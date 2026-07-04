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Украйна изгражда морска ПВО отбрана с дронове
  Тема: Украйна

Украйна изгражда морска ПВО отбрана с дронове

4 Юли, 2026 22:20, обновена 4 Юли, 2026 22:22 1 188 96

  • украйна-
  • пво-
  • черно море-
  • дронове-
  • зеленски

Президентът Володимир Зеленски обяви планове за разполагане на дронове-прехващачи от военноморски платформи в Черно море за защита на Одеска област

Украйна изгражда морска ПВО отбрана с дронове - 1
Снимка: Пресслужба на президентството на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският военно-промишлен комплекс е започнал масово производство на стотици хиляди дронове-прехващачи, съобщи държавният глава Володимир Зеленски по време на работно посещение в Одеска област. Тази нова технологична стъпка има за цел да затвори небето над Черно море чрез иновативно „ноу-хау“ – изграждането на цялостна линия на противовъздушна отбрана (ПВО), базирана изцяло в морето.

Стратегическият план предвижда безпилотните апарати да се изстрелват директно от специализирани военноморски платформи. Ключовите акценти от новата отбранителна стратегия включват:

  • Защита на Одеса: Основната цел е спиране на руските въздушни атаки срещу пристанищната инфраструктура.
  • Масово производство: Украинската индустрия вече оперира с капацитет за стотици хиляди бройки.
  • Иновативни платформи: Прехващачите ще действат автономно в акваторията на Черно море.
  • Икономическа сигурност: Системата ще гарантира безопасността на търговския морски коридор.

Инициативата идва в отговор на непрестанните руски удари с ракети и безпилотни апарати тип „Шахед“ по Южна Украйна. Новата морска линия на ПВО се очаква да пресреща целите още над водата, далеч преди да достигнат сушата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бенямин Нетаняху

    16 29 Отговор
    Ако преди 5 години някой ми беше казал, че Украйна ще опуха Масквабад като маче в дувар, щях да му се изсмея и помисля, че се е натаракянкал със самагон

    Коментиран от #14

    22:24 04.07.2026

  • 4 руската мечка

    15 27 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    22:25 04.07.2026

  • 5 Каймакаминът

    14 32 Отговор
    Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство - твърдят източници от Кремъл. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    Коментиран от #17

    22:25 04.07.2026

  • 6 Град Козлодуй

    11 24 Отговор

    До коментар #1 от "Алея на Ангелите":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    22:25 04.07.2026

  • 7 Айде зеления п/до.фил

    37 8 Отговор
    Щом работата стигна да варди Одеса, ясно е всичко.

    22:26 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пешо

    31 9 Отговор
    Русия ще си вземе и одеса , зеления наркоман е пътник

    Коментиран от #16

    22:28 04.07.2026

  • 10 12343211

    16 6 Отговор
    Ще бъдат ли с реактивни двигатели?!..., иначе не стават за прихващане.

    22:28 04.07.2026

  • 11 Онбашията

    12 15 Отговор
    След капитулацията на Мордор, се предвижда Ростовска, Белгородска и Брянска области да станат буферни квази република, за да има преграда между Мордор и цивилизования свят или да минат директно под юрисдикцията на НАТО

    22:29 04.07.2026

  • 12 РУСКИТЕ ФЕРМЕРИ

    10 20 Отговор
    ВИЯТ:

    УРОЖАЙ НЯМА ДА ИМА ....

    КОГАТО НЯМА СОЛЯРКИ

    НЯМА И СЕИТБА ДА ИМА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КАКЪВ ГЛАД ГИ ЧАКА
    ТИЯ БЛАТАРИ
    НЕ Е ИСТИНА.

    ТОЗИ ПЪТ
    САЩ НЯМА ПРАЩА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ.

    90 те ГОДИНИ рязко се завръщат.

