Украйна изгражда морска ПВО отбрана с дронове

Украинският военно-промишлен комплекс е започнал масово производство на стотици хиляди дронове-прехващачи, съобщи държавният глава Володимир Зеленски по време на работно посещение в Одеска област. Тази нова технологична стъпка има за цел да затвори небето над Черно море чрез иновативно „ноу-хау“ – изграждането на цялостна линия на противовъздушна отбрана (ПВО), базирана изцяло в морето.
Стратегическият план предвижда безпилотните апарати да се изстрелват директно от специализирани военноморски платформи. Ключовите акценти от новата отбранителна стратегия включват:
- Защита на Одеса: Основната цел е спиране на руските въздушни атаки срещу пристанищната инфраструктура.
- Масово производство: Украинската индустрия вече оперира с капацитет за стотици хиляди бройки.
- Иновативни платформи: Прехващачите ще действат автономно в акваторията на Черно море.
- Икономическа сигурност: Системата ще гарантира безопасността на търговския морски коридор.
Инициативата идва в отговор на непрестанните руски удари с ракети и безпилотни апарати тип „Шахед“ по Южна Украйна. Новата морска линия на ПВО се очаква да пресреща целите още над водата, далеч преди да достигнат сушата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Бенямин Нетаняху
Коментиран от #14
22:24 04.07.2026
4 руската мечка
22:25 04.07.2026
5 Каймакаминът
Коментиран от #17
22:25 04.07.2026
6 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Алея на Ангелите":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
22:25 04.07.2026
7 Айде зеления п/до.фил
22:26 04.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пешо
Коментиран от #16
22:28 04.07.2026
10 12343211
22:28 04.07.2026
11 Онбашията
22:29 04.07.2026
12 РУСКИТЕ ФЕРМЕРИ
УРОЖАЙ НЯМА ДА ИМА ....
КОГАТО НЯМА СОЛЯРКИ
НЯМА И СЕИТБА ДА ИМА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КАКЪВ ГЛАД ГИ ЧАКА
ТИЯ БЛАТАРИ
НЕ Е ИСТИНА.
ТОЗИ ПЪТ
САЩ НЯМА ПРАЩА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ.
90 те ГОДИНИ рязко се завръщат.
22:30 04.07.2026
13 Смях в залата
😆
Коментиран от #19
22:31 04.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Град Козлодуй
Коментиран от #20, #22
22:31 04.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 az СВО Победа 81
Фортецята уж беше от "нрпревземаемите", пък падна... 🤣
22:34 04.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 КИТАЙ КОГАТО ВЗЕМЕ СИБИР
До коментар #15 от "Град Козлодуй":Изобщо няма да се Занимава
С Руските Пияндурници.
Ще им набият шута
Като мръсни САБАКИ.
22:34 04.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Град Козлодуй":Ти да видиш ,Русия " полумъртвия васал" на Китай преди в Константиновка пълния жив васал на ЕС-Уклайна
22:35 04.07.2026
23 Русия се превръща в тестова площадка
😆
Коментиран от #52
22:35 04.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 оня с коня
Коментиран от #36
22:39 04.07.2026
30 az СВО Победа 81
Гарнизонът се състоеше от седем бригади, 45 батальона общо до 15 500 души личен състав. В това число и щурмовата бригада на националната полиция „Лют“ и най-боеспособните части на украинските въоръжени сили, въоръжени с тежка техника и оръжия западно производство.
Загуби на ВСУ по време на операцията: приблизително 13 500 войници, 14 танка, 283 бронирани машини, 1400 превозни средства, 200 оръдия за полева артилерия и осем РСЗО. Заради тези цифри Киев праща подкрепления в града до последно – за да демонстрира на западните си куратори „способността“ на украинските въоръжени сили да спрат руснаците на това направление. Без успех!
Коментиран от #62, #93
22:39 04.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Овчар
22:39 04.07.2026
33 По всичко изглежда, че
22:40 04.07.2026
34 Механик
хихи
Коментиран от #42
22:41 04.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Верно ли
Коментиран от #71
22:42 04.07.2026
38 Копей
До коментар #1 от "Алея на Ангелите":кви са тия ангели, за които бълнуваш нон стоп
22:43 04.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Историк
Коментиран от #48, #55
22:45 04.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 изгражда ууукрайна
22:48 04.07.2026
44 Да се изредим дружно
Коментиран от #47
22:48 04.07.2026
45 Така ли?
22:49 04.07.2026
46 Факт
22:50 04.07.2026
47 Що бе
До коментар #44 от "Да се изредим дружно":нещо ви тормози ли?🤣😂🤣😂
Пробвай сам. Не търси помощници. НемощенЛиСи? Пхахаха
22:50 04.07.2026
48 Руснаците са вредни
До коментар #41 от "Историк":не само за човечеството, но и за природата, околната среда, въздуха и водите.
Коментиран от #64
22:50 04.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Не е така!
