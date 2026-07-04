Украйна изгражда морска ПВО отбрана с дронове

Украинският военно-промишлен комплекс е започнал масово производство на стотици хиляди дронове-прехващачи, съобщи държавният глава Володимир Зеленски по време на работно посещение в Одеска област. Тази нова технологична стъпка има за цел да затвори небето над Черно море чрез иновативно „ноу-хау“ – изграждането на цялостна линия на противовъздушна отбрана (ПВО), базирана изцяло в морето.

Стратегическият план предвижда безпилотните апарати да се изстрелват директно от специализирани военноморски платформи. Ключовите акценти от новата отбранителна стратегия включват:

Защита на Одеса : Основната цел е спиране на руските въздушни атаки срещу пристанищната инфраструктура.

: Основната цел е спиране на руските въздушни атаки срещу пристанищната инфраструктура. Масово производство : Украинската индустрия вече оперира с капацитет за стотици хиляди бройки.

: Украинската индустрия вече оперира с капацитет за стотици хиляди бройки. Иновативни платформи : Прехващачите ще действат автономно в акваторията на Черно море.

: Прехващачите ще действат автономно в акваторията на Черно море. Икономическа сигурност: Системата ще гарантира безопасността на търговския морски коридор.

Инициативата идва в отговор на непрестанните руски удари с ракети и безпилотни апарати тип „Шахед“ по Южна Украйна. Новата морска линия на ПВО се очаква да пресреща целите още над водата, далеч преди да достигнат сушата.