    22:30 04.07.2026

  • 13 Смях в залата

    12 23 Отговор
    След като "превзе" Константиновка, Москва помоли Киев да прекрати да я обстрелва. Изведнъж руското военно министерство призова Украйна да спре огъня в града под предлог, че иска да предаде телата на загиналите украински военни. Само по себе си това е много странно предложение, тъй като Русия по принцип не се интересува дори от собствените си жертви. Още по-странно изглежда, ако наистина Русия контролираше населеното място.

    😆

    Коментиран от #19

    22:31 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Град Козлодуй

    12 21 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #20, #22

    22:31 04.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 az СВО Победа 81

    19 7 Отговор
    Украйна загуби Константиновка и 13 500 души там...

    Фортецята уж беше от "нрпревземаемите", пък падна... 🤣

    22:34 04.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 КИТАЙ КОГАТО ВЗЕМЕ СИБИР

    8 17 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    Изобщо няма да се Занимава
    С Руските Пияндурници.

    Ще им набият шута
    Като мръсни САБАКИ.

    22:34 04.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 7 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    Ти да видиш ,Русия " полумъртвия васал" на Китай преди в Константиновка пълния жив васал на ЕС-Уклайна

    22:35 04.07.2026

  • 23 Русия се превръща в тестова площадка

    12 11 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😆

    Коментиран от #52

    22:35 04.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    8 14 Отговор
    Доказано във Вековете е че Войната е "ПАРИ".Та си въобразява жалкият Путин че може Хилавата Руска Икономика да противостои на МИЛИАРДИТЕ наливани от Запада в Украйна които НЯМАТ СВЪРШВАНЕ?Ами това са Най-съвременни оръжия закупени по усмотрение на Укр. Правителство от когото си искат в Целия свят, това са Яки пари за Наемници - пак от целия Свят щото Русофилите се притесняват че Укр. Бойци са свършили?Ма слезте на Майката Земя бе Бивши Братушки,настоящи Врагове и осъзнайте ОБРЕЧЕНОСТТА СИ...докато още мърдате!

    Коментиран от #36

    22:39 04.07.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    19 8 Отговор
    Относно Константиновка:

    Гарнизонът се състоеше от седем бригади, 45 батальона общо до 15 500 души личен състав. В това число и щурмовата бригада на националната полиция „Лют“ и най-боеспособните части на украинските въоръжени сили, въоръжени с тежка техника и оръжия западно производство.

    Загуби на ВСУ по време на операцията: приблизително 13 500 войници, 14 танка, 283 бронирани машини, 1400 превозни средства, 200 оръдия за полева артилерия и осем РСЗО. Заради тези цифри Киев праща подкрепления в града до последно – за да демонстрира на западните си куратори „способността“ на украинските въоръжени сили да спрат руснаците на това направление. Без успех!

    Коментиран от #62, #93

    22:39 04.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Овчар

    18 5 Отговор
    Този е ега ти долната мърша подари ресурсите и цялата държава на западните кърлежи ..!

    22:39 04.07.2026

  • 33 По всичко изглежда, че

    10 15 Отговор
    нещата за Русия се развиват катастрофално. При това по всички направления, и в икономически и във военнен аспект. А в геополитически план Русия катастрофира стратегически и фатално. В момента влиянието на Русия е само и единствено в една държава в света - Беларус.

    22:40 04.07.2026

  • 34 Механик

    15 8 Отговор
    Някои казват, че руснаците ще оставят Украйна без море, но това е далеч невярно. Руснаците просто ще оставят морето без Украйна.
    хихи

    Коментиран от #42

    22:41 04.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Верно ли

    16 1 Отговор
    Иновативни платформи: Прехващачите ще действат автономно в акваторията на Черно море???? Тия и Черно море ли си присвоиха?

    Коментиран от #71

    22:42 04.07.2026

  • 38 Копей

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Алея на Ангелите":

    кви са тия ангели, за които бълнуваш нон стоп

    22:43 04.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Историк

    15 4 Отговор
    Всичко е ясно - това е погребалния звън за българския черноморски туризъм... От догодина цените ще са яко на долу, с надеждата някой да се излъже да летува!

