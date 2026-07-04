Фицо: Без мир Украйна няма място в ЕС

Постигането на мир е абсолютно и безапелационно условие за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо в изявление пред държавната информационна агенция TASR.

Изказването му бе направено непосредствено преди предстоящата ключова среща на върха на НАТО в Анкара, Турция.

„Никой няма да подкрепи присъединяването на една страна към ЕС, ако тази страна е във военен конфликт“, подчерта Фицо. Той добави, че без прекратяване на огъня и стабилно споразумение е невъзможно да се говори за пълноправна интеграция в европейската общност.

Твърдо „не“ за нови военни заеми

Словашкият министър-председател заеме категорична позиция относно новите финансови ангажименти, които се очаква да бъдат обсъдени от лидерите на Алианса. Фицо обяви, че ще проведе разговори с министъра на отбраната Роберт Калиняк, за да гарантира, че словашката делегация ще замине за Анкара без мандат за одобряване на нови военни заеми или финансови вноски за Киев.

По думите му, Братислава няма да бъде обвързвана с подготвяната обща политическа декларация в рамките на НАТО за осигуряването на милиарди евро под формата на нови договори за оръжия.

Търсене на дипломатическо решение

„Словакия няма да покрива военните разходи на Украйна, за да се удължава конфликтът“, категоричен бе премиерът. Правителството в Братислава продължава да настоява, че войната няма военно решение и дълготрайна стабилност в региона може да бъде постигната единствено на масата за преговори чрез засилени дипломатически усилия от страна на международната общност.

Източници: TASR, Kyiv Independent и Kyiv Post