До коментар #23 от "Русия се превръща в тестова площадка":Няма окрсински ракети. Има английски, с целеуказване, управление от англичани. И още малко. Ще се чуе
22:51 04.07.2026
53 Ол1гофрен,
До коментар #50 от "Механик":Това какво има общо с темата?
22:53 04.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кривокрак Калоян
До коментар #41 от "Историк":Ти представяш ли си, някоя украинска ПВО ракета да се приземи в Слънчака, или пък автономна платформа да залумка с ракети пристанище Бургас...Щото грешки ставят - видяхме морски дронове как избухнаха в пристанището на Констанца!
Коментиран от #57, #61, #92
22:54 04.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Това е
До коментар #55 от "Кривокрак Калоян":напълно възможно хипотетично, разбира се.
22:56 04.07.2026
58 Алея на Ангелите
До коментар #2 от "ПИТАЙ В КРИМ":Понеже ме изтриха "неутралните" медии, пак ще кажа:
Такава държава няма.
Новорусия се оформя на изток, поляци и унгарци на запад, българите ще лапат мухите както винаги (за справка, опростения дълг на Ирак) остатъка ще се казва бандерестан.
Коментиран от #70
22:57 04.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 голям смях
22:57 04.07.2026
61 Тая е украинска,
До коментар #55 от "Кривокрак Калоян":не руцка технология. Споко. Само оркистан е незаналогов... 🤣🤣🤣🤣🤣
22:59 04.07.2026
62 Ол1гофрен,
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Източник?
22:59 04.07.2026
63 Каунь
Коментиран от #66
22:59 04.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Що Мацква къде е?
До коментар #63 от "Каунь":В мотето, на дъното, значи пстанало... 🤣🤣🤣
Коментиран от #90
23:01 04.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Кривокрак Калоян
До коментар #58 от "Алея на Ангелите":Украйна е терористичен анклав с неясни и динамично променящи се граници! Управлявана от нелигитимен и корумпиран държавен глава и армия състояща се от незаконно отвлечени от улицата хора, които умират за интересите на банда сатанисти...
23:04 04.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Коментиран от #88
23:05 04.07.2026
74 Споко нарко
23:05 04.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Подравка
До коментар #78 от "Подравка":Така е...
23:10 04.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 украйна
Коментиран от #94
23:12 04.07.2026
82 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЛОГИСТИКА НЕТЪ
ПРОДУКТИ НЕТЪ.
ВСИЧКО СПИРА .
СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕ
ТОТАЛЕН КОЛАПС В
ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
ПО ВЪЗРАСТНИТЕ РУСНАЦИ
ВЕЧЕ СРАВНЯВАТ
ОПАШКИТЕ СЪС
ТЕЗИ ПРЕЗ 90Те .
ФЕРМЕРИТЕ И ТЕ РЕВАТ
СОЛЯРКИ НЕТЪ
УРОЖАЙ НЕТЪ
И
ПОСЛЕ
ХЛЕБ НЕТЪ.....
А ПУТИН СЕ КРИЕ В БУНКЕРА
И ИЗОБЩО НЕ МУ ПУКА
ЗА КРЕПОСТНИТЕ.
НАД 40 % От ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВО
Е УНИЩОЖЕНО.
И ПО ЗЛЕ ЩЕ СТАВА
ПУТИН ЕДВА ЛИ ЩЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ
КАКВОТО И ДА Е
23:14 04.07.2026
83 Баба Гошка
23:15 04.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Киро пръча
Ако тамука са монгольята, оти га е страх а дое тоа ху есось?
Зеленски е МАЖ и ше дое
23:17 04.07.2026
86 хаха
Блятенките да прилайват! ХАХАХА
Коментиран от #91
23:20 04.07.2026
87 Поредните
23:21 04.07.2026
88 Българин
До коментар #73 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":През 2027 Украйна ще има излаз дори и на Азовско море!
23:27 04.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 да питам
До коментар #66 от "Що Мацква къде е?":Да бе, верно какво стана с крайцера Мацква. Изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
23:30 04.07.2026
91 Последния Софиянец
До коментар #86 от "хаха":Е да де, и какво...???
23:32 04.07.2026
92 хихи
До коментар #55 от "Кривокрак Калоян":като пристигнат дроновете тук, ще стане интересно. тогава ще видим путинофилите дали още ще се кланят на Путин 😅 😅 😅
23:33 04.07.2026
93 13675
До коментар #30 от "az СВО Победа 81":Аууу, явно имаш достъп до секретни документи..... А, имаш ли жълта книжка?
23:35 04.07.2026
94 Кольо
До коментар #81 от "украйна":Много дръпна, с 18 милиона по-малко население, със 130 000 кв. км по-малко площ, с 500 милиарда по-голям дълг, 3 милиона повече погребани, добре дърпа, Ха дано все така на запад.
23:43 04.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 грУЙО
Смешна работа. Слава на Русия!
23:50 04.07.2026