    Коментиран от #48, #55

    22:45 04.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 изгражда ууукрайна

    10 4 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    22:48 04.07.2026

  • 44 Да се изредим дружно

    3 10 Отговор
    На Блогъра от Максуда!

    Коментиран от #47

    22:48 04.07.2026

  • 45 Така ли?

    13 4 Отговор
    С зеления знае ли, че в близко бъдеще няма да има излаз на Черно море? Одеска и Николаевска области са руски и ще си отидат към Русия. Заедно с дроновете и другите измишльотини

    22:49 04.07.2026

  • 46 Факт

    5 11 Отговор
    Учете украински,в в китайската колония Сибир вече сричат на китайски,в щатската колония Аляска си говорят само на английски

    22:50 04.07.2026

  • 47 Що бе

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Да се изредим дружно":

    нещо ви тормози ли?🤣😂🤣😂
    Пробвай сам. Не търси помощници. НемощенЛиСи? Пхахаха

    22:50 04.07.2026

  • 48 Руснаците са вредни

    9 14 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    не само за човечеството, но и за природата, околната среда, въздуха и водите.

    Коментиран от #64

    22:50 04.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не е така!

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    Няма окрсински ракети. Има английски, с целеуказване, управление от англичани. И още малко. Ще се чуе

    22:51 04.07.2026

  • 53 Ол1гофрен,

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Това какво има общо с темата?

    22:53 04.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кривокрак Калоян

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    Ти представяш ли си, някоя украинска ПВО ракета да се приземи в Слънчака, или пък автономна платформа да залумка с ракети пристанище Бургас...Щото грешки ставят - видяхме морски дронове как избухнаха в пристанището на Констанца!

    Коментиран от #57, #61, #92

    22:54 04.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Това е

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Кривокрак Калоян":

    напълно възможно хипотетично, разбира се.

    22:56 04.07.2026

  • 58 Алея на Ангелите

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "ПИТАЙ В КРИМ":

    Понеже ме изтриха "неутралните" медии, пак ще кажа:
    Такава държава няма.
    Новорусия се оформя на изток, поляци и унгарци на запад, българите ще лапат мухите както винаги (за справка, опростения дълг на Ирак) остатъка ще се казва бандерестан.

    Коментиран от #70

    22:57 04.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 голям смях

    6 4 Отговор
    Ватенките "превзели" Константиновка.Амабискат да не ги бият😀😀😀.

    22:57 04.07.2026

  • 61 Тая е украинска,

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "Кривокрак Калоян":

    не руцка технология. Споко. Само оркистан е незаналогов... 🤣🤣🤣🤣🤣

    22:59 04.07.2026

  • 62 Ол1гофрен,

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Източник?

    22:59 04.07.2026

  • 63 Каунь

    5 3 Отговор
    Тя море не и остана....морска отбрана ми изгражда

    Коментиран от #66

    22:59 04.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Що Мацква къде е?

    4 5 Отговор

    До коментар #63 от "Каунь":

    В мотето, на дъното, значи пстанало... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #90

    23:01 04.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кривокрак Калоян

    11 3 Отговор

    До коментар #58 от "Алея на Ангелите":

    Украйна е терористичен анклав с неясни и динамично променящи се граници! Управлявана от нелигитимен и корумпиран държавен глава и армия състояща се от незаконно отвлечени от улицата хора, които умират за интересите на банда сатанисти...

    23:04 04.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    6 5 Отговор
    През 2027г Украйна вече няма да има излаз на никакво море, така че ще реализира икономии от тези морски дронове.

    Коментиран от #88

    23:05 04.07.2026

  • 74 Споко нарко

    6 4 Отговор
    И Одеса е руска.

    23:05 04.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Подравка

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Подравка":

    Така е...

