, които се очаква да бъдат обсъдени от лидерите на Алианса. Фицо обяви, че ще проведе разговори с министъра на отбраната Роберт Калиняк, за да гарантира, че словашката делегация ще замине за Анкара без мандат за одобряване на нови военни заеми или финансови вноски за Киев.

По думите му, Братислава няма да бъде обвързвана с подготвяната обща политическа декларация в рамките на НАТО за осигуряването на милиарди евро под формата на нови договори за оръжия.

Търсене на дипломатическо решение

„Словакия няма да покрива военните разходи на Украйна, за да се удължава конфликтът“, категоричен бе премиерът. Правителството в Братислава продължава да настоява, че войната няма военно решение и дълготрайна стабилност в региона може да бъде постигната единствено на масата за преговори чрез засилени дипломатически усилия от страна на международната общност.

Източници: TASR, Kyiv Independent и Kyiv Post


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    10 1 Отговор
    Чудя се кой си е цъкнал 1 звездичка на основно изискване за членство в Еврозоната :)))

    20:51 04.07.2026

  • 2 Вълк

    3 21 Отговор
    Да спрат всички евро фондове за Пицо

    20:54 04.07.2026

  • 3 Картаген

    21 2 Отговор
    Един трезвомислещ политик.

    20:54 04.07.2026

  • 4 име

    15 3 Отговор
    Соpocнята да почва работа и да праща пари за златни тоалетни. Ако няма кой да ги наеме на работа, чeмoдaн, вoкзaл, Kийф!

    20:55 04.07.2026

  • 5 Красимир Петров

    21 3 Отговор
    Достойна позиция

    20:55 04.07.2026

  • 6 Гоце

    5 5 Отговор
    Аман от продажни евро политици

    20:55 04.07.2026

  • 7 Георги

    2 7 Отговор
    украйна ще влезе в ес по един или друг начин. Там много милиарди ще се завъртят за възстановяване и всички ще искат да щипнат.

    Коментиран от #8, #13

    20:59 04.07.2026

  • 8 Ако остане нещо от

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Украйна то ще бъде територия без значение.
    Без природни богатства и без възможност за печалба от този остатък военните действия няма да приключат скоро нито загуба на територия от потърпевшите.

    21:10 04.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пръц

    3 9 Отговор
    Германия храни директно поне едно 20-25% от всички словаци, ама бай Фицко, видите ли, защитавал словашкия интерес..хаха смях в залата, в едни други години подобни псевдодържавички, като разни унгарии и словакии, щяха отдааавна да са вкарани в правилния път..

    21:19 04.07.2026

  • 11 Джибрю

    2 5 Отговор
    Рада Радева ще запита ли другаря по орУжие бай ФицУ защо, аджеба, блокира българската евро монета..Словашкият ли интерес защитаваше този тогава?

    21:24 04.07.2026

  • 12 Да,

    2 5 Отговор
    Този като наш кРадев. И3мeт.

    21:28 04.07.2026

  • 13 Гогооо,

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    въобще не е ясно какво ще остане от о.крайна.
    А пък какво ще остане от ЕС, още по-малко ясно е.

    21:28 04.07.2026

  • 14 И с мир също няма

    7 1 Отговор
    Това е огромна финансова, икономическа, радикална, корупцшонна, фашистка и тн дупка. Ако това нещо "влезе" в ЕС, то считай, че съюза е умрял.

    21:28 04.07.2026

  • 15 Касата

    2 4 Отговор
    Фицо се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #18

    21:38 04.07.2026

  • 16 Пич

    2 1 Отговор
    Много ясно !!! Останалото би означавало, да водим чужди войни!!!

    21:39 04.07.2026

  • 17 Таратор

    1 2 Отговор
    Всичкото е един космат т""тис..Руските пети колони в ЕС обвиняват, че ЕС е слаб и зависим..И това, докато самите те подкопават този същия ЕС..Европа трябва да се събуди и да осъзнае, че няма как държавички, които формират общо 2-3% от БВПто й да блокират фундаментални решения засягащи бъдещето на съюза..И май вече е осъзнала, скоро идеята за ЕС на две скорости ще се материализира и тогава всичкит е"свободолюбиви" нацийки ще трябва да избират наляво или надясно..Интересно какво ще кажат народите им..

    21:49 04.07.2026

  • 18 ФИЦО

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Касата":

    Е По Жалък и от ОРБАН ТЪПАНА.

    СКОРО ЩЕ РЕВАТ ЗАЕДНО И СЪС
    СИЯРТО.

    РУСКИТЕ Г...Ъ...О...Т... ВЕРЕНИ

    ТОВА ГИ ЧАКА .

    21:54 04.07.2026

  • 19 Умен, смел

    2 0 Отговор
    Родолюбец.

    21:58 04.07.2026

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