    23:10 04.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 украйна

    4 2 Отговор
    Украйна дръпна много напред технически, технологично и т.н. А ние йопаем все пи дълбоко и дълбоко.

    Коментиран от #94

    23:12 04.07.2026

  • 82 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 5 Отговор
    СОЛЯРКИ НЕТЪ

    ЛОГИСТИКА НЕТЪ

    ПРОДУКТИ НЕТЪ.

    ВСИЧКО СПИРА .

    СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕ
    ТОТАЛЕН КОЛАПС В
    ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    ПО ВЪЗРАСТНИТЕ РУСНАЦИ
    ВЕЧЕ СРАВНЯВАТ
    ОПАШКИТЕ СЪС
    ТЕЗИ ПРЕЗ 90Те .

    ФЕРМЕРИТЕ И ТЕ РЕВАТ

    СОЛЯРКИ НЕТЪ
    УРОЖАЙ НЕТЪ
    И
    ПОСЛЕ
    ХЛЕБ НЕТЪ.....

    А ПУТИН СЕ КРИЕ В БУНКЕРА
    И ИЗОБЩО НЕ МУ ПУКА
    ЗА КРЕПОСТНИТЕ.

    НАД 40 % От ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВО
    Е УНИЩОЖЕНО.
    И ПО ЗЛЕ ЩЕ СТАВА

    ПУТИН ЕДВА ЛИ ЩЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ
    КАКВОТО И ДА Е

    23:14 04.07.2026

  • 83 Баба Гошка

    5 4 Отговор
    Каква отбрана бре еййй? В Гърция, до турция, че и до бас къв го търсят? Че и до испанския бряг потопиха ръски кораб за северна корея. И в холандия лепига магнитни ексс пло зиви на руски танкер? Няма по-злооввредни нищо жества от укро наг лярите, сега "отбрана" му викат?

    23:15 04.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Киро пръча

    4 3 Отговор
    Оня пръдльок - У йло ше дое ли у... "монголската".. Константиновка или па по пен ДЕЛСКИ ше се крие у мазата на бункеро и ше Фулира ДЕРМО чемоданчика?
    Ако тамука са монгольята, оти га е страх а дое тоа ху есось?
    Зеленски е МАЖ и ше дое

    23:17 04.07.2026

  • 86 хаха

    3 3 Отговор
    Генерал-майор Юрий Зазикин, Герой на Русия и командир на 114-та отделна мотострелкова бригада, е хвърлен в затвора в окупирания Донецк за провали на бойното поле. Той е удостоен със званието „герой“ едва миналата година.

    Блятенките да прилайват! ХАХАХА

    Коментиран от #91

    23:20 04.07.2026

  • 87 Поредните

    3 3 Отговор
    Щуротии за балъци.

    23:21 04.07.2026

  • 88 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    През 2027 Украйна ще има излаз дори и на Азовско море!

    23:27 04.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 да питам

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Що Мацква къде е?":

    Да бе, верно какво стана с крайцера Мацква. Изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    23:30 04.07.2026

  • 91 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "хаха":

    Е да де, и какво...???

    23:32 04.07.2026

  • 92 хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Кривокрак Калоян":

    като пристигнат дроновете тук, ще стане интересно. тогава ще видим путинофилите дали още ще се кланят на Путин 😅 😅 😅

    23:33 04.07.2026

  • 93 13675

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа 81":

    Аууу, явно имаш достъп до секретни документи..... А, имаш ли жълта книжка?

    23:35 04.07.2026

  • 94 Кольо

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "украйна":

    Много дръпна, с 18 милиона по-малко население, със 130 000 кв. км по-малко площ, с 500 милиарда по-голям дълг, 3 милиона повече погребани, добре дърпа, Ха дано все така на запад.

    23:43 04.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 грУЙО

    0 0 Отговор
    И за какво прави такива неща , скоро няма да имат излаз към море за вечни времена !
    Смешна работа. Слава на Русия!

    23:50 04.07.2026

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